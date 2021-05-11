День Победы в Белоруссии, несмотря на призывы оппозиционеров-эмигрантов протестовать, прикрываясь праздником, прошел спокойно и торжественно. Оппозиционеры ничем не отметились, что еще раз подтвердило факт полного прекращения Беломайдана

Полная победа над цветной революцией была достигнута исключительно благодаря решимости президента Лукашенко не уходить и тому, что на его стороне выступила Россия

Глава государства дважды выступил в центре Минска на митинге в честь Дня Победы и еще раз заверил своих сторонников, что пока он жив, будет защищать государство. А на следующий день стало известно о том, что Лукашенко, как и обещал, подписал распоряжение, что делать в случае своей смерти. Именно так круто ставит вопрос документ, именуемый Декретом №2. Он дает протокол на случай внезапной гибели президента РБ.

Ранее президент анонсировал эту бумагу, не раскрывая ее содержания. Смысл Декрета №2 многими не понят, ведь в Конституции РБ четко прописано, кто должен исполнять обязанности президента в случае «невозможности исполнения президентом своих обязанностей» — премьер-министр. Декрет №2 дополнил схему Советом безопасности. Но зачем это всё, если ясно, что Лукашенко здоров и хорошо охраняем? Путин и Лукашенко договорились о новой встрече в ближайшее время © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Ключевой момент

Первым Декрет №2 прокомментировал глава Администрации президента РБ. «Этот декрет гарантирует стабильность, мир и согласие», — сказал Игорь Сергеенко. Документ, опубликованный в понедельник, 10 мая, в национальном, правовом интернет-портале занимает одну страницу формата А-4 и называется «О защите суверенитета и конституционного строя».

После задержания в Москве двух видных оппозиционеров, Александра Федуты и Юрия Зенковича, других оппозиционеров уже на территории РБ и объявлении о том, что они заговорщики, готовившие убийство президента, Лукашенко заявил, что примет «одно из принципиальных решений за четверть века президентства» и подпишет соответствующий декрет. Анонсировал все то, о чем было сказано выше: в случае внезапной гибели главы государства, власть в стране получит «коллективный президент» в виде Совета безопасности.

«Он будет решать: надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть (если кто-то шевельнется на границе) до военного. Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет», — заявил ранее Лукашенко. Из содержания Декрета №2 следует именно это и только это. «В случае гибели президента Республики Беларусь в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, внешней агрессии, вследствие иных действий насильственного характера», — говорится в документе. И это очень важный маркер: речь не идет о болезни, бегстве, отставке или иных форс-мажорах. Только насильственная смерть главы государства и не более. Если президент РБ не может исполнять свои обязанности по другим причинам, то действует статья 89 Конституции Белоруссии и власть до новых выборов принимает на себя премьер-министр.

Политический маркер

Нельзя игнорировать тот факт, что Федута и Зенкович в московском ресторане "Тарас Бульба" и правда обсуждали с фальшивыми белорусскими военными физическую ликвидацию Александра Лукашенко и некий переходный период после его отстранения. Это официально подтвердила ФСБ и другие представители российской стороны. Но если смотреть на вещи здраво, то ясно, что если кто и строит зловещие планы посягнуть на жизнь белорусского президента, то они располагают куда более профессиональными людьми, чем эти двое. Да и охрана у главы белорусского государства не набрана по объявлению.

Вариант покушения ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов, тем более, что это работа госохраны — ее будни. А учитывая тот факт, что стратегический союзник и партнер по Союзному государству, Россия следит, чтобы на союзника никто не посягал, то и безопасность президента Лукашенко также забота российских партнеров. Лукашенко о перевороте: «Вы ужаснётесь тому, что вы увидите» © president.gov.by

О партнерах Кремль заботится всегда, достаточно лишь вспомнить, как в 2016 году Владимир Путин лично предупредил своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана о том, что его военные готовят его свержение. Что говорить о Белоруссии! В общем ожидать внезапной успешной террористической атаки против Лукашенко вряд ли стоит. И если это так, то смысл Декрета №2 скорее всего сигнальный. Это маркер, который, во-первых — показывает нынешнему ближайшему окружению, что власть не достанется «коту в мешке», который будет иметь полномочия Лукашенко. Он ведь может оказаться предателем. Так что, во-вторых, элитам гарантирована доля при принятии решений в переходный период.

Если завтра война

Поскольку речь не о фантастическом рассказе в жанре «альтернативной истории», а о реальном документе, имеющем силу закона, остается идти далее по тексту.

Итак, если нынешнего президента РБ физически устраняют, власть переходит к Совбезу во главе с премьер-министром. Эта «семибоярщина» имеет полномочия ввести чрезвычайное или военное положение. Перечень мер следующий: установление ограничений на свободу передвижения; запрещение или ограничение проведения массовых мероприятий; запрещение проведения забастовок; установление комендантского часа; обеспечение безопасности лиц и объектов.

Отличие между чрезвычайным и военным положениями, согласно законодательной базе РБ, в том, что первый не может превышать 30-ти суток в масштабах страны, а в областях или районах 60-ти. Длительность военного положения законы не ограничивают по понятным причинам. В случае военного или чрезвычайного положения не допускается проведение выборов и референдумов. Правда Декрет №2 провозглашает, что выборы, в случае насильственной смерти президента, все же будут. Их организация — задача Совбеза. К обсуждению допускаются председатели облисполкомов и глава Мингорисполкома с правом голоса. Решения Совбеза будут приниматься путем тайного голосования большинством голосов постоянных членов, но не менее чем двумя третями голосов от общего числа.

Председательствовать в Совбезе будет премьер-министр. В настоящее время этот пост занимает Роман Головченко. В число постоянных членов Совбеза входят восемь человек. Это председатель Совета Республики Национального собрания (Наталья Кочанова); председатель Палаты представителей Национального собрания (Владимир Андрейченко); глава Администрации президента (Игорь Сергеенко); госсекретарь Совета безопасности (Александр Вольфович); министр внутренних дел (Иван Кубраков); министр обороны (Виктор Хренин); председатель Комитета государственной безопасности (Иван Тертель). Также членами Совета безопасности являются председатели Верховного суда, Комитета государственного контроля, правления Национального банка, Следственного комитета, Государственного военно-промышленного комитета, Государственного пограничного комитета, генеральный прокурор, министры иностранных дел, финансов, по чрезвычайным ситуациям, начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны.

Декрет №2 вступил в силу со дня подписания и является временным. Теперь его должны представить в парламент (Палату представителей и Совет Республики) в трехдневный срок.

Никто никуда не идет

Если кто из конспирологов подумал, что «преемник» — это теперешний премьер-министр Роман Головченко, то зря. С 2014 года в Белоруссии сменилось два премьера. Предыдущего, Сергея Румаса, также называли «преемником». Но он прослужил на своем посту всего два года и был сменен. Во время церемонии назначения Романа Александровича Головченко, Лукашенко пообещал, что таланты и способности Румаса найдут применение в других госорганах. Но Румас на сегодня если где и работает, то только не в Белоруссии. Вокруг его имени носятся самые невероятные слухи. Википедия пишет, что он живет в Лондоне — стране по отношению к нынешней власти абсолютно не дружественной. А также бывает в Киеве, что еще хуже. Как метко заметил классик: «все мы немощны, ибо человецы суть». Белоруссия после Лукашенко. Что предлагает президент

Александр Григорьевич знает такое о бывших членах своей команды не по наслышке. Пресловутый Беломайдан отлично показал, чего стоят молчаливые «одобрямсы» государственных мужей. Кое-кто из них нынче за границей, будучи вывезен в багажнике посольской машины, строит планы на цветную революцию и свое место в ней. Но пока у власти Лукашенко все они будут лишь вторыми номерами. Кстати, всех участников игры касается, включая нынешних членов Совбеза. Может быть поэтому Декрету присвоен номер два?

Однако ясно, что Александр Лукашенко умирать не собирается, становиться жертвой тоже. Кое-кто круглосуточно заботится об этом. Так зачем же весь сыр-бор? Ну может, у кого-то из элит, кого держат ради профессионализма, нервы расшатались. Им нужно заверение, что с уходом нынешнего президента им не придется бежать в Ростов. Они его получили, но это не гарантирует им увольнения при том самом теперешнем главе государства, у которого, как известно, тяжелая рука. Можно и при Лукашенко лишиться должности. Ответ на эту шараду скорее всего не простой, а очень простой. В определенном смысле Декрет №2 является сигналом для элит, что никто их не бросит на произвол судьбы и всех их попомнят в «завещании».

Но это очень узкое и упрощенное понимание документа. Суть его гораздо шире и в то же время прозрачнее. Ибо самой лучшей гарантией для окружения, команды, элит нынешней Белоруссии является то, что Лукашенко никуда не уйдет, не подаст в отставку и не погибнет геройски от рук злодеев. Так вот, Декрет №2 именно такая гарантия и есть. Никуда Александр Григорьевич уходить не собирается и никакой «семибоярщины», откуда путь только в смуту, не планирует. Он планирует и дальше руководить Белоруссией, здоровье это позволяет.

Что там будет в Конституции, Бог весть, увидим. Но Декрет №2 уж точно не транзит власти.