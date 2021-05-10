Битва за Тарнополь – это малознакомое определение для тех, кто знает историю Великой Отечественной войны исключительно по громким битвам и сражениям. А между тем, участники ожесточенных уличных боёв за Тернополь сравнивали их с битвой за Сталинград, и второй Прохоровкой на Курской дуге по сосредоточению бронетехники на отдельных участках

От Советского Информбюро сообщение за 15 апреля 1944 года: «войска 1-го Украинского фронта овладели областным центром Украины городом Тарнополь. Окружённый в Тарнополе гарнизон противника ликвидирован. Советские пехотинцы, действуя мелкими группами, очищали от гитлеровцев улицу за улицей. Теснимые с разных сторон немцы были зажаты в западной части города. Измотав противника, наши войска нанесли ему решающий удар и полностью очистили Тарнополь от немецко-фашистских захватчиков».

Тернополь для Вермахта являлся важным коммуникационным и железнодорожным узлом, обеспечивавшим снабжение войск группы армий "Юг». Поэтому его в силу своей исключительной стратегической значимости Гитлер называл «воротами в Рейх» приказав защищать до последнего солдата (приказ №11 от 8 марта 1944 г.), обязав командование гарнизона, организовать в Тернополе «укрепленный опорный пункт» для сдерживания наступления Красной Армии.

Генерал-майор фон Найндорф, назначенный комендантом гарнизона сумел подготовить три основные линии обороны: внешней (в 4-5 км от Тернополя), средней (в 1,5-2 км), и внутренней, огибавшей центральную часть города с юга, востока и запада. Крупные здания в Тернополе благодаря их толстым стенам были превращены в долговременные огневые точки.

По всей видимости, Гитлер решил использовать удачный опыт 105-дневной осады города Холм Новгородской области в 1942 году, когда небольшой по численности немецкий гарнизон смог долгое время противостоять советским войскам до подхода основных сил Вермахта.

В 1944 году Тернополь для Гитлера был, куда более значим, чем Холм в 1942 г. Группировка гитлеровских войск в районе Тернополя по состоянию на 7 марта 1944 г. насчитывала около 16 000 человек.

Начало освобождению Тернополя положила Житомирско-Бердичевская наступательная операция 1-го Украинского фронта под командованием маршала Жукова. Бои за город Тернополь продолжались более месяца.

9 марта части 60-й армии генерал-полковника Ивана Черняховского при поддержке 4-го гвардейского Кантемировского танкового корпуса начали наступление на город, и через две недели 23 марта, в результате продолжительных боёв, гарнизон противника был окружен.

Более двадцати дней в городе, продолжались ожесточенные уличные схватки. 12 апреля части 15-го и 94-го стрелковых корпусов, 4-й гвардейский танковый корпус перешли к штурму Тернопольского укрепрайона, а на третий день — 15 апреля, город был полностью освобожден от гитлеровцев.

Малый Сталинград. Продолжительность боёв за Тернополь была обусловлена сложностью местности — в условиях города воевать трудно, каждый дом становился серьезным препятствием продвижению воинских подразделений.

Именно так и получилось в случае с Тернополем, который немцы называли малым Сталинградом (Stalingrad en miniature), потому что советские воины вынуждены были выбивать фашистов практически из каждого дома. К тому же из-за активного применения немцами «фаустпатронов» (Panzerfaust), использование танков и самоходных орудий на узких улицах небольшого города оказалось малоэффективным и вело к невероятно большим потерям нашей бронетехники — около 70 единиц безвозвратных потерь: танков и самоходок.

Немцы не зря прозвали Тернополь «малым Сталинградом». Город был почти полностью разрушен, от домов и зданий остались одни руины. Константин Симонов в очерке «Осада Тернополя» увиденное описал такими словами: «Города фактически нет, трудно даже себе представить, сколько сил понадобится для того, чтобы его восстановить».

Наиболее ожесточенные бои произошли в апреле, когда остатки немецкого гарнизона были загнаны в северную часть Тернополя. Их упорное сопротивление было продиктовано приказом Гитлера № 11 и надеждой на контрудар своих войск для деблокирования гарнизона.

В ожидании помощи, гитлеровцы для своей обороны превратили монументальные здания Тернополя — Доминиканский костел, Старый замок, синагогу, тюрьму и обычные дома в неприступные огневые точки — доты. В их толстых стенах были пробиты узкие бойницы, через которые вели огонь снайперы и фаустники, а в проемах стен стояли замаскированные орудия. Чем создавали серьезные препятствия для советских воинов. Драться приходилось буквально за каждое здание.

Но, в то же время, это давало бойцам Красной Армии возможность отработки новых приемов тактики ведения уличного боя, что позже им очень пригодилось в густозастроенных районах европейских городов.

Вторая Прохоровка. Когда стало окончательно понятно, что Тернополь не удержать, немецким командованием было принято решение прорваться к окруженному гарнизону и 11 апреля ударная группировка из 110 единиц бронетехники, в том числе 51 тяжелый танк «Тигр» и 24 танка «Пантера», а также 6 самоходок «Hummel» со 150 мм пушками выдвинулась на Тернополь.

14-16 апреля 1944 года на подступах к городу состоялось танковое сражение, по своей ожесточенности, накалу и плотности примененной бронетехники на единицу площади сопоставимое со знаменитым сражением под Прохоровкой на Курской дуге. Тут гитлеровцы впервые столкнулись с новейшими советскими тяжелыми танками ИС-2 оснащенными мощнейшими 122-мм орудиями Д-25Т, позволяющими с дистанции 1500 метров поражать тяжелые танки противника. И первыми же выстрелами наши танкисты сожгли 3 "Тигра" и 9 "Пантер".

Контрудар бронетехники Вермахта был остановлен танкистами 6-го гвардейского Киевско-Берлинского танкового корпуса и солдатами 135-й стрелковой дивизии, которые буквально ложились под танки, сдерживая прорыв врага.

Осознав, что задача становится невыполнимой, командир бронетанкового соединения Вермахта полковник В.Фрибе отдал приказ о возвращении на исходные позиции.

В это время, 15 апреля, после гибели командира гарнизона генерала фон Найндорфа, остатки гитлеровских солдат совершают попытку прорыва из окружения для соединения с бронетанковой группировкой Фирбе, разбившись на две группы по 700 человек.

В итоге, из оказавшихся с 23 марта в окружении 4600 нацистов, лишь 55 гитлеровцев смогли ускользнуть от возмездия бойцов Красной Армии и выйти из мешка. Тернополь был освобожден.

Из сообщения Советского Информбюро от 15 апреля 1944 года:

«Войска 1-го Украинского фронта, после упорных уличных боёв, полностью овладели областным центром Украины городом Тарнополь — крупным железнодорожным узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев на Львовском направлении. Окруженный в Тарнополе гарнизон немцев из остатков четырёх пехотных дивизий и ряда отдельных частей в общей сложности 16 000 человек полностью уничтожен, за исключением 2 400 немецких солдат и офицеров, которые сдались в плен. Захвачены следующие трофеи: танков и самоходных орудий — 35, орудий разного калибра — 85, минометов — 125, пулеметов — до 400, автомашин — 350, паровозов — 5, вагонов — 285, складов разных — 6».

Необходимо, отметить, что среди сдавшихся солдат Вермахта был 3-й батальон 4-го добровольческого полка украинской дивизии СС «Галичина», так называемый «батальон Митшерлинга». Остальные «батальоны» дивизии СС «Галичина» продолжали верно служить своему фюреру, охраняя лагеря смерти и совершая карательные операции против мирного населения.

Приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза И. Сталина №109, в 20.00 15 апреля 1944 года в Москве было произведено двадцать артиллерийских залпов из 224 орудий в честь доблестных войск 1-го Украинского фронта, освободивших город Тернополь.

Взятие Тернополя открыло советским войскам путь на Львов и дальше, на запад. До конца войны оставался еще целый год…