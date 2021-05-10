Ясско-Кишиневскую операцию считают одной из самых успешных в Великой Отечественной войне. Фашистская Германия потерпела настолько крупное военно-стратегическое поражение, что сами нацисты признавали: последствия этой операции оказались катастрофическими для фашистов и блистательными для Советской армии

В результате операции открылся путь на Балканы: рухнула немецкая оборона, была полностью освобождена Молдавская ССР, а румынские солдаты перешли на сторону Красной армии и вместе с ней погнали врага до Берлина.

Хаос достиг апогея

Ясско-Кишиневская операция — стратегическая наступательная операция советских войск, проведённая с 20 по 29 августа 1944 года силами Второго и Третьего Украинских фронтов при взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией.

«Последствия оказались катастрофическими», — писал в своей книге «Проигранные сражения» немецкий генерал-полковник, командовавший группой армий «Южная Украина» Ганс Фриснер. Кредит раздора: как помощь России в разгар пандемии рассорила молдавских политиков © CC0, Pixabay

Всего за пару дней Румыния вышла из войны на стороне Германии и уже 24 августа объявила ей войну.

«Румынские войска получили от своего короля приказ обращаться со всеми немцами как с врагами, разоружать их и вступать с ними в бой… Так наши недавние союзники превратились в новых врагов, а хаос достиг своего апогея», — вспоминал Фриснер.

Ясско-Кишинёвская операция: как все начиналось

Началась операция рано утром 20 августа 1944 года с мощного артиллерийского наступления, первая часть которого подавляла вражескую оборону перед атакой пехоты и танков, а вторая сопровождала атаки. В 7:40 советские войска перешли в наступление с Кицканского плацдарма и из района западнее Ясс. Ман`вр, отвлекающий силы противника, проводился на Шерпенском плацдарме. Эта схватка стала одной из самых кровопролитных за всю операцию.

Артиллерийский удар был настолько силён, что первая полоса немецкой обороны была полностью уничтожена.

«Когда мы двинулись вперёд, то на глубину примерно десять километров местность была чёрной. Оборона противника практически была уничтожена. Вражеские траншеи, вырытые в полный рост, превратились в мелкие канавы, глубиной не более чем по колено. Солдаты противника были мертвы, хотя не видно было следов ранений. Смерть наступала от удушья и высокого давления воздуха после разрывов снарядов», — так описывает состояние немецкой обороны в своих воспоминаниях один из участников боёв. Игорь Тулянцев: Власть в Молдавии по-прежнему узурпирована «коллективным Плахотнюком» © Facebook, Игорь Тулянцев

Освобождение Кишинева

23 августа 1944 года войска 5-й ударной армии генерал-лейтенанта Николая Берзарина вошли в Кишинев, а на следующий день освободили его. В ходе боев батальон гвардии капитана Алексея Бельского первым прорвался к центру города и вечером 23 августа водрузил красное знамя на руинах здания на перекрестке улиц Ленина и Гоголя (сейчас это главный бульвар молдавской столицы — имени Штефана чел Маре и митрополита Бэнулеску-Бодони).

На следующее утро город получил свободу, а полк, в котором служил Бельский, стал называться Кишин`вским.

В Кишиневе функционировало еврейское гетто, созданное в 1941 году, там проходили массовые казни евреев, цыган, в том числе и с помощью румынской армии. К 1944 году, когда молдавская столица была освобождена, в живых остались лишь шесть узников гетто. По некоторым оценкам, там были убиты почти 400 тысяч человек.

Как развивались события после освобождения Кишинева

24 августа был завершён первый этап стратегической операции двух фронтов — прорыв обороны и окружение ясско-кишинёвской группировки немецко-румынских войск. К исходу дня советские войска продвинулись на 130-140 км. В окружении оказалось 18 дивизий. 24-26 августа Красная армия вошла в Леово, Кагул, Котовск. К 26 августа вся территория Молдавии была занята советскими войсками.

Успехи Красной армии обострили внутриполитическую обстановку в Румынии: режим Иона Антонеску потерял опору, и 23 августа в Бухаресте вспыхнуло антиправительственное восстание. Румынский король Михай I принял сторону восставших, приказал арестовать Антонеску и пронацистских генералов. В итоге Румыния вышла из войны на стороне Германии, объявила ей войну, а румынские солдаты вместе с Красной армией погнали немцев до Берлина.

Значение Ясско-Кишиневской операции

Ясско-Кишиневская операция — одна из немногих крупных стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой победа над врагом была достигнута сравнительно малыми жертвами. 2-й и 3-й Украинские фронты потеряли 12,5 тыс. человек, в то время как противник в результате окружения и уничтожения своей группировки лишился 18 дивизий.

Расчленили Бессарабию. Эксперт о том, почему Молдавия при СССР не получила выхода к Черному морю © Facebook, Игорь Иваненко

Практически сразу после освобождения Молдавии началось её хозяйственное восстановление. На эти цели Москва выделила в 1944-1945 годах 448 миллионов рублей. В первую очередь военные при помощи местного населения возобновили железнодорожное сообщение и мосты через Днестр, которые уничтожили отступающие гитлеровцы.

Еще во время войны поступило оборудование для обновления предприятий, начали работу колхозы. Из России для восстановления сельского хозяйства поступали семена, крупный рогатый скот, лошади и другие виды материальной помощи.