Мало кто помнит, но слава сестёр Порывай (настоящая фамилия Наташи Королёвой) начиналась со старшей, Ирины. В 1989-1990-х ее сольный проект Руся (от Ируся) позволил ей первой из популярных певцов Украины собрать Дворец спорта в Киеве. А в 1991 году Руся собрала летом три (!) концерта на сцене Дворца культуры "Украина" в Киеве

Но в 1989-м Наташа Порывай, младшая сестра Руси, знакомится с композитором Игорем Николаевым. Песня "Жёлтые тюльпаны", хорошенькая фигурка хорошенькой и бойкой Наташи на сценах Москвы… Так началась всесоюзная слава второй сестры. Наташе Порывай (уже под псевдонимом Королёва) было 16 лет. Вскоре Руся из-за семейных проблем практически оставила сцену. И сегодня о ней вспоминают разве что поклонники Наташи Королёвой.

Но у обеих сестёр был фантастический старт. Даже по тем бурным перестроечным временам.



Кто же был моторчиком, который двигал Иру и Наташу на передний край сцены? Конечно же, это мама Наташи Королёвой, музыкант, профессор и очень амбициозная женщина. Наташу она вывела на сцену буквально в три года. С 12 лет Наташа Порывай пела на правительственных концертах, на днях города, на любых возможных сценах и конкурсах.

Именно мама "пробила" Николаева и заставила его оформить брак с Наташей. Объяснение было такое: "Игорь Николаев не хотел огласки, и тогда Наташа взяла маму, папу, работников загса и шампанское, и всей группой они пришли к Николаеву".

Наташе было 18 лет. Это, конечно, интересное "сватовство гусара". И почему Николаев не хотел огласки?

Могла ли Наташа осуществить всю эту комбинацию сама, без мамы, в 18 лет? С её характером — да, могла. Но без мамы тут точно не обошлось. Как, впрочем, почти всегда в жизни Наташи.



Луна трин Плутон

В гороскопе Луна — это всегда символически мама человека. То, как человек будет бессознательно реагировать в будущем на внешние раздражители. На что будет реагировать. "Переписать" эти реакции невозможно.

Луна в гороскопе Наташи, скорее всего, в трине к Плутону. Это человек-позитив, человек-батарейка. (Мама Наташи всю свою жизнь в Киеве работала на трёх работах.) Все уже сдались, а она продолжает упорно добиваться своего.

Причем добивается не "силовыми методами", а с помощью гораздо более мягких инструментов. По крайней мере внешне. Внешне это может выглядеть как забота, сочувствие, участие. Но внутри всегда есть точная цель. Система наведения работает безупречно.

Кстати, никакой фальши тоже нет. Это действительно участливый и добрый человек. Просто очень хочет переделать действительность так, как удобно ей (и маме, и Наташе). Ну очень хочет.



Бархатные ручки, железная хватка. При этом "жертва" может быть даже довольна таким положением. Слишком много получает пользы и выгоды взамен. Так что никто не остаётся недовольным.

Популярность от Плутона

Кроме того, этот аспект обещает невероятную популярность. Дело же не только в пробивных способностях мамы.

Сколько достаточно даровитых музыкантов и певцов не сделали никакой карьеры? Можно сравнить двух девушек в почти одинаковом положении. Это положение называется — "жена композитора Игоря Николаева": Наташа Королёва и Юлия Проскурякова.

Карьера Юлии и близко не напоминает старт ракеты "Наташа Королёва". Просто Наташа умеет "зажигать". Именно аспект Луна трин Плутон даёт человеку невероятный магнетизм, умение "зажечь" собой стадионы. Такого человека обожает толпа. Популярность будет огромная.

Это человек энергичный, активный, открытый, эмоциональный. Очень обаятельный. Это, кстати, основное "оружие" Наташи Королевой. Много было и до нее, и после нее покорительниц сцены. Молодых, амбициозных, с хорошими фигурами. Голос, как известно, на сцене сейчас не главное. Но у них и голоса были! А взлетела Наташа.

Конечно, не только в обаянии дело. У неё огромная, нечеловеческая работоспособность, упорство и организованность.

Это не только от Плутона и Луны. В Близнецах (а Наташа Близнец и по знаку Солнца) соединение Сатурн — Венера — Меркурий. Практически в одном градусе три планеты, точнейшее соединение.

Чувство долга, работоспособность, добросовестность, невероятное трудолюбие — все это даёт Наташе Сатурн. Плюс мама. Без мамы никуда.



Мама Люда

Ее мама способна сделать "звезду" из кого угодно. Солнце, Венера и Меркурий у Людмилы Порывай в Водолее, соединение почти в одном градусе, все три планеты в трине к Юпитеру. Фантастическое везение сопровождает эту женщину всю жизнь.

Конечно, она слишком эксцентричная. И это мягко говоря. Знак Водолея — это знак необычных людей. А у Людмилы Порывай три планеты в Водолее, в соединении. То есть это трижды умножить на три — такая эксцентричность. Такая необычность. Тем не менее, в этом ее сила и в этом ее удача. Все три планеты в трине к Юпитеру, великому благодетелю.

Сама она стала звездой телеэкрана уже как спутница Наташи. Но обеих своих дочерей сделала суперзвёздами.

Новолуние, которое не работает

Наташа родилась в новолуние. Считается, что таким людям не хватает энергии. Но у Наташи энергия в избытке! Она постоянно что-то придумывает. Не эстрада, так телевидение. Не получилось одно телешоу ("Королева прайма", вышло только один раз) — делает другое.

Вот это другое шоу, "Давайте обедать", Наташа вела вместе с мамой. И рейтинги позволили передаче продержаться два года. Потому что вместе с мамой! Все, что она делает вместе с мамой, будет очень успешным. Мама (в карте рождения — Луна) усиливает ее волю и ее обаяние.

Почему же новолуние "не работает"? Скорее всего, работает. Бывают и у Наташи спады работоспособности. Но у неё гороскоп такого трудолюбивого человека, что это перекрывает любые новолуния.

Мужчины в ее жизни

Есть и "ложка дегтя" в этом гороскопе. Это отношения с мужчинами.

Марс в карте Наташи находится в Рыбах. Кроме того, он очень напряжённо аспектирован. Квадрат с Солнцем, квадрат с Меркурием, Венерой и Сатурном.



Самое сложное для отношений — это Марс квадрат Венера. Если в карте рождения есть такой аспект, это значит, что женщина не будет удовлетворена своей личной жизнью. Отношения с мужчинами для нее — источник проблем.

Ревность, ссоры, упрёки, неудовлетворённость. Хотя девушка с таким аспектом очень привлекательна. Это признак яркого внешнего сексапила. Она сама может довольно энергично инициировать отношения.

Марс в Рыбах

Первый муж Наташи через 10 лет брака "ускользнул" из семьи и стал жить со своим директором Анжелой Костиной. О разводе Наташа после говорила так: "Игорь решил развеяться, захотел жить свободной жизнью… При этом он не собирался разводиться. Но меня такая жизнь не устраивала".

Это типичное поведение для Марса в Рыбах — ускользнуть, ничего не меняя и не объясняя. Да, это творческий человек (Марс в Рыбах), но обманщик (тот же Марс в Рыбах). Ненадежный. Ускользает, если почему-то сложно, скучно. Да и просто так… Любит ускользать.

Проблема в том, что Наташа сама выбирает таких мужчин — очень творческих, но не очень надёжных. Это же её Марс.

Кстати, оба мужа — творческие, яркие, талантливые, обаятельные (Марс в Рыбах), но всё-таки профессии у них не мужские (тот же Марс в Рыбах).



Эксцентричное порно

Композитор и певец — ещё ладно. Но стриптизёр? Справедливости ради надо сказать, что Тарзан в прошлой жизни имел профессию "инженер-энергетик по обслуживанию космических комплексов". Но это было давно, в прошлой жизни.

Наташа будет выбирать очень необычных мужчин. Что-то эксцентричное всегда будет в отношениях, в образе жизни. В ее гороскопе Венера и Меркурий трин Уран.

"Музыкальный эксцентрик" — так называется профессия Наташи Королевой, которую она получила в эстрадно-цирковом училище. Это не случайность. Эксцентричное образование, мышление (Меркурий трин Уран). Эксцентричность в отношениях, в личной жизни. (Венера трин Уран). С эротикой при таком аспекте тоже все будет очень интересно и необычно. Муж — стриптизёр.

Съёмки домашнего порно (которое попало в сеть вроде как с украденного у Наташи телефона) — это не просто пиар. Это привлечение внимания к своей сексуальности очень необычным способом. Напоказ.

Ещё до знакомства с Тарзаном, в 1997 году, после съёмок для журнала "Плейбой", Наташа признавалась: "Я вообще люблю эротику. У меня даже есть хобби — за границей ходить по ночным клубам, где показывают мужской стриптиз".

Наташе было на момент интервью 24 года.

Это, конечно, Венера — Марс квадрат. Венера — Уран трин. Неуёмная страсть к прямой, откровенной демонстрации своей сексуальности.

У Наташи Королевой это уже давно "изюминка образа". Компенсирует это природное обаяние (Солнце трин Юпитер) и умение преподнести все так, что толпа влюбляется в нее (Луна трин Плутон).

Даже те бабушки, которые не простят короткой юбки 20-летним, под клипами 47-летней Наташи с умилением пишут: "А мне нравится!"

Жгучее желание "эксцентричных выходок" (не забываем про первую профессию Наташи, музыкант-эксцентрик), но Венера и Меркурий трин Уран. Аспект позитивный. Всё воспринимается публикой благожелательно.

Конечно, публике нравится не только "эксцентричное порно", тем более что Наташа лепит свой сценический образ на каком-то действительно цирковом уровне — почти клоунесса.

Нравится доброжелательность, безыскусность, простосердечие. Этого у Наташи много, она очень доброжелательный человек.

Трин Солнце — Юпитер говорит о благодушии, весёлом отношении к жизни. Кроме того, это аспект популярности и везения.

Стриптизер покаялся. Простят ли его?

Что же с последним скандалом? Это шоу? Розыгрыш? Реальная ли это история? Известность Тарзана увеличилась в разы.

Известность девушки-актрисы, записавшей видео со слезами в голосе, "у нас были интимные отношения с Серёжей", увеличилась невероятно.

У Наташи известность была, но лишний раз напомнить не помешает.

В общем, парадоксально, но выиграли все. Это часто бывает в жизни эксцентричных (аспекты с Ураном), но добрых и, что важно, везучих людей (трины, особенно с Юпитером и Венерой).

Чтобы понять, что будет, надо смотреть на характер (который отпечатан в гороскопе). Из характера Наташи можно сделать вывод: она не удовлетворена близкими отношениями. И вряд ли будет удовлетворена с кем бы то ни было (Марс квадрат Венера).

Но есть другой уровень отношений — дружба, творчество, общие интересы, ребенок. Это может быть основой для прекрасной семейной жизни.

Прошлый раз в подобной ситуации она сделала цирковой кульбит. Вышла замуж за мужчину — мечту многих (по крайней мере, в телесном плане). Этот мужчина был моложе Николаева, бицепсы у него были круче. Внешность — супер. Но самое главное — это был суперэкзотичный выбор. Вряд ли сейчас Наташа сможет это повторить. Да и зачем? Николаев хотел жить на две семьи. Тарзан "бьёт челом", хочет жить с Наташей. Конечно, они останутся вместе.

И зачем Наташе ломать свою жизнь? У нее гармоничный гороскоп. Люди с гармоничными гороскопами стараются не разводиться. Они изначально реже делают ошибки в выборе, стараются сохранить брак. Кстати, Наташа пыталась это сделать с Николаевым не раз.

Есть ведь настоящие личные отношения — дружба, сотрудничество, близкие интересы. Скорее всего, у них в семье с этим все в порядке.