Наша победа в Великой Отечественной войне связана с именами многих великих военачальников. Но самое главное имя среди военных - маршал Георгий Жуков. Его так и называли - Маршал Победы

Одна из книг о Жукове называется ещё более откровенно — "Маршал Великой Империи".

Интересно посмотреть на то, каким человеком был Маршал Победы. Ещё до того, как стал символом.

Детство

Будущий маршал родился в Калужской области, в очень бедной крестьянской семье. Отца его бабушка взяла из приюта, где мальчика оставила неизвестная женщина. Так что своих родственников он знал только по матери.

Родители его поженились, когда уже были вдовыми. Отцу было 50, матери 30. Жили до того бедно, что в доме крыша от старости обвалилась. Пришлось продавать единственную корову и ставить маленький дом с соломенной крышей.

В 11 лет поехал в Москву, "в учение" к дядьке, работать скорняком. Было тяжело и сложно. Но к 18 годам работящий Георгий жил — не тужил. Работа спорилась, жил на квартире в Москве, планировал жениться на дочке хозяйки квартиры.

Но началась первая мировая, и его забрали в армию. В Одессе полиция задержала женщину с портретом Жукова, пострадавшую от нападения неонацистов © кадр из видео YouTube-канала Юрия Ткачева

Потом — гражданская война. И после этого Жуков навсегда остался на службе в армии, постепенно рос в звании, учился, воевал (Халхин-Гол).

Великую Отечественную он встретил в должности начальника Генштаба. Летом — член Ставки Верховного Главнокомандующего. В 1941 — 1942 Жукова направляли на самые сложные участки фронта.

Войну он начал на Ленинградском фронте, потом был Западный фронт. Наступление под Москвой (январь — апрель 1942 года), поражение немецких армий группы "Центр" и "Север".

В январе 1943 года Георгий Жуков стал первым маршалом Советского Союза.

Сталинград. Курская дуга. Первый Белорусский фронт. Первый Украинский. Битва за Берлин.

Почти все великие битвы Отечественной войны связаны с именем Жукова. Капитуляцию Германии 8 мая 1945 года принял маршал Жуков. Парад Победы в июне 1945 — Жуков.

Конечно, в его военной биографии были не одни только победы. Были поражения начала войны. Но он мог собрать силу и волю — не только свою, но и народа — в единый кулак.

В чём сила Жукова?

Сила его была в способности к мобилизации себя и других даже в самых тяжких ситуациях. Способность выжимать максимум из минимума.

На Ленинградском фронте, 1941 год:

"Решительность, целеустремленность, порой жестокость нового командующего Ленинградским фронтом возымели своё действие.

Жуков сумел в самые сжатые сроки мобилизовать даже те мизерные резервы, которые были в его распоряжении" — В.Краснов, "Маршал Великой империи".

"Жуков спит, не можем его разбудить"

Так, по воспоминаниям, дважды отвечали адъютанты Иосифу Сталину, который звонил Георгию Жукову после битвы под Москвой.

Дело в том, что до этого знаменитый военачальник не спал 11 суток. Это не совсем так. Народная молва расписала. Ни один человек не способен на такой режим. Жуков спал, но спал, как сам вспоминал, по 2 часа в сутки. Чтобы не заснуть — делал физические упражнения, пил кофе. Очень помогали пробежки по 15 минут на лыжах. Неонацисты устроили погром в горсовете Харькова из-за Жукова — видео © Украина.ру

И опять — штаб, люди, совещания, военная тяжёлая работа.

Перед битвой ему звонил Сталин. По воспоминаниям Жукова, с прямым вопросом:

— Москву удержим? Спрашиваю с болью в душе. Но отвечайте как коммунист.

— Удержим, Иосиф Виссарионович.

Жуков был чрезвычайно спортивным человеком, очень крепким физически. Его дед мог сам свалить дуб. Мать таскала 5-пудовые мешки. Георгию Константиновичу досталась необычайная физическая сила и выносливость, способность к очень высоким нагрузкам.

Но это, конечно, не так важно. Среди великих военачальников были и совсем неспортивные люди.

От предков или нет, но ему достался стратегический ум.

Стратегемы Жукова

В его гороскопе Солнце в соединении с Меркурием в Стрельце. Он мог увидеть, оценить масштаб события.

Солнце и Меркурий оппозиция Плутон. Очень мощный аспект. Означает, что ум и деятельность человека (олицетворяют Солнце и Меркурий) будут направлены на преобразование действительности.

Много энергии, которая поможет трансформировать всё вокруг и себя в том числе.

Этот аспект и должен быть у великого военачальника. Особенно в современной войне, когда необходимо стратегическое планирование (Меркурий соединение Солнце), управление огромными массами людей (Плутон). С Одесской киностудии украли барельеф Жукова © dumskaya.net

Халхин-Гол

Стратегические способности Жукова в полной мере проявились во время первого большого сражения будущей войны. Первая его большая победа — битва на Халхин-Голе.

Бои на Халхин-Голе показали превосходство Жукова как стратега. Японская армия проиграла по вине своего главнокомандующего, генерала Мититаро Комуцабаро. Он был военным атташе Японии в СССР, считал себя знатоком "русской души".

Но просчитался.

Японская армия совершенно не ожидала массированной атаки, в которой участвовали артиллерия, авиация, мотопехотные войска.

Это была уже армия нового типа. Это была одна из главных битв начинающейся войны.

Именно разгром японской армии в Монголии в 1939 году заставил Японию отказаться от планов открыть "восточный фронт" против СССР в 1941-1945.

Битвы в районе монгольской реки Халхин-Гол некоторые японские историки называют "второй русско-японской войной". И это было одно из крупнейших поражений Японии.

Генерал Комуцабаро через год то ли сделал себе харакири, то ли умер от болезни.

А Япония получила урок, который сильно умерил её милитаризм. «Евросолидарность» грозит Труханову судом за возвращение проспекту в Одессе имени Жукова © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Немыслимое

Жуков — человек с очень сложным характером, с огромными недостатками. За это он крепко получал в свое время.

Знаменитое "трофейное дело" при Сталине стало причиной того, что он был "разжалован" от заместителя министра обороны до командующего округом.

Но сегодня Жукову ставят в вину не грубость в общении, не жёсткость, не желание постов и должностей. Идёт огромный шквал материалов, пишутся книги, снимаются фильмы.

Самый популярный аргумент против Жукова — он воевал "числом, а не умением". Был крайне жесток. Просто запредельно жесток. Кровожадно посылал армию с голыми руками в бой, гнал на минные поля и так далее (воспоминания Эйзенхауэра о разговоре с Жуковым, которые проверить, конечно, невозможно).

Делается все это не для того, чтобы открыть людям "правду" о маршале Жукове. А чтобы оболгать Великую Победу.

То, что Жукову надо было выиграть войну, чтобы просто не погибнуть самому от рук Гитлера. То, что на счету был каждый солдат, а Россия великая, но не бескрайняя. То, что огромные потери нашей армии происходили при отступлении, в "котлах", которые Жуков пытался предотвратить всеми силами. Как любой вменяемый военачальник. А невменяемым он не был.

Это всё не принимается во внимание.

Когда историки спрашивают — чем был более свиреп Жуков, чем другие военачальники? Советские, немецкие, американские? То ответа, естественно, нет.

Был ли он более свиреп, чем "союзники", устроившие бомбардировку Дрездена, например? В Дрездене собрались беженцы, практически не было армии. Февраль 1945 года, война заканчивается. Антидекоммунизация. Мэр Одессы решил избавиться от «Небесной сотни» и вернуть Жукова © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

СССР и этот проклятый "кровожадный" Жуков выиграли войну.

Не было никакой необходимости бомбить Дрезден, в котором погибло, просто сгорело в огне 25.000 в основном мирных жителей. Об этом написана книга Курта Воннегута "Бойня номер пять". Воннегут был в американской армии, попал в немецкий плен, выжил чудом в охваченном огнем Дрездене, где плавился металл в зданиях после налета авиации США и Британии.

Но "союзники" — а приказ отдавали Черчилль и Рузвельт — хотели запугать СССР. Дрезден отходил к "советской зоне". Видимо, готовились к операции "Немыслимое".

Британия долго отрицала впоследствии наличие таких планов. Но в 1998 году планы "Немыслимого" ("operation unthinkable"), были рассекречены. Черчилль лично подписывал план войны с СССР, возможной, по его мнению, уже в 1945.

Это, как считают английские историки, объясняет, почему Жуков начал укреплять оборону в Берлине и следить за союзниками уже летом 1945 года.

Это объясняет, почему уже в это время начинается кампания по некоторому уменьшению фигуры нашего маршала в западных СМИ.

Был ли план Немыслимого известен в СССР? И на этот вопрос уже есть сегодня ясный ответ. Да, планы были переданы Сталину "Кембриджской четвёркой".

Манипуляция сознанием

Каждый кусочек военной биографии маршала пытаются перевернуть и оболгать. Больше, чем Жукову, в "новых исторических мифах" достается только Сталину.

Сколько можно найти в сети интервью того же Резуна — Суворова (написал лживую книгу о Жукове) и других "разоблачителей". Есть, конечно, и множество опровержений от учёных, историков.

Но запоминаются яркие, демонстрационные, нелепые высказывания. Просто потому что яркий и нелепый наряд всегда привлекает внимание.

Да и, как говаривал партайгеноссе Геббельс, "чем нелепее ложь, тем быстрее в нее поверят".

Надо привести только один приказ Жукова, который "не жалел" людей:

"Выжечь калёным железом безответственное отношение к сбережению людей, от кого бы оно не исходило."

Западный фронт. 15 марта 1942 года.

Понятно, что Жуков — это уже давно имя-символ, символ побед СССР. Именно на параде Победы в июне 1945 Жуков стал символом не просто наших побед на фронтах, а символом Великой Победы. В Харькове круглосуточно охраняют Жукова © KHARKIV Today/Facebook

Жуков и Рокоссовский

Георгий Константинович Жуков принял Парад Победы в июне 1945-го.

Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский.

Не раз их соединяла судьба. И соединила ещё раз, в момент наивысшего триумфа.

Интересно сравнить гороскопы Жукова и Рокоссовского. Разница во времени рождения у них — 20 дней. Жуков родился 1 декабря, Рокоссовский — 21 декабря 1896 года.

Конечно же, у них одинаковые положения "великих планет", которые движутся с малой скоростью. Соединение Марс, Нептун и Плутон. Соединение Сатурна и Урана в жёстком знаке Скорпиона.

Но если у Жукова — гороскоп жёсткий из-за непримиримой оппозиции Марса, Плутона с Солнцем и Меркурием. То у Рокоссовского Солнце и другие "личные" планеты в гармоничных аспектах.

При взгляде на гороскоп Жукова вспоминаются стихи — "я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал". Сплошные квадраты и оппозиции.

Но именно жёсткие аспекты дают волю, страсть к победе, результат через преодоление обстоятельств. И они же формируют жёсткий характер, конфликтность.

О резкости Жукова ходили легенды. Ну что ж, да, он был резким, жёстким, сложным в общении человеком. Странно было бы видеть во главе русской армии угодливого дипломатичного приспособленца.

Рокоссовский написал в его характеристике ещё в начале карьеры Жукова:

"Сильные волевые качества. Излишняя жёсткость и грубоватость."

Будущий маршал Рокоссовский был тогда его командиром (а впоследствии Жуков был его командиром).

Последний раз они встретились в больнице, где лежал Рокоссовский. Обнялись.

— Прощай, Георгий! — сказал Константин Рокоссовский и заплакал. Одесса без памяти: националисты уничтожили последний барельеф Жукову © pushkinska.net

Самолюбие и власть

Самые сложные аспекты гороскопа Жукова — многочисленные квадраты планет с Юпитером. Солнце, Меркурий, Марс, Нептун и Плутон — пять планет в квадратах с Юпитером. Планетой возвышения, планетой царей, завоевателей. И планетой гордости, самолюбия, раздутого, непомерного тщеславия.

К сожалению, именно эти качества привели к падению маршала с вершины власти.

В той же характеристике Рокоссовский написал о Жукове — "болезненно самолюбив".

Маршал Ерёменко в дневнике: "Он всех топтал на своём пути. Высшей марки карьерист."

Маршал Василий Соколовский: "Любой вопрос должен был обсуждаться только в угодном тов. Жукову направлении. Иных мнений не терпел".

Маршал авиации Новиков — "исключительно самовлюблённый". Это маршал напишет в письме-доносе на Жукова в апреле 1946 года, когда Новикова арестовали по "делу ВВС". Дело было о бракованных самолётах.

Надо понимать, что многие воспоминания были написаны тогда, когда ругать Жукова стало "трендом", после его отставки.

Но всё-таки свидетельств тщеславия, властолюбия, самовлюбленности много. Сделаны они разными людьми в разные годы.

Женщины, союзники, выпивка

Однако в личном общении маршал был улыбчив, спокоен, привлекателен. Жуков, по свидетельству очевидцев, умел и любил говорить тосты. Сам пил мало, выпивать не любил. Но был хлебосольным хозяином, в русских традициях.

Пил на банкетах только вино. Кстати, маршал Константин Рокоссовский предпочитал коньяк. Но тоже — одну рюмку за вечер.

В современных фильмах маршалы все время пьют алкоголь, прямо таки до помутнения сознания. А Жуков (в фильме) даже садится нетрезвым за руль.

Всего этого не могло быть в принципе.

Есть воспоминания американцев о том, какой прием устроил Жуков в Берлине в 1945 — с богатым столом, с тостами за победителей.

Выступал ансамбль Красной Армии. Американцам очень понравилось.

Но в ответ они решили тоже "дать джазу". Со стороны американцев был устроен тоже богатый прием, а в качестве культурной программы выступали голые до пояса негритянки и джаз. Вроде бы произвели неизгладимое впечатление на Жукова.

Скорее всего, это преувеличение. Ну чем могла поразить Жукова голая негритянка?

Его вкусы были очень консервативными, простыми. Он в Берлине как раз научился играть на баяне, от одного из своих сослуживцев. И очень это любил, есть много фото Жукова с баяном.

Венера в его гороскопе в Козероге, в секстиле к Сатурну и Урану. Это очень практичный человек. Практичный и надёжный. И в своих вкусах, и в выборе спутниц жизни. И в то же время — неожиданный выбор, будут внезапные повороты судьбы (Уран).

Жёны и дети

Вот такое сочетание — неожиданные встречи, которые приводят к долгим, прочным отношениям — будет у Жукова в его личной жизни всегда. Женщины ему будут попадаться не просто верные и надёжные. Наоборот, они будут держаться за него всеми силами (Венера в Козероге).

С первой женой, Александрой Диевной Зуйковой, он познакомился ещё в гражданскую войну. Но до этого у Георгия начался роман с сестрой милосердия Марией, которая ухаживала за ним в госпитале. Так и продолжались эти встречи — то с Александрой, которая стала писарем в его полку.

То с Марией.

Закончилось это когда у Александры родилась дочка Эра. А у Марии через полгода родилась дочка Маргарита.

Будущая жена Жукова стала действовать решительно — по партийной линии. И победила. Жукову влепили партийный выговор. Но поженились они с Александрой официально только в 1953.

Маргарита встретилась с отцом уже после совершеннолетия. И только после его смерти взяла фамилию Жукова.

Ещё одна женщина в жизни Жукова появилась на фронте, была рядом с ним в Одессе, в Свердловске — медсестра Лидия Захарова. Жена Александра (официально, впрочем, — все ещё не жена) писала заявления на неё в НКВД ещё в 1946 году. Лидию уволили из армии, но Жуков ее от себя не отпустил.

А в 1950 году Жукову стало плохо с сердцем, на вызов в Свердловске к нему приехала 24-летняя военврач. У Жукова был микроинфаркт. И тут вспыхнула любовь. Жуков был на 30 лет старше Галины. Это совершенно не смутило их обоих.

Больше они не расставались. Александра писала куда только можно, это не помогло. В 1953 году Жуков был вынужден оформить с ней брак. Развод получил только в 1965. И сразу женился на Галине. К тому времени у них уже родилась дочка Маша. Четвертая дочка Жукова.

Галина Жукова скончалась раньше своего мужа. Георгий Константинович ушел из жизни через полгода после неё.

Одна из дочерей Жукова вспоминала, что все вели себя очень достойно. Отец продолжал общаться со всеми детьми. Когда его первая жена умерла, он закрылся в кабинете и день ни с кем не разговаривал. Об этом ей рассказала вторая супруга, Галина Александровна.

Венера в Козероге — это очень дисциплинированная, сдержанная, спокойная женщина. Будет стойко бороться за свое счастье. Но конечно же, никаких истерик, никаких безобразных сцен. Жёны и подруги Жукова были очень достойными людьми. Минкульт Украины отказался признать бюст Жукова в Харькове памятником © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Трофейное дело

В 1945 году Жуков возглавил Военную администрацию в Германии.

Март 1946 — Главнокомандующий сухопутными войсками, заместитель Министра обороны. И вдруг, через три месяца, в июне 1946 года — командующий войсками Одесского округа.

Как произошла такая стремительная рокировка? С марта по июнь 1946 года произошли какие-то события, которые сбросили его с одной из высших военных должностей.

1948 год — ещё одна "ссылка". Жукова "сослали" на Урал, командовать тыловым округом. В постановлении ЦК ВКП (б) говорилось "Товарищ Жуков встал на путь мародёрства".

Меха, золото, шёлк, парча, ковры, гобелены, живопись — результат негласного обыска дачи Жукова на Рублёвке (надо, правда, заметить, что дача была государственной). И 7 вагонов с мебелью, задержанных на границе в августе 1946.

Дача Жукова напоминала антикварный магазин. Места для картин не хватало. Четыре картины висели уже просто на кухне.

"О моей алчности"

Жуков написал письмо Жданову, пытаясь объяснить, что все вещи были куплены им на свою зарплату. "Барахло" из брошенных замков привез якобы для государства, чтобы оборудовать государственные дачи. "Признаю себя очень виновным, что не сдал всё это барахло на склад… Я даю крепкую клятву большевика не допускать подобных ошибок."

Но что было — то было. Маршал Жуков отправился в почётную ссылку.

Министр-2 и отставка

Стремительное возвышение и падение Жукова произойдёт ещё раз, уже при Хрущёве, через десять лет. В феврале 1955 года Георгий Константинович станет министром обороны страны. В октябре 1957 Хрущёв отправит его в отставку. А через полгода, в марте 1958, уволит из Вооруженных сил СССР.

Политик из Георгия Жукова был неважный. Дипломатичность отсутствовала, конфликтность присутствовала. Причин, почему Хрущёв его "убрал", было много. Но основная, конечно — необычайная популярность Маршала Победы в народе.

В мирной жизни он оказался не нужен ни ЦК, ни правительству.

Он был незаменим в тот день, когда на вопрос:

— Москву удержим?— ответил:

— Удержим, Иосиф Виссарионович.