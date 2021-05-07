Forbes Украина исключил Порошенко из тройки богатейших украинцев, бизнес ухудшил свои настроения, Совет нацбезопасности возьмется за тарифы. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Тарифы. СНБО интересуют владельцы газсбытов и облэнерго

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит вопрос "осложнения экономической ситуации из-за повышения тарифов на коммунальные услуги". Для этого СНБО запросил у премьер-министра Дениса Шмыгаля данные о владельцах всех газовых и энергокомпаний в стране. Об этом в среду, 5 мая сообщило украинское издание Liga.net со ссылкой на письмо от секретаря СНБО Алексея Данилова.

Так, Данилов просит Шмыгаля предоставить материалы по структуре собственности энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, газопоставщиков и газсбытов, а также лицензированных Нацкомиссией по тарифам теплоснабжающих компаний.

Кроме того, СНБО запрашивает "истории перехода прав собственности на указанные компании в частную собственность".

В письме секретарь Совета нацбезопасности просит премьера подготовить материалы по повышению тарифов на жилищно-коммунальные услуги и по совершенствованию госрегулирования на соответствующих рынках.

По мнению эксперта энергетического рынка Валентина Землянского, в стране намечается очередная экспроприация экспроприаторов.

«В документе сообщается, о планах СНБО рассмотреть «вопросы относительно ухудшения экономической ситуации на Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги». То есть это не политика партии и правительства, подыгрывавших то одним то другим финансово-промышленным группам и проводившаяся с 14 года, привела к текущей ситуации, а именно владельцы бизнесов? Конгениально.

Тогда давайте по традиции уже добавим в список и депутатов, голосовавших за законы о рынке газа и электроэнергии. Чиновников, принимавших решения о росте тарифов на газ и э/э и снижавших нормы потребления ниже нормативов. А заодно отказавшихся от прямых поставок газа и запустивших Дюссельдорф+. Блокировавших Донбасс и запустивших Роттердам+. Продливших контракт с Коболевым и назначивших его брата-близнеца Витренко. Ну, и Путина не забудем. Это ж он сначала заставлял э/э в Крым транзитить, а потом сам же элетроопоры и подорвал. Вот тогда будет полный ансамбль», — считает Валентин Землянский.

Состояние Ахметова за год выросло почти втрое — Forbes

Сто самых богатых украинцев за год увеличили свое состояние на 42% — до $44,5 млрд. Самым богатым человеком Украины остается Ринат Ахметов — его состояние выросло почти втрое. Список 100 самых богатых людей Украины в четверг, 6 мая, опубликовал журнал Forbes Украина.

Первое место занимает Ринат Ахметов — его состояние выросло с $2,8 до $7,6 миллиарда. Теперь этот олигарх занимает 330 место в рейтинге богачей мира. Крупнейшие активы Ахметова — в компании «Метинвест» ($3,3 миллиарда) и ДТЭК ($2,1 миллиарда).

На втором месте Виктор Пинчук — его состояние за год выросло с $1,4 миллиарда до $2,5 миллиарда. Третий в рейтинге Константин Жеваго, владелец горнодобывающей группы Ferrexpо. Его состояние увеличилось с $1,1 миллиарда до $2,1 миллиарда.

Год назад третьим в рейтинге самых богатых украинцев был экс-президент Петр Порошенко. С июня 2020 года его состояние выросло на $0,2 миллиарда- до $1,6 миллиарда. Политик сейчас на 7-м месте рейтинга.

Политик и бизнесмен Виктор Медведчук, против которого на Украине применили санкции, занял двенадцатое место в рейтинге — его состояние оценивается в $620 миллионов.

В целом 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. В Forbes отмечают, что за год список обновился на 21%, в том числе 14 участников попали в перечень впервые, а семеро — вернулись после перерыва. «Входной билет» в сотню самых богатых увеличился на треть — до $125 миллионов. Таким образом, последнее место в списке занял президент компании «Оболонь» Александр Слободян.

«На руку богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров — нефти, стали, пшеницы и кукурузы. Весной 2021-го рост цен на сырьевые товары только ускорился, создавая неплохое начало для увеличения состояния участников национальной сотни и в 2022 году», — отметили в журнале.

Настроения украинского бизнеса снова ухудшились

Украинский бизнес в апреле 2021 года ухудшил оценки экономического состояния своих предприятий и перспектив деятельности. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) упал до 46,9 пунктов. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 5 мая, данные ежемесячного опроса предприятий Украины, который проводит Национальный банк Украины.

Таким образом, индекс вновь опустился ниже равновесного значения (50 пунктов). Как отмечается в сообщении, причиной ухудшения настроений стало ужесточение карантинных ограничений и рост неопределенности.

В промышленности оценка деловой активности ухудшилась: секторный индекс апреля снизился до 49.8 с 52.3 в марте. В секторе ожидается значительный рост цен на сырье, материалы и собственную продукцию, однако сохраняют положительные оценки по объемам новых заказов и объемов производства продукции. Экспорт ожидают на текущем уровне.

Предприятия сферы торговли также ухудшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс снизился в апреле до 48.9. Ожидается уменьшение объема закупки товаров для продажи, рост стоимости товаров для продажи и уменьшение размера торговой маржи из-за роста закупочных цен.

В сфере услуг наиболее существенно отреагировали на введение усиленного карантина и значительно ухудшили ожидания относительно экономических результатов своей деятельности: секторный индекс снизился до 43.0 в апреле с 51.4 в марте. Респонденты ожидают снижения объемов предоставляемых услуг, объемов новых заказов и заказов в процессе исполнения и планируют увеличить тарифы на собственные услуги.

Предприятия строительства (жилья) на фоне сезонного оживления и увеличения инвестиционного спроса впервые после сентября 2019 года оптимистично оценили экономические перспективы своей деятельности: индекс в апреле вырос до 51.5 против 40.6 в марте. Ожидается увеличение объемов новых заказов, закупки услуг подрядчиков сырья и материалов, выполнения строительных работ.

Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию / услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Предприятия всех секторов прогнозируют рост цен на свою продукцию/услуги на фоне подорожания сырья и товаров поставщиков и пока не ожидают увеличения численности своих работников.

Напомним, ожидания бизнеса в марте 2021 года улучшились из-за большего внутреннего спроса. Впервые с февраля прошлого года показатель пересек равновесное значение в 50 пунктов.