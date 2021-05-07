В Сербии каждый вакцинированный до 31 мая гражданин получит от государства более 30 долларов, а кафе и торговые центры делают скидки и предлагают бесплатные пирожные и обеды вакцинированным клиентам

Эффективность «Спутник лайт» выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин

В России зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт», сообщил 6 мая Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Эффективность этой вакцины составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. «Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов», — отметили в РФПИ.

Препарат «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V», основанный на рекомбинантном аденовирусном векторе человека 26-го серотипа (rAd26). При расчетах её эффективности ученые брали за основу данные россиян, которые получили только одну дозу «Спутника V» в рамках программы массовой гражданской вакцинации в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Результаты продемонстрировали выработку антиген-специфических IgG антител у 96,9% добровольцев на 28-й день после получения иммунизации. По данным Фонда, клеточный иммунитет к S-белку SARS-CoV-2 после применения вакцины «Спутник Лайт» выработался у 100% добровольцев на 10-й день.

«Несмотря на то, что новая вакцина «Спутник Лайт» представляет собой, по сути, первый компонент вакцины «Спутник V», но она в то же время является ее альтернативой», — сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, которое прошло 6 мая в режиме видеоконференции. По её словам, вакцина «Спутник Лайт» создавалась для быстрого создания популяционного иммунитета при неблагоприятной эпидемиологической ситуации, и для использования переболевшими, у которых нет антител или они низкие.

В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил: «В рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации «Спутником Лайт» отмечен выраженный рост титра антител. Это может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад, и у кого титр антител снизился». По словам же директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александра Гинцбурга, «Спутник лайт» подходит как для первоначальной вакцинации и ревакцинации, так и для повышения эффективности при комбинировании с другими вакцинами.

Более 20 миллионов людей в мире привиты «Спутником V»

Если «Спутник лайт» как отдельная вакцина находится только на старте массового применения, то укол по крайней мере первым компонентом вакцины «Спутник V» по всему миру получили более 20 миллионов людей. «По состоянию на 5 мая 2021 года более 20 миллионов людей получили укол первым компонентом вакцины «Спутник V» по всему миру. При этом не зафиксировано случаев тромбоза синусов твердой мозговой оболочки», — отмечается в сообщении РФПИ. Как известно, такой тромбоз зафиксирован у сотен людей, привитых вакцинами компаний AstraZeneca и Johnson& Johnson.

«Производство вакцины соответствует самым строгим стандартам с тщательной процедурой с четырьмя стадиями очистки (две хроматографические стадии и две стадии тангенциальной фильтрации)», — также отметили в РФПИ. При этом по словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджелы Симао, в настоящее время ВОЗ не располагает полным досье на «Спутник V». «Мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям — как для клинических испытаний, так и для производства, — позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно — в июле», — добавила Симао.

Примерно в те же сроки ожидается регистрация «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств. При этом 8 мая канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что его страна завершила переговоры о закупке вакцины российской вакцины, уточнив, что поставки начнутся сразу после ее регистрации ЕМА. В этой связи Курц обратился к ведомству ЕС с просьбой ускорить процесс регистрации. «В целом мне бы хотелось — и это касается не только «Спутника», — но, обращая внимание на последние полгода, ЕМА для многих решений требовалось очень, очень много времени. Чем быстрее будут приниматься эти решения, я думаю, тем лучше. Эта тема не закончится, это касается вакцинации молодежи, вакцинации в будущем при мутациях. Здесь помогут, разумеется, быстрые решения», — подчеркнул Курц.

Хроники вакцинации в России и Европе

В России первую дозу вакцины от коронавируса получили 13,4 миллиона человек, а вторую — 9,4 миллиона. Об этом 6 мая сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. В начале майских праздников темпы вакцинации несколько снизились, пояснила Голикова. По её словам, российские производители выпустили 31,9 миллиона комплектов доз вакцин от коронавируса, при этом большая часть приходится на «Спутник V». «На втором месте — «Эпиваккорона» новосибирского центра «Вектор», на третьем — «Ковивак» Центра им. Чумакова», — сообщила Голикова. В свою очередь, Путин отметил, что хотя нынешняя ситуация с коронавирусом требует корректировки, но это не повод для регионов расслабляться и не обращать внимание на темпы тестирования и вакцинации.

Почти треть населения Евросоюза получила первую дозу прививки от коронавируса, а около 12% граждан — две дозы, сообщила 6 мая еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес. «Сейчас более 30% населения ЕС получили первую дозу, по второй дозе мы достигли 12%», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе. В Еврокомиссии надеется, что 70% взрослого населения в ЕС будет привито уже в июле.

В Германии по состоянию на 6 мая минимум одной дозой вакцины привиты 25 451 513 человек, или 30,6% населения. Полностью иммунизированы 7 145 486 человек, или 8,6 % населения. За последние сутки в стране сделано 1 092 765 прививок от коронавируса, из них около 888 000 — в рамках первой вакцинации, около 204 500 — в рамках второй (то есть полной). Наиболее эффективно центры вакцинации и частные врачебные практики работали 28 апреля, в тот день было сделано 1 116 608 прививок.

6 мая президент Франции Эмманюэль Макрон после открытия «вакцинодрома» в выставочном центре на Порт-де-Версаль, на юго-западе Парижа, заявил, что с 12 мая в стране начнут прививать от COVID-19 всех граждан независимо от их возраста — при условии, что в центрах вакцинации остаются дозы вакцины. Власти Франции намерены к 15 мая привить 30 миллионов жителей страны, т.е. почти половину всего населения. До сих пор вакциной Pfizer во Франции могли привиться только лица старше 55 лет. Газета Le Figaro отмечает, что врачи опасаются наплыва желающих привиться именно ею, так как даже при действовавшем ограничении спрос на этот препарат составлял 94,42%, в то время как «популярность» вакцины AstraZeneca составляла 75,57%.

В Сербии заманивают на вакцинацию деньгами и печёным мясом

Десятки людей собрались в четверг, 6 мая, в торговом центре Ušće («Устье») в Белграде, чтобы получить вакцину от коронавируса — и ваучер от магазина на сумму в 3000 динаров (около 25 евро). Однако ваучеры были обещаны не всем, а только первым ста вакцинировавшимся в торговом центре, поэтому акция вызвала большой ажиотаж. Именно этого и добивается сербское правительство — заставить как можно больше людей сделать прививку. С конца декабря прошлого года в Сербии, где живут около 7 миллионов человек, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получило 29,81% населения.

Таким образом, в Сербии один из самых высоких показателей вакцинации в Европе. Но растущий в обществе скептицизм в отношении вакцин от COVID-19 может привести к тому, что достигнуть коллективного иммунитета будет сложно. Потому неудивительно, что сербские власти для стимулирования вакцинации используют не только финансовые стимулы, но также популярных личностей. Так, огромная очередь в торговом центре Ušće была вызвана ещё и тем, что утром 6 мая там должна была вакцинироваться одна из самых известных певиц Восточной Европы Елена Карлеуша. Ранее она объявила об этом на своей странице в Instagram, у которой более 2 миллионов подписчиков — и не обманула ожиданий своих фанатов и журналистов, которых собралось несколько сотен.

Однако всё же главный аргумент сербских властей — финансовый. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что каждый, кто сделает прививку до 31 мая 2021 года, получит 3000 динаров (почти 30 долларов). Министр финансов Сербии Синиша Мали отметил, что все вакцинированные люди старше 16 лет смогут подать заявку на получение своих 3000 динаров с 1 по 15 июня, и получить эти деньги уже до 20 июня 2021 года. Стоит отметить, что сербы могут выбирать, какую вакцину сделать — американо-немецкую Pfizer/BioNtech, китайскую Sinopharm, британскую AstraZeneca или российский «Спутник V». Такая свобода выбора доступна далеко не во всех странах. В Великобритании, например, люди узнают о том, какую вакцину им поставят, только когда приходят в центр вакцинации.

К объявленной Вучичем акции присоединились кафе и торговые центры, которые готовы делать скидки и предлагают бесплатные пирожные и обеды тем, кто вакцинируется. Эта щедрость в их интересах, ведь чем раньше все вакцинируются, тем быстрее к ним вернутся клиенты. Так, акция в торговом центре Ušće в Белграде продолжится в пятницу и субботу. Первые 50 человек, которые придут в торговый центр 7 мая, получат ваучеры на сумму 5000 динаров (около 40 евро), а первые 50, которые придут в 8 мая — ваучеры на 3000 динаров (25 евро).

А в регионах Сербии используют «народные методы» стимулирования процесса вакцинации от COVID-19. Так, кафе «Библиотека близ Милютина» в городе Крагуевац уже семь лет проводит особенный день открытых дверей — все желающие могут прийти и сдать кровь. В этом году в кафе не стали изменять традиции — но заменили сдачу крови на получение прививки от коронавируса. Тех, кто пришел, ждало угощение — бык на вертеле и тушеная дичь. И, конечно же, вакцины в ассортименте — китайская Sinopharm и американо-немецкая Pfizer/BioNTech. Владелец кафе Ставро Раскович сказал журналистам ВВС, что за день провакцинировалось 60 человек.