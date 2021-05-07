Со всех ветвей украинской власти звучат бравурные реляции - интеграция энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E станет возможной в 2023 году. Но это не соответствует действительности и является лишь политическим желанием нынешней власти, за которое, в случае реализации, придется расплачиваться простым украинцам

Новый министр энергетики Украины Герман Галущенко, представляя в парламенте свою программу, подчеркнул, что одна из его главных задач — воплотить в жизнь проект интеграции украинской энергосистемы в общеевропейскою энергетическую сеть — ENTSO-E. По мнению министра, это вопрос энергетической безопасности Украины, и такой шаг имеет гораздо большее значение, чем просто отсоединение от бывшей советской энергосистемы.

В «Укрэнерго» также надеются, что синхронизация с ENTSO-E возможна уже в 2023 году. Гончарук рассказал, когда энергосистема Украины отделится от РФ и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Мы в "Укрэнерго" считаем, что мы обязательно этого достигнем, и это станет наиболее значимым устойчивым ответом на те проблемы, которые мы сейчас наблюдаем в нашей энергосистеме", ‒ заявил в феврале на форуме Ukraine30 председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Однако директор секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач сомневается, что Украине удастся достичь желаемого в столь короткие сроки.

"Я считаю, что 2023 год — это слишком амбициозно и оптимистично, однако это вполне вероятно. Возможно, это произойдет немного в более длительный период времени", ‒ сказал Копач на том же форуме.

По его словам, процесс интеграции с ENTSO-E содержит в себе два наиболее важных аспекта в плане технической и организационной адаптации. В организационном плане необходимо выполнить сертификацию "Укрэнерго". Украине также в ходе интеграционного процесса следует готовиться к дискуссии с европейским сообществом на предмет стабильной и прогнозируемой работы украинских АЭС.

"Я уверен, среди стран-членов Европейского Союза будут однозначно слышны голоса: Украина к нам присоединяется со всеми своими атомными электростанциями, поэтому этот процесс следует хорошо организовать. "Энергоатом" не в очень хорошем финансовом состоянии, поскольку его используют для субсидирования населения (…) Как будет организован вывод из эксплуатации АЭС ‒ это будут серьезные дискуссии, и Украина должна к ним готовиться", ‒ заявил Копач. Лучше поздно, чем никогда. На Украине назначили министра энергетики © скриншот видео ТСН

Финансовые проблемы

Тем не менее, оператор энергосистемы Украины берет финансовый курс на присоединение к ENTSO-E и отсоединение от российско-белорусской энергосистемы. В «Укрэнерго» недавно заявили, что интеграция в европейскую энергосистему и обеспечение надежности электроснабжения приграничных восточных регионов требует инвестиций в размере 66 млрд грн ($2,4 млрд).

«Проект плана развития системы передачи разработан с учетом соблюдения критериев энергетической безопасности, обеспечения соответствия системы передачи потребностям рынка электрической энергии и стратегических целей компании, в частности интеграции энергосистемы Украины в ENTSO-E. Ориентировочный объем необходимых инвестиций на определенные мероприятия составляет более 66 млрд грн», — сказано в сообщении компании.

При этом не стоит забывать, что значительная часть средств будет направлена на обычные технические работы, которые необходимо осуществить и без присоединения к энергосистеме ЕС. Поэтому в лучшем случае для европеизации энергосистемы Украины останется сумма в $1 млрд.

Если посмотреть на опыт Прибалтики (Эстония, Латвия и Литва), которая также отсоединяется от энергосистемы России и Белоруссии, то только на ключевые работы запланировано $2 млрд. Кроме того деньги этим трем странам дают в Евросоюзе. Хотя в целом весь спектр работ, финансовых последствий и экономического влияния оценивают в сумму до $7 млрд.

Наивно полагать, что Украине, которая больше Прибалтики, хватит $2,4 или $4 млрд. Похоже, что на Украине никто даже и не считал, во сколько обойдется стране присоединение к энергосистеме ЕС. Более того, никто не планирует давать Украине деньги на такие «интересные» проекты.

Расплачиваться будет население

Как известно, президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль, Юрий Витренко в свою бытность и.о. министра энергетики и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно утверждали, что Украина вот-вот присоединится к европейской энергосистеме. И собственно даже точно называют год присоединения — 2023. Но это не соответствует действительности и является лишь политическим желанием нынешней власти, считает эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.

«Примечательно, что Прибалтика, которая уже давно проводит необходимые подготовительные работы, планирует отсоединиться от России и Белоруссии в 2023 году. И то, эти сроки — предварительные. Тогда в случае Украины, о каком 2023 году может идти речь? Это откровенная профанация и политические спекуляции», — сказал в комментарии Украина.ру Юрий Корольчук. «С ущербом для генерирующих компаний». Марунич о том, с чем столкнулась Украина в отопительный сезон © Украина.ру/Нина Зотина

И, собственно инвестиционный план «Укрэнерго» это подтверждает. По мнению эксперта, до 2023 года Украина не успеет подготовить свою систему к работе в условиях европейской рыночной системы.

«Если формально присоединение состоится, то это вылезет боком населению Украины, которое будет вынуждено заплатить не просто рыночные тарифы на электроэнергию, а за все проблемы и недоработки рынка электроэнергии страны. И в таком случае тариф для населения будет приближаться к уровню 7-8 грн (19-22 руб.) за кВт-час. Кто сможет в бедной стране оплачивать такой тариф?», — прогнозирует Юрий Корольчук.

Он отметил, что на Украине обычно ENTSO-E подают как своего рода электроэнергетический рай для государства и тарифную панацею для потребителей. Но это не так — энергосистема Украины получит комплекс новых проблем, а население — более высокие тарифы.

«Население Украины вообще ничего не решает. За народ уже приняли решение и решили, что им лучше будет в европейской энергосистеме. Это произошло с помощью традиционной манипуляции о важном «цивилизационном» выборе — российская или европейская энергосистема. Хотя как европейская, так и американская «цивилизации» с чистой совестью покупают, потребляют и используют российские энергоносители. И ни о каком «цивилизационном» выборе не говорят», — пояснил Юрий Корольчук.

Наемный работник без права голоса

Также на Украине фактически замалчивают существование системных, инфраструктурных и диспетчерских проблем ENTSO-E.

«Да-да. Не все гладко в идеальной энергосистеме. Проблемы касаются частоты в энергосистеме. Также есть глобальная проблема рыночного, а не государственного регулирования объемов производства электроэнергии. Отдельно стоит проблема диспетчеризации, балансировки и взаимодействия операторов соседних стран, когда «сильный использует слабого». И это только верхушка проблемного айсберга энергосистемы ЕС, на который несется с радостью, пением и танцами энергосистема Украины», — отметил Корольчук.

Отсюда вывод: энергосистема Украины будет сразу в проигрышной позиции по сравнению с европейской энергосистемой и с честью займет там место даже не младшего брата, а наемного работника без права голоса.