Мифы Днепра: редкая птица, сом-людоед и многотысячные жертвы

Главная река Украины - Днепр - не могла остаться без мифов. Днепру приписывают небывалые качества, невиданных обитателей, невероятное богатство, сокрытое под толщей вод, и невозможное количество жертв, связанных с ним

Древние греки называли эту реку Борисфен, славяне — Славутич, скифы, а затем и римляне — Данаприс. Именно на ее берегах расположилась древнерусская столица Киев. Это четвертая по длине и третья по площади среди европейских рек и основная водная артерия Украины. Днепровскую воду использует около 70% украинцев. В Днепр впадает большинство украинских рек. Правдивые мифы Черного моря. Гурманский рай, прародина полиции и важный плацдарм

Такая река за всю историю существования попросту не могла не обрасти легендами и мифами. Издание Украина.ру вспоминает самые распространенные из них.

Редкая птица и чудесная синева

Говоря о Днепре, многие жители постсоветского пространства могут наизусть процитировать отрывок из рассказа Николая Гоголя «Страшная месть».

«Редкая птица долетит до середины Днепра», — писал Гоголь в опубликованной впервые в 1832 году повести.

Конечно же, это преувеличение. Птицы способны преодолеть водные пространства Днепра, в том числе и не очень редкие. Взять, к примеру, такую перелетную птицу, как дикий гусь. История о путешествии обычного шведского школьника Нильса с этими птицами долгое время была любимой не только среди шведских, но и среди советских школьников.

Как свидетельствуют данные немецкого Комитета по охране птиц, зимующие в Венгрии гуси регулярно пересекают Днепр. У педантичных немецких исследователей есть даже карты, это подтверждающие: немцы, занятые исследованием белолобых, серых гусей, гуменников и пискулек, окольцевали своих подопечных, прикрепив к ним еще и GPS-навигаторы. Полученные данные свидетельствуют: гуси пересекают Днепр даже под Черкассами — там, где находится Кременчугское водохранилище — самое большое из всех днепровских.

Но Гоголю, а также живописцу Архипу Куинджи обязаны мы и другим заблуждением по поводу Днепра.

«Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ночи, как середь дня; виден за столько вдаль, за сколько видеть может человечье око», — писал Гоголь все в той же «Страшной мести».

А Куинджи в 1901 году на своей картине «Днепр» изобразил эту реку небесно-голубой.

Увы, но сегодня Днепр бывает окрашен и совсем в другие цвета.

«Жизнь — это светофор. Можешь проехать на красный, на желтый или на зелёный», — написал 8 сентября в Facebook мэр Днепра Борис Филатов и разместил фотографию открытого после ремонта Центрального моста.

Желтой и красной на фото была гидроизоляция моста. А вот зеленой — сама река Днепр. О причинах ее позеленения писало в том числе и издание Украина.ру.

Сом-людоед

О нем написаны десятки статей, посвященные ему видео собирают миллионы просмотров, им пугают детей, его точно лично видел кто-то из вашего окружения (как правило, это брат жены кума лучшего друга).

После того как Днепр перегородили плотинами и появились днепровские водохранилища, а одну из цариц реки — белугу — практически всю выловили рыбаки, именно он стал полновластным хозяином днепровских глубин и самой крупной рыбой главной украинской реки. Прощание с Днепром. Главной реке Украины грозит исчезновение © пресс-служба Херсонрыбоохраны

Как писал в своей книге «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа» этнограф Владимир Даль, его «не едят, потому что <…> чертов конь; рыба эта жирна, не вкусна и не здорова, кроме плеса, который идет в пирог». А вот сам он, если верить современным мифам, вполне может съесть вас.

Речь о соме, да не простом, а соме-людоеде. В принципе сами размеры этой рыбы, а также ее повадки — иногда сом может полакомиться и зазевавшейся на водной глади птицей — давали основания для появления таких слухов.

После аварии на Чернобыльской АЭС один из популярных слухов гласил: на дне Киевского водохранилища, а позже и всего Днепра осел радиоактивный ил. В этом нет ничего удивительного, ведь в «Киевское море» вместе с Днепром впадала и река Припять, на берегу которой и расположена ЧАЭС. И до аварии бывалые рыбаки и любители подводной рыбалки встречали на дне водохранилища старых больших сомов.

Подчас те, особенно ночью, могли даже выхватить блестящее в свете фонаря подводное ружье или сорвать с ноги аквалангиста ласт, приняв его за большую рыбу. И вот пошли слухи о радиоактивном иле, и днепровские сомы в народном сознании начали стремительно расти. А вместе с этим изменился и их предполагаемый рацион.

Если раньше не все верили, что сом может схватить зазевавшуюся утку, то теперь никто не сомневался: большой сом при желании и человеком полакомится.

Впрочем, доказательств охоты сома на человека (а не наоборот) до сих пор нет. Поймать сома длиной свыше полутора метров — редкая удача. Хотя в XIX веке можно было встретить сомов и покрупнее. Чернигов: древнерусская столица и украинский военный Лас-Вегас

«У нас самые крупные сомы водятся или, вернее, водились, кажется, в Днепре, где, по свидетельству Кесслера, был пойман (в пятидесятых годах) сом, имевший в длину более 4 м и весивший 288 кг», — писал в своей книге «Рыбы России. Жизнь и ловля наших пресноводных рыб», вышедшей в 1875 году, русский зоолог Леонид Сабанеев.

Кстати, в той же книге он писал, что сомы «топят плывущих собак, даже телят, и известно несколько примеров, что крупные сомы утаскивали в воду и топили купающихся детей».

Тем не менее, современные ихтиологи утверждают: если сом нападает на человека, то лишь с целью самообороны и защиты потомства, а не в поисках еды: у сома слишком маленькая глотка, чтобы проглотить крупную добычу. Да и имеющиеся видеосъемки свидетельствуют: крупный сом скорее испугается человека, чем атакует его.

Но все это не мешает СМИ регулярно пугать людей рассказами о сомах-людоедах. В 1991 году, к примеру, жителей Запорожья взбудоражила республиканская газета «Комсомольское знамя», напечатавшая заметку «Днепровские убийцы: ими оказались сомы-людоеды».

В заметке рассказывалось о внезапной ночной аварии под Запорожьем на лайнере «Евгений Вучетич»: там обнаружилась течь, и судно было вынуждено стать на якорь. Четыре пассажира с него пересели на моторную лодку, но до Запорожья они так и не добрались, пропав без вести.

«Моторку вскоре обнаружили: в ее корме зияла большая дыра, виднелись следы крови», — сообщали авторы статьи.

Они же рассказали, что спустя год водолазы местного клуба «Акванавт» у северной оконечности острова Хортица на глубине 15 метров обнаружили пропавший накануне буксирный теплоход БТ-313.

«В пробоине, зиявшей в борту, застрял гигантский сом. Когда сома подняли на поверхность и измерили, то ахнули: длина его составляла почти пять метров, вес — 355 килограммов. В желудке гиганта обнаружили останки трех человек. Оказывается, ночью эти чудища отлеживаются, в глубоких ямах, а утром выходят на охоту.

В прошлом году зарегистрировано около десятка нападений на моторные и парусные лодки. Таинственное исчезновение рыбаков на подледном лове, видимо, тоже следует отнести на счет сомов-убийц», — доверительно сообщали авторы статьи.

Резонанс в Запорожье был большой. В итоге местные журналисты нашли авторов, а точнее — автора. Под двумя псевдонимами скрывался один человек — инженер одного из местных НИИ Виктор Королев. Он пояснил, что статью написал из-за злости на прессу: та, по его словам, считала, что ей все позволено. К примеру, всё то же «Комсомольское знамя» напечатало статью об огромных крысах, которой все поверили.

«Мне стало обидно, что люди верят таким небылицам, поэтому сочинил свою», — пояснил Королев.

Несмотря на разоблачение байки, и сегодня «акулы пера» подчас вспоминают о старом знакомце. Впору менять слова в неофициальном гимне российской, да и украинской журналистики — песне «Конь-людоед», тем более что и смысл песни не поменяется. Да и сом-людоед встречается в СМИ все же чаще, чем его парнокопытный товарищ по диете.

Драгоценности на дне

Вряд ли работавший над «Повестью временных лет» летописец мог подумать, что благодаря ему Днепр обогатится на еще одну легенду.

«И нача къняжити Володимеръ въ Кыевѣ единъ, и постави кумиры на хълмѣ вънѣ двора теремьнаго: Перуна древяна, а главу его сьребряну, а усъ златъ, и Хърса Дажьбога и Стрибога, и Сѣмарьгла и Мокошь», — описывал летописец начало правление будущего крестителя Руси — князя Владимира.

Блеск золотых усов киевского идола затуманил ум не только жившему в XV-XVI веках дипломату Священной Римской империи барону Сигизмунду фон Герберштейну, который «ус злат» перевел на немецкий как название неизвестного славянского божества Услад, но и многим современным украинцам. В 90-х годах в школах молодой независимой Украины некоторые учителя истории рассказывали о том, что хитрые японцы предлагали украинским властям почистить Днепр. С одним условием: все, что они найдут в реке при чистке, заберут себе. Молодая украинская демократия поступила по старой присказке: «Сам не гам и другому не дам».

«Это неспроста!» — поясняли школьникам учителя, напоминая им о стоявших у княжьего дворца идолах.

Мол, когда Владимир крестил Русь, этих идолов сбросили с днепровских круч в реку. Брошенный в реку идол Перуна — тот самый, у которого серебряная голова и ус злат — долго не мог всплыть. Сторонники старой веры бежали по берегу и кричали: «Выдыбай, боже, выдыбай». В итоге тот и «выдыбнул».

Сейчас «народная лингвистика» спорит о значении этого глагола: кто-то утверждает, что это означает вынырнуть, всплыть, а кто-то — что и выплыть. Как бы то ни было, место рядом с которым идол «выдыбнул», назвали Выдубичи. Во второй половине XI века там появился Выдубицкий монастырь. Сейчас это район неподалеку от центра города.

Но главное другое: легенда утверждает, что идол (а народная молва расширила и дополнила его летописное описание, наградив еще и рубиновыми устами и прочими драгоценными украшениями) и сейчас лежит в толще днепровского ила. И тот, кто его найдет, — сказочно разбогатеет.

Легенда эта жива и по сей день. И никого не смущает тот факт, что дно Днепра у Выдубичей и ниже по течению уже копано-перекопано. Правда, не археологами или кладоискателями, а земснарядами нелегальных добытчиков песка. А кое-где в той местности дно Днепра поднялось настолько, что со дня на день там появятся новые острова.

Несуществующие сто тысяч жертв

Все чаще в углу украинских телеэкранов появляется траурная свечка. При президенте Петре Порошенко так отметили даже 300-летие взятия царскими войсками Батурина. Если бы Порошенко выиграл выборы в 2019 году, нет сомнений, что в 2021 году 18 августа в углу телеэкранов украинцев горела бы очередная свеча, отмечающая 80 лет со дня события, которого не было.

Еще в 2016 году на принадлежащем Порошенко «5 канале» вышел траурный ролик.

«18 августа 1941 года советская власть подорвала плотину ДнепроГЭС без предупреждения и эвакуации людей. Погибло около 100 000 украинцев и много солдат советской армии. Но нацистам это никак не навредило. Это очередное ужасное преступление НКВД СССР», — гласили титры.

Впрочем, «5 канал» не был оригинален. Еще задолго до Майдана на телеканале «1+1», принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому, вышел «документальный фильм» под названием «Уровень секретности 18». В нем рассказывалось об изучении секретных документов 157-го полка НКВД, которые свидетельствовали о подрыве плотины и о страшных жертвах, которые последовали за ним.

«Гигантские водовороты отрезали и буквально засосали в себя кавалерийский корпус и две советские общевойсковые армии, которые уже отступали. Выплыть смогли только разобщенные группы, которые потом попали в осаду и в плен. Волна налетела на прибрежную полосу и колонну беженцев», — живописал закадровый голос ужасы трагедии.

При этом утверждалось, что большую роль в произошедшем сыграла ошибка саперов: никто не ожидал, что пролом будет такой большой.

Впрочем, и «1+1» не были первыми, кто рассказал о «запорожском цунами». Еще в 2001 году об этой трагедии поведала газета «Факты». Правда, тогда в статье говорилось о гибели «сотен красноармейцев и жителей Хортицы».

«Скопившиеся в плавневой части острова Хортица подразделения советских войск не были предупреждены о предстоящем взрыве и его возможных губительных последствиях. Вода, хлынувшая из верхнего бьефа через пролом в плотине, вздыбилась 20-метровой волной невиданной силы.

Часть воды, прокатившаяся по руслу низового Днепра, обрушилась на остров, на вооруженных, но беззащитных перед стихией людей. Когда волна ушла, на вербах, вязах и дубах остались висеть в неестественных позах сотни (если не тысячи) солдат», — цитировался в той статье местный краевед Константин Сушко.

Однако с 2001 года выросла и высота волны — теперь пишут о 30 метрах, и количество погибших солдат, которых объединили уже в две армии и один кавалерийский корпус.

У профессионального историка информация, которую размещают и такие серьезные, казалось бы, издания, как «Радио Свобода», вызовет истерический смех.

К началу Великой Отечественной войны в РККА было четыре кавалерийских корпуса, по две дивизии в каждом. В одном из них была еще и горно-кавалерийская дивизия. В общем, скрыть гибель одного из четырех кавалерийских корпусов не удалось бы никак. В некоторых источниках даже называется номер погибшего корпуса — 2-й, первым командиром которого был Григорий Котовский. И все бы хорошо, но осенью этот корпус, пусть и поредевший в боях, воевал у Белгорода и Корочи, а в начале ноября из района Нового Оскола его перебросили под Москву.

Что касается армий, то оборону Запорожья держала 18-я армия. Она же принимала участие в Донбасско-Ростовской стратегической оборонительной операции, начавшейся 29 сентября 1941 года. Вместе с ней там принимала участие и другая армия, которую называют уничтоженной «днепровским цунами», — 9-я, которая попала в окружение еще 13 августа под Николаевом. Кстати, именно в ее составе и находился 2-й кавалерийский корпус. «Капитанский мостик между Пикулем и Дыбенко». Как служивший в «красном Питере Украины» офицер повлиял на русскую литературу © commons.wikimedia.org,

Рассмеется над этой легендой Днепра и физик, который знает, что для того, чтобы в Днепре образовалась 30-метровая волна, должна была бы в одночасье исчезнуть вся плотина ДнепроГЭС, на которой за сутки до подрыва, кстати, начали сброс воды.

В общем, ни цунами, ни исполинских водоворотов, поглощающих корпуса и дивизии. И главное — никаких фото- и видеосвидетельств, что странно, учитывая всю мощь пропаганды Третьего рейха. Казалось бы, бери в руки камеру и снимай кино о злодеяниях большевизма. Но такого фильма даже у геббельсовских пропагандистов не было. Зато история о сотне тысяч погибших появилась в независимой Украине.

Что тут сказать? Велик Днепр, катящий свои воды по Украине, и неисчислимо количество сказок и легенд, а подчас и откровенно бредовых баек, которые рассказывают об этой могучей реке.