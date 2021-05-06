9 мая в Белоруссии отметят не только День Победы, но и День государственной символики. В этом году оба праздника совпали по той причине, что флаг и герб в республике ежегодно чествуют во второе воскресенье мая. А сейчас оно придется как раз на 9-е число

В сфере государственной символики Белоруссия уникальная для постсоветского пространства республика. Её нынешние флаг и герб основаны на символах Белорусской ССР, в то время как остальные страны, вышедшие из Союза, либо вернулись к символике более давних исторических периодов, либо и вовсе создали новые флаг и герб.

С чего начиналось?

Но эта уникальность стала присуща Белоруссии не сразу после обретения независимости. В 1991 году руководство республики (Верховный совет во главе со Станиславом Шушкевичем, который был одним из трех подписантов Беловежских соглашений) повело страну за соседями и приняло Закон «О Государственном флаге Республики Беларусь», утвердивший в качестве государственных символов тоже досоветские символы — бело-красно-белый флаг и герб «Погоню». Шушкевич назвал Лукашенко непрезидентом и преступником © РИА Новости, Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Бело-красно-белый флаг появился в качестве символа белорусского национального движения во время Февральской революции 1917 года. Чуть позже этот флаг использовали те, кто пытался под немецким протекторатом создать первую белорусскую государственность — Белорусскую Народную Республику. А во время нацистской оккупации Белоруссии в 1941 году немцы с целью сотрудничества с местным населением создали органы местной администрации — Белорусскую центральную раду, полицию, Союз белорусской молодежи. Эти коллаборационистские организации стали использовать в качестве своей символики бело-красно-белый флаг и герб «Погоню».

К слову, герб «Погоня» же имеет куда более древние корни, чем БЧБ-флаг. Он известен еще со времен Великого княжества литовского. Но его в качестве символа в начале 1990-х приняла Литва, объявив себя главным наследником средневекового княжества.

В 1991 году около 80% белорусов проголосовали на референдуме за сохранение СССР, поэтому принятые через несколько месяцев после этого новые государственные символы — бело-красно-белый флаг и «Погоня» — общество не приняло. Во-первых, республика является одной из наиболее пострадавших в ходе Великой Отечественной войны, поэтому в ней очень остро воспринималось и воспринимается всё, что связано с нацистской оккупацией и коллаборационистским движением. Во-вторых, новая символика стала ассоциироваться с предательством местной элиты, которая, несмотря на волю народа, участвовала в разрушении СССР и приняла флаг и герб, никого об этом не спрашивая. Александр Лукашенко: кто он © AP, Sergei Sheleg, BelTA Pool

Результатом нарастающего противоречия между элитами и населением стали результаты выборов 1994 года, когда уверенно победил Александр Лукашенко, резко выступавший против тогдашнего положения дел. Через год после прихода к власти он объявил референдум, на котором решался ряд в том числе идеологических вопросов, касающихся и замене государственной символики. В результате около 75% белорусов высказались на голосовании за красно-зеленые символы, предложенные новой властью, а не за БЧБ и «Погоню».

Старые новые символы

В основу предложенных в 1995 году альтернативных флага и герба легла символика Белорусской ССР, действовавшая с 1951-го по 1991 год.

После создания белорусской советской государственности, флагом молодой республики с 1920-х по 1950-е было красное полотно с серпом и молотом и надписью «БССР». Тот флаг практически ничем не отличался от символов других советских республик. А так как советская Белоруссия была одной из стран-основательниц ООН, было принято решение поменять ее флаг, отразив на нем её самобытность и национальные особенности населения.

И в 1951 году был создан и утвержден в качестве государственного новый белорусский флаг в виде горизонтальных красной и зеленой полос, а также национального орнамента. Он позже и лег в основу нынешнего белорусского «стяга».

Отличает флаг БССР 1951-1991 гг. от нынешнего белорусского лишь то, что на советской версии были изображены золотые серп и молот со звездой, а на нынешнем флаге их убрали. Кроме того, поменялась расцветка орнамента: на советском флаге белый орнамент на красном фоне, на современном — красный орнамент на белом.

Примерно та же история и с гербом — нынешний белорусский почти повторяет советский с некоторыми исключениями. Так, на гербе Республики Беларусь вместо серпа и молота изображены контуры территории страны, а вместо «БССР» написано «Рэспубліка Беларусь».

Таким образом, белорусскую государственную символику можно назвать десоветизированной версией символов БССР.

Наше время

Сохранившийся в Белоруссии институт государственной идеологии опирается далеко не только на советскую государственность республики, но и на более древние эпохи. Особенно это стало актуально в последнее десятилетие — академические ученые из государственных институтов и идеологи стали гораздо более активно искать и продвигать идеи о более древних истоках белорусской государственности.

Это во многом отражается и на толковании нынешней государственной символики. Так, в советское время эти флаг и герб символизировали в основном завоевания Октябрьской революции (красный цвет) и национальное культурное и природное наследие (зеленый цвет и орнамент). Однако в настоящее время официальная трактовка, закрепленная в объяснительном тексте к флагу, звучит следующим образом: «Красный цвет на нашем флаге — это цвет победоносных штандартов грюнвальдской победы белорусских полков над крестоносцами. Кроме того, это цвет знамён дивизий Красной Армии и белорусских партизанских бригад, освобождавших нашу землю от фашистских оккупантов и их прислужников. Зелёный цвет воплощает надежду, весну и возрождение; это цвет наших лесов и полей. Белый цвет — воплощение духовной чистоты. В орнаменте флага использованы символы земледелия — ромбы, древнейшие графические вариации которых известны археологам по находкам на территории Республики Беларусь». «Прикольный символ»: белорусский эксперт рассказал, как молодежь относится к БЧБ-символике © РИА Новости, Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В научной литературе и периодике встречались и иные трактовки цветов флага и герба: «Красный — цвет славян», «красный цвет обозначает пролитую кровь участников революционного движения в Российской империи, которое началось примерно со второй половины XIX века», «Зеленый цвет символизирует племя дреговичей» и т.д.

Госсимволика и политический кризис

В ходе текущего политического кризиса государственная символика приобрела особое значение для власти. Под красно-зеленым флагом пытаются консолидировать как правящую в республике вертикаль, так и ее сторонников. Одновременно с этим в качестве внутренней причины массовых протестов руководство видит недостаток патриотического воспитания и идеологической работы с населением, поэтому государственные флаги стали использовать как можно шире — их вешают на государственных предприятиях, в СМИ, в рекламе, на упаковках. В красно-зеленые цвета раскрашивают памятники, дома и иные объекты инфраструктуры.

Оппозиция же, использующая бело-красно-белые флаги, пытается везде оставлять следы собственного присутствия цветами своей символики. Внутриполитическое противостояние между протестующими и властью вылилось и в такое культурно-символическое пространство: объединяющего противоборствующие стороны флага нет.

И пока нет никаких признаков, что он может появиться в ближайшее время.