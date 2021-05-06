В ближайшее время украинские крестьяне рискуют остаться без земли. Верховная Рада в среду, 28 апреля, приняла во втором чтении и в целом многострадальный законопроект «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений»

Почти полтора года понадобилось Раде, чтобы принять принципиально важный для полноценного запуска рынка земли закон.

Законопроект, разрешающий передавать государственные земли в коммунальную собственность, был подан в Раду еще 1 октября 2019-го, а в первом чтении принят 14 ноября того же года. Депутаты от ОПЗЖ и «Батькивщины» подали ко второму чтению больше трех тысяч поправок, не скрывая, что тем самым пытаются заблокировать проект.

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Законом возвращаются полномочия органов местного самоуправления по управлению землями местных громад за пределами населенных пунктов через механизм земельных аукционов. Объединенные территориальные громады смогут самостоятельно менять целевое назначение отдельных участков — по запросу собственника — и утверждать планы детальной планировки территории за пределами населенных пунктов.

Речь идет примерно о 10 млн га украинской земли — как сельскохозяйственного назначения, так и прочего (в том числе земель водного фонда и лесохозяйственного назначения). Исключение составят лишь земли под объектами государственной собственности.

Первое и очевидное последствие принятия закона — злоупотребления с землями, которые до недавнего времени находились в постоянном пользовании. Теперь категория «постоянное пользование» исчезает, а соответствующие участки станут землей коммунальной собственности.

Чтобы сохранить эту землю, землепользователь должен будет либо заключить договор долгосрочной аренды на эту землю, или выкупить ее на открытых торгах — причем без преимущественного права. Ведь преимущественное право имеют только разработчики недр и действующие арендаторы, а понятия «постоянный пользователь земли» в законе нет.

Кроме того, новый закон открывает для иностранцев рынок земель несельскохозяйственного назначения. То есть из Земельного кодекса устраняются нормы, ограничивающие возможность иностранных физических и юридических лиц покупать свободные от застройки земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов.

Схема такова: в интересах некой производственной компании ОТГ меняет целевое назначение земли, выводя ее из статуса сельскохозяйственной, а потом эту компанию покупают иностранцы (или она превращается в совместное предприятие). В результате иностранцы получают земли, которые формально не являются сельскохозяйственными — но в реальности вполне могут использоваться в этом качестве. Помещичье право: как у украинцев отберут землю

Также закон определяет, что решение о том, какие именно коммунальные земли выставлять на продажу, будет принимать ОТГ. То есть в большинстве случаев по факту это будет руководитель громады.

А его, согласно правительственному законопроекту, планируется не избирать, а назначать сверху.

Тотальное обезземеливание

«Батькивщина» оказалась единственной фракцией, которая не дала ни одного голоса за этот законопроект. По словам лидера фракции Юлии Тимошенко, принятый закон отменил запрет на продажу особо ценных земель и разрешил передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых.

По мнению украинского политолога Костя Бондаренко, изменения в земельное законодательство запускают очень сложные процессы на селе и на Украине в целом — очень скоро появится довольно многочисленная категория граждан — безземельные крестьяне, сельский пролетариат.

И если после реформы 1861 года в России эта категория стала главной движущей силой индустриализации и освоения Сибири и Дальнего Востока, то на Украине обезземеливание на фоне деиндустриализации приведет к стремительной депопуляции населения и углублению демографического кризиса.

«Изменения в земельное законодательство на Украине были приняты прежде всего в интересах транснациональных корпораций, без учета интересов простых крестьян или мелких фермерских хозяйств.

То, что единственной фракцией, которая единодушно проголосовала против данных изменений, была фракция «Батькивщина», делает эту политическую силу главным оппонентом власти на селе (а также в небольших городках Украины, в значительной степени зависящих от земли и аграрного сектора).

То есть это автоматически превращает «Батькивщину» в главного оппонента власти», — написал на своей странице в Facebook Кость Бондаренко.

Украина на будет прежней. В чьих интересах Киев проводит земельную реформу © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«После его принятия, закон будет способствовать децентрализации и будет устранять возможности для коррупции», — написали американские дипломаты в Twitter.

Принятый закон очень существенно сокращает количество регуляторных процедур, связанных с землей. И тем самым, по мнению его разработчиков, ограничивает предпосылки для коррупции. Но в реальности он одновременно развязывает руки местным властям. «Централизованный, но коррумпированный» контроль заменяется доброй волей руководства громад.

По мнению экспертов, кто-то в местной власти, несомненно, будет честен, а кто-то — в полной мере реализует открывшийся коррупционный потенциал.

Новый сюрприз от Кабмина

На подходе еще один законопроект, который лишит украинцев права на бесплатные 2 га земли. Кабмин на днях одобрил законопроект о внесении изменений в закон о консолидации земель сельхозназначения.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «О личном селянском хозяйстве» — предлагают убрать часть ст.5 о том, что для ведения личного сельского хозяйства используются переданные в собственность 2 га земли.

Кроме этого, в законопроекте говорится основаниях, способах и порядке проведения консолидации земель. В связи с введением на Украине с 1 июля 2021 года рыночного оборота земель с/х назначения возникает необходимость установления правила о принудительной консолидации на основе права собственности. В соответствии с правительственным законопроектом собственник земельного участка с целью консолидации вправе требовать через суд обмена смежного земельного участка на «равноценный».

«То есть, главное — вклиниться в массив паев. А потом можно через суд забрать у вас все ваши участки земли с обменом на "равноценные". Примерно как землю под трущобами в Мумбаи забирают под застройку с обменом для их обитателей где-нибудь на "свалке".

Уже сейчас крупные пользователи земли на Украинне присматривают себе "обменный фонд" среди бросовых земель. Дальше больше — проект землеустройства по консолидации с участием вашего участка земли можно будет разработать вообще без вашего согласия.

Причем с уже новыми границами участков. Суд все это должен лишь "утвердить"», — анализирует инициативу правительства украинский экономист Алексей Кущ.

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«Законопроект полностью удаляет раздел об обязанностях землепользователя. А там: целевое назначение, охрана окружающей среды, уплата налогов, права владельцев смежных участков, сохранение плодородия почв, санитарные и экологические требования к продукции, правила добрососедства, сохранение геодезических знаков…

Зачем эти нормы о консолидации, если в ближайшее время, можно будет купить всего несколько сотен гектаров и лишь физическим лицам? Консолидация имеет смысл лишь при формировании больших массивов земли. Ответ очевиден: нас ждет досрочное открытие "большого рынка" с целью "борьбы" с кризисом…

И уже сейчас готовьтесь к консолидации — вас никто не будет спрашивать. Ну, или читайте поэму Т.Г. Шевченко "Гайдамаки"… Мы семимильными шагами движемся в 18 век», — считает Алексей Кущ.