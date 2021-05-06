Дело в том, что Киев изобилует холмами, «лысых» из них штук пять, а связанных с какой-нибудь чертовщиной — чуть меньше чем все. Не трудно запутаться.

Например, издревле недоброй славой пользовался холм, на котором сейчас расположен памятник Родине-матери. Люди там не селились, было только кладбище. Именно потому с такой лёгкостью была найдена свободная площадка рядом с густонаселённым Печерском.

Легенды и мифы древнего Киева. Или не такого уж и древнего
Легенды и мифы древнего Киева. Или не такого уж и древнего
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Рядом с Кирилловской горой, где стоит одноимённая церковь, протекала былинная речка Смородина (по её имени — Смородинский спуск), в пещере на склоне которой жил Змей, побеждённый Кириллом (Никитой) Кожемякой

В путеводителе 1912 года упоминается, что «от Русановского моста до с. Выгуровщина находится Лысая гора — излюбленное пристанище киевских, иногородних и даже иноземных ведьм». Этот холм был срыт во время строительства жилмассива на Воскресенке в 1970-е годы.

Однако чаще всего лысыми называют две горы — собственно Лысую и Замковую в самом центре исторического Киева. Не менее таинственной считается гора Щекавица, которую, правда, лысой обычно не называют.

Лысая гора

«С северной стороны все заслоняла крутая гора и подошвою своею оканчивалась у самого двора. При взгляде на неё снизу она казалась ещё круче, и на высокой верхушке её торчали кое-где неправильные стебли тощего бурьяна и чернели на светлом небе. Обнаженный глинистый вид ее навевал какое-то уныние. Она была вся изрыта дождевыми промоинами и проточинами».

Описание горы из гоголевского «Вия» полностью соответствует киевским лёссовым холмам. Это сейчас их склоны утопают в зелени, а ещё в начале прошлого века они были голыми… Конечно, хутор, описанный Гоголем, находится в 50 верстах от Киева. Но тогда из него не были бы видны купола киевских церквей…

Лысая гора находится за долиной реки Лыбеди и в состав города вошла довольно поздно. Во всяком случае во времена Гоголя она находилась далеко за городом.

Версий происхождения названия довольно много. По одной из них, Девич-гора — древний ритуальный холм, верхушка которого периодически выжигалась молниями. Предполагается, что здесь находилось одно из крупных дохристианских капищ, остатки которого не сохранились, а также скиты или даже монастырь христианских старцев.

По легенде, здесь в 1240 году укрылись в подземельях киевляне, а татары замуровали выходы, а в начале XVIII века по приказу Петра I была построена крепость с огромными подземными резервуарами, в которых утопили строителей секретности для. Это всё неправда, но отчасти такие сюжеты есть и в реальной истории — например, во время монгольского нашествия действительно погибли монахи Выдубицкого монастыря, попытавшиеся укрыться в подземных галереях.

Несмотря на сомнительную славу, на горе стояли монастырские пасеки. В 1872 году тут началось строительство Лысогорского форта грандиозной Киевской крепости, который должен был прикрывать город с юга. С 1906 года форт использовался для казней. В частности, тут был казнён убийца Столыпина Дмитрий Богров. В 1941 году на валах старого форта оборонялись последние защитники Киева, а позже здесь была база по ремонту «Тигров» и советская воинская часть.

В 1994 году территория горы стала ландшафтным парком. Неофициально она делится на три части — Русалочий яр, Ведьминский яр и Мертвецкая роща. Но это, конечно, шутка.

Сейчас Лысая гора считается «местом силы», её часто посещают сторонники разных эзотерических течений, проводят свои собрания современные язычники.

Впрочем, слухи о шабашах и тёмных ритуалах, о вратах в потусторонний мир и неупокоенных душах казнённых Батыем киевлян скорее относятся к современности. Впрочем… Не зря же Булгаков описывал в «Белой гвардии» взрыв складов именно на Лысой горе, хотя отлично знал, что произошёл он на Зверинце (на территории ботсада и сейчас видны следы буйства рукотворной стихии). Кстати, булгаковеды полагают, что Маргарита перед балом у Сатаны летала именно сюда — в Киев, под Лысую гору…

Замковая гора

Замковая гора известна под множеством названий — Хоревица (в честь одного из легендарных основателей Киева), Киселёвка (в честь киевского каштеляна и воеводы, православного шляхтича Адама Киселя), Флоровская гора (в честь примыкающего со стороны Подола Флоровского монастыря).

Фактически это часть Старокиевской горы, заселённая с давних времён. Тут были обнаружены многие поселения древних культур. Считается, что именно на Замковой горе находился град легендарного Кия (если он действительно существовал), а также первоначальный детинец исторического Киева при Аскольде и Дире. С XIV века и до 1651 года тут находился замок литовского, а затем польского наместника. После того как замок был сожжён казаками Богдана Хмельницкого, постоянного поселения тут не было. По современной легенде, гора не выносит никакого диктата над собой и все строения с себя сбрасывает.

На то, что Замковая гора традиционно была местом военных поселений, указывает и название холма по другую сторону Андреевского спуска — Уздыхальница или Воздыхальница. По легенде, женщинам вход в крепость был запрещён, и они поднимались на вершину горы, чтобы увидеть любимых хотя бы на расстоянии.

В 1816 году на горе было создано кладбище. Официально захоронения там продолжались до 1921 года, неофициально — вплоть до начала 1950-х (автору приходилось видеть могилы послевоенного времени). После войны и до начала 1990-х там находилась радиомачта-«глушилка».

Забавный момент — лесом поросла именно та часть горы, где находится кладбище. Там, где заканчиваются могилы, кончаются и деревья… Вполне вероятно, что эта особенность позволила считать гору «лысой», но с ней связано множество других историй.

Например, рассказывали, что на горе исчезали монахини, а если возвращались, то помолодевшими, что над горой летал на помеле некий расстриженный монах Филарет (не тот, что нынче именует себя патриархом), что на горе справляли тризны колдуны в обличье волков, что на кладбище хоронили ведьм (на самом деле нет — женщин, заподозренных в ведовстве, хоронить на кладбищах не благословляли).

Сейчас на горе собираются язычники, соорудившие там даже алтарь, на котором приносят жертвы своим богам (совершенно безобидные — хлеб и фрукты). На кладбище по ночам собираются сатанисты. Особенно им полюбились остатки часовни, выглядящей как склеп. Собираются там на свои слёты современные ведьмы (нет, Юлию Тимошенко там никто не видел). А «Киевская ландшафтная инициатива» (было такое вольное объединение художников от слова «худо») украсила гору несколькими бетонными объектами непонятного назначения.

Мистические здания Киева
Мистические здания Киева

Щекавица

Вот едет могучий Олег со двора,

С ним Игорь и старые гости,

И видят — на холме, у брега Днепра,

Лежат благородные кости.

В 1821 году А.С. Пушкин, в поисках могилы Вещего Олега поднимался именно на Щекавицу, другое называние которой — Олегова гора. «Ольгова могила» и Щекавица упоминаются в летописях под 1151 годом в связи с неудачной попыткой Юрия Долгорукого захватить Киев. Во время археологических раскопок на Щекавице в 1982 году нашли остатки каменного сооружения, датируемого XII-XIII столетиями. Скорее всего — храма.

Так и остаётся непонятным, почему именем сподвижника легендарного Кия назван холм, который люди начали обживать только в XIX веке. Название старинное, но в XVII веке гору называли Бискупской, поскольку она была отдана в пользование католическому епископу, чья резиденция была на Подоле. Польза от горы была вполне определённая — на её плоской вершине выращивали пшеницу.

«Наиталантливейший язычник». Кем был человек, сделавший Киев художественным центром России
«Наиталантливейший язычник». Кем был человек, сделавший Киев художественным центром России
© commons.wikimedia.org,
По данным историков XIX века, «когда Днепр начал вторгаться в середину Подола (имеется в виду разрушительное наводнение 1619 года. — Авт.) и сильными наводнениями беспокоить людей, то король Сигизмунд III для распространения города дал гражданам киевским привилегию на гору Щекавицу». Если привилегия и была, то ею не пользовались — никаких следов строительства тут нет.

По-настоящему осваивать гору начали только в 1772 году — во время страшной эпидемии чумы священники отказывались хоронить людей на приходских погостах, и именно тут создали первое общегражданское кладбище. Дальше Щекавица переходит в Татарку с её мусульманским и старообрядческим кладбищами. Сейчас там находится главная киевская мечеть Ар-Рахма.

Заселять гору начали только в XIX веке, в основном по склонам и со стороны Лукьяновки. В 1930-е годы кладбище закрыли, церковь снесли, планировали разбить там парк (общепринятая тогда практика), но что-то пошло не так.

После войны верхушку холма застроили многоквартирными домами удивительной для Киева архитектуры (работали пленные немцы), а на фундаменте церкви в 1951 году установили мачту-«глушилку», которая используется и сейчас для ретрансляции радиосвязи оперативных служб и мобильных телефонов. В 1970-х большую часть частного сектора отселили, и сейчас склоны горы потихоньку застраиваются. Но пока ещё там можно найти и деревянные постройки начала XX века на улице Олеговской (бывшая Погребальная), и сквоты художников, и улицу Мирную (бывший Чёрный яр), на которой сейчас вообще нет ни единого дома, но есть ещё булыжная кладка мостовой…

P.S.: Вершины всех киевских «лысых гор» считаются геопатогенными зонами. Рамки современных лозоходцев выделывают в этих местах самые удивительные коленца. Разумеется, верить или не верить в биоэнергетику — личное дело каждого, но в прошлом отношение людей к таким явлениям было куда как серьёзнее. На Замковой горе размещались только крепость и кладбище, на Лысой — крепость, а на Щекавице — кладбище. Причём первые две горы по сей день не заселены, хотя статус ландшафтных парков получили только недавно.