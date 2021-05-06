Решение Донбасса выйти из состава Украины было обусловлено цивилизационным выбором региона, считает один из основателей ДНР Андрей Пургин

«Донбасс — это символ. Это не просто название»: соцсети о нарративах СНБО © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

К власти пришли силы, которые стали применять против жителей Юго-Востока методы террора и репрессий, поэтому организация сопротивления и создание альтернативных органов власти (выдвижение народных мэров и губернаторов) было единственным выходом из сложившейся ситуации.

Успешный путь присоединения к России, который был проделан Республикой Крым и Севастополем в марте 2014 года, стал показательным для всей исторической Новороссии. Началось массовое движение русского народа за обретение политической самостоятельности, которое получило название «Русская весна», и выход из украинского проекта.

В апреле был сформирован Совет представителей территориальных громад, политических партий и общественных организаций Донецкой области, который и утвердил на своем историческом заседании Декларацию о суверенитете и Акт о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, а также принял решение о проведении референдума. 27 апреля 2014 года на митинге в Луганске была провозглашена Луганская Народная Республика и тоже было принято решение провести референдум о самоопределении.

11 мая 2014 года на референдумах, проведенных одновременно в ДНР и ЛНР, граждане республик выразили свое отношение к идее создания суверенных государств. В Донецкой Народной Республике за государственную самостоятельность высказались 89,07% проголосовавших (при явке избирателей 74,87%). В Луганской Народной Республике «за» — 96,2% (при явке 75%).

Утверждение народной власти в ДНР и ЛНР происходило путем занятия зданий административных и силовых структур, взятия под контроль военных частей и арсеналов оружия. Первоначально действия носили политический характер, но постепенно перешли в горячую стадию после актов политического и военного террора со стороны украинских нацистов и спецслужб.

Киев бросил регулярные войска на подавление гражданских протестов и начал военную операцию, которая получила название «антитеррористической операции» и ставила своей целью силовое принуждение Донбасса к выполнению решений не признаваемого республиками ДНР и ЛНР руководства страны. В первых числах июня в ходе АТО боевая авиация Украины произвела бомбардировку мирных гражданских объектов.

Донбасс: хотят ли русские войны? © REUTERS, Alexander Ermochenko

Как вспоминает о тех событиях бывший председатель Народного Совета ДНР Андрей Пургин, решение Донбасса выйти из состава Украины было обусловлено цивилизационным выбором региона.

«Безусловно, это был цивилизационный выбор. Надо понимать, что Донбасс ощущал себя в русской цивилизационной матрице, и политика победивших на тот момент русофобов вызвала такую острую ответную реакцию», — сказал он в интервью изданию Украина.ру.

Говоря о будущем Донбасса, Пургин подчеркнул, что какие-либо компромиссы с украинской стороной невозможны именно из-за той политики, которую она проводит в отношении русской цивилизации, частью которой считают себя жители региона.

«Донбасс — это часть русского цивилизационного пространства. Вопрос не в том, будет ли он в перспективе частью России или частью «адекватной Украины». Вопрос в том, является ли это частью русской цивилизации, или частью европейской цивилизации?

Часть Украины решила, что она является составной частью русской цивилизации, а другая часть Украины приняла европейский вектор. Но она приняла не просто европейский вектор, а антироссийский вектор, где, как в фильме «Горец», «остаться должен кто-то один».

Украина не скрывает своих намерений, что ее государственный аппарат в среднесрочной перспективе, как минимум пока не сменится вектор, будет работать на уничтожение русского цивилизационного пространства», — уверен политик.

Берут пример с Израиля. ДНР и ЛНР готовы к обороне © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В случае же сохранения сегодняшнего сценария «ни войны, ни мира» речь будет идти лишь о деградации Донбасса, так как большая часть его населения не имеет ни достойных заработков, ни возможности полноценно реализовать себя в условиях нескончаемого гражданского конфликта и международных санкций, наложенных на все экономические структуры непризнанных Западом ДНР и ЛНР.

По мнению большинства экспертов, опрошенных изданием Украина.ру, вариант, при котором Москва признает независимость ДНР/ЛНР или официально примет решение о включении его в состав РФ, возможен лишь в случае возобновления Киевом полноценных боевых действий в регионе, чего нельзя исключать, учитывая тотальную зависимость Украины от Запада, засилья неонацистских группировок и ухудшающееся социально-экономическое положение страны.

Пока же, как заявил политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру, какие-либо ясные перспективы для смены нынешнего положения Донбасса появятся в связи с серьезными изменениями в украинской государственности и деградационными процессами, которые идут в ней на самых разных уровнях, а также в связи с движением по самоопределению всей Новороссии. По его мнению, это даст Донбассу возможности для смены юридического статуса, потенциального признания и дальнейшей интеграции с Россией.