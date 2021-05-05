Странные какие-то процессы происходят в Офисе президента Зеленского. Только недавно появилась информация об уходе пресс-секретаря Юлии Мендель. Президент едет в Польшу. Говорит там речь и… Честно говоря, в шоке были не только мы, но даже приближенные к ОП телеграм-каналы. Впрочем, обо всём по порядку

На саммите пяти президентов в Польше 3 мая Владимир Зеленский сказал речь. Собственно, не речь даже — это была совместная дискуссия. Президентские спичрайтеры и раньше были своеобразны, но в этот раз они превзошли самих себя.

Оцените их шедевры:

— «Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнёры постоянно поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет. Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно. Когда аннексирована часть Украины — наш полуостров Крым — и когда у нас идет война на востоке, — это и есть война в Европе. Очень важно, чтобы мы были вместе».

Во-первых, Зеленского, наверное, не предупредили, но страны, чьи лидеры встретились в Польше, не относятся к числу тех, у которых имеет смысл просить денег или оружия. Самая могучая из них сама Польша, но и она, в видах усиления своей обороноспособностью перед «российской агрессией», старается заманить на свою территорию побольше войск НАТО.

Во-вторых, не очень понятно, чего Зеленский вообще хочет от европейских партнёров? Это намёк на то, что соседи тоже должны отказаться от частей своих территорий и начать войну против России? Чтобы «быть вместе»? Ну так подай сигнал — объяви войну супостату…

Впрочем, наблюдая за трагикомедией отказов восточноевропейских «шакалов Табаки» от российской вакцины и охоты за Бошировым и Петровым, они таки действительно уже «есть вместе».

— «Для Украины всегда кто-то писал законы, она всегда была частью той или иной империи, поэтому доверие к законности, к праву, к международным законам у украинцев всегда скептическое».

Во-первых, а сейчас-то что изменилось?

Что, украинцы начали для себя законы писать? Ну, это не смешно даже. Какие законы украинцы должны принять прописано в меморандумах с МВФ и в других подробных документах.

Изменения, впрочем, есть. Империи, в которые ранее входила Украина, всё же худо бедно о стране заботились и даже земли прирезали. Стоило же Украине устремиться к США и ЕС, как тут же удивительным образом пропал Крым и часть Донбасса. Причём США и ЕС что-либо возвращать вовсе не рвутся. Полная иллюзия самостоятельности при полном её же отсутствии.

Во-вторых, доверие к законности и праву определяется, в первую очередь, отношением к ним властей страны и их зарубежных покровителей. Ну какое может быть доверие к праву, если президент абсолютно неправовым образом разгоняет Конституционный Суд, а партнёры его радостно поддерживают?

— «Первая украинская Конституция была написана Пилипом Орликом в 18-м столетии, однако провозгласили ее только в 1996 году».

Мы, вообще-то, считали, что это немного разные документы… Ну ладно, оговорился человек. Дело в другом.

Зеленский, вообще-то, поехал на праздничное мероприятие в связи с 230-летием со дня принятия первой польской конституции. И подписал декларацию, в которой чёрным по белому написано, что она была первой в Европе. А потом берёт и упоминает, что была ещё конституция Орлика, которой 311 лет.

Нет, мы понимаем, что единственное, что объединяет все три страны, это русофобия, а ради этого можно не только фантастическую «конституцию Орлика», но родного деда забыть. Ну так и забыл бы. Но нет, напомнил панам, что у холопов тоже была какая-то холопская конституция…

— «Я сам родился в СССР. И хочу сказать, что там были плюсы и минусы».

Вызывайте полицию. Он какие-то хорошие моменты в тоталитаризме нашёл…

***

Нет, мы понимаем, что мероприятие само по себе было довольно специфическим, но некоторую невнятность речений президента обнаружили даже в Киеве.

В результате телеграм-канал «Легитимный» выдал темник, в соответствии с которым надлежит осмысливать неудобопонимаемые высказывания президента.

1) «Надо додавить ЕС заблокировать СП-2.

Есть два пути, военным путём через донбасский/крымский кейс (стало опасно и его пока отложили) или дипломатический, когда коллективно давить на немецкое лобби и вынудить их отказаться от миллиардов и главного инструмента в энергетическом независимом кейсе».

Это прекрасно — давайте заставим Германию отказаться от независимости. Впрочем, тут люди, относительно независимые от ОП и прекраснодушных фантазий президента о независимости цинично называют вещи своими именами.

2) «Это попытка крупных европейских стран "отморозиться" от посещение Крымской платформы».

Крупные европейские (и не только европейские — Эрдоган тоже участие в «платформе» приостановил) игроки действительно не понимают, зачем они должны влазить в чисто американский проект, который даже самой Украине не слишком-то интересен? Зачем это нужно полякам или литовцам в общем-то понятно — они так свою внешнеполитическую капитализацию повышают. А немцам и французам это зачем?

3) «Польша становится снова нашим "адвокатом", а адвокаты обходятся "дорого". На данный момент нас с Польшей объединяет ситуативный союз по борьбе с СП-2, но в этой игре мы снова не "главная скрипка"».

Тут, кстати, само интересное — адвокаты, действительно, не дешёвое удовольствие. Чем и сколько будем платить за участие Дуды в «Крымской платформе»? Может именно этот ли вопрос пытался скрыть президент, профессионально валяя дурака перед всем честным народом.