Новый глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сделал ряд громких заявлений, в которых обозначил главное направление своей деятельности – давление на Россию и борьбу с «Газпромом»

28 апреля уже бывший министр энергетики Украины Юрий Витренко назначен руководителем компании НАК «Нафтогаз Украины». На этом посту он сменил Андрея Коболева. Временно исполняющим обязанности министра энергетики был назначен заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

Важно, что чистый консолидированный убыток «Нафтогаза» в 2020 году составил 19 млрд гривен при плане прибыли в 11,5 млрд гривен. Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк

Давить на «Газпром» еще больше

Аргументируя уместность своего назначения, Юрий Витренко все успехи «Нафтогаза» за последние годы свел к судебным тяжбам с Газпромом и приписал себе.

«Я отвечал за отношения с "Газпромом", Стокгольмский арбитраж, где мы выиграли и получили деньги, за подписание нового контракта на транзит плюс старый контракт — все, что с ним связано, а также реверс, диверсификацию поставок газа, когда "Газпром" перекрыл поставки в 2014 году.

Я отвечал за поставки из альтернативных источников, с европейского рынка. Если посмотреть на фактические результаты, то мое направление было успешным. Это были огромные прибыли для "Нафтогаза" и не за счет украинцев. Остальной "Нафтогаз" имел убытки и в 2019 году.

Успехи направления, за который я отвечал, в том году вытащили "Нафтогаз" из убытков в огромную прибыль 63 млрд грн», — рассказал Витренко в интервью «Интерфакс-Украина».

Новый глава «Нафтогаза» сообщил, что в свое время компания недостаточно использовала свои юридические возможности давления на российский «Газпром». По его словам, компания должна надавить на «Газпром» через антимонопольный орган Евросоюза. Это нужно, чтобы перенести продажу российского газа европейским компаниям на границу Украины и России.

Витренко подчеркнул, что «Газпром» обычно идет на уступки, особенно под давлением антимонопольного расследования, а также добавил, что перенос точки продажи газа на границу Украины и России увеличит загрузку украинской ГТС, а также снизит стоимость газа. Британский посол осудила увольнение Коболева с поста главы «Нафтогаза» © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Ястребиная риторика

Комментируя слова Витренко, эксперт энергетического рынка Валентин Землянский обратил внимание, что и в интервью, и на пресс-конференции Витренко использует ястребиную, воинствующую риторику.

«Красные линии для Витренко проходят в противостоянии с Газпромом. Он привязывает это не только к точке передачи газа, но и к активам Нафтогаза в Крыму, и к возможности поставок среднеазиатского газа в Европу. И это только то, что Витренко озвучил.

И тут вопрос не в том, сможет ли надавить, но Украина абсолютно спокойно может включиться в эту борьбу по линии Газпрома», — рассказал Землянский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.

По мнению эксперта, вся эта история укладывается в логику взаимоотношений Украины с коллективным Западом, поэтому с той стороны резких реакций на рокировку в «Нафтогазе» не последует.

«Просто Украина открывает очередной фронт против России, на этот раз в газовой сфере, в противостоянии против «Северного потока-2», чтобы потом поставить вилку с вопросом: либо вы продолжаете транзит по Украине, либо вы останавливаете «Северный поток-2», либо мы вас начинаем давить исками по полной программе», — пояснил Землянский.

Что касается судебных перспектив, то эксперт напомнил, что арбитражные разбирательства — это длительная история.

«Но мы же понимаем, что у нас конфликт между Россией и Западом носит затяжной характер, и скорее это станет одним из элементов давления на Россию, наряду дипломатическими скандалами, которые мы сейчас наблюдаем», — считает Землянский. Корольчук: Увольнение Коболева из «Нафтогаза» опоздало на пять лет, компания никогда не будет прибыльной © РИА Новости Украина / Константин Гришин

Еще одна претензия к России

Витренко также считает, что необходимо давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

«Есть и другие компании в России и Центральной Азии. С экономической точки зрения было бы целесообразно, чтобы они экспортировали газ, но они этого не делают, поскольку "Газпром" их не пускает. Контраргумент — российское законодательство не позволяет.

А мы говорим — нет, извините, позволяет, давайте детально читать законодательство, просто "Газпром" должен быть единым экспортным каналом. И это можно использовать против "Газпрома», — отметил Витренко.

По мнению Валентина Землянского, это вопрос больше юридический, но есть определенные нюансы.

«Технически поставки можно осуществлять, но остается вопрос, готовы ли европейские компании к изменению точек передачи. Насколько я знаю, сами европейские компании не сильно горят желанием это делать. У них есть налаженные контакты и контракты с Газпромом, то есть уже отработанная практика, и, соответственно, менять это сейчас на непредсказуемую Украину они бы не хотели.

К слову, туркменский газ практически весь законтрактован, там работает Китай. Поэтому у Туркменистана сейчас просто физически нет объемов, которые могут быть предложены Европе, а если есть, то они минимальны и вряд ли это будет иметь коммерческий смысл.

Но здесь речь идет не о физических объемах газа, а о поводе предъявить претензии к России», — рассказал Землянский. Корнейчук рассказал о связанной с газом афере Зеленского © Facebook, Дмитрий Корнейчук

О прямых закупках и цене

Кроме того, Витренко сообщил, что доступ других компаний к украинской ГТС позволил бы полностью заполнить ее мощности, снизить цену на европейском газовом рынке, и, как следствие, на украинском внутреннем рынке.

Валентин Землянский уверен, что это заявление не имеет под собой никаких оснований.

«Просто нужно же что-то говорить, когда задают вопрос «А готовы ли вы снизить тарифы?». А идти в той логике, в которой можно было бы снизить тарифы, Витренко не готов.

Он, по сути, является таким же идеологом всей этой рыночной либеральной модели, как и Андрей Коболев, и замена одного на другого ничего не меняет. Витренко поменял лишь риторику: он привязал вопросы ценообразования внутри Украины к вопросам взаимоотношений с «Газпромом».

Хотя можно вспомнить, что раньше в Нафтогазе заявляли, что если мы выиграем Стокгольмский арбитраж, тарифы на газ на Украине снизятся. Выиграли, и что?», — сказал Землянский

Новый глава «Нафтогаза» еще раз подтвердил, что Украина не планирует возобновлять прямые закупки российского газа.

«На Украине вопрос закупки российского газа — это сугубо политическая история. До тех пор, пока не будут урегулированы политические споры с Москвой, вряд ли кто-то, включая Нафтогаз, будет покупать газ у Газпрома напрямую.

Более того, даже кто-то бы и попытался, Газпром не продаст газ по той цене, которая устроила бы Украину. К слову, такие попытки были. Газпром дает 15% сверху от европейского рынка, поэтому никто так работать не будет», — прокомментировал Землянский.

Новый тариф. Какими будут цены на газ на Украине с мая © Украина.ру/Стрингер

«Первый иск в Стокгольмском арбитраже по вопросу о поставках газа на Украину "Нафтогаз" проиграл, о чем Витренко стыдливо умалчивает. И Украина получила не $4,6 млрд, а $2,6 млрд. Но премию себе Коболев и Витренко выписали от суммы в $4,6 млрд, и об этом мало кто помнит.

К вопросу об эффективности Витренко как менеджера: напомню, что он возглавлял набсовет «Укргаздобычи» в 2016-2018 году, и программа по увеличению собственной добычи газа была провалена. Витренко постоянно продвигал идею увеличения тарифов и выделения субсидий, которые теперь называет унижающими человеческое достоинство.

И если мы говорим о смене элит, то, поменяли шило на мыло. Идеология Витренко такая же, как у его предшественника, только она носит более ярко выраженный конфликтный характер, именно ястребиный», — считает Валентин Землянский.

В выигрыше — Вашингтон

По мнению Землянского, России не стоит ждать никаких особых сюрпризов от назначения Витренко главой Нафтогаза.

«Это назначение укладывается в логику «Украина — не Россия», которая эксплуатируется с 2014 года. Россия может готовиться (и я думаю, им не привыкать) к очередным разбирательствам в арбитражах — противостояние активизируется именно на юридическом фронте.

Более того, Украина ничего не получает от этой конфронтации. Выигрывает в данном случае только Вашингтон. Чем больше конфликтный потенциал Киевом и Москвой в газовой сфере, тем меньше экономических выгод это сулит самой Украине», — заключил эксперт.