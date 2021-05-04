Во вторник, 4 мая, исполняется 140 лет со дня рождения "министра - президента", знаменитого руководителя Временного правительства России в 1917 году Александра Керенского. Человека, внесшего странный и в тоже время весьма впечатляющий вклад в историю России. Каков был характер этого человека и что о нем может сказать астрология?

Позёр и фигляр

Рассказывают, что в последние годы жизни Керенского английский журналист спросил у него:

— Скажите, что надо было сделать, чтобы к власти в России не пришли большевики?

— Мне надо было расстрелять одного человека.

— Ленина?

— Керенского.

В этом ответе — весь Керенский. Позёр, любитель ловкого словца. Ответ неожиданный, искромётный. Двусмысленный. Конечно же, придуманный заранее. Возможно даже, эта байка — просто анекдот, придуманный самим Керенским.

Хотя историки считают именно так — вряд ли большевики могли прийти к власти, если бы не Февральская революция и личная роль Керенского в увеличении хаоса в стране. Неподвижные звезды. Владимир Ленин, Надежда Крупская и Инесса Арманд

В молодости Александр Фёдорович увлекался театром, играл Хлестакова в постановке по пьесе Гоголя "Ревизор". Хлестаковым он и остался до конца жизни.

Но нравился зрителям, слушателям, особенно дамам, необычайно.

Весной и летом 1917 года всеобщая истерика "по Керенскому" превосходила все мыслимые пределы.

Произошла Февральская революция. Ликующие толпы вышли на улицы Петрограда. Царя свергли! По городу шли бесконечные митинги, демонстрации, всеобщее воодушевление искало выход. И нашло его — в третьесортном актёре, истеричном адвокате, депутате Государственной думы Александре Фёдоровиче Керенском.

Его называли и "рыцарем революции", и пророком, и гением революции, и львиным сердцем, и Солнцем свободы России. Хотели учредить Фонд Друга человечества Керенского.

Это были месяцы неописуемой славы пустого и никчемного, очень болтливого, очень самовлюблённого человека.

Но как это в принципе могло случиться?

Был ли Керенский масоном?

Конечно же, да. Как и многие министры и члены Временного правительства. Считается, что от 6 до 10 министров первого состава Временного правительства (из 11) были "братьями", то есть членами масонских лож. Единственный, кто "не масон" — Павел Милюков. Всего же на различных должностях находилось минимум 15 масонов.

В 1912 году Керенский стал членом масонской ложи и не делал из этого никакой тайны. Сам писал об этом в воспоминаниях. Он вообще был редкий болтун.

В 1915 он стал секретарем Верховного совета масонов России.

Масоном был меньшевик, социал-демократ Чхеидзе. Первый председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов (с марта по сентябрь 1917).

Масоном был один из самых загадочных и активных участников переворота, автор знаменитого "Приказа номер 1", адвокат Н.Д. Соколов. Человек, который участвовал во всех делах и событиях того времени и многими событиями, видимо, руководил из-за кулис.

Кстати, отец Н.Д. Соколова был протоиереем, служителем церкви в удивительном месте — в Зимнем дворце. Был духовником царской семьи.

Чхеидзе, Соколов и Керенский ещё в 1916 году встречались на конспиративной квартире и решали, кто будет управлять страной после свержения царя. Звезды Сталина. Астрологический портрет Иосифа Джугашвили

Известный большевик В.Д.Бонч-Бруевич писал об А.Ф.Керенском, что он был «вспоен и вскормлен масонами ещё когда он был членом Государственной Думы и был специально воспитываем ими" в качестве руководителя после свержения самодержавия.

Февральскую революцию 1917 года даже иногда называют "заговором масонов". Но так ли это? Да, масоны имели свои планы и подталкивали страну к "либеральной демократии". Но они были не так могучи, чтобы повернуть судьбу России.

Февральская революция как событие и явление громадного значения не могла быть результатом заговора какой-то кучки либералов. Пускай даже членов тайных международных организаций. И даже депутатов Государственной Думы.

"Свергать!"

Общее настроение было — свергать!

В феврале 1917 года в России было 15 великих князей, и ни один из них не поддержал царя. А великий князь Кирилл Владимирович даже появлялся повсюду с красным бантом, поддерживая революцию и свержение императора. Смешно, что именно его потомки, "Кирилловичи", претендуют сегодня на давно не существующий царский престол.

Но главное — это, конечно, социально-экономические противоречия. Есть много исследований об экономическом положении царской России в мире в 1916 году. И это был совсем не "хруст французской булки".

На фоне войны ещё сильнее стали противоречия в самом обществе. Страшное неравенство, невероятные прибыли "господ", за которые умирали миллионы.

Ленин, выступая в июне 1917 на первом съезде Советов, предложил: «Опубликуйте прибыли господ капиталистов, арестуйте 50 или 100 крупнейших миллионеров. Без этого все фразы о мире — пустейшие слова."

Самый главный "катализатор" революции — ужасная мировая война. Человек, которого знал в лицо весь мир. Астрологический портрет Юрия Гагарина

Два с половиной миллиона граждан России погибло на фронте к февралю 1917. Считается, что 40 процентов взрослого мужского населения страны были либо на фронтах, либо призваны в армию.

Все хотели конца войны и справедливого распределения ресурсов. "Мир народам, земля крестьянам."

А многие к тому же хотели власти.

Люди, возглавившие Временное правительство, совершенно оказались не готовы ни к власти, ни к решению хоть каких-то серьезных вопросов жизни государства и самое главное — армии. Возможно, это было сделано специально? Есть много версий о сговоре, о заговорах мировых элит. О тех же масонах и так далее.

Скорее всего, были и заговоры, и сговоры. Но и естественная для либеральной среды растерянность, неумение управлять ничем в принципе.

Легко было в Думе выступать Керенскому с призывами "уничтожить средневековый режим", пока всем управлял "самодержец" и плохая, прогнившая, но всё-таки государственная машина.

Любуясь собой, он отвечал на вопрос — "Что вы имеете в виду?" — "То, что совершил Брут в Древнем Риме" (то есть убийство Цезаря).

Так же, любуясь собой, он ответит на вопрос об аресте царской семьи (некоторые историки считают, что это был ритуальный масонский акт) — "Я удерживаю гражданина Романова по праву Марата."

Знаменитый французский революционер Жан-Поль Марат был инициатором суда над королём Людовиком во время французской революции. В итоге суда и голосования депутатов Конвента короля казнили.

Наверное, Керенскому импонировало сравнение себя с решительным, неистовым революционером. Правда, Марату в голову бы не пришло спать в кровати Людовика. А про Керенского ходили слухи, что, живя и работая в Зимнем дворце, он спал в кровати императрицы (отсюда и возникла шутка, его стали звать Александра Фёдоровна).

Маяковский:

"Царям дворец построил Растрелли.

Цари рождались, жили, старели.

Дворец не думал о вертлявом постреле,

Не гадал, что в кровати, царицам вверенной, —

Раскинется какой-то присяжный поверенный".



Приказ номер 1

Знаменитый "Приказ номер 1", составленный адвокатом Н.Д. Соколовым и вышедший без чьей бы то ни было подписи, предполагал всеобщее разоружение и неподчинение армии офицерам. Во время войны, на фронтах, это было самоубийство.

Отменить этот приказ попытались, уже в марте вышел "приказ номер 2", отменявший "приказ номер 1", но было поздно. Началось (или продолжилось) разложение армии. Великий лицемер. Астрологический портрет Святослава Вакарчука

"Трёхрублевый адвокат" паяц, фигляр

Что писали о Керенском в воспоминаниях, как его впоследствии оценивали современники.

Промышленник Николай Врангель (отец главнокомандующего русской армией в Крыму Петра Врангеля):

"Мелкий адвокат, фигляр провинциального театра. Истеричный лидер партии "левых ослов". Ни умом, ни талантами, ни знаниями не выделялся."

Два выдающихся качества всё-таки у Керенского были — "самоуверенность и наглость". Никита Сергеевич Хрущёв, первый секретарь ЦК КПСС (1953–1964). Астрологический портрет с историческими анекдотами

Павел Милюков, лидер партии кадетов, министр иностранных дел Временного правительства, писал — "мы, члены Думы, были знакомы с его приёмами самовозвеличивания. Он умел себя навязать вовремя."

Врангель:

"Он провозгласил себя министром-президентом. Куртку сменил на френч и галифе и принял соответствующую позу."

"Керенский разрушил и уничтожил армию и решил, что силой своего красноречия создаст другую, невиданную и доселе неслыханную. И чем создаст? Своей болтовнёй? Но конечно, он ничего не создал".

Но интересно, что сила его красноречия действительно была велика, после выступления Керенского солдаты были готовы идти в бой, на немецкие штыки. Так описывали выступления Керенского в армии очевидцы. Но уже через день "магия" пропадала.

Весной 1917 его появление на публике вызывало настоящую истерику.

"Тернист путь Керенского, но автомобиль его увит розами. Женщины бросают ему ландыши и ветки сирени, другие берут эти цветы из его рук и делят между собой как талисманы и обереги", — писал О. Леонидов в книге "Вождь свободы Керенский", изданной в 1917 году.

Что же за аспекты были в его гороскопе?

Это, в первую очередь, Солнце в соединении с Нептуном. Магическое воздействие на людей, на зрителей. Да, ему надо было бы стать актером. Фото и кинокамера "любит" такого человека.

Кроме того, Солнце в соединении с Венерой (любовь женщин, симпатии окружающих). И в соединении с Хироном (ловкий дипломат, очень часто — двуличный человек).

Меркурий в Овне. Необычайно резкий, напористый, быстрый в действиях человек. В Охранке, которая за ним следила, у него было прозвище Скорый. Так быстро он умел запрыгнуть на подножку трамвая.

Сначала говорит, потом думает. Театральная напыщенность — от соединения Венеры в знаке своего владения, в Тельце, с Солнцем.



Тельцы-революционеры?

С Солнцем в знаке Тельца родилось немало революционеров. Кромвель, Робеспьер, Маркс. Как ни странно. Ведь это знак спокойных, любящих жизнь людей.

Первая причина — невероятное упорство и работоспособность Тельцов. Вторая — желание изменить окружающий мир, внимание к материальной стороне жизни, желание справедливости.

И конечно, имеют значение личные особенности гороскопов.

Тельцами были и Ленин, и Керенский, и Николай Второй. Юпитер шел в тот 17 год по знаку Тельца. Но этот транзит планеты удачи привёл их к совершенно разным результатам. (Конечно, важны другие аспекты и конфигурации).

Ленин и Керенский

Ходила версия, что Керенский был связан с большевиками.

Во время странного "мятежа Корнилова", который Керенский сначала поддержал, а потом подавил, он сам способствовал тому, чтобы большевикам дали свободу распропагандировать солдат. Сам приказал вооружить рабочих (большая часть которых уже сочувствовала большевикам).

Но, конечно, большевикам он не симпатизировал. Пытался их использовать, но в итоге, кажется, использовали его. Александр Фёдорович лавировал, лавировал и не вылавировал.

С Владимиром Лениным они были знакомы с детства. Отец Керенского был директором гимназии в Симбирске, где учились Ульяновы. Именно Фёдор Керенский поставил Ульянову оценку "четыре", единственную четверку в блестящем аттестате Владимира Ленина. Смешно, но это была четверка по логике.

Вообще же отец Керенского к Владимиру Ульянову относился хорошо, дал ему положительную характеристику для поступления в Казанский университет. Считал только, что ему надо стать специалистом по греческому и латыни, а не юристом.

Но между его сыном и Лениным не было никаких отношений, кроме политического антагонизма. Очевидно, что в 1917 году Владимир Ленин и Александр Керенский искренно ненавидели друг друга. Сергей Владимирович кланялся и просил передать, что больше не матерится. Астрологический портрет шоумена Шнурова

Побег

Популярность Керенского к осени 1917 превратилась в противоположность — ненависть. Либерал, масон, краснобай очевидно не справился с ролью правителя.

Константин Бальмонт, стихотворение "Говорителю", посвященное, конечно, Керенскому:

"Ты вознесшийся колос бесплодный,

На картине времён ты всего лишь пятно.."



После октября 1917 он бежал из Петрограда. Конечно, все знают анекдот про то, что он бежал в женском платье. Это неправда. Но правда тоже не делает ему чести. Правитель России бежал на машине американского посла, под американским флагом.

Посол впоследствии, чтобы замять не очень красивый инцидент, пытался представить дело так, что машину у него реквизировали адъютанты Керенского.

Ещё почти год Керенский находился в России. Он был в Гатчине, у Петра Краснова, потом на Дону, у Алексея Каледина.

"Растерянный, истеричный, не любящий ни с кем советоваться. Противна была его самоуверенность…" — писал потом Краснов.



В марте 1918 он находился в Петрограде. Отрастил бороду, стал неузнаваем. Писал в это время книгу о генерале Корнилове и его "предательстве".

Что за странное занятие — писать книгу о Корнилове? Начинается гражданская война, генерал Лавр Корнилов ещё жив (он погибнет на Дону от взрыва бомбы, попавшей в его штаб, в 1921).

Видимо, те силы, которые стояли за Керенским и управляли им (международные масонские организации, посольства других стран, другие неведомые нам "рычаги"), рассчитывали на реванш. Вдруг опять пригодится "премьер — президент".

"Тихо и спокойно", писал Керенский, он жил в Петрограде. Весной отправился в Москву. Только в июне 1918 Керенский попадёт в Англию. Хотел ехать в Самару, организовать новое правительство. Но "сторонники" отговорили. Кто же были эти сторонники? Почему имели они такое влияние на "министра- президента"?

Визу ему на поддельных документах сербского офицера поставит посол Англии. В Великобритании Керенского примет премьер-министр Ллойд-Джордж.

Это тоже давний вопрос. Был ли Керенский английским агентом?

Собственно, Владимир Ильич Ленин ещё в марте 1917 заявил, что переворот в России был организован Англией и Францией.

Не так уж важно, был ли в точности Александр Керенский английским агентом. Может быть, он был французским агентом. А может быть, американским.

Из Лондона Керенский, кстати, отправился в Париж, где его принял премьер-министр Клемансо. Париж "в те дни был великолепен", писал Керенский. Тут он и остался, до начала второй мировой войны. «У нее две оппозиции»: астролог рассказала, каким президентом может стать жена Медведчука © vesti.ua

"Временный супруг"

В жизни Керенского была одна несомненная удача — он женился на девушке из блестящей семьи, Ольге Барановской. Отец ее был полковником Генерального штаба. Один из дедушек — знаменитый китаевед Васильев.

В 1904 году они поженились. Вскоре родилось двое сыновей. Керенский участвовал в революционных событиях, немного посидел в тюрьме (3 месяца). Сам потом писал, что условия были вполне комфортные, и он в тюрьме "наслаждался".

Продолжил работать адвокатом, росла его популярность.

К большому сожалению Ольги, росла и его популярность в женском обществе. У Александра были многочисленные романы. Самый длительный — с двоюродной сестрой жены Еленой Барановской. Керенский даже жаловался знакомым, что "не на той женился".

А с марта 1917 Ольга его уже практически не видела. Доходили только слухи о его многочисленных романах.

Поэтому когда весной 1918 большевики потребовали от нее написать заявление о разводе, она это сделала с чистой совестью. Семьи уже давно не существовало. Ольга и мальчики выживали. Продавали посуду, шторы, вещи. На рынке в Петрограде весной 1918 можно было добыть еду только в обмен на вещи.

Керенский в жизни семьи никак не участвовал, они даже не знали, где он.

Она с детьми уехала жить в деревню на севере, была в ссылке в Котласе. В 1920 вернулась в Петербург. "Усталая, изможденная женщина. Только глаза были красивые, карие, но очень тревожные и грустные", — так описывали ее знакомые.

Без денег, без помощи, с двумя детьми. На улице случайно встретила врача, который раньше делал операцию Керенскому, и тот решил ей помочь, просто так, из жалости. Несмотря на невероятный риск, он сделал ей и детям документы на имя эстонских граждан.

Вместе они выехали из России. Этот врач, эсер Борис Соколов, впоследствии написал книгу "На берегах Невы", где описал эту детективную историю.

Ольга Львовна на мужа не надеялась. "Наша семейная жизнь была кончена. Я имела все основания предполагать, что А.Ф. живет за границей со своей новой семьей. Из-под всех развалин прошлого я должна была выкарабкиваться сама, как умела, таща за собой и своих детей, иногда только хватаясь за протянутые из жалости чужие руки."

Луна в гороскопе Керенского в Раке, в прекрасных аспектах. Жена — очень мирная, домашняя, спокойная женщина. В первую очередь — мать и хозяйка дома, какой она и была. Главное в ее жизни — дети, и только дети.

Он слишком занят был собой, своей карьерой, самолюбованием (Солнце соединение Нептун, соединение Венера). Ему были интересны другие женщины, красивая жизнь и он сам. Он просто забыл о существовании семьи и о своем долге отца и мужа.

Ольга Керенская так отвечала на вопрос — жалеет ли она о том, что жила в такие бурные годы. "Нет, я не жалею. Разделяя судьбу русских, я выпила свою чашу до дна."

Олег и Глеб

Она воспитала и вырастила сама двух прекрасных сыновей.

Оба сына станут инженерами, один из них — знаменитым мостостроителем.

Мало кто из посетителей Стамбула знает, что мост через Босфор — знаменитый Босфорский висячий мост — построен инженером Олегом Керенским. Он станет командором ордена Британской империи и будет более знаменит в Англии, чем его отец.

Но в 1920 году этого, конечно, никто не знает. Ольга Керенская работает машинисткой в Лондоне. Александр Керенский наслаждается жизнью в "великолепном Париже".

"Министр — президент" никогда больше не вернется к политической работе. И слава Богу!

В Америке

В августе 1940 Керенский эмигрировал в США. С новой женой, австралийской журналисткой Лидией Триттон. До этого она работала у него секретарем, водителем. "Молодожёну" было 60 лет. Его супруге — 40.

Жена вскоре скончалась от болезни. Керенский очень переживал эту утрату. Но продолжал писать книги, читать лекции.

В 1966 году с ним встретился журналист Генрих Боровик. По его воспоминаниям, кто-то за столом в общей компании упомянул Керенского, назвав его женским именем "Александра Федоровна". Когда Боровик поинтересовался, о ком это, ему ответили — "Да жива она, жива".

Хлестаков на троне

Керенский был пустым человеком, мастером ловких фраз, любителем красивой жизни, женщин и мастером самовозвеличивания. Этим он и занимался всю жизнь.

Хлестаков на троне. Хорошо, что не долго. В современной политике Хлестаковых немало, и правят они, увы, годами.