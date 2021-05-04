У России много недругов в мире и поэтому пришлось даже создавать специальный список врагов, которые недружественны стране. Но куда важнее, считает политический философ и известный политтехнолог Дмитрий Выдрин - друзья, которые не только поддерживают отношения, как Венесуэла с РФ, но и ментально соответствуют русскому коду, как Перу

Увидел в сети официальный список «недружественных» России государств. Уже больше десятка недругов. Справедливо. Хотя и досадно. Столько лет мечталось об всеобъемлющей, абсолютной дружбе всех стран. Не сложилось. Правда живут до сих пор в этом ближнем и дальнем зарубежье давние друзья — школьные, институтские, аспирантские, просто по жизни… Но «это другое», как принято сейчас говорить. Прав был тот мудрец, который советовал не путать «государственную шерсть с личной». Как и прав бард в том, что «пряников, кстати, всегда не хватает на всех». Значит младшие «недрузья» в ближайшее время передеруться за близость к старшим. Геополитика называется. Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

А я вот, мечтаю о списке «друзей России». Ну, кроме армии и флота. И Петрова с Бошировым, конечно. Причем, друзей с серьезными и детально прописанными бонусами. Ну, как прописаны санкции против недругов. Санкции так санкции. Это материально напомнит и дополнит то, что русские генетически закодированы на дружбу. На всех уровнях. От застолья, где в оконцовке звучит обычно вопрос: «Ты мне друг?» до органичного по своей природе модуса расширения державы, где присоединившиеся народы принято не унифицировать и «растворять», а гармонизировать и ансамблизировать. Я до сих пор под настроение пересматриваю старые кассеты с «Операцией Ы» в дубляже на дюжину тогда еще союзных языков. «Русский мир» называется.

Но не предвидится пока «эра милосердия», иллюзорна пока и «эпоха дружбы народов». Значит надо выборочно, штучно, обоснованно определять, селектировать и недругов, и друзей. «Не ошибись, Кутузов!»

Среди прочих доминирующих факторов, таких как история, культура, религия, общественная психология я, например, еще верю в мистику языка. Есть, есть языковые дискурсы, на которых русский мир любить если не невозможно, то затруднительно. На английском, в частности, или даже на таком, казалось бы близком — украинском. Эх, не братья, мои архаичные… Или на тоже близком — польском. Хотя… Ведь была в детстве любимица моя актриса Пола Ракса. Как сейчас вдруг восхитила гроссмейстер Натали Садовская, снявшая со стола свой бело-красный флажок в знак солидарности с ее обесчещенной-обесфлагленной российской соперницей на первенстве мира по шашкам. Здесь не все потеряно. Тем более, что на стене у меня весит дедовская шашка…

А есть вроде далекие страны с певучими далекими языками, которые всегда с мягкой силой ласкали русский слух. О, испанский! Язык виниловых пластинок наших коммуналок. «Тореадор, смелее в бой!» Язык волшебных географических открытий в духе пиратов Карибского моря. Потом были «Команданте Че Гевара», чилийское «Эль пуэбло унидо»…А ведь когда-то случилась еще и испанская война, где наши мальчишки-истребители выучили первые кастильские слова любви и первые кастильские проклятья в адрес врагов. «Но пасаран!» Даже впервые они там попробовали апельсины, хотя уже знали по ком звонит колокол…

Каюсь, я против изучения иностранных языков. На себе убедился, что каждый новый язык, заражает и искажает твое сознание и подсознание чужим нарративом. Но испанскому Дон Кихота всегда делал исключения. У нас грусть одна. И любовь. Когда русские любят, они как и «испаноязычные», ожидают ответной любви. И у них похожий иммунитет против геополитического мазохизма…

Кстати, только «латинцы» и русские не боятся одиночества. Даже «одиночества на рассвете». Но сейчас не об этом. Пока коренная Испания выздоравливает, избавляется, как завещал мудрейший Хосе Ортега-и-Гассет, от соблазнов толпы, стоит заглянуть в ее детище — Латинскую Америку. Сумбурно там. Однако, проясняется. Как-то довелось поработать с командой пассионарного Уго Чавеса. (Того самого, который не мог выступать с трибуны ООН после американского президента — слишком « воняло серой».) Но мне, казалось, что они не выстоят против недовольства громадного Северного соседа. Тем более, когда несгибаемого команданте заменил рыхловатый Николас Мадуро. Удивительно, но выстояли!

И вот, изучаю сейчас программу партии Свободное Перу. Их представитель, малоизвестный Педро Кастильо победил первый тур президентских выборов. Опередил даже Кейко Фухимори с ее самурайской кровью, правящей партией, «эскадронами смерти», штатовским элитным образованием и глобалистской поддержкой. Железная леди: гремучая смесь неистовой «газовой принцессы» Юлии Тимошенко в ее лучшие годы и гламурной «политической барби» Майи Санду сегодня. Но простоватый метис на диво обошел дочь бывшего президента на целых пять процентов. «Уже не Вася Голобородько»: Рудяков оценил перспективы Зеленского на второй срок © Алексей Куденко

Конечно, еще не вечер. Конечно, любая социальная модель — химера. Конечно, особый путь — пост-правда. Но как приятно читать его слова о достоинстве потомков инков, о суверенности страны, о невмешательстве транснациональных корпораций и независимости от самих Штатов со всеми их могущественными финансовыми институтами.

У меня даже мелькнула мистическая мысль о странных «украинско-перуанских параллелях». О том, что герой сериала «Слуга народа» учитель Голобородько лохонулся, перепутав реинкарнации, и переселился не в «еврейца» Зеленского, а в индейца Кастильо. А почему нет? Ведь когда-то утверждала та же Тимошенко, что в нее переселилась душа ослепительной аргентинки Марии Перон. А я Юле верю! Тем более, что спичи потомка инков, совпадают с монологами дерзкого киногероя до слез. Вот и не верь после этого в теорию перевоплощения душ.

Да, дерзкий и, вроде, умный Василий Голобородько по логике фильма должен был стать в конце-концов другом России. Думалось: «Конечно, Вася». Но, нет не свезло. Сошел с экрана, слез с велосипеда, поменял язык, имя, политический пол, внешнюю ориентацию… Ну, и возможных друзей соответственно. Главный кореш уже — МВФ.

Отчаялся я, что мы учителя потеряли. А он, вдруг, очеловечился в Педро Кастильо. В искренней его ненависти к олигархам, разоряющим экономику; к уличному террору, подменяющему собой правопорядок; к государственной лжи; к зарубежным посольствам, которые крутят-вертят страной; к мировым банкам… Он тоже обещает посадить тех, кто украл у народа земли и недра, надежду и перспективу. Но этот посадит! Педро — означает «твердый».

Теперь я топлю за Васю, тьфу, Педро. Педро Костильо. Что означает «неприступная крепость». А для русских любая такая крепость вызов… Ну, вы знаете. Звон колоколов и звон мечей… Хорошо, что русская душа не имеет пространственных ограничений. Только нравственные. И то, что разворачивается сейчас в далеком Перу намного ближе и дружественнее, чем на соседних границах. Главное, чтоб и грусть и любовь были по одним и тем же поводам. Главное мечтать о высоком — или вершинах, или широтах. Главное — справедливость…

И еще забавный факт. В Перу недавно обнаружено единственное в мире животное обладающее абсолютным иммунитетом от ковида. Это одомашненная высокогорная верблюжка- альпака. Моя аспирантка Мириан из Куско называет их «русо», поскольку альпака, в отличии от обычного верблюда, никогда не плюет в человека. Обнаружили их уникальные антивирусные свойства аккурат тогда, когда в РФ изобрели первую в мире вакцину. Совпадение? Не думаю. «Дружба» альпака со «Спутником» может изменить весь мир. Хотя, когда расшифруют иероглифы перуанской пустыни Наска, все биологические и социальные болезни станут не опаснее маринеры.