В понедельник, 3 мая, человечество отмечает Всемирный день свободы печати и в лице ООН премирует журналистов, которые под угрозой жизни и здоровью внесли значительный вклад в дело свободы прессы. Вот только достойными этой премии почему-то не становятся журналисты, раскрывающие преступления США и их союзников

Просто о сложном. Есть ли на Украине свобода слова? Свобода или произвол?

Статья 19 Всеобщей декларации прав человека закрепляет право на свободу убеждений и свободное их выражение в виде права свободно искать, получать и распространять информацию и идеи.

Но как известно, каждый имеет право есть с золотого блюда, если оно у него имеется.

Право на свободу распространения идей настолько же далеко от свободы их распространения, как право на жилье — от наличия самого жилья. Потому что несколько по-иному выглядит эффект от идей, транслируемых блоггером на его страничке в соцсетях, которую в любой момент могут забанить за любое выдуманное нарушение, и от идей, транслируемых владельцами этих самых соцсетей, которые при определенных обстоятельствах банят целые страны. Причем (какая ирония!) банят под лозунгом нарушения этими странами свободы слова. А формально в своем праве все равны — владеющий сетью телеканалов олигарх и, например, сельский учитель, которому ни один закон не запрещает создать собственную сеть телеканалов и у которого на это нет денег. Но ведь и не в деньгах счастье.

3 мая как Всемирный день свободы печати Генассамблея ООН провозгласила в 1993 году после соответствующей конференции ЮНЕСКО и Виндхукской декларации о независимости СМИ. В данной декларации, страдающие от государственной цензуры и политических репрессий африканские журналисты дали определение независимой прессы. По их мнению, независимая пресса — такая, которая «свободна от правительственного, политического или экономического контроля, а также контроля, выражающегося в зависимости от материалов и инфраструктуры, необходимых для выпуска и распространения газет, журналов и периодических изданий».

И вот здесь снова в чистом виде проявляется засевший сегодня в головах у многих философский идеализм. Независимая от контроля пресса — это все-равно что независимый от пищи человек. Было бы конечно здорово, но только в реальном мире такого не встречается. Свобода и произвол — не тождественные понятия. Свобода — это господство над обстоятельствами со знанием дела. То есть, если хочешь летать как птица, надо сначала сконструировать хотя бы дельтаплан, а потом уже прыгать со скалы, но не наоборот. А вообразить себя птицей и сигануть в пропасть, размахивая руками как крыльями в надежде полететь, — это произвол, который плохо заканчивается, поскольку есть объективные законы природы. И общества тоже. Невозможно жить в обществе и быть свободным от него. Казалось бы — трюизм, а нет, не всем это понятно.

О тактике и стратегии

От того, что современная цензура не работает в стиле «тащить и не пущать», у людей, которые с трудом отличают свободу от произвола, создается впечатление, что цензуры как бы и нет. И только отдельные «диктаторы» (снова проявление субъективного идеализма в виде абсолютизации роли личности в истории) от своей природной злокозненности душат свободу слова как полицейский Шовин чернокожего Джорджа Флойда.

В современных условиях нет никакого смысла диктовать журналисту, что ему писать или говорить. Затыкание рта в виде увольнения, уголовного преследования или убийства — частные случаи, которые нужно обсуждать отдельно. Они характерны для фашистского общества, а в т.н. либеральном случаются лишь как эксцессы. Либеральная цензура работает как правило тоньше, «демократичнее». Достаточно взять на работу журналиста с определенными ценностями и этого чаще всего хватает для того, чтобы он транслировал идеи, совместимые с целями редакции. А цели редакции — это цели собственника: государственного или частного. Новостные общественно-политические издания не окупаются, не приносят прибыли, они должны получать финансирование извне. Даже те издания, у которых нет собственника в виде крупного бизнеса или государства, вынуждены существовать, скажем, на гранты. А чтобы получить грант надо соответствовать требованиям грантодателя. Само по себе это не хорошо и не плохо. Все зависит от целей «заказчика».

Независимого украинского журналиста Коцабу кошмарят агенты СБУ и «муфлоны» из С14

Журналист не производит еду которую он ест и одежду, которую он носит. Все материальные блага он получает от общества, а взамен производит для общества полезные тому идеи. Он не может за чужой счет решать свои собственные вопросы и по факту никогда их и не решает. Решаются только проблемы собственника СМИ. И хорошо, если они совпадают с общественными проблемами. Но в рамка Дня свободы прессы данный вопрос ООН не интересует. «СМИ должны быть независимыми», — говорят там, и понимайте это, как хотите. Как в анекдоте, где мудрая сова советует страдающим от волков зайцам стать ежиками. Отличная идея! А каким образом ее осуществить? «Ну, это тактика, а я стратег», — ответила сова.

Наш с Гуттеришем «величайший союзник»

С таким «стратегическим» посланием в преддверие Дня свободы печати выступил и Генсек ООН Антониу Гуттериш. «В слишком многих странах они (журналисты — прим. ред.) подвергаются большому личному риску, включая новые ограничения, цензуру, жестокое обращение, притеснения, задержания и даже смерть, просто за то, что они выполняют свою работу», — заявил он, но не уточнил, в каких именно странах, хотя, учитывая отчеты миссии УВПКЧ ООН, мы ждали хоть слова об Украине. А об Ассанже? «Я настоятельно призываю все правительства сделать все возможное, чтобы поддержать свободные, независимые и разнообразные средства массовой информации, — закончил обращение Гуттериш. — Свободная и независимая журналистика является нашим величайшим союзником в борьбе с дезинформацией и распространением лживых сведений».

А почему, спрашивается, «свободная» журналистика не может распространять дезинформацию и ложь? Если она свободна, так значит может распространять все, что захочет, так ведь? Хочет, например, редактор какого-то издания абсолютно независимо, исключительно из своих личных убеждений опубликовать статью о том, что советские солдаты изнасиловали в Берлине миллион немок или 2 мая в Одессе «куликовцы» сожгли сами себя. Он лжец и дезинформатор? Да. Он свободен и независим? Да, он даже верит в то, что говорит. Является ли такой гражданин «нашим величайшим союзником»? И чьим это «нашим»? Моим и Гуттериша?

Значит вопрос не в свободе. Точнее не в свободе понятой как произвол. А насчет распространения дезинформации — вообще песня. Тема Всемирного дня свободы печати 2021 года — «Информация как общественное благо» призывает к «подтверждению ценности информации в качестве общественного блага». Информация — это всего лишь упорядоченные сведения. Причем она может нести какой-то смысл, а может вообще быть бессмысленной — случайным набором знаков, т.н. потоком сознания. Дезинформация — это тоже информация. Без уточнения получается, что информация в теории ученого, который придумал как улучшить жизнь миллионов людей, и информация, выданная в героиновом бреду условным поэтом-постмодернистом — одинаковое общественное благо. А почему? Такое понимание проблемы ведет не к защите свободы печати как возможности выражать свои идеи независимо от того, нравятся они, например, правительству, или нет, а к деконструкции, уничтожению самого понятия свободы. Какая может быть свобода, если нет различия между истиной и бредом сумасшедшего?

Непострадавшая пострадавшая

Наверно поэтому 2 мая 2021 года ЮНЕСКО вручает Всемирную премию Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати (особенно перед лицом опасности) не Джулиану Ассанжу, а американской журналистке из Филиппин Марие Рессе. И смотрите, здесь принцип «какая разница?» почему-то не работает. Ведь Ассанж критиковал правительство США, а Ресса — неугодное для США правительство президента Филиппин Дутерте. Ресса ездила в США по программе Фулбрайта, работала в CNN и The Wall Street Journal, а затем создала собственный интернет-портал Rappler, который расследовал коррупцию на Филиппинах.

Спецвыпуск «80 лет выпускаем новости». Кирилл Вышинский

Интересно почему мы не видим НСЖУ и указанные международные организации в защите репрессированных украинских журналистов? Наверное, потому что на Украине страдают не журналисты, а «кремлевские пропагандисты», а права человека относятся к людям, а не к «путинским собакам»? Именно так и выходит, поскольку Мария Ресса рассказывает правозащитникам, что журналистов на Филиппинах «вытеснили на периферию», а в центре установили «дезинформационные сети» родом из России и Китая. Таким образом защита «независимых» СМИ превращается в защиту американских и проамериканских СМИ. Все остальные — вовсе и не СМИ, а значит и защищать их не надо.

Их убивают за правду, но это другое

«Г-жа Ресса была арестована за предполагаемые преступления, связанные с ее профессиональной деятельностью, и стала объектом непрерывной кампании гендерного насилия, угроз и притеснений в Интернете, в результате чего она получала в среднем более 90 человеконенавистнических сообщений в час в Facebook», — написано на сайте ЮНЕСКО.

Тогда на Украине десятки таких Марий Ресс, только они не получают премий, а сидят в тюрьмах или в своих квартирах, опасаясь выйти из дому, чтобы не получить пулю или удар по голове. 90 хейтерских сообщений в час? А 900 сообщений в час, как у поэта и профессора культурологии Евгении Бильченко, не хотели? Человек в своей личной странице в соцсетях выступил за языковое равноправие, после чего университет не осудил начавшийся кибербуллинг, но отстранил профессора от преподавания и передал ее лекции в СБУ для экспертизы — нет ли в них чего-то «сепаратистского»?». Почему не дать премию ей? В отчетах миссии ООН данная ситуация подробно описана.

Василий Муравицкий: «Я и подумать не мог, что будет такой абсурд» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Руслану Коцабе, который отсидел в тюрьме за антивоенные призывы? Его дело для ООН также не секретно. А может стоит премировать посмертно журналистов, которых массово убивали после Майдана? ЮНЕСКО указывает, что почти за 25 лет (до 2014 года) на Украине погибло всего 5 журналистов, а после вооруженного госпереворота (за 7 лет) — 11: Вячеслав Веремий (19.02.2014), Андрей Миронов (24.05.2014), Андреа Роккелли (24.05.2014), Игорь Корнелюк (17.06.2014), Антон Волошин (17.06.2014), Анатолий Клян (30.06.2014), Андрей Стенин (6.08.2014), Сергей Николаев (28.02.2015), Олесь Бузина (16.04.2015), Павел Шеремет (20.07.2016), Вадим Комаров (20.06.2019).

Ни одно из этих дел не доведено до конца. Напротив, осужденный первой инстанцией Италии, но затем оправданный по формальным причинам в апелляции, убийца Роккелли и Миронова нацгвардеец Маркив получает правительственную награду из рук президента Украины; обвиняемые в убийстве Бузины (на месте преступления обнаружены следы их ДНК) неонацисты Медведько и Полищук гуляют на свободе; всех обвиняемых в убийстве Шеремета (АТОшников и праворадикалов) выпускают из-под стражи.

Мы далеки от насмешек над филиппинской журналисткой и совершенно не хотим, чтобы она провела 6 лет под стражей. Впрочем, непохоже, что ей реально угрожает такая судьба. Точно ли проблемы госпожи Рессы сопоставимы с проблемами Ассанжа, которого ждет пожизненное в американском супермаксе за расследование военных преступлений американской армии в Ираке и Афганистане? Сопоставимы ли ее проблемы с проблемами отсидевших в тюрьмах, до сих пор находящихся под уголовным преследованием и угрозой для жизни со стороны неонацистских группировок Дмитрия Васильца, Василия Муравицкого, Спартака Головчева? Сопоставимы ли ее проблемы с проблемами потерявшей ребенка из-за условий содержания в украинской тюрьме журналистки Елены Глищинской? Сопоставимы ли ее проблемы с проблемами журналиста Руслана Мороза, который потерял здоровье после нападения на него праворадикалов в Житомире? А что насчет активистов партии Шария, которых практически убивали после митинга в защиту свободы слова? Почему не дать премию за вклад в дело свободы печатиим?

Ответ понятен. По ому что они служили не империалистическим США и выступали против тех самых политических структур, которые США привели к власти в Укпраине и которые обслуживают интересы США на Украине. То есть именно они и проявили масимальную свободу и независимость от правительственных структур и властвующих в Украинге политических движений.И именно за это в Украине их и преследжовали. И продолжают преследовать.