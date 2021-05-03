Известный российско-украинский журналист и медиаменеджер Кирилл Вышинский ответил на вопрос, есть ли на Украине свобода слова и на кого она слова распространяется

Кирилл Вышинский: кто он © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала «РИА Новости Украина». 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В заключении журналист провел 470 дней. Впоследствии в числе других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.

Сейчас он занимает должность исполнительного директора информагентства «Россия сегодня» и является членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Его экспертное мнение о свободе слова на Украине обосновано собственным личным опытом.

— Какая на Украине может быть свобода слова, если там закрывают телеканалы не по решению суда? Свобода слова регламентируется некими правовыми рамками. А если СМИ закрываются вне правового поля, то никакой свободы слова нет. Есть только политическая целесообразность.

Я не могу сказать, почему при Зеленском давление на СМИ стало еще сильнее. Его внутренние мотивы мне неизвестны. Если он ведет себя гораздо жестче, чем вел себя Порошенко, значит, он так себе это представляет. Хотя изначально он выступал с декларациями о том, что для него очень важна свобода слова и что у него нет полномочий вмешиваться в работу СМИ. Декларации были одни, а сейчас действия другие.

Я не Ванга и не готов прогнозировать, что будет дальше. Пока что я вижу только отрицательную динамику в плане свободы слова. Если эта отрицательная динамика будет продолжаться, она дойдет до какой-то конкретной точки, и будут закрыты последние СМИ, неугодные нынешней власти.