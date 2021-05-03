Религиозная война на Украине, точнее война против канонической Украинской православной церкви (УПЦ), набирает обороты. Сама же УПЦ призывает к миру и к прекращению другой войны – братоубийственного конфликта на востоке страны

«Отобрать храмы!»

Попытка строить «государственную церковь» привела к опасному росту напряжённости в межконфессиональных отношениях. Многие эксперты и сами верующие прямо называют это «войной против церкви».

Как отмечал руководитель пресс-службы УПЦ Василий Анисимов, к концу правления Петра Порошенко более двухсот храмов были захвачены, есть, по его словам, и «пара сотен "зависших", недозахваченных погромщиками». По его мнению, эти самые погромщики рассчитывали на второй срок Порошенко, тогда и намеревались «начать плановую кампанию по отжиму всех двенадцати с половиной тысяч храмов и 260 монастырей УПЦ и переводу их в стамбульский раскол». Он напомнил, что об этом «СБУ и губернаторы публично перед телекамерами докладывали президенту».

Не сложилось. Но политика давления на каноническую церковь продолжается, пусть в несколько облегчённом формате, и при президенте Владимире Зеленском. Так называемые антицерковные законы, по словам Анисимова, до сих пор не может отменить парализованный Конституционный суд. Василий Анисимов: Голос Православной церкви по-прежнему трагически одинок © pravoslavye.org.ua

Как сообщил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент, на сегодняшний день в Верховную Раду подано около десяти законопроектов, которые так или иначе нарушают права верующих Украины и противоречат Конституции.

Ещё в декабре прошлого года Священный синод УПЦ от имени всего епископата, священников и мирян обращался по этому поводу к властям, однако ответа не было. Тогда верующие собрали более миллиона подписей под обращением к власти. В обращении говорится, что эскалация религиозных конфликтов спровоцирована принятием Верховной Радой законов, которые не соответствуют Конституции Украины и реализация которых приводит к нарушению фундаментальных прав на свободу совести и религиозных убеждений для миллионов граждан страны.

Реакции на это обращение нет, а эскалация продолжается. Со стороны политиков-националистов звучат уже призывы отобрать у канонической церкви все храмы, а священников УПЦ депортировать из страны. Радикал Корчинский пригрозил отобрать Киево-Печерскую лавру у УПЦ © Facebook, Korchynskyi Dmytro / Facebook, Korchynskyi Dmytro / Перейти в фотобанк

Причин такой напряжённости несколько, некоторые из них лежат в экономической плоскости. Кроме того, как отметил политолог Кость Бондаренко, сыграл свою роль и интерес некоторых внешних сил в расколе мирового православия, «что мы наблюдаем сейчас не только в Украине, но и в некоторых других государствах, в частности на Балканах».

Зачем нужна «карманная церковь»

Все расколы создавались по политическим, или, как раньше говорили, по земным, по мирским мотивам, отметил в видеоинтервью изданию Украина.ру православный публицист Дмитрий Скворцов. Он подчеркнул, что совершенно согласен с высказыванием главы Святейшей церкви Украины (СЦУ — так в томосе) Епифания, заявившего, что существование украинской церкви без украинского государства невозможно.

По словам публициста, «действительно, без поддержки государства, которому нужна карманная церковь, такие образования, как "Киевский патриархат" или так называемая УАПЦ… они без этого государства уже на следующий день рассыпались бы как карточный домик».

«Прихожан у них нет», — констатировал Скворцов, добавив, что по этой простой причине та же «СЦУ должна жить за счёт государственной поддержки, за счёт спонсоров, которые таким образом прогибаются также перед государством, хотят показать, что они великие патриоты». Скворцов: православие против русофобии, Зеленский «добивает» каноническую церковь? © Кадр из видео Украина.ру

Таким образом, продолжил публицист, государство нарушает Конституцию (норму об отделении церкви от государства) для того, чтобы поддержать свою карманную церковь, а карманная церковь им (власть имущим. — Ред.) нужна для того, чтобы показать, что украинское государство состоялось.

Он подчеркнул, что это государство было создано внешними силами как анти-Россия, без государственной идеологии русофобии оно теряет смысл, по крайней мере для создателей: «А русофобия, в её приложении, она невозможна без подрыва Русской православной церкви».

«Блаженны миротворцы…»

Ещё одна причина враждебного отношения части власть имущих на Украине к канонической УПЦ — это… её миролюбие. Призыв церкви к миру и молитва за мир вряд ли по душе тем, кто извлекает материальные и политические выгоды из войны. А каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) последовательно выступает за прекращение братоубийственного вооружённого конфликта. И это для неё совершенно естественно.

Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в дни поста напомнил о словах святителя Василия Великого: «Ничто так не свойственно для христианина, как быть миротворцем, за это Господь обещал нам наибольшую Свою награду».

Священнослужитель отметил, что человечество — единый живой организм, «если болит в одном месте, в другом отдаётся». Он призвал верующих «поступать как миротворец в любых конфликтах» — тогда и общий накал ненависти уменьшится. УПЦ молится за мир. Кто против © сайт УПЦ МП

Но как быть миротворцем? «Любой конфликт нужно начинать гасить, прежде всего, внутри себя. Потушить пожар ненависти и злобы — всех тех детонаторов, которые способны сделать процесс неуправляемым, которые способны привести в действие "адскую машинку" с непрогнозируемыми последствиями», — подчеркнул владыка.

Глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор в своём Telegram-канале отметил: «Украине нужен мир — это то, к чему мы должны стремиться сообща».

«Вооружённое противостояние уже унесло тысячи жизней, и любая смерть в зоне ООС — это боль и слёзы матерей, жён и детей, — написал епископ. — Миссия Церкви в подобной ситуации заключается в призыве к миру и прекращению войны. Ещё раз подчеркиваем, что УПЦ — это та сила, которая имеет потенциал объединить разорванную ненавистью и агрессией страну».

Ранее Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в интервью, которое было опубликовано Информационно-просветительским отделом УПЦ, отметил: «Церковь говорит о том, что никакие земные проблемы, даже собранные все вместе, не стоят жизни одного человека, она на весах бытия перевешивает все проблемы. То есть все проблемы абсолютно не стоят того, чтобы один человек умер за них».

Такая позиция в корне противоречит интересам политиков и дельцов, считающих и отдельного человека, и целые народы «расходным материалом», нужным лишь для достижения их целей…