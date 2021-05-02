Для участия в шествии в годовщину событий 2 мая 2014 года объединились и праворадикалы из «Нацкорпуса», «Национального спротива» и «Свободы»*, ветераны из Движения ветеранов АТО, Veterans Hub Odessa, Общественной организации ветеранов и инвалидов АТО «Рапира» и территориального отряда Украинской добровольческой армии

Кроме того, в организации этого кощунственного по своей логике мероприятия приняли участие и проукраинские казаки, и «Автомайдан» с «Самообороной Майдана», и даже «Европейская Солидарность».

Марш стартовал в 12:00 на Соборной площади — там же, где и марш «За единство Украины» семь лет назад. По поводу маршрута, изначально во время пресс-конференции 27 апреля организаторы его не оглашали, а на вопросы комментаторов на странице мероприятия «Маршрут марша, как в 14-м?» отвечали уклончиво: «Немного иной. Скоро опубликуем».

В итоге, информация о маршруте была опубликована днем 1 мая, но не на странице «Марша защитников Одессы» (там его так и не выложили, хотя это было бы логично), а в Telegram-канале «Национального корпуса»: «Мероприятие запланировано на 12:00, участники которого планируют пройти по центральным улицам Одессы по маршруту от Соборной площади до памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке. По этому маршруту 2 мая 2014 планировали пройти украинские активисты маршем «За единство Украины».

Состав участников можно определить по информации на странице марша и по анонсам на страницах одесских общественно-политических организаций. На утро 2 мая на странице «Марш защитников Одессы» в Facebook перечислены следующие организаторы: Штаб защиты Одессы, «Самооборона Майдана Одессы», Общественная организация ветеранов и инвалидов АТО «Рапира», Областной территориальный отряд «Одесщина», Черноморское гайдамацкое объединение, «Автомайдан Одесса», Veterans Hub Odessa.

Причем, стоит добавить, еще на утро 1 мая список был меньше, в частности, там отсутствовала упомянутая «Рапира». Однако, речь идет скорее о формальном добавлении в число участников, потому что инструкторы из этого ветеранского объединения участвовали в общем «вышколе», прошедшем 26 апреля с участием «Национального корпуса», «Самообороны Майдана», Движения ветеранов Украины и т.д.

Непосредственно в Штаб защиты Одессы входят, как указано на странице объединения, Движение ветеранов Украины, «Национальный корпус», «Европейская солидарность», «Информационное сопротивление-Юг», «Автомайдан Одесса», «Национальный спротив». Интересно, что изначально среди соучредителей Штаба значился 27 апреля Veterans Hub Odessa, а сейчас вместо него фигурирует Движение ветеранов Украины (и это 100% не дублирующиеся структуры), тогда как Veterans Hub Odessa переместился в число соорганизаторов марша наряду с тем же Штабом. С чем это связано, сложно сказать.

Стоит указать, что на главу Veterans Hub Odessa Александра Голополюка, заметно игравшего первую роль на презентации Штаба защиты Одессы, явно «замыкается» и упомянутое выше Черноморское гайдамацкое объединение, где он состоял еще до участия в АТО в рядах 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По поводу «Европейской солидарности», ситуация не вполне ясная, так как изначально она даже не освещала создание Штаба на своих интернет-ресурсах, да и потом информация о марше отсутствовала на страницах в Facebook одесских отделений «ЕС» и ее молодежного отделения «Солидарной молодежи. При этом, избранная в прошлом году депутатом Одесской районной рады от «ЕС» Ярослава Витко посетила «вышкол», проведенный 26 апреля соорганизаторами Штаба и марша. Как это все понимать, не до конца ясно — это пример личной инициативы Витко или одесской отделение партии Порошенко не особо афиширует свое участие в будущем марше.

Что касается упомянутого в числе соорганизаторов марша Областного территориального отряда «Одесщина», то это местное тыловое формирование Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша, а глава входящего в Штаб защиты Одессы «Информационного сопротивления-Юг» Сергей Братчук отвечает в том числе за информационное сопровождение 8-го отдельного батальона УДА, формально еще существующего, хотя давно выведенного с фронта и распущенного по домам. Флаг УДА присутствовал на упомянутом «вышколе» 26 апреля, а на странице организации в Facebook упомянуто, что она предоставила участникам своих инструкторов.

Этим списком участники марша не исчерпываются. 29 апреля на странице одесского отделения партии «Демократическая секира» был опубликован призыв «Приглашаем присоединиться к Маршу защитников Одессы!… 2 мая 2014 одесситы сказали твердое «нет» установлению «русского мира» в своем городе… Приглашаем отметить это событие вместе с нами на Марше Защитников Одессы. Присоединяйтесь!»

Что касается еще несколько лет назад достаточно заметных в городе «Правого сектора»* и «Рады громадской безпеки», они никак не высказались по поводу участия в этом марше или в других мероприятиях. Но, в принципе, это особенно и не важно, поскольку сейчас особой численностью активистов они не похвастаться не могут.