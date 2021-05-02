2 мая православные отмечают главный праздник — Пасху

Суть праздника

Значение праздника понятно из его названия — Светлое Христово Воскресение.

Иисуса Христа распяли на Голгофе в пятницу (впоследствии получившую название Страстная). По разрешению Понтия Пилата благочестивый израильтянин Иосиф Аримафейский снял тело с Креста и похоронил в пещере, высеченной в скале, а вход завалили огромным камнем. На третий день после кончины Господь воскрес в пещере и покинул её. За 40 дней, проведённых на земле после воскрешения в обновлённом теле, Он явился сотням своих учеников и последователей и наставлял апостолов, чтобы они смогли проповедовать Евангелие по всей Земле. Пасха, паска да кулич. Откуда пошло столь важное для украинских патриотов пасхальное отличие

Сам факт Воскресения Иисуса Христа выступает основополагающим принципом христианского вероучения: Господь победил смерть, а это значит, что все верующие имеют возможность наследовать вечную жизнь.

Пасха каждый год отмечается в разные даты (между католической и православной перерыв может достигать месяца). Всё потому, что она рассчитывается по лунному календарю (состоит из 354 дней: 12 месяцев по 27-29 суток), а не по солнечному (привычному нам, из 365/366 дней).

Зачем на праздник красят яйца? У древних римлян и египтян яйцо было символом рождения и возрождения, а в Пасху оно олицетворяет спасение Христа и вечную жизнь. Изначально их красили в красный цвет как напоминание о страданиях и крови Господа.

Ещё одна неотъемлемая часть Пасхи — кулич. После воскрешения Христа его ученики во время трапезы продолжали оставлять для него место и класть кусочек сдобного хлеба, таким образом показывая, что Иисус всегда незримо присутствует рядом с ними. Позже выпекать сдобный хлеб начали священнослужители в честь Светлой седмицы. На протяжении всей Светлой седмицы выпечка стояла в храме на специальном блюде, а в Светлую субботу её кусочки раздавали прихожанам. Прихожане же хранили этот хлеб весь год. Позднее традиция печь куличи на Пасху прижилась в домах всех верующих.

Что делать можно и нельзя

Православные по мере возможностей и сил посещают ночную службу. В большинстве храмов она начинается в 21-22 часа, а к полуночи прихожане и священнослужители выходят на торжественный крестный ход.

Сразу после окончания службы и в течение всего пасхального дня батюшка проводит освящение крашеных яиц, пасок и куличей. Таким образом верующие получают благословение Господа на употребление этой пищи и благодарят за всё, что имеют. В праздничную корзину, которую приносят в церковь, также можно положить сало, копчёности, колбасу, ветчину, буженину, сыр, соль (символизирующую здоровье и достаток), хрен (как олицетворение крепости духа), кагор. Не драники. 5 обалденных блюд белорусской кухни, о которых вы могли не знать © poehali.tv

Пасху нужно встречать в радостном расположении духа, в этот день принято ходить в гости, но с учётом нынешней эпидемиологической ситуации лучше отпраздновать дома в кругу семьи. А вот чего делать не следует, так это ругаться, обижаться и грустить. Как и во все крупные православные праздники, нельзя выполнять никакую работу по дому (убираться, стирать, гладить, пр.) и заниматься рукоделием (вязать, шить).

Многие люди в этот день ездят на кладбище, но для поминания усопших родственников есть специальный день — Радоница (вторник, 9-й день после Пасхи, в 2021 году он выпадает на 11 мая). Традиция посещать могилы близких людей в Пасху обусловлена в большей степени тем, что это выходной день. К слову, если человек умер в пасхальный день, считается, что его душа сразу попадает в рай, без всякого суда.

Венчание в светлый праздник не проводится, более того, рекомендуется отказаться от неё в период Великого поста. А самые счастливые браки, согласно народным поверьям, заключаются на Красную горку — первое воскресенье после Пасхи. На Крещение в Пасху запрета нет, но при возможности лучше перенести на другую дату.

Что съесть на Пасху

Наступает момент разговения — верующим, соблюдавшим Великий пост, разрешено возобновить употребление продуктов животного происхождения. По традиции праздничную трапезу начинают с крашеного яйца и кусочка освящённого кулича. В этот день можно выпить немного кагора, но злоупотреблять алкоголем не стоит. «Не выбрасывать же»: украинский кулинар раскрыла рецепт спасения зачерствевшей пасхи © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Врачи советуют после столь длительного ограничения в питании постепенно выходить из поста, чтобы не навредить здоровью. Не надо сразу включать в рацион мясные блюда. Начинать возвращаться к привычному рациону лучше с рыбы или морепродуктов, через несколько дней можно добавить птицу и только потом — говядину и супы на мясном бульоне. Облегчить переваривание тяжёлой пищи поможет овощной гарнир.

Остатки освящённой в храме пищи, а также скорлупу от яиц лучше не выбрасывать в мусорное ведро, а сжечь или закопать в месте, где не ходят люди и животные, например под деревом в саду.

Пасхальные приметы

По погоде в этот день можно определить, каким будет предстоящий год:

• дождь — вся весна будет дождливая;

• гроза и молнии — поздняя и тёплая осень;

• облачно — прохладное лето;

• ясно и солнечно — к тёплому лету и хорошему урожаю;

• на Пасху ударит морозец — ждите тёплого и длинного лета;

• если к празднику весь снег растаял — урожай будет обильным, а если, наоборот, снег пошёл в этот день, то год будет не только урожайным, но ещё и успешным для разного рода свершений.

Погода человеку неподвластна, но он может совершить некоторые действия, которые изменят его жизнь к лучшему.

Для финансового благополучия нужно:

• в праздничный день проснуться с первыми лучами солнца;

• умыться водой, в которую заранее положили серебряный предмет (например, монету или ложку);

• после пасхального богослужения подать нищим милостыню и поделиться с ними крашеными яйцами — поступок, сделанный от чистого сердца, привлечёт успех и достаток;

• постелить на праздничный стол самую дорогую белоснежную скатерть и не скупиться на угощения;

• крошки, оставшиеся после пасхального застолья, собрать и выкинуть вслед гостям, тогда они вернутся и денег принесут;

• не выносить мусор из дома в праздничное воскресенье — весь достаток уйдёт;

• не трогать купюры грязными руками — деньги любят чистоту;

• в Пасху брать деньги левой рукой, а отдавать — правой.

Существует несколько пасхальных ритуалов для девушек на замужество:

• во время пасхальной службы несколько раз повторить про себя «Воскресенье Христово, подари жениха холостого»;

• после богослужения трижды обойти храм;

• поцеловав 9 крашенных яиц, произнести: «Как люди любят Святую Пасху, так бы и меня женихи любили и табунами за мной ходили. Христос воскрес, а ко мне в дом жених. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь»;

• освятить в храме крашеные яйца и собственноручно испечённый кулич, а потом отдать их вместе с полотенцем просящему подаяние;

• приговаривать: «Христос воскрес, а ко мне женихи. Аминь»;

• если девушка попробует 12 куличей, испечённых разными хозяйками, её ждёт долгий и крепкий брак в обозримом будущем.

Услышать на Пасху кукушку значит, что свадьба состоится скоро и замужество будет удачным.