Суть праздника
Значение праздника понятно из его названия — Светлое Христово Воскресение.
Иисуса Христа распяли на Голгофе в пятницу (впоследствии получившую название Страстная). По разрешению Понтия Пилата благочестивый израильтянин Иосиф Аримафейский снял тело с Креста и похоронил в пещере, высеченной в скале, а вход завалили огромным камнем. На третий день после кончины Господь воскрес в пещере и покинул её. За 40 дней, проведённых на земле после воскрешения в обновлённом теле, Он явился сотням своих учеников и последователей и наставлял апостолов, чтобы они смогли проповедовать Евангелие по всей Земле.
Сам факт Воскресения Иисуса Христа выступает основополагающим принципом христианского вероучения: Господь победил смерть, а это значит, что все верующие имеют возможность наследовать вечную жизнь.
Пасха каждый год отмечается в разные даты (между католической и православной перерыв может достигать месяца). Всё потому, что она рассчитывается по лунному календарю (состоит из 354 дней: 12 месяцев по 27-29 суток), а не по солнечному (привычному нам, из 365/366 дней).
Зачем на праздник красят яйца? У древних римлян и египтян яйцо было символом рождения и возрождения, а в Пасху оно олицетворяет спасение Христа и вечную жизнь. Изначально их красили в красный цвет как напоминание о страданиях и крови Господа.
Ещё одна неотъемлемая часть Пасхи — кулич. После воскрешения Христа его ученики во время трапезы продолжали оставлять для него место и класть кусочек сдобного хлеба, таким образом показывая, что Иисус всегда незримо присутствует рядом с ними. Позже выпекать сдобный хлеб начали священнослужители в честь Светлой седмицы. На протяжении всей Светлой седмицы выпечка стояла в храме на специальном блюде, а в Светлую субботу её кусочки раздавали прихожанам. Прихожане же хранили этот хлеб весь год. Позднее традиция печь куличи на Пасху прижилась в домах всех верующих.
Что делать можно и нельзя
Православные по мере возможностей и сил посещают ночную службу. В большинстве храмов она начинается в 21-22 часа, а к полуночи прихожане и священнослужители выходят на торжественный крестный ход.
Сразу после окончания службы и в течение всего пасхального дня батюшка проводит освящение крашеных яиц, пасок и куличей. Таким образом верующие получают благословение Господа на употребление этой пищи и благодарят за всё, что имеют. В праздничную корзину, которую приносят в церковь, также можно положить сало, копчёности, колбасу, ветчину, буженину, сыр, соль (символизирующую здоровье и достаток), хрен (как олицетворение крепости духа), кагор.
Пасху нужно встречать в радостном расположении духа, в этот день принято ходить в гости, но с учётом нынешней эпидемиологической ситуации лучше отпраздновать дома в кругу семьи. А вот чего делать не следует, так это ругаться, обижаться и грустить. Как и во все крупные православные праздники, нельзя выполнять никакую работу по дому (убираться, стирать, гладить, пр.) и заниматься рукоделием (вязать, шить).
Многие люди в этот день ездят на кладбище, но для поминания усопших родственников есть специальный день — Радоница (вторник, 9-й день после Пасхи, в 2021 году он выпадает на 11 мая). Традиция посещать могилы близких людей в Пасху обусловлена в большей степени тем, что это выходной день. К слову, если человек умер в пасхальный день, считается, что его душа сразу попадает в рай, без всякого суда.
Венчание в светлый праздник не проводится, более того, рекомендуется отказаться от неё в период Великого поста. А самые счастливые браки, согласно народным поверьям, заключаются на Красную горку — первое воскресенье после Пасхи. На Крещение в Пасху запрета нет, но при возможности лучше перенести на другую дату.
Что съесть на Пасху
Наступает момент разговения — верующим, соблюдавшим Великий пост, разрешено возобновить употребление продуктов животного происхождения. По традиции праздничную трапезу начинают с крашеного яйца и кусочка освящённого кулича. В этот день можно выпить немного кагора, но злоупотреблять алкоголем не стоит.
Врачи советуют после столь длительного ограничения в питании постепенно выходить из поста, чтобы не навредить здоровью. Не надо сразу включать в рацион мясные блюда. Начинать возвращаться к привычному рациону лучше с рыбы или морепродуктов, через несколько дней можно добавить птицу и только потом — говядину и супы на мясном бульоне. Облегчить переваривание тяжёлой пищи поможет овощной гарнир.
Остатки освящённой в храме пищи, а также скорлупу от яиц лучше не выбрасывать в мусорное ведро, а сжечь или закопать в месте, где не ходят люди и животные, например под деревом в саду.
Пасхальные приметы
По погоде в этот день можно определить, каким будет предстоящий год:
• дождь — вся весна будет дождливая;
• гроза и молнии — поздняя и тёплая осень;
• облачно — прохладное лето;
• ясно и солнечно — к тёплому лету и хорошему урожаю;
• на Пасху ударит морозец — ждите тёплого и длинного лета;
• если к празднику весь снег растаял — урожай будет обильным, а если, наоборот, снег пошёл в этот день, то год будет не только урожайным, но ещё и успешным для разного рода свершений.
Погода человеку неподвластна, но он может совершить некоторые действия, которые изменят его жизнь к лучшему.
Для финансового благополучия нужно:
• в праздничный день проснуться с первыми лучами солнца;
• умыться водой, в которую заранее положили серебряный предмет (например, монету или ложку);
• после пасхального богослужения подать нищим милостыню и поделиться с ними крашеными яйцами — поступок, сделанный от чистого сердца, привлечёт успех и достаток;
• постелить на праздничный стол самую дорогую белоснежную скатерть и не скупиться на угощения;
• крошки, оставшиеся после пасхального застолья, собрать и выкинуть вслед гостям, тогда они вернутся и денег принесут;
• не выносить мусор из дома в праздничное воскресенье — весь достаток уйдёт;
• не трогать купюры грязными руками — деньги любят чистоту;
• в Пасху брать деньги левой рукой, а отдавать — правой.
Существует несколько пасхальных ритуалов для девушек на замужество:
• во время пасхальной службы несколько раз повторить про себя «Воскресенье Христово, подари жениха холостого»;
• после богослужения трижды обойти храм;
• поцеловав 9 крашенных яиц, произнести: «Как люди любят Святую Пасху, так бы и меня женихи любили и табунами за мной ходили. Христос воскрес, а ко мне в дом жених. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь»;
• освятить в храме крашеные яйца и собственноручно испечённый кулич, а потом отдать их вместе с полотенцем просящему подаяние;
• приговаривать: «Христос воскрес, а ко мне женихи. Аминь»;
• если девушка попробует 12 куличей, испечённых разными хозяйками, её ждёт долгий и крепкий брак в обозримом будущем.
Услышать на Пасху кукушку значит, что свадьба состоится скоро и замужество будет удачным.