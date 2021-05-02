Существующие водные ресурсы подвергаются загрязнению в результате хозяйственной деятельности и аварий на промышленных объектах, огромное количество воды постоянно сбрасывается в канализационные сети. Сточные воды очищают и восстанавливают для повторного потребления, но пока это могут позволить себе лишь наиболее богатые страны.
Расходуя бегущую из-под крана воду, мы часто не осознаем, что она имеет материальную ценность, которая выражается в совершенно конкретных цифрах. Между тем гигантские водные запасы сибирского озера Байкал, которые составляют почти 20% всех мировых запасов озерной пресной воды, давно уже подсчитаны и переведены в твердую валюту.
«Куб воды стоит 10 долларов. Стоимость 1 кубического километра — 10 миллиардов долларов. А в Байкале 23 600 км3. И если это умножить на 10 миллиардов, получится 236 триллионов долларов. То есть Байкал — это фактически банк с огромной ценностью, и продавать этот ресурс гораздо выгоднее, чем нефть. Причем вода в Байкале — возобновляемый ресурс. Каждую секунду вытекает практически 2 тысячи тонн воды — это более тридцати цистерн», — рассказывает об этом известный гидрограф, действительный член Русского географического общества Леонид Колотило.
Впрочем, оперируя подобными цифрами и рассуждая о рыночных операциях с байкальской водой, нужно хорошо понимать, что глобальные водные ресурсы бесценны и в принципе не могут рассматриваться в рыночном измерении. Потому что они являются коллективным народным достоянием, а также служат одним из ключевых факторов, необходимых для развития и существования человечества.
Дефицит пресной воды стремительно растет. Как заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, эта проблема «становится сейчас актуальной как никогда». Согласно расчетам организации, уже через десять лет — в 2030 году — глобальный дефицит воды достигнет 40%, дополнительно усиливая эффект экологического и санитарного кризиса. Причем эту нехватку ощутят на себе не только жители глобальной периферии — от нее также пострадают многочисленные обитатели развитых государств, включая Евросоюз и США.
«Вода — это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому не имеют прямого доступа более двух миллиардов человек. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах», — подчеркнула Азуле, настаивая на том, что проблемы с водой необходимо решать прямо сейчас.
Потом будет слишком поздно или же слишком дорого. Особенно для бедных стран, в число которых давно вошла Украина.
Конечно, эта угроза пока что кажется многим неочевидной, ведь недостатка в питьевой воде как будто бы нет, и украинские патриоты насмешливо обсуждают перебои с водоснабжением Крыма или Донбасса. Однако проблема сокращения водных ресурсов уже сегодня озвучивается украинскими государственными чиновниками. Воды становится меньше, и вовсе не потому, что ее выпили враги-инородцы.
Об этом говорят даже в Киеве. Как заявил летом прошлого года генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий, качество воды в Днепре постоянно ухудшается, что негативно сказывается на качестве воды в столичном днепровском водозаборе, который подает киевлянам около 150 тыс. куб. м воды в сутки, снабжая водопроводы наряду с водозабором из Десны и артезианских скважин.
Предпосылки этого кризиса заключаются в экологических и климатических факторах. В Украине постоянно повышается среднесуточная температура воздуха на фоне постоянного уменьшения среднегодового количества атмосферных осадков. Днепр мелеет — в киевской акватории главной украинской реки насчитывается 56 мелей, которые постепенно превращаются в острова. Как результат, русло реки постепенно заиливается, а сама вода становится мутной — с большим осадком песка и органической взвеси.
«В ближайшие десять лет обмеление может достичь значительных показателей — это создает проблему водоканалам, поскольку вследствие этого еще и ухудшается исходное качество воды для очистных сооружений, которые осуществляют водоподготовку перед подачей потребителям, доводя их до соответствия требованиям санитарных норм», — рассказывает о результатах этого процесса Новицкий.
Главной причиной неотвратимо надвигающейся на страну катастрофы является массовая вырубка лесов и лесопосадок, заботливо насаженных в прежние тоталитарные времена. Однако ее дополняют множество других критических факторов. Среди прочего в Украине застраивают или распахивают заливные луга, замывают реки ради добычи янтаря и песка, уничтожают природоохранные зоны на берегах водоемов, что усугубляет их обмеление. Водохранилища заилены, представляя собой цепочку больших лиманов, а в полях не ведутся мелиоративные работы, что превращает их в солончаки и болота.
Все это способствует повышению среднегодовых температур, приводит к частым засухам, сильным паводкам и разрушительным для плодородных почв суховеям. А главным результатом процесса является постепенное остепнение огромного пространства страны — вплоть до появления новых пустынных зон, где будет остро ощущаться недостача пресной воды.
«За последние тридцать лет температура в стране выросла на 1,2 градуса. Из-за повышенной температуры создается угроза наводнений в Карпатах, преобразований степей южного региона в пустыни, затоплений прибрежных территорий и нехватки питьевой воды в центральных и южных регионах», — говорит министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский.
Государственное агентство водных ресурсов Украины констатирует, что последние пять лет официально признаны маловодными, что подрывает водоснабжение в бассейнах рек с антропогенной нагрузкой. Стоимость водоснабжения для украинцев постоянно растет. Совет национальной безопасности и обороны Украины уже признал, что стране угрожает водный дефицит, призывая к экономии и оптимизации водных ресурсов. Хотя эту проблему никак нельзя решить при продолжающемся уничтожении деревьев и водоемов.
«Чтобы сохранить то, что осталось, людям надо прекратить распахивать заповедные земли, уничтожать леса и реки», — говорит глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.
Однако этому мешает отсутствие политической воли, жажда наживы, коррупция и неэффективная работа государственных институций, не говоря уже о постоянной нехватке финансов. Ведь неолиберальное государство привыкло экономить на экологической проблематике и старается заработать на продаже природных ресурсов, банально проедая будущее страны.
И все это однажды станет последней каплей в кране рядового украинского потребителя.