Водные запасы планеты сокращаются год от года. При этом большая часть воды непригодна для потребления человеком. Совокупная доля пресных водоемов составляет не более 2,5% от общей водной массы планеты, причем большая ее часть заморожена в ледниках, а они постоянно тают и растворяются в волнах соленого океана

Существующие водные ресурсы подвергаются загрязнению в результате хозяйственной деятельности и аварий на промышленных объектах, огромное количество воды постоянно сбрасывается в канализационные сети. Сточные воды очищают и восстанавливают для повторного потребления, но пока это могут позволить себе лишь наиболее богатые страны.

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«Куб воды стоит 10 долларов. Стоимость 1 кубического километра — 10 миллиардов долларов. А в Байкале 23 600 км3. И если это умножить на 10 миллиардов, получится 236 триллионов долларов. То есть Байкал — это фактически банк с огромной ценностью, и продавать этот ресурс гораздо выгоднее, чем нефть. Причем вода в Байкале — возобновляемый ресурс. Каждую секунду вытекает практически 2 тысячи тонн воды — это более тридцати цистерн», — рассказывает об этом известный гидрограф, действительный член Русского географического общества Леонид Колотило.

Впрочем, оперируя подобными цифрами и рассуждая о рыночных операциях с байкальской водой, нужно хорошо понимать, что глобальные водные ресурсы бесценны и в принципе не могут рассматриваться в рыночном измерении. Потому что они являются коллективным народным достоянием, а также служат одним из ключевых факторов, необходимых для развития и существования человечества.

Дефицит пресной воды стремительно растет. Как заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле, эта проблема «становится сейчас актуальной как никогда». Согласно расчетам организации, уже через десять лет — в 2030 году — глобальный дефицит воды достигнет 40%, дополнительно усиливая эффект экологического и санитарного кризиса. Причем эту нехватку ощутят на себе не только жители глобальной периферии — от нее также пострадают многочисленные обитатели развитых государств, включая Евросоюз и США.

«Вода — это наш самый ценный ресурс, "голубое золото", к которому не имеют прямого доступа более двух миллиардов человек. Она не только необходима для выживания, но и играет санитарную, социальную и культурную роли в человеческих обществах», — подчеркнула Азуле, настаивая на том, что проблемы с водой необходимо решать прямо сейчас. Украине придется импортировать воду уже через 30 лет © glass-of-water-in-the-sunlight / flickr.com

Потом будет слишком поздно или же слишком дорого. Особенно для бедных стран, в число которых давно вошла Украина.

Конечно, эта угроза пока что кажется многим неочевидной, ведь недостатка в питьевой воде как будто бы нет, и украинские патриоты насмешливо обсуждают перебои с водоснабжением Крыма или Донбасса. Однако проблема сокращения водных ресурсов уже сегодня озвучивается украинскими государственными чиновниками. Воды становится меньше, и вовсе не потому, что ее выпили враги-инородцы.

Об этом говорят даже в Киеве. Как заявил летом прошлого года генеральный директор «Киевводоканала» Дмитрий Новицкий, качество воды в Днепре постоянно ухудшается, что негативно сказывается на качестве воды в столичном днепровском водозаборе, который подает киевлянам около 150 тыс. куб. м воды в сутки, снабжая водопроводы наряду с водозабором из Десны и артезианских скважин.

Предпосылки этого кризиса заключаются в экологических и климатических факторах. В Украине постоянно повышается среднесуточная температура воздуха на фоне постоянного уменьшения среднегодового количества атмосферных осадков. Днепр мелеет — в киевской акватории главной украинской реки насчитывается 56 мелей, которые постепенно превращаются в острова. Как результат, русло реки постепенно заиливается, а сама вода становится мутной — с большим осадком песка и органической взвеси.

«В ближайшие десять лет обмеление может достичь значительных показателей — это создает проблему водоканалам, поскольку вследствие этого еще и ухудшается исходное качество воды для очистных сооружений, которые осуществляют водоподготовку перед подачей потребителям, доводя их до соответствия требованиям санитарных норм», — рассказывает о результатах этого процесса Новицкий.

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Все это способствует повышению среднегодовых температур, приводит к частым засухам, сильным паводкам и разрушительным для плодородных почв суховеям. А главным результатом процесса является постепенное остепнение огромного пространства страны — вплоть до появления новых пустынных зон, где будет остро ощущаться недостача пресной воды.

«За последние тридцать лет температура в стране выросла на 1,2 градуса. Из-за повышенной температуры создается угроза наводнений в Карпатах, преобразований степей южного региона в пустыни, затоплений прибрежных территорий и нехватки питьевой воды в центральных и южных регионах», — говорит министр защиты окружающей среды Украины Роман Абрамовский.

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«Чтобы сохранить то, что осталось, людям надо прекратить распахивать заповедные земли, уничтожать леса и реки», — говорит глава Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.

Однако этому мешает отсутствие политической воли, жажда наживы, коррупция и неэффективная работа государственных институций, не говоря уже о постоянной нехватке финансов. Ведь неолиберальное государство привыкло экономить на экологической проблематике и старается заработать на продаже природных ресурсов, банально проедая будущее страны.

И все это однажды станет последней каплей в кране рядового украинского потребителя.