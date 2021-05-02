После Второй мировой войны слово «фашист» в бытовой речи постепенно потеряло свой истинный смысл и стало использоваться как обычное ругательство

Фашистами стало принято называть по поводу и без повода политического соперника, ненавистного шефа на работе, мужа-алкоголика, который бьет детей, да кого угодно, кто не понравился. После переворота на Украине в 2014 году и по ходу донбасских событий в России традиционно называют Украину фашистской. С украинской стороны летит «обраточка» в виде «сам дурак», придумываются термины новояза вроде «рашизм» или «Путлер».

Все это эмоциональная игра медиапропаганды с известными целями. Но она катастрофически мешает народу разобраться по-взрослому, что такое фашизм на самом деле и есть ли он на Украине. Кононович объяснил, почему фашизм популярен на Западной Украине - видео © кадр из видео Украина.ру

Как запутался сам и запутал нас Умберто Эко

Наш любимый замечательный писатель и ученый-медиевист профессор Умберто Эко пережил в детстве фашистскую диктатуру в Италии. В 1995 году он написал известную статью «Вечный фашизм», которую сегодня многими принято использовать как эталонную для объяснения феномена фашизма. Эко указывает 14 признаков, при наличии большинства из которых, по его словам, можно утверждать, что в таком-то государстве есть фашизм.

Признаки фашизма по Умберто Эко:

1. Культ традиции;

2. Традиционализм и иррационализм как неприятие модернизма;

3. Культ действия ради действия;

4. Отсутствие критического подхода;

5. Расизм, национализм и неприятие иного;

6. Опора на пострадавший от кризиса фрустрированный средний класс;

7. Идея внешнего врага и заговора против нации;

8. Идея об оскорблении национального чувства;

9. Милитаризм и осуждение пацифизма. Идея «последнего боя с вечным врагом», после чего наступит золотой век;

10. Элитаризм;

11. Культ героизма;

12. Культ мужественности и пренебрежение к женщине;

13. Популизм;

14. Широкое использование новояза.

Никакого фашизма? Как Львовская ОГА поздравила украинцев с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Культ героизма широко присутствовал, скажем, в древнескандинавском обществе или в рыцарской культуре европейского Средневековья, но где же там фашизм? Элитаризмом был пропитан весь феодализм от и до, но феодализм — не фашизм. Популизмом сегодня занимаются почти все политики. Новояз использовали в революционной Франции конца XVIII — начала XIX века, но фашизмом там и не пахло. Национализм в той или иной степени присущ любому капиталистическому обществу, даже демократическому. Расизм в нацистской Германии, конечно, был, но какой расизм в Италии Муссолини, Испании Франко или Чили времен Пиночета? Никакого. А фашизм там был.

Зато расизма в отношение жителей американских, африканских и азиатских колоний с избытком хватало в Великобритании, Франции и Бельгии XIX века. Но разве Британская империя королевы Виктории — фашистское государство? Разве что метафорически. Внешнего и внутреннего врага (в виде коммунистов) со страшной силой выявляли в США 1950-х, но внутри США никогда не было фашизма.

И что нам все это дает? А ничего. Для того чтобы нечто понять, это нечто нужно выразить в понятиях, то есть дать этому определение. Определение не состоит из набора признаков. Определение — это, по сути, один ключевой, сущностный признак, присущий явлению, в каких бы разнообразных и замысловатых формах оно нам ни было представлено. Стул — это предмет мебели, на котором сидят, хоть сделан он из дерева или из пластика, с тремя ножками, четырьмя или вообще одной, на колесиках или без таковых, с мягким сиденьем или жестким и т.д.

Определение должно быть истинным, то есть приведенным в соответствие с объектом, который оно определяет. А истина может быть только одна. Поэтому единственное строго научное определение фашизма, которое объясняет его сущность, таково:

«Фашизм — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала».

Что говорит наука

Марек Халупка, спасший польско-советский памятник: «Поляки никогда не забудут, кто освободил нашу страну от фашизма» © Олег Хавич

Например, Ахметов — финансовый олигарх, правда, в мировом масштабе очень маленький и несущественный.

Далее, для возникновения фашизма финансовый капитал должен быть еще и империалистическим. Империализм — это не желание всех захватить и создать большое государство — империю. Империализм — явление, которое появилось на стыке XIX и XX веков и означает монополистический капитализм. То есть такой капитализм, при котором уже нет или несущественна свободная рыночная конкуренция, но все поделено между частными и государственными монополиями.

При этом ключевой характеристикой империализма является превалирование вывоза капитала над вывозом товаров. К сожалению, снова придется объяснять. Под вывозом капитала официальная статистика подает нам вывод денег олигархами в офшоры. На самом же деле вывоз капитала — это покупка или строительство предприятий финансовой олигархией одной страны в другой стране. Если говорить о Госстате, то это раздел «Прямые инвестиции», только не внутрь страны, а вовне. Какие-нибудь монополии Danone или Auchan — империалисты, поскольку вывели свои активы на нашу территорию, эксплуатируют наших работников, получают у нас прибыль и забирают ее обратно к себе во Францию.

С фашизмом не шутят. Ряженых оккупантов едва спасли от растерзания жителями Донбасса © скриншот видео Классика советского кино

Итак, чтобы был фашизм, нужна финансовая олигархия, которая эксплуатирует народ не только в своей стране, но и в других странах. Достаточно ли этого? Ни в коем случае, иначе рассмотренная нами в качестве примера Франция была бы фашистским государством, что никак не соответствует действительности.

Еще необходимо, чтобы империалистическая финансовая олигархия была реакционно-шовинистической, чтобы пропагандировала и развивала национализм, ненависть и дискриминацию по национальному и культурному признаку, превосходство над другими нациями. Причем это может осуществляться не только в форме холокоста, но и в форме насильственного «прогрессорства», так называемого насаждения демократии отсталым народам с помощью бомбардировщиков. Для современной Франции такое вроде бы не характерно (если не считать историю с Ливией и Каддафи), а вот для тех же Соединенных Штатов — вполне. Но об этом позже.

Теперь о главном в определении фашизма — об открытой террористической диктатуре. Любое государство — это диктатура (не ограниченная законами власть) правящего класса. При капитализме ее осуществляет класс капиталистов. В наше время это конкретно класс финансовых олигархов, о котором мы уже поговорили.

Но что значит не ограниченная законом? Везде же есть конституции, разнообразные кодексы, законы, подзаконные акты и т.д. Значит, это всего лишь то, что закон, это воля правящего класса. Принимают нужные законы те, кто находится у власти. Поэтому да, законом они не ограничены и могут их в любой момент переписать под собственные нужды. Но принятые в буржуазно-демократическом государстве законы действуют. Нужны выборы, голосование парламента, иногда референдумы.

Чтобы кого-то репрессировать, необходимо найти соответствующую статью в Уголовном кодексе, завести дело, правильно составить процессуальные документы, доказать вину в суде и т.д. При открытой террористической диктатуре все это нивелируется. Какой суд? Схватить и расстрелять неугодного в посадке. Какой парламент? Дуче и стоящие за ним бизнес с силовиками сказали делать — значит, делать. Если депутат против, расстрелять в посадке.

Таким образом, фашизм — это открытый террор ксенофобской финансовой олигархии. Фашизм — не строй и не экономическая формация. Это политика господствующего класса при капитализме, когда этот класс по каким-то причинам отказывается от демократических институтов.

Открытый террор на Украине

Было ли Варшавское восстание борьбой против фашизма? © Public domain

Ключевой для нас вопрос, есть ли фашизм на Украине? Российские СМИ говорят, что есть, но в политике и экономике, как известно, верить на слово никому нельзя. Тем более сейчас вошло в привычку использовать слово «фашизм» где попало, по сути, стигматизируя им своего противника любого рода. «У-у, фашист!» — говорят обыватели, грозя кулаком в сторону банковского служащего, который не дал реструктуризировать долг по кредиту, или нотариуса, содравшего чрезмерную сумму за оформление наследства, или уволившего с работы начальника.

Понятие замылено донельзя, и им очень сложно оперировать, не разобравшись в сущности явления с помощью научного определения. Поскольку мы с вами уже разобрались, то сможем непредвзято применить разобранное определение к современной Украине. Так да или нет?

Определение фашизма мы разбирали с конца. Теперь, когда стоит задача применить его к конкретному государству, нужно начать с начала. Есть ли на современной Украине открытая террористическая диктатура?

В феврале 2014 года в Киеве был осуществлен вооруженный государственный переворот. С этим особо не спорят даже его сторонники, просто утверждают, что все ради общественного блага. Избранного президента пытались убить, а когда он покинул страну, отстранили от должности неконституционным способом.

Неконституционность этого события недавно признал даже нынешний президент Зеленский, сказав в эфире ICTV: «А где было написано в конституции, что президент лишается своих полномочий из-за бегства? Нет такого? Нет. Но объявили, решение приняли. Мало того — объявили выборы. И правильно сделали! Я поддерживаю».

Голосовал за неконституционный импичмент Януковича парламент не в полном составе (кого-то из депутатов, вроде Царева, зверски избили, кто-то быстро покинул страну) и не фигурально, а натурально под дулами автоматов. Кто удерживал власть до упомянутых Зеленским выборов?

Жизнь как песня. Ковка характера, неподвластного пустыням и фашизму © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Каким законом Украины предусматривалась власть правительства Турчинова—Яценюка? Никаким.

По ходу дела в ряде городов Донбасса провозгласили создание местного самоуправления и организовали народные дружины (в тот момент вполне конституционные) для защиты от «поездов дружбы» со штурмовиками-погромщиками. Поступили заявления о необходимости проведения референдума об отделении от Украины. Для справки, референдум об изменении территориального устройства прописан в конституции Украины до сих пор, а закон о референдуме существовал до 2018 года.

В апреле 2014-го СНБО Украины объявляет антитеррористическую операцию (АТО) на Донбассе. Для объявления АТО необходимо в установленном законом порядке, т.е. через суд, определить террористов. Ни одного решения суда по этому вопросу нет до сих пор.

Так против кого и на основании какого закона объявили АТО?

Далее, в АТО послали армию (по закону нельзя, армия не для антитеррора, а для официально объявленной войны с другим государством) и вообще ничем не предусмотренные парамилитарные батальоны наемников с неонацистскими взглядами. Они начали обстреливать из тяжелого вооружения Славянск, штурмовали Мариуполь, где разгромили отделение милиции. Нынешний нардеп Илья Кива в эфире одного из телеканалов где-то год назад рассказывал, как во главе вооруженного на деньги олигарха Коломойского отряда ворвался в то самое здание милиции. И убивал.

После провозглашения независимости ЛДНР началось массированное военное наступление, Украина отменила действие части прав человека на Донбассе. В 2018-м принимается закон «О реинтеграции Донбасса», где о террористах вообще нет ни слова, но появилась российская оккупационная администрация. Таким образом как бы легализовалось использование армии.

Но именно что как бы, поскольку армию можно использовать только при объявлении войны или введении военного положения. Поскольку ни одному государству не была объявлена война, а террористы для АТО не определены, но внутри страны начаты боевые действия с обстрелами собственных городов из тяжелой артиллерии и с примением боевой авиции, в том числе с помощью бомбометания гражданских объектов, можно обоснованно говорить об открытом терроре, не опирающемся ни на какие законы Украины.

«Фашизм» не пройдет и чёрные шары: митинг памяти 2 мая в Одессе © Скриншот с видео Украина.ру Олесь Бузина. Обвиняемые в убийстве — активисты майдана и члены одной из финансируемых киевским муниципалитетом неонацистских организаций — на свободе, судебный процесс почти не движется, о заказчиках же даже речи не идет.

Зато по обвинениям в госизмене и пособничестве террористам (хотя по закону террористов нет) схвачены и посажены в тюрьмы десятки журналистов и сотни граждан других профессий. Банды подконтрольных СБУ и МВД штурмуют суды, если судьи выносят «неправильные» решения, то есть если судьи пытаются руководствоваться законами, а не патриотической целесообразностью, нападают на антивоенные митинги и демонстрации, занимаются рейдерством.

О тайных тюрьмах СБУ, где держали людей без предъявления обвинений и пытали, писали отнюдь не российские СМИ, а Amnesty и HRW. Поэтому да, диктатура открытая, т.е. не ограниченная законами и демократическими институтами, и диктатура террористическая, поскольку население запугивают и подавляют с помощью силовиков и парамилитарных группировок.

Дальше в определении фашизма идет шовинизм. Здесь, пожалуй, объяснять вообще ничего не нужно. На Украине героизированы пособники нацистов во времена Второй мировой войны, большая часть СМИ пропагандирует национальную нетерпимость к русским, приняты дискриминационные законы о языке, о медиа и о среднем образовании, превращающие русскоязычных граждан Украины в людей второго сорта. Преподавателей выгоняют из университетов за русский язык, а в отношении праворадикальных граждан, которые позволяют себе публичные высказывания с национально-нетерпимой лексикой, не заводят уголовных производств.

Кто диктатор?

Украинизированные фашисты. Вивисекция символов и лозунгов © i.pinimg.com

Остается один лишь вопрос: диктатуры кого?

Мы знаем, что для фашизма необходима власть финансовой олигархии. Есть ли на Украине финансовая олигархия? Вроде бы есть. Крупнейшие богачи владеют одновременно и банками, и промышленными производствами. Эти же люди финансируют и контролируют политические партии. Немного спорный момент насчет банков, поскольку украинские банки таковы только по названию, но не по своему функционалу. Банк — это такая финансовая организация, которая в виде депозитов берет излишек денег из одной сферы экономики и передает их с помощью кредитов в ту сферу, где есть недостаток.

Поскольку украинские банки не кредитуют производство на Украине (слишком большая учетная ставка и слишком низкая норма прибыли не позволяют брать у них кредиты), то фактически превращаются просто в ростовщические конторы, которые дают потребительские кредиты, меняют валюту и играют на фондовых рынках. По сути это не банки.

Но главное все же в другом. Мы выяснили, что обязательной характеристикой финансового капитала является превалирование вывоза капитала над вывозом товаров. Взглянем на статистику Минфина. Прямые инвестиции из Украины за рубеж составили: 2014 год — 111 млн долларов, 2015 год — 51 млн долларов (только с отрицательным знаком, капитал забрали обратно на Украину), 2016 год — 16 млн долларов, 2017 год — 8 млн долларов, 2018 год — 5 млн долларов (снова с отрицательным знаком), 2019 год — 648 млн долларов, и почти завершившийся 2020 год — 10 млн долларов. Кроме того, что инвестиции хаотичны, они совершенно крошечны по объемам, а иногда и отрицательны.

На какие же суммы вывозят товары за рубеж украинские капиталисты? В 2014 году — 770 млрд грн, в 2015-м — 1 трлн грн, в 2016-м — 1,1 трлн грн, в 2017-м — 1,4 трлн грн, в 2018-м — 1,6 трлн грн, в 2019-м — 1,6 трлн грн. Если очень округлить, то за последние годы — примерно 400 млрд долларов в год.

Во сколько раз это больше самых крупных инвестиций из Украины? Раз в 600. Все это говорит только об одном: украинский капитал не покупает активы за рубежом и не эксплуатирует зарубежных работников. Он не империалистический, на Украине нет финансовой олигархии в научном понимании этого термина. Да, конечно, мы в быту называем олигархами Порошенко, Ахметова, Пинчука, Коломойского и других крупнейших собственников в нашей стране. Но именно что в быту, это как фигура речи, метафора, имеются в виду большие деньги и большое политическое влияние.

Война в тылу врага. Как в Белоруссии партизаны громили фашистов: цифры, факты, герои © РИА Новости, Михаил Трахман / Перейти в фотобанк

Пленки Деркача показали, как тогдашний вице-президент США Джо Байден давал указания президенту Украины Порошенко, а тот отчитывался о выполнении. Еще один связанный с внешним управлением скандал этого года — ситуация с увольнением главы НАБУ Артема Сытника. НАБУ — антикоррупционный орган, созданный после майдана при кураторстве США. Конституционный суд Украины принимает решение о незаконности назначения главы НАБУ, а тот отказывается уходить и не несет за это никакой ответственности.

Дальше административный суд выносит постановление с требованием уволить Сытника, но никто не может это сделать. Министр юстиции Малюська отказывается выполнять решение суда на том основании, что статус НАБУ как органа исполнительной власти четко не определен, неизвестно, что это такое и кому оно на самом деле подчиняется. Ну, зато очевидно, что не подчиняется украинской власти, зато заводить уголовные производства против депутатов и чиновников может.

Псы войны. Что нам делать с нацистской Украиной? © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Бандеру и др.) своего, украинского, фашизма нет, поскольку нет в наличии своего финансового капитала.

В этом смысле власть на Украине нельзя сравнивать с немецким нацизмом, который опирался прежде всего на крупнейший германский финансовый капитал — ИГ Фарбен, рурских угольщиков, металлургию Тиссена, а также Опель, Хенкель и многих других. Однако открытый террор против населения на Украине производится.

Как это надо понимать? А так, что фашизм был и в таких странах без своего финансового капитала, как Чили (Пиночет) или Греция (черные полковники). Указанный тип фашизма называется фашизмом во внешней политике. Внутри США — буржуазная демократия, но вовне они без международных санкций бомбят целые государства, захватывают и убивают их лидеров, без предъявления обвинения хватают людей и годами пытают их в тюрьме Гуантанамо (вне пределов США, кстати), финансируют госперевороты. То есть вовне Соединенные Штаты осуществляют открытую террористическую диктатуру, а с финансовым капиталом у них полный порядок.

Поэтому единственно верный вывод, который мы можем сделать: на Украине есть фашизм. Но он не украинский, а американский фашизм во внешней политике, который осуществляется руками подконтрольного Штатам (через то же НАБУ) правительства Украины.