Второго мая 2014 года в Одессе произошла трагедия, которая навсегда изменила весёлый нрав этого причерноморского курорта. Да, здесь до сих пор по традиции продолжают первого апреля проводить Юморину, однако смеются в этот день по большей части приезжие

«Теперь только в душах останется прежняя Одесса — великий солнечный город, давший каждой стране по скрипачу, по ученому, по писателю и на прощание раздавший всему миру свой юмор. А ведь юмор — это единственное, что гасит ненависть. Но оказалось, что ненависть можно привезти, а юмор — вывезти. До свидания, мирный город», — сказал об Одесской Хатыни ныне покойный одесский юморист и писатель Михаил Жванецкий.

В тот день сторонники победившего Майдана и футбольные хулиганы из Киева, Винницы и других украинских городов вознамерились провести так называемый «Марш равенства» по центру Одессы.

Заранее было известно, что они намерены разрушить палаточный городок на главной площади Одессы — Куликовом поле. Там собирались сторонники федерализации Украины и противники киевского режима, установившегося на Украине после госпереворота в феврале 2014-го.

Назначенный этим режимом губернатор Одесской области Валерий Немировский незадолго до трагедии дал понять активистам Куликова поля, что к 9 мая их не будет на площади. План по уничтожению протеста готовили при участии Службы безопасности Украины.

Немногочисленные куликовцы попытались остановить радикалов в центре города, однако потерпели неудачу. После столкновений на Греческой площади, в результате которых погибли двое майдановцев и четверо активистов Куликова поля, толпа радикалов отправилась жечь и крушить палаточный городок.

Губернатор Немировский официально заявил, что экстремисты имеют полное право расправиться с несогласными с режимом, и они этим правом воспользовались сполна.

Одесские общественники были вынуждены укрыться в Доме профсоюзов, но радикалы окружили его и подожгли, а потом зашли внутрь и добивали тех, кто не погиб от удушья.

Там погибло 42 человека.

Киевский режим, устроивший и организовавший эту бойню, обвинил во всем пострадавших куликовцев. Между тем следствие по этой трагедии должным образом не ведётся, настоящие виновные так и не наказаны.