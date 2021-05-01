Декоммунизация Украины нужна руководству этой страны и националистам для окончательного отрыва своих граждан от России, этот процесс дает свои плоды, но его еще можно повернуть вспять, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Переименовать «Героев Днепра» в «Героев УПА*». В Киеве продолжается декоммунизация метрополитена © commons.wikimedia.org,

Узаконена декоммунизация была принятым 9 апреля 2015 года Верховной Радой пакетом законов, которые, в частности, предусматривали уголовную ответственность для лиц, открыто выражающих коммунистические взгляды и отрицающих «преступления коммунистического тоталитарного режима».

По мнению лидера Компартии Петра Симоненко, которая впоследствии также была запрещена, если осуждается и признаётся преступной политика режима с 1917 по 1991 год, то тогда преступным является всё то, что сделано для Украины и украинского народа, включая присоединение к ней Западной Украины, Бессарабии и Донбасса.

В мае 2017 года один из судов Львова осудил на 2,5 года лишения свободы условно студента университета за публикацию философско-политических цитат из сочинений Ленина, а также лозунгов «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!». Суд вернул ему ноутбук, но постановил уничтожить «Капитал» Карла Маркса, партийный билет, комсомольские документы, а также иную продукцию с коммунистической символикой (флаги, плащи-дождевики, футболки, кепки).

Как заявлял экс-президент Петр Порошенко в очередную годовщину принятия законов о декоммунизации Украины, на данный момент в стране переименовано почти 1000 населенных пунктов и 52 тысячи топонимов в населенных пунктах, демонтировано более 2,5 тысячи коммунистических памятников. Политик также отзывался о декоммунизации как о вопросе национальной безопасности и «испытал шок» из-за отмены судом переименования проспекта Московского в проспект Бандеры.

Если говорить о международной реакции на этот процесс, то еще в 2015 году Венецианская комиссия, рассмотрев закон «Об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики», рекомендовала уточнить формулировки «символы», «пропаганда», «отрицание преступлений», привести санкции закона в соответствие с опасностью деяний, а также прописать, что запрет организаций (в особенности политических партий) может быть лишь крайней мерой.

Обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что декоммунизация является тактикой украинских националистов по полному отрыву страны от прошлого, которое так или иначе связано с Россией.

«В этом плане украинским радикальным интегральным националистам в последовательности не откажешь. Они изначально взяли курс на отрыв от всего нашего общего достояния, и в этом смысле бельмом на глазу для них является 1 мая и особенно День победы. Об этом, кстати, писали украинские политологи еще во времена Виктора Ющенко, которые составляли для него обращения. Они прямо говорили, что, к сожалению, значительная часть населения испытывает теплые чувства ко Дню победы. Так что для них это идеологическая проблема, и они будут с ней всячески бороться», — сказал эксперт в беседе с изданием Украина.ру.

Более того, отметил политолог, украинское руководство умудряется одновременно пользоваться благами сталинской индустриализации и осуждать голодомор, который они называют «геноцидом украинского народа», не считая при этом украинизацию и индустриализацию «сталинской».

«Их даже не смущало, что изначально лозунг «Геть вид Москвы» поднял на щит один из лидеров Компартии Украины Николай Скрипник. Это не мешает им включать Скрипника, которого можно считать отцом советской украинизации, в список на декоммунизацию. Вот они и живут в этой дихотомии, они понимают, насколько одно противоречит другому. Многие из них также понимают, что невозможно чествовать УНР, одновременно с тем, что на Украине действует закон о правопреемственности Украинской ССР», — подчеркнул Корнилов.

Владимир Корнилов: кто он © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

«Напомню, что во время Оранжевой революции 2004 года всего 1% населения испытывал враждебное отношение к России. Тогда было невозможно представить, чтобы Ющенко прямо заявил о том, что он за вступление в НАТО и за героизацию Бандеры и Шухевича. Он бы похоронил себя как политик общенационального масштаба… Конечно же, теперь процент тех, кто так считает, гораздо больше. Где-то медленнее, где-то быстрее, но эта точка зрения украинских националистов набирает вес и силу», — констатировал он.

Тем не менее, уверен собеседник издания, происходящее не является необратимым процессом, и большинство населения Украины все равно помнит, на чьей стороне сражались их деды и прадеды.

Просто нужно с этими людьми активно работать в идеологическом плане, как в свое время работали бандеровцы и их потомки в 50-е, 60-е и 70-е, когда казалось, что одна из Украин окончательно победила: пока же мы видим, что в этой борьбе двух Украин окончательной победы быть не может, резюмировал Корнилов.