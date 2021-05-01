Вкусные майские: что готовить на пикнике кроме шашлыков?

Уставшие от зимы россияне на майские праздники любят выезжать на природу. В этом году выходные будут затяжными, поэтому пикник можно устроить не один раз

Украинский адвокат научил жарить шашлыки в карантин © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Люля-кебаб

Фарш для кебаба проще сделать дома заранее. Тогда всё, что вам останется сделать у костра, — нанизать его на шампуры.

1. Килограмм баранины пропустите через мясорубку с крупной решёткой. Отдельно измельчите 300 граммов курдючного жира.

2. Сто граммов лука нарежьте мелкими кубиками. Столько же зелёного лука мелко покрошите. Соедините все эти ингредиенты, посолите, поперчите и добавьте специи и зелень на свой вкус.

3. Соберите получившийся фарш в комок и с силой бросьте в миску. Повторяйте процесс в течение 10 минут. С каждым ударом фарш будет терять сок и становиться более пластичным. Чтобы во время вымешивания он не лип к рукам, смачивайте их в подсоленной воде. После этого уберите фарш на час в холодильник.

4. Когда угли наберут жар, фарш нужно нанизать на шампуры в виде колбасок шириной 3-4 см и длиной около 15 см. Смачивайте руки водой и, плотно прижимая фарш к шампуру, формуйте колбаски на шампуре. Жарится люля-кебаб быстро, а подаётся с аджикой или другим соусом, лавашом и овощами.

Шурпа

Традиционно шурпу готовят из баранины (лучше брать свежую корейку или вырезку). Но можно использовать говядину или свинину.

1. Порежьте кольцами полкило лука, посолите и залейте смесью воды, уксуса, соли и сахара. Поставьте под пресс и оставьте на 1-2 часа.

2. Поставьте на огонь казан или кастрюлю с толстым дном. Растопите в ней 100 граммов курдючного жира.

3. Килограмм мяса нарежьте крупными кусками и обжарьте со специями (это может быть зира, барбарис, молотый кориандр — на ваш вкус). Обжаренную баранину на время уберите из казана.

4. На оставшемся жире обжарьте порезанную морковь (5 средних) и полкилограмма лука. Верните в казан баранину.

5. Добавьте полкило нарезанных крупно томатов и 5 средних болгарских перцев. Тушите мясо и овощи ещё несколько минут.

6. Затем залейте их водой, накройте казан крышкой и томите около двух часов. Когда закипит, снимайте пену. В конце добавьте крупно нарезанный картофель (килограмм) и перец горошком. Посолите и всыпьте специи по вкусу.

7. Ещё через 20 минут можно разливать шурпу по тарелкам. Делается это так. Бульон наливают в одну тарелку, а мясо и овощи кладут в другую. Каждый добавит себе столько баранины и овощей, сколько захочет. Бульон посыпают мелко нарезанной зеленью и кладут в него маринованный лук.

Креветки на шпажках

1. Смешайте 100 граммов соуса терияки со столовой ложкой семян кунжута.

2. Банку консервированных ананасов нарежьте кусочками, креветки почистить (хвостики можно оставить).

3. Нанизайте поочерёдно креветки и дольки ананаса на деревянные шпажки. Затем щедро смажьте их получившимся у вас соусом. Держите креветки над жаром в течение 8-10 минут, пока не образуется корочка.

«Лодочки» из перцев

Количество ингредиентов зависит от того, сколько человек будет на пикнике. Наш рецепт рассчитан на восемь порций.

1. Двести граммов пармезана потрите на крупной тёрке. Чеснок пропустите через пресс. Соедините 130 мл оливкового масла, сыр, несколько листиков базилика, две столовые ложки молотых грецких орехов и четыре зубчика чеснока. Тщательно перемешайте.

2. Два болгарских перца очистите от семян, нарежьте кубиками и обжарьте на оливковом масле на среднем огне. Когда перец станет мягким, добавьте к нему банку консервированной кукурузы и приготовленную ранее смесь. Жарьте ещё несколько минут.

! Начинку следует делать дома, можно накануне выезда на природу (обжарить и поставить в холодильник).

3. Оставшийся болгарский перец разрежьте поперёк, чтобы получились лодочки. Удалите семена. Положите перцы на решётку срезом вниз и подержите на мангале 2-5 минут, чтобы они пропеклись изнутри. Затем переверните, начините смесью и посыпьте тёртым пармезаном. Жарьте на решётке ещё в течение 5 минут.

Картофель на шампуре

Рецепт подойдет для любителей картофеля с хрустящей корочкой. Картофель используется целиком. Его нужно промыть и отварить в мундире. Главное — не переварить. Пусть картофель будет сыроватым внутри — доготовится на мангале.

1. Для маринада понадобится оливковое масло, лимонный сок, горчица, чеснок, паприка, тимьян, розмарин, орегано, петрушка. Все ингредиенты берутся на глаз в зависимости от вкусовых предпочтений.

2. Отправьте кило картошки в маринад на 1-2 часа. Затем насадите на шампуры и обжаривайте на углях до образования корочки.

Банановый десерт

1. Неочищенные бананы (по одному на человека) разрежьте вдоль.

2. Шоколад покрошите на небольшие кусочки, маршмеллоу нарежьте, если они крупные. Начините банан шоколадом и зефирками. Получится что-то вроде каноэ.

3. Посыпьте его корицей и кокосовой стружкой. Обжарьте на решетке.

Можно почистить бананы, тогда их придется завернуть в фольгу.

Печёные яблоки

Ещё один вариант десерта для майского пикника — печёные яблоки.

1. Пять крупных яблок помойте, удалите сердцевину (сделав отверстие до середины яблока сверху).

2. В каждое яблоко положите по одной чайной ложке мёда, по одному грецкому ореху (можно измельчённому) и несколько ягод клюквы. Добавьте корицу и мед.

3. Каждое яблоко заверните в фольгу и выпекайте на углях или решётке, пока фрукты не станут мягкими.

Грог

На пикнике не обойтись без напитков. Погода в мае в этом году обещает быть капризной, поэтому важно, чтобы было что-то согревающее.

Грог — это алкогольный напиток, придуманный английскими моряками и названный в честь вице-адмирала Эдварда Вернона по прозвищу Олд Грог. Именно он придумал в целях экономии давать матросам не чистый, а разбавленный ром. Так родился рецепт грога.

Количество ингредиентов зависит от размера котелка и компании.

1. Сначала заварите крепкий чай, а потом добавьте в него коньяк и ром в соотношении на 1 литр чая 5 чайных ложек коньяка и 5 столовых ложек рома.

2. Когда напиток закипит, разлейте его по кружкам и наслаждайтесь приятным теплом.