Поставщики газа объявили годовые тарифы, Кабмин уволил главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, Верховная Рада приняла ключевой закон земельной реформы. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Поставщики обнародовали годовые тарифы на газ

Новый глава «Нафтогаза» прокомментировал прямые закупки газа из РФ © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

Несмотря на заявление газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» о предложении самого выгодного продукта, ее цена на 8 коп. выше минимальной, предложенной на сегодня, и составляет 7,96 грн (21,47 руб.) с НДС, но без стоимости доставки.

Крупнейший поставщик газа — компания «ЙЕ Энергия» — и около 20 поставщиков, работающих под брендом «Твой Газсбыт», установили единый тариф для населения «Твой газ годовой» в размере 7,99 грн (21,55 руб.) за куб (с НДС).

Цену, ниже нафтогазовской, предложили ГП «Эвода Трейд» КП «Луцкводоканал» — 7,88 грн (21,25 руб.), «Черкассыгаз сбыт» и «Уманьгаз сбыт» — по 7,89 грн. Сразу за ГК «Нафтогаз» следуют «Волыньэлектросбыт» и «Закарпатье энергосбыт», предложившие 7,98 грн.

А максимальный фиксированный тариф в 13,5 грн (36,41 руб.) предложили три поставщика — Черновицкая, Житомирская и Херсонская областные энергоснабжающие компании.

Конечная цена для потребителя в среднем достигнет (а в некоторых регионах даже превысит) 10 грн (27 руб.) за кубометр (с НДС и с оплатой за распределение, то есть доставку), ведь к цене поставщиков нужно добавить еще 2-2,5 грн за услугу распределения газа.

Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский отмечает, что вряд ли украинцы позитивно отреагируют на новости об очередном росте тарифов.

«Мы видим, что задолженность за коммуналку в текущем отопительном сезоне увеличилась на 15 млрд грн — до 81 млрд грн. Сохраняется опережающий рост цен на газ в сравнении с ростом доходов украинских граждан. Поэтому ожидать кардинального изменения ситуации в предстоящем отопительном сезоне в отношении оплаты не приходится», — прогнозирует Землянский.

Напомним, в начале 2021 года на Украине в очередной раз выросли цены на газ для населения, после чего по всей стране прошли акции протеста. Тогда Кабинет министров, чтобы успокоить украинцев, ввел фиксированную цену в 6,99 грн (18,85 руб.) за кубометр газа до конца марта 2021 года, а затем предложил ввести годовой фиксированный тариф.

Коболев уволен с должности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины»

Украинский министр рассказал, почему уволили главу правления «Нафтогаза» Коболева © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк Андрея Коболева. Вместо Андрея Коболева, который возглавлял компанию с 2014 года, председателем правления НАК был назначен Юрий Витренко.

В сообщении Кабмина отмечается, что на увольнение повлияли неудовлетворительные финансовые показатели "Нафтогаза" за 2020 год — 19 млрд грн (51,3 млрд руб.) чистого консолидированного убытка группы. При этом предложенный в декабре прошлого года руководством "Нафтогаза" проект финплана предусматривал получение чистой прибыли в размере 11,5 млрд грн (31 млрд руб.).

"По результатам заседания общего собрания акционеров работа наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году признана неудовлетворительной. Соответственно, с 28 апреля 2021 года прекращаются полномочия независимых членов НС НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в НС, а также председателя правления Коболева Андрея Владимировича", — говорится в сообщении.

Независимые члены и представители государства в наблюдательном совете компании продолжат осуществлять свои полномочия до избрания и определения новых представителей.

Юрий Витренко, отмечают в Кабмине, имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики и в 2018 году занимал должность исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины». Перед новым руководителем компании поставлена задача по системному увеличению добычи украинского газа, а также содействие в формировании полноценного и справедливого рынка газа на Украине. Витренко пока назначен на один год. Окончательный срок пребывания его на посту главы компании будет решать новый состав набсовета.

В «Нафтогазе» заявили, что данное решение является политической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе". Послы G7 отреагировали на увольнение Коболева и предостерегли от политического вмешательства в управление госпредприятиями в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе". Андрей Коболев намерен обжаловать свое увольнение, однако при этом он подчеркнул, что эти процессы не повлияют на работу группы.

Издание Bloomberg называет Коболева "главным архитектором" радикальных преобразований, которые помогли Киеву сократить дефицит бюджета. Также за время его работы в "Нафтогазе" Украина одержала победу на миллиарды долларов в суде против российского "Газпрома" в 2018 году. Bloomberg пишет, что неожиданный шаг может встревожить западных доноров, включая МВФ, которые поддерживали Коболева.

Рада приняла ключевой закон земельной реформы

Украинские оппозиционеры потребовали отменить законопроект о продаже земли иностранцам © Оппозиционная платформа - За жизнь

Принятый Радой закон предусматривает передачу госземель за пределами населенных пунктов (кроме тех земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность сельских и городских советов или территориальных громад. Им также передаются полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности.

Данным законом из Земельного кодекса исключаются нормы, которые ограничивают возможность иностранцев и иностранных юрлиц покупать участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Отменена норма, по которой подобные сделки нужно согласовывать с Кабмином.

Дарить земли разрешено исключительно лицам первой и второй степени родства (супруги, родители, дети, братья, сестры и т.д.). Запрещено внесение земельного участка в уставный капитал без согласия лица, имеющего преимущественное право. Контроль над соблюдением ограничений по концентрации земель будет осуществить Антимонопольный комитет.

Планируется внедрение системы сбора и анализа данных, а также мониторинга земельных отношений на основе данных Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество, Госгеокадастра и системы электронных торгов.

Рассмотрение документа длилось более месяца — его начали 16 марта, однако голосование во втором чтении состоялось лишь 28 апреля. Это произошло из-за количества поданных нардепами поправок — их насчитывалось более 3 тысяч.

"Батькивщина" осталась единственной фракцией, которая не дала ни одного голоса за этот законопроект. По словам лидера фракции Юлии Тимошенко, принятый закон отменил запрет на продажу особо ценных земель и разрешил передавать и продавать право аренды без согласования с владельцем пая, предоставляя преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых.

Как ранее отмечал экс-глава Минэкономики Павел Кухта, закон "является одним из условий получения $700 млн очень дешевой кредитной поддержки от Всемирного банка". Кроме того, при полной реализации земельной реформы, Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, планирует инвестировать в экономику Украины около 3 миллиардов долларов до 2024 года.

По мнению украинского политолога Костя Бондаренко, изменения в земельное законодательство запускают очень сложные процессы на селе и на Украине в целом — очень скоро появится довольно многочисленная категория граждан — безземельные крестьяне, сельский пролетариат. И если после реформы 1861 года в России эта категория стала главной движущей силой индустриализации и освоения Сибири и Дальнего Востока, то на Украине обезземеливание на фоне деиндустриализации приведет к стремительной депопуляции населения и углублению демографического кризиса.

«Изменения в земельное законодательство на Украине были приняты прежде всего в интересах транснациональных корпораций, без учета интересов простых крестьян или мелких фермерских хозяйств. То, что единственной фракцией, которая единодушно проголосовала против данных изменений, была фракция «Батькивщина», делает эту политическую силу главным оппонентом власти на селе (а также в небольших городках Украины, в значительной степени зависящих от земли и аграрного сектора). То есть это автоматически превращает «Батькивщину» в главного оппонента власти», — написал на своей странице в Facebook Кость Бондаренко.