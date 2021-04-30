Новый виток получило деле о возможной причастности Рудольфа Джулиани, личного адвоката 45-го президента США Дональда Трампа, к лоббированию интересов украинских политиков и бизнесменов. В то же время ФБР проводит допрос бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артёменко, который в 2017 году рассказал о вмешательстве Киева в выборы в США

В среду, 28 апреля, газета The New York Times сообщила о проведении правоохранительными органами обыска в квартире и офисе адвоката Джулиани в Нью-Йорке. По данным источников газеты, обыски прошли в рамках расследования дела о том, что Джулиани мог лоббировать интересы украинских политиков и бизнесменов в 2019 году в администрации 45-го президента США, когда был личным адвокатом Трампа.

По имеющимся данным, у юриста изъяли электронные носители информации.

В поисках украинских следов

Позже адвокат самого Рудольфа Джулиани подтвердил эту информацию, добавив, что власти страны также интересует взаимодействие его подзащитного с журналистом Джоном Соломоном, который, как отмечает телеканал CNN, «активно писал на тему Украины перед президентскими выборами». Тут вам не здесь. Как адвокат Трампа Джулиани стал мэром поселка Анатевка в Киевской области © AP, Andrew Harnik

The New York Times называет проведение обыска в квартире адвоката экстраординарным шагом со стороны властей; подобная мера, как указывают журналисты, должна быть одобрена на высоком уровне в Министерстве юстиции США (выполняет функции Генеральной прокуратуры). Кто, как не президент США, может прояснить ситуацию?

Корреспондент телеканала NBC в ходе интервью, фрагменты которого вышли в эфир на следующий день после инцидента, спросил Джо Байдена, знал ли он о готовящемся обыске.

«Даю слово, я не знал. Я давал обещание никоим образом не вмешиваться и не отдавать распоряжение остановить какое-либо проводимое Министерством юстиции расследование. Я узнал об этом вчера вечером — тогда же, когда о нём узнал весь мир», — ответил глава государства, отметив, что ему не докладывают о других проводимых Министерством юстиции расследованиях.

Байден не упустил возможности раскритиковать своего предшественника.

«(Дональд Трамп. — Ред.) политизировал Министерство юстиции настолько, что многие сотрудники вынуждены были уволиться. В полномочия президента не входит определять, в отношении кого и когда должны проводиться расследования, а в отношении кого их проводить не следует», — сказал глава Белого дома. «Это Байден так сказал сказать?» Зеленского «освистали» за патриотический пост © пресс-служба президента Украины

В свою очередь Трамп, недавно вновь появившийся в информационном пространстве США и допустивший возможность участия в президентских выборах – 2024, прокомментировал обыски у своего адвоката в эфире телеканала Fox Business.

«Руди Джулиани — патриот. Он столько всего делает, так любит эту страну, а они проводят обыск у него в квартире. Это двойные стандарты, с которыми, как мне кажется, никто никогда не сталкивался. Не знаю, что они искали, что они делали. Они говорят, что это связано с различными документами, касающимися лоббистской деятельности. Это крайне несправедливая ситуация», — заявил Дональд Трамп.

Проведение обыска ещё не означает, что следствие готово предъявить Джулиани какие-либо официальные обвинения, однако это может свидетельствовать о переходе расследования в «агрессивную фазу», пишет The New York Times.

Джулиани и Украина

На украинском направлении Джулиани активно действовал во время процедуры импичмента Трампа в конце 2019 — начале 2020 года. Как стало известно в ходе разбирательства в Конгрессе, между Вашингтоном и Киевом существовал неофициальный канал связи, который возник вскоре после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

23 мая 2019 года Госдепартамент лишили полномочий на украинском направлении и назначили ответственными в этой сфере трёх человек: министра энергетики Рика Перри, представителя США в ЕС Гордона Сондленда и спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера, — но ключевую роль в этой связке играл личный адвокат американского президента. Трое в лодке, не считая Джулиани: кто из американских политиков определяет судьбу Украины © AP, Charles Krupa

На фоне запуска процедуры импичмента Джулиани начал собственное расследование, которое легло в основу документального фильма. В начале декабря 2019 года он совершил поездку в Будапешт и Киев, где пообщался с Константином Куликом, расследовавшим в качестве прокурора дело компании Burisma, а также с двумя бывшими генеральными прокурорами Украины.

Как рассказала журналист телеканала OAN Шанель Район, сопровождавшая адвоката президента США в поездке, Служба безопасности Украины, когда узнала, что Юрий Луценко и Джулиани находятся в Киеве, сказала им покинуть территорию страны. И тогда они улетели в Вену.

Это была не первая их встреча. В январе 2019 года в Нью-Йорке генеральный прокурор Украины передал адвокату президента США документы, подтверждающие заинтересованность американского посольства на Украине в 2016-м в победе на президентских выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а также сообщил, что американская дипмиссия в Киеве требовала от НАБУ записи «чёрной бухгалтерии» Партии регионов о передаче миллионов долларов политтехнологу Полу Манафорту, руководившему предвыборным штабом Трампа.

Наладить контакты с бывшим главой ГПУ адвокату президента США помогли его клиенты — иммигранты из СССР, имеющие гражданство США: уроженец Одессы Лев Парнас и Игорь Фруман, родившийся в Белоруссии и долгое время работавший на Украине.

Бизнесмены, как рассказало издание BuzzFeed, выступили посредниками между украинской и американской сторонами. Кроме того, Парнас и Фруман, согласно сообщениям телеканала CNN, выполняли некоторые поручения Джулиани во время поездки на Украину, в которой их сопровождал американский предприниматель Дэвид Коррейа, а он не только проводил консультации по деловым вопросам в их интересах, но и пытался заключить сделки по поставкам сжиженного природного газа из США на Украину через Польшу.

Андрей Фаворов, будучи директором «Нафтогаза» по интегрированному газовому бизнесу, рассказывал агентству Associated Press, что в личных беседах Фруман и Парнас указывали, что для проведения такой сделки нужно добиться увольнения двух человек: посла США на Украине Мари Йованович и председателя «Нафтогаза» Андрея Коболева. Два Бендера и один Коломойский. За что в США арестованы бизнесмены-одесситы Парнас и Фруман © grad.ua

Не Джулиани единым

Правоохранительные органы США не ограничились обысками у Джулиани — ФБР в рамках «украинского» дела адвоката допросило бывшего депутата Верховной Рады Андрея Артёменко, который участвовал в съёмках документального фильма Джулиани. Кино раскрывает схемы теневого бизнеса американских демократов, а также доказывает, что руководство Украиной на протяжении десятков лет фактически осуществлялось из посольства США — все назначения, согласования и экономические решения принимались только через американского посла.

Этот документальный фильм должен был раскрыть общественности глаза на попытки демократов отстранить Трампа от власти и упрочить шансы президента-республиканца переизбраться на второй срок.

Артёменко сообщил в комментарии газете Politico, что рассказал следователям всё, что ему известно о Джулиани, уточнив, что ФБР связалось с ним ещё в прошлом году. Больше никаких подробностей он приводить не стал.

В отличие от остальных украинских политиков, открыто выражавших поддержку Хиллари Клинтон в ходе предыдущей избирательной кампании в США, Артёменко отдавал предпочтение Трампу. Позже он рассказывал, что с лета 2016 года информировал через разные каналы, в частности через Валерия Чалого, возглавлявшего посольство Украины в США, о том, что у украинских депутатов действительно есть выходы на некоторых влиятельных людей в окружении Трампа, и предлагал свои услуги. Тогда ему посоветовали не заниматься не своим делом, потому что вопрос решён — победит Хиллари Клинтон.

Источник в Администрации президента Украины Петра Порошенко признал, что избрание республиканца застало их врасплох. Здесь куют «настоящих патриотов». Как Канада приручала украинскую диаспору © emigranto.ru

27 февраля 2017-го Артёменко сделал сенсационное признание на пресс-конференции: «Вы помните, что происходило в украинской прессе, помните посты влиятельных министров, помните, какой информационный фон был у нас в стране касательно выборов в США. Я вам напомню, что Украина — фактически единственная страна, которая вмешалась в выборы в Америке. Это и дело Манафорта, и сливы Лещенко, и всё другое. Весь мир понимает, что Украина — единственное государство, которое вмешалось в то, что происходило в США».

Тогда же Артёменко представил Майклу Флинну, помощнику президента Трампа по национальной безопасности, свой план по нормализации отношений между Россией и Украиной, а также по отмене антироссийских санкций, который предусматривал предложение провести всеукраинский референдум о сдаче Крыма в аренду России на 30-50 лет, а по истечении этого срока — провести референдум на полуострове под контролем международных структур, на котором и решится окончательно вопрос принадлежности полуострова.

За такую инициативность политика исключили из Радикальной партии и по указу Порошенко лишили украинского гражданства под предлогом наличия паспорта Канады (на Украине запрещено двойное гражданство), хотя Артёменко получил гражданство ещё в 2005 году. Бывший депутат, лишённый также неприкосновенности, обращался к президенту с просьбой отменить указ, но это ни к чему не привело. Тогда он вместе с женой и детьми переехал в Вашингтон.