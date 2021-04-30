Главной темой прошедшей недели была дискуссия относительно возможной личной встречи между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Почти все политические события не только на Украине, но и за её пределами трактовались именно с этой точки зрения. Ведь возможная встреча украинского и российского президентом – фактор и международной политики тоже

Возможность встречи с Путиным наверняка будет одной из важных тем визита на Украину Госсекретаря США Энтони Блинкена, который запланирован на следующую неделю. Впрочем, у США много вопросов к украинской власти — обострение в Донбассе, заставившее Байдена позвонить в Киев раньше, чем он планировал; кадровая политика (в США, судя по всему, не давали разрешения на отставку главы «Нефтегаза» Коболева); судебная реформа и тому подобное.

Встреча с Путиным

То, что США и Украине не удалось достичь своих целей путём демонстративных военных приготовлений, стало очевидно ещё на прошлой неделе. Более того, ситуация для США и союзников оказалась не очень хорошей.

26 апреля на брифинге Владимир Зеленский заявил: «Мне кажется, всё идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и это слышали, встретиться на Донбассе. Президент Российской Федерации подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с Администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться».

Зеленский заявил даже, что готов обсуждать русский язык и статус УПЦ (Путин ранее указал, что позиция Украины в этих вопросах рассматривается как антироссийская).

В тот же день появилось интервью в «Financial Times» под характерным названием «Украинский лидер призвал к обновлению мирного процесса, чтобы положить конец войне на Донбассе». Основные тезисы его были следующими:

— Зеленский готов ко встрече с Путиным: «место не имеет значения, речь идет о содержании».

— Переговоров с представителями республик Донбасса не будет: «я не собираюсь разговаривать с террористами».

— Минский формат президента не устраивает: «есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей ежедневно».

— К Минскому формату должны присоединиться США, Великобритания и Канада.

27 апреля пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не возражает против проведения прямых переговоров, однако при соблюдении некоторых условий: «желание разговаривать всегда можно только приветствовать. Такой диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. То есть этот диалог не может осуществляться исходя из целей поисков урегулирования на юго-востоке Украины».

28 апреля, в интервью «La Repubblica» Зеленский отметил, что «Ватикан — действительно идеальное место для диалога о мире. Святой Престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие всех участников конфликта».

Собственно, дискуссия идёт о двух вопросах.

Во-первых, о месте.

Хотя Зеленский и заявил, что «место не имеет значения», Москва исключается (для украинского президента это потеря лица перед националистами и, вполне вероятно, поездка в один конец), так же, как «оккупированные территории» (Зеленский недаром предложил «украинский Донбасс», имея в виду территорию, подконтрольную Украине, даже если это будет Донецк, например).

В принципе вопрос решаем — если предложение переговоров в Ватикане выглядело импровизацией (формально предложил эту площадку итальянский корреспондент, положительный ответ Святого престола последовал задним числом), то в принципе логичной выглядит именно встреча на нейтральной территории.

Во-вторых, о тематике переговоров.

Российская сторона настаивает на переговорах о двусторонних отношениях, в то время как Киев — только о Донбассе.

Тут, скорее всего, достичь консенсуса не удастся, потому вероятность встречи президентов представляется маловероятной. Более того, учитывая позицию Зеленского по Минским соглашениям и «нормандскому формату», вероятность встречи четырёх президентов тоже представляется крайне низкой.

Для Зеленского это, впрочем, выгодно — он будет продолжать делать заявления о том, что Москва не хочет диалога. Социология, проведённая во время последнего военного обострения, показывает, что такая позиция встречает понимание в обществе.

28 апреля

День 28 апреля был в высшей степени напряжённым.

Во-первых, появилась информация о том, что Зеленский предлагает Путину встретиться в Ватикане.

Во-вторых, Верховная Рада приняла законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Целью законопроекта является передача земель госсобственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

В этом законе два принципиально важных момента.

1) Он включает в процесс земельной реформы местное самоуправление — общины смогут сами продавать земли сельскохозяйственного назначения. Таким образом покупается их лояльность.

2) Облегчается изменение назначения земли, что позволяет без ограничений продавать её иностранцам.

В-третьих, в Киеве прошёл марш в честь дивизии СС «Галичина».

С одной стороны, мероприятие было проведено, несмотря на карантин и неоднозначную оценку самого действа (достаточно сказать, что против марша выступили бывший и нынешние руководители Института национальной памяти — глорификация дивизии разрушает миф об УПА, которая якобы боролась с немецкими оккупантами).

С другой стороны, официально это был «марш вышиванок», а число участников было неожиданно небольшим (порядка 100 человек).

В-четвёртых, появились сообщения об обысках на предприятиях Петра Порошенко «Кузница на Рыбальском» и «Богдан» — расследуется дело о поставках военной техники по завышенным ценам.

Мы не сторонники теории заговоров и не будем привязывать к этой цепи событий обыск у адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, но возникает устойчивое впечатление, что большая часть этих мероприятий — операция по отвлечению внимания от земельной реформы. У власти были основания опасаться протестов, в первую очередь со стороны националистов. Но им было некогда — они праздновали годовщину создания дивизии «Галичина».

Эпидемия, вакцинация и карантин

На утро 30 апреля в стране заразились коронавирусом 2 069 537 человек. Недельный прирост составил 64 907 человек. На предыдущих неделях — 97,6 и 112 тыс.

Умерло 44 085 человек. Недельный прирост составил 2385 человек. На предыдущих неделях умерли по 2,7 тыс. человек.

Вылечилось 1 655 525 человек. Недельный прирост составил 103 258 человека, в то время как на прошлой неделе — 86,4 тыс., на позапрошлой — 92 тыс. Уже две недели подряд количество выздоровевших выше числа заболевших.

Единовременно болеют 369,9 тыс. человек, в то время как неделей ранее болеющих было 410,7 тыс.

По состоянию на 29 апреля с начала официальной вакцинации первую инъекцию сделали 629 182 человека, всего за неделю — 137,3 тыс., в то время как на прошлых неделях — 66,1, 104,4 и 93,1 тыс. Число людей, получивших обе дозы вакцины, выросло вдвое и составило десять человек.

Благоприятная динамика заболеваемости позволила прийти к выводу о преодолении третьей волны коронавируса. С 1 мая снимается карантин в Киеве.