Большие выходные в Белоруссии. 5 туристических мест, куда стоит съездить на майские праздники

Для многих жителей России в ближайшее время наступят длинные выходные — с 1 по 10 мая. Самое время устроить хороший отдых и посвятить эти дни путешествиям и новым впечатлениям. Одним из интересных направлений выступает Белоруссия

Самоизоляция Белоруссии. Как в РБ переживают запрет на выезд из страны © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Ещё одной причиной выбрать Белоруссию является то, что в первой половине мая отмечаются День труда и День Победы. Широкие минские проспекты с красными флагами и Брестская крепость-герой подарят гостям этих мест ностальгию по советскому детству.

Брестская крепость-герой

Если ехать в Белоруссию на День Победы, лучшим вариантом станет, конечно, Брестская крепость. Это место, откуда началась Великая Отечественная война — на территорию цитадели пришлись первые удары немцев. Там же нацистские оккупанты впервые поняли, что блицкриг не пройдёт.

Героическая оборона каждого метра крепости и самоотверженная борьба против оккупантов прославили это место на весь мир. Подумать только — мощнейшая гитлеровская армия планировала захватить Брестскую крепость всего за несколько часов, но её последний защитник Гаврилов сдался в плен лишь спустя месяц после начала войны.

Самый украинский регион Белоруссии. Этноязыковые особенности Брестчины © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Беловежская Пуща

На самом западе Белоруссии, в Брестской и Гродненской областях, располагаются «лёгкие планеты» — национальный парк «Беловежская Пуща». Природный объект — уникальный для наших дней остаток реликтового первобытного равнинного леса.

Более того, Пуща представляет интерес не только в биологическом плане, но и в историческом — здесь 27 лет назад было подписано соглашение об упразднении СССР и создании СНГ.

Сегодня Беловежской Пуще уже седьмой век, но её леса сохранилась в первозданном виде. Более того, там находятся вольеры с животными, обитающими в этих лесах: волками, лисами, зайцами, барсуками, косулями, оленями, лосями, дикими кабанами, медведями. А самый известный представитель фауны в заповеднике — конечно, зубр, который признан вымирающим видом. Пуща — одно из нескольких мест в мире, где его ещё можно увидеть.

Национальная библиотека

Архитектурным символом современной Белоруссии стала Национальная библиотека, построенная на северо-востоке Минска. Одна из крупнейших в СНГ библиотек выполнена в форме большого алмаза, который символизирует свет познания и учения.

Здание было открыто в 2006 году. Его высота составила 73,7 метра (23 этажа), которые вместили огромное количество книг. «Алмаз» оборудован автоматизированной системой доставки литературы «Телелифт», состоящей из монорельсов и контейнеров. Проще говоря, если вы закажете книгу, автоматическая система доставки найдёт её и привезёт вам.

На крыше здания расположена смотровая площадка, с которой Минск виден как на ладони.

Несвижский и Мирский замки

Любителям прикоснуться к древним временам подойдёт посетить знаменитые Несвижский и Мирский замки — архитектурное наследие времён, когда белорусская земля входила в состав литовского и польского государств — Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Мирский замок, который находится в 80 километрах от Минска, выполнен в готическом стиле. Он имеет квадратную форму, а по углам находятся башни высотой 25-27 метров. Исторически объект примечателен тем, что долгое время был резиденцией богатого литовского рода Радзивиллов, и в период с XVII по XIX век он был задействован во всех войнах, которые проходили по этой территории: от русско-польской войны 1654-1667 гг. до Отечественной войны 1812 года.

Замок не раз штурмовали, повреждали, но после восстанавливали.

Хитрая история: как родилась белорусская государственность © РИА Новости, Егор Еремов / Перейти в фотобанк Джованни Бернардони: выполнено здание в совершенно ином стиле, замок возведён по так называемой новоитальянской системе.

Кудричи

Белоруссия — это еще и самобытность с великолепной природой. Поэтому наша подборка была бы неполной без «мекки» белорусского агроэкотуризма — деревни Кудричи.

Важно напомнить, что несколько лет назад Белоруссия стала лучшей страной для агротуризма в рейтинге National Geographic Traveler.

Деревня Кудричи находится в пинском Полесье, что на юге Брестской области. Населённый пункт как будто не тронул технический прогресс. Деревня расположена в глуби легендарных пинских болот и представляет собой сеть островков, где каждая хата — как крепость в окружении воды. Поэтому европейские туристы прозвали деревню Полесской Венецией.

Необычный ландшафт, оторванность от «большого мира» из-за болот способствовали тому, что местные жители в большей мере сохраняли особенности своего быта, передаваемые из поколения в поколение. Здесь можно увидеть, например, крытые камышом (а не шифером) хаты и хлевы.

Всё это сделало место популярным для любителей агроэкотуризма со всего мира, и сегодня там можно снять домик и почувствовать себя настоящим полешуком. Главное — не забыть на время отключить гаджеты и интернет.