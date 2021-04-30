Бывший журналист и экс народный депутат Мустафа Найем в четверг, 29 апреля, сообщил о своём увольнении с должности заместителя генерального директора по управлению активами концерна «Укроборонпром». Найем — один из агентов влияния Запада, и его увольнение может существенно осложнить отношения Украины с американцами

Для самого Найема увольнение стало неожиданностью.

«Сегодня мой последний день в "Укроборонпроме". После очередной реорганизации мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается», — написал он в Facebook.

Найем заявил, что ему и его команде удалось закончить инвентаризацию всего имущества концерна, почти на треть увеличить поступления от продажи непрофильных активов, в три раза сократить сроки рассмотрения заявок на операции с имуществом, передать в Фонд госимущества 17 предприятий, утративших значение для оборонно-промышленного комплекса.

«Предмет моей особой гордости — первая в истории концерна инвентаризация всех объектов права интеллектуальной собственности», — отметил Найем.

По поводу своего будущего у Найема смешанные чувства. Найем заявил, что его сократили из «Укроборонпрома» © Yulia Babych / Yulia Babych / Перейти в фотобанк

«Что касается будущего, когда-то один мой хороший знакомый написал, что есть две фразы: "Все будет хорошо" и "Все к лучшему". Так вот, первая — это неправда, а вторая — правда всегда», — отметил он.

Гораздо больше по поводу будущего Найема переживают другие люди. И это неудивительно: он считался одним из агентов влияния Запада. Именно Найем позвал в ноябре 2013 года людей на Евромайдан, увенчавшийся государственным переворотом.

Отвод глаз или попытка побороться за суверенитет?

Отставка Найема, а также ряда других чиновников, может быть попыткой украинской власти сохранить суверенитет.

«Зеленский расставляет в госкомпаниях полностью управляемых людей. И деятели постмайданного призыва вроде Найема и Коболева со своими самостоятельными выходами на американских кураторов ему там не нужны», — сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Бывший член фракции партии «Слуга народа», народный депутат Александр Дубинский уверен, что увольнение Найема встревожило прозападное лобби на Украине.

«Обратите внимание, что история с Найемом, которого сегодня так цинично сократили — его должность — и отправили его на**р из "Укроборонпрома" — он же большой специалист в оборонке — это главная новость у соросятских СМИ. Главная новость у соросятских СМИ, что "нашего Мустафу, нашу афганскую надежду и опору уволили из "Укроборонпрома", даже не предупредив, а он такой хороший парень". <…> Обращаю ваше внимание, что это увольнение привело к тому, что все соросята тупо обос***ись (испугались. — Ред.). И всё, что они сейчас делают, это сидят и трусятся: уволят ли Серёженьку (Лещенко. — Ред.) из "Укрзализныци" и тогда можно ли ставить крест на этом соросятском бесполезном движении, которое проникло своими щупальцами в наблюдательные советы, или нет», — отметил Дубинский.

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Впрочем, не все считают, что увольнение Найема означает исход «соросят» из государственного механизма.

«По нашим данным, Мустафе сейчас предложат новую должность, а увольнение — это чисто формальная вещь, и для Мустафы нашли другую нишу, где он скоро засветится. Поэтому переживать за вечного "реформатора" не стоит. Транснационалы найдут применение для своего игрока», — отмечалось в публикации популярного на Украине Telegram-канала «Легитимный».

В то же время до Найема своей должности лишился такой человек, как Андрей Коболев. А вот его увольнение всё же встревожило Запад.

Американская обеспокоенность

В четверг, 29 апреля, представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал увольнение председателя правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева, которое состоялось днём ранее.

«Мы глубоко озабочены недавними манипуляциями кабинета министров Украины существующими правилами, чтобы распустить наблюдательный совет и заменить руководство главной украинской энергетической компании», — заявил Прайс.

Он указал, что, по мнению Госдепа, такие действия украинского государства демонстрируют пренебрежение честными и прозрачными корпоративными практиками, а также делают процесс реформирования энергетического сектора Украины сложнее. Кроме того, это отрицательно сказывается на инвестиционном климате. Мустафу Найема заподозрили в коррупции © скриншот с видео Голос Америки

«К сожалению, это всего лишь еще один пример того, как игнорируются современные методы работы, а экономический прогресс Украины, дающийся с трудом, подвергается риску», — указал Прайс.

В то же время официальные лица на Украине утверждают: увольнение Коболева было закономерностью.

«В ситуации с НАК "Нафтогаз" убытки и невыполнение планов по росту добычи газа — факт нашей реальности (немного цифр об 11,5 млрд плана прибыли и 19 млрд убытков в итоге). В такой ситуации правительство не имело права на бездействие», — заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил, что «государственные компании принадлежат государству, это то, что должно работать в интересах всего общества».

В том, что Коболева нужно было увольнять, уверен и член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Однако, по его мнению, отставка Коболева запоздала.

«Действительно, компания уже с 2015 года находится под внешним контролем, и если увольнять Коболева, то это нужно было делать еще в 2016 году. Опоздали на пять лет», — заявил Корольчук в интервью изданию Украина.ру.

Он также отметил, что для полной перезагрузки компании необходимо уволить также всех заместителей Коболева, в первую очередь иностранцев.

Однако если это случится, отношения с Западом могут стать ещё хуже. Тем более, если верить украинским СМИ, отставка Коболева повлияла на эти отношения негативно.

«Из Госдепа уже послали негативный сигнал по ситуации с Коболевым, но его на Банковой явно не услышали. Очевидно, что Зеленский пытается усилить свою позицию в разговоре с Вашингтоном. Показать, что он власть. Но американцам такой подход не нравится. Они хотят, чтоб делали то, как они скажут, без разговоров и условий. Поэтому, если политика Банковой не поменяется, то дело будет постепенно идти к масштабному конфликту президента Украины с Западом. По крайней мере, Зеленскому к такому варианту нужно быть готовым. Быть готовым к тому, что ему попытаются создать серьезные неприятности», — сообщил изданию «Страна» источник в украинских демократических кругах.

В то же время не стоит забывать, что вернувшийся в «Нафтогаз» на смену Коболеву Юрий Витренко тоже в своё время считался агентом влияния Запада. Да и будущее Найема пока неясно.

Украина же находится явно не в том положении, чтобы ссориться с Западом.