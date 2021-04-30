Amnesty International призвала ЕС отказаться от патентов на вакцины против COVID-19. Однако в Брюсселе считают, что проблема с доступом к вакцинам не в патентах, а в недостаточных производственных мощностях

Евросоюз подал иск против компании AstraZeneca

Европейская комиссия (ЕК) подала в суд на англо-шведскую фармацевтическую компанию AstraZeneca, производителя одной из применяемых в ЕС вакцин от коронавируса. В Брюсселе недовольны срывами сроков поставок вакцины, которые помешали вовремя начать вакцинацию в странах ЕС.

«Комиссия в прошлую пятницу инициировала судебный процесс против компании AstraZeneca из-за нарушений соглашения об авансовых закупках», — заявил 26 апреля один из представителей ЕК Стефан де Кеерсмакер. «Некоторые условия контракта не были выполнены, компания не смогла разработать надёжную стратегию своевременных поставок доз вакцины», — добавил он и отметил, что решение подать иск поддержали все 27 стран — членов Евросоюза. А еврокомиссар по безопасности продуктов и лекарственных средств Стелла Кириакидес сообщила о начале судебной процедуры в Twitter. «Каждая доза вакцины считается. Каждая доза спасает жизни», — написала она. Первое заседание суда по этому делу назначено на 26 мая. Польша решила отдать Украине лишние вакцины AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

В свою очередь, в AstraZeneca назвали иск ЕС необоснованным. В компании утверждают, что соблюдали все договорённости. «AstraZeneca полностью соблюдала договорённость об авансовой покупке с Европейской комиссией и намерена активно защищаться в суде», — говорится в заявлении компании. В компании настаивают, что по договору она должна была поставить в страны Евросоюза около 50 миллионов доз своей вакцины к концу апреля 2021 года, однако Брюссель называет другие цифры — 120 млн к концу марта, из которых поставлено было только 30 млн. Кроме этого, в компании предупредили, что не смогут отправить в Европу 180 миллионов доз к июню, предусмотренных в другой договорённости. Из этой партии будет поставлено только 70 млн.

Глава компании Паскаль Сорио ранее говорил, что контракт содержит пункт о «разумном максимуме усилий» со стороны компании, и, таким образом, AstraZeneca не обязана достигать конкретных показателей по поставке в ЕС. Однако в самом Евросоюзе считают иначе, указывая, помимо прочего, что в Британию, где находится её штаб-квартира, компания поставила весь обещанный объём вакцины.

Создатели «Спутника V» грозят судом фармрегулятору Бразилии за дезинформацию

В четверг, 29 апреля, разработчики российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пригрозили подать в суд на Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии Anvisa за распространение дезинформации. Дело в том, что двумя днями ранее члены правления бразильского фармрегулятора единогласно решили отказать в допуске в страну российской вакцины из-за «неотъемлемых рисков» и «серьёзных дефектов». Разработчики вакцины не предоставили достаточного объёма информации, который подтверждал бы её надежность, качество и эффективность, говорится в решении Anvisa.

По словам главы бразильского регулятора Антонио Барра, во всех контрольных партиях вакцины «Спутник V», проверенных Anvisa, были выявлены размножившиеся частицы аденовируса. «Это значит, что аденовирус, который должен был быть использован только для того, чтобы донести генетический материал коронавируса до клеток, способен размножаться в организме человека. Это серьёзное отклонение от заявленных стандартов», — указал генеральный менеджер Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендес.

Разработчики российской вакцины назвали решение бразильского регулятора политическим. «Мы действительно видим политический контекст в этом решении, — заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. — И он абсолютно задокументированный, потому что Министерство здравоохранения США в своём годовом отчёте очень гордо доложило, что убедило Бразилию не брать российскую вакцину».

Российских же учёных заявление бразильских чиновников и вовсе шокировало. «Аденовирус, который есть в составе вакцины, в клетках человека, который получает эту вакцину, размножаться не может, — заявил заведующий лабораторией Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин. — Схема "Спутника V" подразумевает использование репликативно-некомпетентных (неспособных к размножению. — Прим.) вирусов». Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной вакциной © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Однако уже 29 апреля упомянутый Густаво Мендес признал, что бразильский регулятор не получил образцы вакцины для тестирования и «не проводил тесты на реплицированный аденовирус». На это немедленно отреагировали разработчики российского препарата. «После признания бразильского регулятора Anvisa в том, что они не тестировали вакцину "Спутник V", "Спутник V" намерен инициировать в Бразилии судебное разбирательство по делу о диффамации против Anvisa за умышленное распространение ложной и неточной информации», — сообщается в аккаунте вакцины в Twitter.

Примечательно, что правительство Бразилии не ожидало такого решения фармрегулятора. 26 апреля Министерство науки Бразилии после проверки российской вакцины Национальной технической комиссией по биобезопасности (CTNBio) признало её безопасной и разрешило производство «Спутника V» на территории страны. При этом ещё в середине марта Минздрав Бразилии подписал контракт о закупке 10 миллионов доз российской вакцины, её поставка должна была быть осуществлена во втором квартале 2021 года. В настоящее время группа из семи бразильских штатов готовится оспорить решение об отказе в импорте «Спутника V» в суде.

Хроники вакцинации в России и в мире

Amnesty International, а также 30 других некоммерческих организаций призвали Евросоюз отказаться от патентов на вакцины против коронавируса. «Если ситуация не изменится, то интересы и прибыль небольшой группы будут определять судьбу человечества», — говорится в заявлении, опубликованном Amnesty International 26 апреля в Берлине. Впрочем, в Еврокомиссии считают, что отмена патентов не решила бы проблему с недостаточно быстрой вакцинацией. «Проблема с доступом к вакцинам кроется не в патентах, а скорее в недостаточных производственных мощностях», — заявили в Брюсселе в ответ на призыв общественных организаций.

В США по состоянию на начало текущей недели обе требуемые прививки сделали 93 миллиона жителей, сообщили американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC). А первую дозу вакцины в 328-миллионной стране получили 138,64 млн человек. При этом около 8% американцев, привитых первой дозой вакцины от коронавируса, то есть свыше 5 миллионов человек, в силу разных причин не получили вторую дозу, необходимую для формирования долгосрочного устойчивого иммунитета, написала 25 апреля газета The New York Times. По данным издания, это чаще всего происходит по вине самих людей — они забывают о назначенной дате, считают, что одной дозы уже достаточно, или не хотят повторять прививку, если почувствовали себя плохо в первый раз.

Одной дозой вакцины от коронавируса COVID-19 в России привиты 12,1 миллиона жителей, обе дозы препарата получили 7,7 миллиона человек, сообщила 27 апреля вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном собрании России. По её словам, почти половина привитых (47%) — граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Австралийское правительство 27 апреля решило предоставить приоритет в кампании по вакцинации от COVID-19 спортсменам, которые будут представлять страну на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года. Так, олимпийские атлеты, их тренеры и другие помощники смогут привиться наравне с сотрудниками органов здравоохранения и пожилыми людьми. Ожидается, что прививку получат дополнительно около 2000 человек, в том числе 450-480 атлетов.

В Германии за один день в четверг, 29 апреля, сделали более 1 миллиона прививок от коронавируса, сообщает Институт имени Роберта Коха. При этом 970 295 человек получили первый укол, еще 118 657 человек — второй. На данный момент не менее одной дозы вакцины получили 25,9% жителей Германии (21,5 млн человек), обе прививки были сделаны 7,5% населения (6,2 млн). Впервые более миллиона прививок в день жители Германии получили 28 апреля: 730 000 прививок у врачей плюс 360 000 — в центрах вакцинации. Тогда глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан отметил, что впервые за сутки было привито более 1% населения страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Европе доля дважды привитых от COVID-19 (7%) превысила долю инфицированных (5,5%). Об этом 29 апреля сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, отметив, что на прошлой неделе впервые за два месяца прирост заболеваемости значительно снизился. Всего в Европе не менее одной дозы прививки получили 16% населения. Минздрав Украины получил лишь 4 млрд грн на приобретение вакцин из 15 млрд необходимых © Facebook, Максим Степанов

На Украине по состоянию на 29 апреля первую прививку от коронавируса получили 629 184 человека, и только 10 жителей были привиты обеими дозами вакцины, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. При этом 28 апреля были привиты 70 469 жителей, что в 3,6 раза больше, чем днём ранее.

Власти Конго хотят вернуть 1,3 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, полученные в рамках международной программы COVAX. Жители республики очень неохотно участвуют в программе по вакцинации, сообщил 29 апреля глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Джон Нкенгасонг. Ожидается, что возвращённые дозы вакцины будут распределены по другим странам Африки, при этом останется всего пять недель, в течение которых ими могут быть сделаны прививки.