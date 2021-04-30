До сих пор сохраняется интрига, состоится ли встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. До сих пор неизвестно не только место встречи, тема предстоящего саммита, но даже и то, состоится ли она в принципе

Безпалько: Зеленский — марионетка, переговоры нужно вести с его кукловодами © РИА Новости, Нина Зотина

Депутат Государственной Думы России из фракции «Единая Россия» Константин Затулин

— Вопрос встречи двух лидеров — это вопрос договоренностей между ними. С самого начала господин Зеленский перевел этот вопрос в плоскость пиара. Он на людях развивает тему встречи с Путиным, с которым он эту встречу еще не обсуждал. Он разыгрывает определенный сценарий, определенную пьесу. И элементом этого пиара было предложение встретиться в украинском Донбассе — на передовой. Это очень нехитрая идея: самим фактом встречи с президентом РФ подтвердить в глазах всего мира, что Украина в Донбассе воюет с Россией. Мы, как вы знаете, категорически возражаем против такого рода предположений. Мы не признаем, что являемся участником конфликта. Мы не скрываем при этом, что мы из гуманитарных соображений поддерживаем людей в ЛДНР, потому что это наши ближайшие родственники, наши соотечественники. Идея Зеленского о встрече с Путиным изначально была хромой, так как была замешана на демагогии и пиаре.

Украинский политолог Василь Вакаров

— Да, я практически считаю, что такая встреча реальна. Именно практически.

Константин Затулин о том, где Путин мог бы встретиться с Зеленским © РИА Новости, Нина Зотина

Специалист по СНГ Андрей Суздальцев

— Украина сейчас вовсю говорит о том, что якобы Байден заставил Россию отвести войска, празднует успех, и он хочет закрепить этот успех встречей с Путиным с позиции силы, в том смысле, что Киев навязывает Москве свою повестку дня. В этом смысле неважно, что будет говориться на этой встрече, неважно, какие решения будут приниматься (скорее всего, никаких). Им важно показать, что Зеленский призвал к ответственности Путина, поставил перед ним вопрос Донбасса и Крыма, тем самым одержав победу. То есть для них важен сам факт коммуникации. Этим он решает сразу несколько проблем. Он демонстрирует, что с ним считаются на международной арене (в том числе Россия), демонстрирует Западу, что он может сепаратно от Запада давить на Россию, и демонстрирует, что он сейчас на стадии раннего Порошенко, который мог звонить и разговаривать с Путиным (хотя Зеленский этого не умеет). Я боюсь одного. Наше руководство настроено миротворчески, и мы обычно на такие вещи клюем. Нас очень беспокоит вопрос о людях и о том, что надо прекращать войну. Смею вас заверить, что ни прекращения обстрелов, ни улучшения жизни людей в результате этой встречи не произойдет. Они просто пытаются использовать Россию и нашего президента.

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман

Зеленский предложит Путину встретиться в Иерусалиме или Вене — СМИ © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

Член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

— Если это просто встреча ради встречи, то она не имеет смысла. Зачем встречаться, если не предполагается достижение каких-то результатов? А пока что предполагать, что встреча Зеленского с президентом России закончится достижением каких-то позитивных результатов, не приходится. Единственный результат, который, на мой взгляд, хочет достичь Зеленский, — это показать, что он достаточно сильный, уважаемый президент и политик, который может по своему желанию встречаться даже с такими крупными мировыми игроками, как Путин. Ни на какие уступки он не пойдет, потому что он несубъектен, управляется международными силами и выполняет те указания, которые приходят ему извне. Поэтому смысл вести какие-то реальные переговоры имеет с теми, кто управляет Зеленским, а не с самим Зеленским. Какой смысл общаться с марионеткой?