Вот что об этом думают эксперты и какие прогнозы дают.
Депутат Государственной Думы России из фракции «Единая Россия» Константин Затулин
— Вопрос встречи двух лидеров — это вопрос договоренностей между ними. С самого начала господин Зеленский перевел этот вопрос в плоскость пиара. Он на людях развивает тему встречи с Путиным, с которым он эту встречу еще не обсуждал. Он разыгрывает определенный сценарий, определенную пьесу. И элементом этого пиара было предложение встретиться в украинском Донбассе — на передовой. Это очень нехитрая идея: самим фактом встречи с президентом РФ подтвердить в глазах всего мира, что Украина в Донбассе воюет с Россией. Мы, как вы знаете, категорически возражаем против такого рода предположений. Мы не признаем, что являемся участником конфликта. Мы не скрываем при этом, что мы из гуманитарных соображений поддерживаем людей в ЛДНР, потому что это наши ближайшие родственники, наши соотечественники. Идея Зеленского о встрече с Путиным изначально была хромой, так как была замешана на демагогии и пиаре.
Украинский политолог Василь Вакаров
— Да, я практически считаю, что такая встреча реальна. Именно практически.
Мы, Украина, находимся в некотором капкане — с одной стороны, мы знаем позицию Германии и Франции. Позиции очень разные. Германия четко договорилась с Россией о строительстве «Северного потока — 2» и сказала США, что мы его достроим. Позиция Франции по ядерной сделке по Ирану, скорее всего, они её дожмут. Мы хотим в НАТО, но с нашими интересами никто не считается. И нам все указывают, что есть Путин, есть Москва, Россия, договаривайтесь, мол, с ними. Мы вынуждены искать компромисс с Россией. На какой компромисс мы можем пойти? Можем пойти на то, что мы публично говорим, что Крым наш, создаем платформу, но ничего реально по этому направлению не делам. А что делаем? Даем воду в Крым. Это очень важно. И при этом начинаем говорить о реальной реинтеграции Донбасса и тут уже делаем шаги. В общем, нужен компромисс с обеих сторон. Компромисс — это всегда больно, но без этого никак, я так считаю.
Специалист по СНГ Андрей Суздальцев
— Украина сейчас вовсю говорит о том, что якобы Байден заставил Россию отвести войска, празднует успех, и он хочет закрепить этот успех встречей с Путиным с позиции силы, в том смысле, что Киев навязывает Москве свою повестку дня. В этом смысле неважно, что будет говориться на этой встрече, неважно, какие решения будут приниматься (скорее всего, никаких). Им важно показать, что Зеленский призвал к ответственности Путина, поставил перед ним вопрос Донбасса и Крыма, тем самым одержав победу. То есть для них важен сам факт коммуникации. Этим он решает сразу несколько проблем. Он демонстрирует, что с ним считаются на международной арене (в том числе Россия), демонстрирует Западу, что он может сепаратно от Запада давить на Россию, и демонстрирует, что он сейчас на стадии раннего Порошенко, который мог звонить и разговаривать с Путиным (хотя Зеленский этого не умеет). Я боюсь одного. Наше руководство настроено миротворчески, и мы обычно на такие вещи клюем. Нас очень беспокоит вопрос о людях и о том, что надо прекращать войну. Смею вас заверить, что ни прекращения обстрелов, ни улучшения жизни людей в результате этой встречи не произойдет. Они просто пытаются использовать Россию и нашего президента.
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман
- Проблема в том, что Зеленский и Путин абсолютно неравны. Путин уже давно является руководителем крупной державы. Это самый информированный человек планеты. Он руководит государством почти 20 лет, и все потоки информации о глобальных процессах идут к нему. А кто такой Зеленский? Извините, но как политик он никто. Другое дело, что оба они президенты, и это все равно нужно как-то сочетать. Вообще мне непонятно, почему со стороны Зеленского постоянно звучат какие-то провокации. Что значит «давайте встретимся в Донбассе»? Там же есть территории, которые под контролем Украины, и те, которые под контролем народных республик. Здесь Путин прав, что Украина должна сама вести переговоры с ДНР/ЛНР. Хотя, к сожалению, Киев отказался от любых переговоров с ними, потому что их не признают. Поэтому такая сложная ситуация. Что касается Ватикана, то это вообще звучит как шутка. Но с такими вещами шутить нельзя. Может быть, сначала нужно было предложить такие инициативы не на весь мир через СМИ, а действовать более аккуратно, вести переговоры по дипломатическим каналам. Было бы здорово, если бы Зеленский поехал в Москву и там встретился с Путиным. Путин все время принимает в Москве лидеров разных стран, и в этом нет ничего предосудительного.
Член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
— Если это просто встреча ради встречи, то она не имеет смысла. Зачем встречаться, если не предполагается достижение каких-то результатов? А пока что предполагать, что встреча Зеленского с президентом России закончится достижением каких-то позитивных результатов, не приходится. Единственный результат, который, на мой взгляд, хочет достичь Зеленский, — это показать, что он достаточно сильный, уважаемый президент и политик, который может по своему желанию встречаться даже с такими крупными мировыми игроками, как Путин. Ни на какие уступки он не пойдет, потому что он несубъектен, управляется международными силами и выполняет те указания, которые приходят ему извне. Поэтому смысл вести какие-то реальные переговоры имеет с теми, кто управляет Зеленским, а не с самим Зеленским. Какой смысл общаться с марионеткой?