Европейский союз честно признаёт, что выполнить те антироссийские шаги, которые требует Украина, не может

29 апреля депутаты представительной ассамблеи ЕС приняли по итогам состоявшейся днём ранее дискуссии резолюцию «О России, деле Алексея Навального, наращивании её военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику». Документ поддержали 548 человек, против выступили 25, 113 предпочли воздержаться.

О чём гласит резолюция

Европейские политики утверждают, что в случае перерастания концентрации российских войск во вторжение на Украину цена для Москвы «должна быть высокой»: «В таких обстоятельствах импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть немедленно остановлен, Россия должна быть исключена из платёжной системы SWIFT, а все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей необходимо заморозить, их визы в ЕС отменить». «Несерьезная перспектива»: МИД Франции о вступлении Украины в ЕС © Facebook, Mission of Ukraine to the EU

28 апреля депутаты Европарламента обсуждали отношения с Москвой в контексте 3 тем: ситуации у границы РФ и Украины, ареста оппозиционера Алексея Навального и взрыва боеприпасов в чешской деревне Врбетица в 2014 году, о котором Прага вспомнила несколько недель назад и назначила виновницей происшествия Россию. Выступление на этой сессии верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель начал с оговорки — вместо «Россия» сказал «Турция» и, не заметив ошибки, продолжил речь. Он повторил обвинения в адрес Москвы, звучавшие на протяжении нескольких дней из уст многих западных политиков, — о концентрации на границе с Украиной более 100 тысяч солдат.

Россия проводила проверку боевой готовности армии в соответствии с планом подготовки Вооружённых сил, а тем временем, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, США и НАТО перебрасывали свои войска — 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники — к границам России, в основном в Причерноморье и на Балтике. 22 апреля глава ведомства объявил о завершении этих мероприятий и возвращении войск, задействованных в учениях на юге страны, в места постоянной дислокации.

В резолюции Европарламента содержатся требования к России «вывести свои войска из Донбасса и вернуть Украине контроль над Автономной Республикой Крым и Севастополем», «гарантировать свободу судоходства и транзита через международный пролив к портам Азовского моря», «выполнять положения Минских соглашений и конструктивно участвовать в нормандском процессе и Контактной группе». Более того, Европарламент возлагает ответственность за военные преступления на Украине на «российские официальные лица, действия или бездействие которых привели к такому развитию событий». Крым ответил на претензии Германии по закрытому Черному морю © Никита Рассказов, Украина.ру

Конфликт в Донбассе стал последствием госпереворота, произошедшего в Киеве в 2013-2014 годах, — жители Донецкой и Луганской областей не захотели жить под руководством активистов майдана, свергнувших законную власть, продвигающих правые взгляды и ограничивающие население в праве говорить на родном русском языке.

«Европейский парламент требует, чтобы Евросоюз сократил свою зависимость от России в сфере энергетики и призывает институты ЕС и страны — члены Евросоюза остановить завершение строительства «Северного потока — 2» и прекратить строительство противоречивых атомных электростанций Росатомом», — говорится в тексте принятой резолюции Европарламента.

Несмотря на то, что газопровод построен уже на 95%, оставалось уложить около 121 км по двум ниткам (93 км в территориальных водах Дании и 28 км в акватории Германии), некоторые страны не оставляют попыток помешать реализации проекта, а именно — создать препоны для введения трубопровода в эксплуатацию и полной загрузки топливом.

Кроме того, депутаты внесли в проект резолюции пункт об отключении России от межбанковской системы обмена данными и совершения платежей SWIFT, а также отказе от поставок нефти и газа из РФ «в случае продолжения агрессии на Украине». Эксперт описал, что будет, если Запад отключит Россию от системы SWIFT © Facebook, SWIFT Careers

Отношения ЕС и России

«До настоящего момента Россия не продемонстрировала никакого желания к прекращению конфликта, сохранив территориальную целостность Украины. Для России полное выполнение Минских соглашений не является ключевым условием, но оно является таким для нас. Это ключевое условие для существенного улучшения наших отношений (с Россией — ред.)», — подчеркнул Боррель.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, как большинство западных и украинских политиков, подменяет понятия: Россия — это гарант Минских соглашений и как посредник прикладывает максимум усилий для урегулирования конфликта в Донбассе, который носит внутриукраинский характер, поэтому наступление мира целиком и полностью зависит только от Киева, Донецка и Луганска, но никак не от Москвы или кого-то ещё. Кроме того, отношения России и Евросоюза должны выстраиваться, исходя из взаимодействия Москвы и Брюсселя, вне зависимости от событий в третьих странах.

Однако избавиться от украинского контекста в ближайшей перспективе, судя по всему, не удастся. «Европарламент сожалеет о текущем состоянии отношений ЕС с Россией, вызванном агрессией России и продолжающейся дестабилизацией на Украине, враждебном поведении в отношении стран-членов ЕС», — такая фраза содержалась в проекте резолюции. Саммит ЕС: Байдена слушаем, Россия в уме © AP, Yves Herman, Pool

Боррель заявил, что ЕС должен поддерживать открытыми каналы связи с Москвой и сотрудничать с ней в тех областях, где стороны имеют общие интересы. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой в нынешних геополитических реалиях, но это и не так — еврочиновник призвал выстраивать отношения с РФ, основываясь на 3 принципах: взаимодействовать, сдерживать, отталкивать. Более того, он не исключил, что отношения Брюсселя с Москвой, которые и так находятся на исторически наиболее низком уровне, продолжат ухудшаться.

Похожий тезис озвучил постоянный представитель ЕС в РФ Маркус Эдерер, выступая на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции, заявил: «Надо посмотреть актуальную ситуацию европейско-российских связей. Мы в принципе находимся в низшей точке с момента окончания холодной войны. И мы как бы динамично каждый день опускаемся ниже».

«Не хватает в цитате самого главного и честного — «благодаря усилиям Брюсселя», — написала на своей странице в Facebook, комментируя это высказывание европейского дипломата, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Если кто забыл, то ухудшение отношений между Россией и ЕС, которые тесно сотрудничали в экономической сфере, начали ухудшаться после того, как Евросоюз вслед за США ввёл антироссийские санкции из-за референдума в Крыму и событий на Украине, к которым Москва не имела никакого отношения.

Украина требует, но ЕС ничего сделать не может

Часть требований, содержащихся в резолюции Европарламента, регулярно озвучивают украинские политики. В интервью агентству Reuters министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что в ходе видеоконференции 19 апреля призывал глав МИД стран ЕС рассмотреть возможность отключения России от SWIFT в рамках нового пакета антироссийских санкций в случае эскалации конфликта в Донбассе. Кроме того, борьба Киева с «Северным потоком-2» продолжается уже много лет — власти страны опасаются, что полностью лишатся доходов от транзита российского газа после запуска этого трубопровода, хотя Москва не собирается отказываться от украинского маршрута поставок энергоресурсов. Зеленский рассказал, как ЕС заставляет его стоять с протянутой рукой © president.gov.ua

Отвечая на вопросы евродепутатов о воплощении в жизнь этих инициатив, Боррель честно признался: «SWIFT — это международная частная организация, поэтому здесь у ЕС нет компетенции. А «Северный поток» — это противоречивая тема. Мы уже говорили, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС, но проект находится в ответственности частных компаний, и ЕС не владеет инструментами для принятия решения по его судьбе». Но для сохранения лица добавил, что в случае реализации «Северного потока-2» ЕС будет требовать, чтобы газопровод «работал прозрачно и без дискриминации, с адекватным уровнем контроля».

Как бы ни критиковали проект отдельные страны ЕС, на его защите стоит лидер союза — Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель жёстко и категорично заявила, что Берлин сделал выбор в пользу «Северного потока-2» и он будет реализован.

«Мы, как Германия, заинтересованы в том, чтобы и в будущем получать надёжные поставки газа из России. 40% потребностей ЕС в газе закрывается Россией, поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод «Северный поток-2», — сказал премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер, открывая 13-й Российско-германский сырьевой форум, который проходит в онлайн-формате.

Потребность ФРГ в энергоресурсах будет только увеличиваться на фоне отказа от угля и атомной энергетики, об этом напомнил министр экономики и энергетики страны Петер Альтмайер в интервью РИА Новости. Глава ведомства подчеркнул, что Берлин в течение 40 лет получает надёжные, никогда не затронутые политическими проблемами поставки природного газа сначала из Советского союза, а затем из России.

Активное противодействие «Северному потоку-2» всегда оказывали США, однако последний указ о расширении антироссийских санкций, подписанный президентом Джо Байденом 15 апреля, ни слова не содержит о газопроводе. Существуют предположения, что Штаты позволяют Германии завершить проект в обмен на какие-то уступки, возможно, о неполной загрузке трубопровода.

Что касается отключения России от SWIFT, это разговоры ведутся не первый год, и Россия к такому повороту событий готова. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, база для создания аналога системы международных платежей уже есть.

«Пусть попробуют (отключить SWIFT — ред.). Наш бронепоезд стоит на запасном пути, полная уверенность в нашей силе, мощи и ответной реакции несомненно присутствует, поэтому и уверенность мы ощущаем», — заявил директор Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.

По словам дипломата, нерешительность западных стран в этом отношении говорит о том, что Россия при президенте Владимире Путине за эти годы укрепила свою обороноспособность, и вряд ли кто-то из западных стран хотел бы рисковать, потому что мире камикадзе не существует. Осталось чуть-чуть. Какая судьба ждёт газопровод «Северный поток – 2» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин уверен, что решение ЕС об отключении SWIFT национальные правительства выполнять не будут, потому что оно идёт в разрез с позицией делового сообщества ЕС, а оно заинтересовано в планомерном, разностороннем и разновекторном сотрудничестве с Россией. К тому же расчёты за импортимуемые из РФ энергоресурсы производятся через эту систему.

«Если SWIFT как услуга покажет свою ненадёжность…мы живём в настолько развитом мире, что аналоги, заменители этой системы будут найдены очень быстро. Невозможно ни в чём ограничить Россию», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

В любом случае резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и необязательна к исполнению. Таким образом, принятие этого документа — это не более чем популизм и возможность в очередной раз озвучить обвинения в адрес России, но ни к каким реальным действиям оно не ведёт, кроме того, что ЕС лишь усиливает напряжённость вокруг украинской тематики и нивелирует все усилия по урегулированию конфликта.

«Депутаты Европарламента могут принять любые решения, хоть запретить полёты на Луну, их решения — это красивые слова, которые лишь сотрясают воздух. Боррель чувствует себя более ответственным человеком, и в этом отношении он должен подчёркивать своё знание международных институтов и норм, что он и делает. Европейская реальность немного иная, чем представляется отдельным депутатским группам…. Игра, связанная с запретами в отношении России, идёт не столько внутри самого Европарламента, сколько на национальных площадках. Резолюции и выступления в Европарламенте — это информационный фон, на котором строится большая политика», — сказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik.