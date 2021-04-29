Министерство энергетики Украины наконец-то получило полноценного руководителя без приставки «и.о.». Минэнерго возглавил Герман Галущенко, которого эксперты называют наиболее оптимальной фигурой — он работал в сфере энергетики и в то же время равноудален от украинских финансово-промышленных групп

Министром энергетики Украины стал бывший вице-президент «Энергоатома» © atomic-energy.ru Германа Галущенко на должность министра энергетики — он стал первым постоянным министром за более год работы правительства Дениса Шмыгаля. "За" кандидатуру Галущенко проголосовали 305 нардепов фракций "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батьківщина" и групп "За майбутнє" и "Довіра".

С момента "перезагрузки" правительства в марте 2020 года Министерство энергетики ни разу не имело постоянного руководителя. Сразу после того, как Кабмин возглавил Денис Шмыгаль, ведомство временно возглавил Алексей Оржель, который до 4 марта 2020 года был последним министром энергетики без приставки "и.о.".

Выступая в парламенте, Галущенко заявил, что главной его задачей на посту министра станет решение проблем в энергетической отрасли, среди которых: долги на энергорынках, незавершенность интеграции энергосистемы с рынком ЕС, цены на газ, защита уязвимых потребителей, теневой рынок нефтепродуктов, противостояние «Северному потоку-2».

Кроме того, новый глава Минэнерго подчеркнул важность интеграции украинской энергосистемы к европейской ENTSO-E.

По его словам, без поддержки парламента ему будет сложно решить эти проблемы.

Кто такой Герман Галущенко

Представитель Кабмина в Раде Мокан заявил об увольнении © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Галущенко работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел, был заместителем начальника департамента Секретариата (Администрации) президента. С 2012 года преподает международное частное право в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Доцент кафедры международного частного права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко. Имеет почетное звание «Заслуженный юрист Украины», награжден орденом Даниила Галицкого.

С мая 2020 года Галущенко занимал должность вице-президента НАЭК "Энергоатом". В 2013-2014 годах он занимал должность исполнительного директора по правовому обеспечению НАЭК «Энергоатом».

По словам источника LegalHub, Галущенко близок к помощнику президента Сергею Шефиру.

«Изначально его предложил экс-глава «Энергоатома» Андрей Деркач. Но сейчас его деятельность курирует Шефир. Галущенко не состоит в отношениях с Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым, но отлично ладит с окружением президента Владимира Зеленского. Он часто бывает в Офисе», — сообщил источник в «Слуге народа».

По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, кандидатуру Галущенко предложил рассмотреть Офис президента Украины. Это произошло потому, что Галущенко был участником рабочих совещаний по ситуации в энергетике и зарекомендовал себя как профессионал.

Чего ждать от нового министра

Народный депутат Александр Дубинский считает Галущенко марионеточной фигурой — рычаги управления будут находиться совсем в других руках.

«Замена Коболева на Витренко в Нефтегазе — это часть комбинации главного афериста и мошенника с улицы Банковой. Завершить эту операцию должно назначение Германа Галущенко, который ничего не смыслит в энергетике, министром этой самой энергетики. После чего управлять Минэнерго будет Витренко из кабинета главы Нефтегаза, а Галущенко — просто подписывать документы», — написал Дубинский на свой странице в Facebook

По его словам, эта надстройка необходима для того, чтобы и дальше проводить политику повышения тарифов для населения по указанию «зарубежных партнёров» (обо что не хочет пачкаться Витренко) и подготовить приватизацию НАКа (чем Витренко с удовольствием займётся, так как планирует заработать на долгах монополиста).

««Слив» энергетики и подземных хранилищ в частные руки Его президентское Величество, по слухам, обязалось завершить до окончания своей каденции», — написал Дубинский.

Нардеп от фракции «Европейская солидарность» (которая не дала ни одного голоса за кандидатуру Галущенко) Алексей Гончаренко, наоборот, усматривает в назначении «руку Кремля».

«Как-то странно у нас сейчас работает социальный лифт: если не справился со своей работой — получай повышение. В 2019 году "Энергоатом" давал миллиарды гривен прибыли, в 2020 и 2021 годах — глубоко убыточен. И продает свою электроэнергию за копейки определенным олигархам.

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк

По мнению сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, Герман Галущенко — это наиболее адекватная кандидатура на пост министра энергетики в текущих украинских реалиях.

«Он равноудален от финансово-промышленных групп. Он по-хорошему может стать лоббистом Энергоатома, а это нужно атому, нужно государству и, что очень важно, нужно потребителю. Галущенко, хоть возле реактора и не стоял, но работал в Энергоатоме и понимает проблематику вывода из сложного финансового состояния крупнейшей государственной компании, которая производит половину электричества в стране. А это очень важно. Плюс у Галущенко нет того, что было у Витренко, — скандального шлейфа. И это во многом позволило собрать под него голоса в парламенте. Учитывая все это, Галущенко — адекватный выбор. Но все будет видно по его делам», — сказал Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии Украина.ру.

По словам эксперта, нужно понимать, что Герман Галущенко в кресле министра энергетики будет делать все то же самое, что и любой другой человек на этом месте.

«Потому задачи ставятся не министром, а Соглашением об ассоциации с ЕС, законами о рынке газа и электрической энергии, директивами Евросоюза, которые Украина пытается имплементировать, подзаконными актами Кабмина, НКРЭКУ и так далее и тому подобное. Любой министр обязан это выполнять, он же не может действовать самостоятельно. А эти документы никто менять не собирается. Там четко всё прописано — и либерализация рынков, и европейский выбор во всех сферах. Поэтому ничего нового мы не увидим — Галущенко будет проводить ту же линию, что и его предшественники, поскольку рамки его работы регламентированы перечисленными документами. Будет то же самое, что было бы и при Витренко, вот и все. Просто учитывая, что Галущенко не является ставленником какого-то олигархического капитала, можно ожидать с высокой степенью вероятности, что он не будет лоббировать интересы олигархов», — пояснил Дмитрий Марунич.