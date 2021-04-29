Ровно 100 дней назад Джо Байден вступил в должность президента США. Пора подводить промежуточные итоги его деятельности, в том числе на внешнеполитической арене

28 апреля, за день до 100-дневного срока пребывания у власти, американский лидер впервые выступил перед членами обеих палат Конгресса. Это была программная речь, но по сути она представляла собой традиционное послание «О положении страны», с которым президент США обращается к законодателям в начале года, в 2021-м его не было, поскольку в январе происходила смена власти в стране.

Россия: и друг, и враг

В своём выступлении глава государства Джо Байден сконцентрировался преимущественно на ситуации внутри Соединённых Штатов — борьбе с эпидемией COVID-19, социальной поддержке населения, расколе общества на расовой почве, насилии с применением огнестрельного оружия, — что естественно, но внешней политике он также уделил внимание. Между Клутиным и вакцинацией вместо деэскалации: Байден окончательно запутался в отношении к России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Что касается России. Знаю, что некоторых из вас это тревожит. Но я очень ясно дал понять Путину, что мы не стремимся к эскалации. Тем не менее, их действия будут иметь последствия, если окажется, что они действительно предпринимались», — заявил он.

Слово «эскалация» американский лидер смог произнести лишь с четвёртого раза, первые три попытки сводились к «не стремимся к экс-эск-экс…». Почему-то это слово даётся Байдену с особым трудом: выступая 15 апреля в Белом доме с речью, посвящённой политике Вашингтона в отношении Москвы, он перепутал «эскалацию» с «вакцинацией» («Соединённые Штаты не собираются начинать цикл вакци… эскалации (отношений. — Ред.) и конфликт с Россией», сказал тогда президент).

«И оказалось, что они предпринимались, поэтому я отреагировал прямолинейным и пропорциональным образом на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наши правительство и бизнес. Они (российские власти. — Ред.) предприняли и те, и другие действия. И я им сказал, что мы ответим, и мы так и поступили», — продолжил Байден.

15 апреля президент США подписал указ о расширении антироссийских санкций, тем самым запретив американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов РФ, после 14 июня 2021 года; выслав из США 10 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне; введя ограничительные меры против 16 юридических и 16 физических лиц, якобы связанных с приписываемым России вмешательством в прошлогодние выборы в США, а также против 8 физических и юридических лиц, связанных с Крымом, включая членов правительства республики.

Никакими доказательствами свои обвинения Вашингтон, как обычно, не подкрепил. Москва неоднократно подчёркивала, что не причастна ни к хакерским атакам на компьютерные сети частного сектора и правительства США, ни к вмешательству в американские избирательные кампании 2016 и 2020 годов, как утверждают Штаты. Не оставалось ничего иного, кроме как ответить на недружественные действия Белого дома — Москва рекомендовала послу США в РФ Джону Салливану отправиться на родину на консультации с властями страны (это его первая встреча с администрацией Байдена, поскольку назначение дипломат получил при предыдущем президенте Дональде Трампе), объявила 10 дипломатов США персонами нон грата, запретила американским диппредставительствам нанимать на работу граждан России и третьих стран, а также запретила въезд в страну 8 действующим и бывшим американским чиновникам и государственным деятелям, причастным к разработке и реализации антироссийского курса, в том числе генеральному прокурору США, министру внутренней безопасности, директорам ФБР, Национальной разведки, Федерального бюро тюрем США. Невесёлые хлопоты. Байден бьёт Медведчука, чтобы Зеленский не боялся Путина © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин

При этом Байден уверен, что страны могут работать вместе, невзирая на все противоречия.

«Мы можем сотрудничать, когда это отвечает нашим обоюдным интересам. Мы поступили таким образом, когда продлили новый ДСНВ по ядерным вооружениям (Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, или СНВ-3. — Ред.). И мы работаем, чтобы поступить таким же образом в борьбе с изменением климата. Однако он понимает: мы будем отвечать», — сказал Байден, по всей видимости, имея в виду, президента РФ Владимира Путина.

В отличие от Трампа, Байден высказывался за сохранение СНВ-3 и, вступив в должность 20 января, незамедлительно предпринял шаги для продления документа, срок которого истекал 5 февраля. Однако по другим направлениям продолжил курс своего предшественника по усилению санкционного давления на Москву.

В своём выступлении в Конгрессе президент также подчеркнул, что выполнил своё обещание в течение первых 100 дней правления провести саммит по климату со всеми крупнейшими экономиками мира — от Китая и России до Индии и Европейского союза. Мероприятие состоялось 22 апреля в видеоформате, российский лидер принял в нём участие по личному приглашению американского коллеги.

За 100 дней Байден дважды беседовал с Путиным по телефону. 26 января президент РФ поздравил президента США со вступлением в должность, они обсудили состояние двусторонних отношений и ситуацию в мире, а также перспективы дальнейшего сотрудничества Москвы и Вашингтона. Затем американский лидер позвонил в Кремль 13 апреля, спустя месяц после интервью, в котором согласился с утверждением, что его российский коллега — «убийца», и предложил ему в ближайшее время встретиться лично на территории третьей страны. Как уточнил 28 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва ещё не дала официального ответа, а пока изучает предложение, анализирует ситуацию. Кость Бондаренко: Украины не будет даже в пятерке тем, которые обсудят Путин и Байден © РИА Новости, Нина Зотина

Сценарий возможной встречи лидеров интересует и американских журналистов. Они спросили Байдена на пресс-конференции, будет ли он выдвигать предварительные условия для встречи с Путиным, в этот момент президент США со словами «Я обсужу это в другой день» ушёл.

Как к идее проведения переговоров с Россией на высшем уровне относятся сенаторы из Демократической и Республиканской партий, выяснил портал Axios. Как оказалось, большинство американских законодателей «за». Например, сенатор-республиканец Марко Рубио сказал: «Это должно произойти. Независимо от того, какие претензии мы имеем к Путину, у него есть огромный арсенал ядерного оружия. Уже одно это означает, что мы должны как-то взаимодействовать с ним». «Никаких минусов» во встрече Путина и Байдена не увидел и его однопартиец Ричард Берр. В свою очередь, сенатор-демократ Бен Кардин назвал саммит «хорошей идеей», пока на повестке дня стоят такие вопросы, как ситуация на Украине и хакерские атаки.

Украина и Байден

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала MSNBC сообщил, что на переговорах с Путиным Байден намерен обсудить целый спектр вопросов в российско-американских отношениях, в том числе суверенитет и территориальную целостность Украины.

«Точка зрения (Байдена. — Ред.) заключается в том, что США наряду с другими партнёрами будут твёрдо настаивать на защите суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы и дальше собираемся это делать, но намерены осуществлять это по дипломатическим каналам высокого уровня, а не за счёт публикации ультиматумов», — сказал он. Путин — Байден: украинский аспект встречи президентов России и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев

Таким образом Салливан, видимо, хотел противопоставить Байдена Трампу, который, как утверждали демократы, в 2019 году принуждал президента Украины Владимира Зеленского открыть расследование против нынешнего американского лидера в обмен на продолжение военной помощи Киеву.

Байден, который в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы курировал украинское направление, сейчас не так много внимания уделяет этой стране: с Зеленским он поговорил один раз, причём позвонил спустя 2,5 месяца после инаугурации, а визит на Украину в ближайшие планы не входит. Зато в мае — за месяц до возможных переговоров Путина и Байдена — в Киев полетит госсекретарь Энтони Блинкен.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний уверен, что никакого прорыва от этого визита ждать не стоит, — Блинкен сделает осмотр того, что есть, и выдвинет очередной ряд требований к украинской власти, например, реформировать судебную систему и побороть коррупцию, а «фантазии Зеленского относительно Плана действий по членству в НАТО, даже если он их и озвучит госсекретарю, скорее всего, так и останутся фантазиями».

«Даже после приезда главы Госдепа встреча Зеленского и Байдена — это маловероятный сценарий. Как максимум главы обеих государств могут встретиться не раньше, чем в следующем году, поскольку на данный момент Украина не находится в приоритете у Штатов. Для Америки более важным является направление Китая и Азии, тем более что Байден и без того ранее был частым гостем на Украине и прекрасно осведомлён о внутреннем положении вещей — у него есть здесь множество комиссаров, которые следят за следованием политике, проводимой американцами», — пишет он в своей статье для издания «Главред».

К тому же украинский вопрос неразрывно связан с российско-американскими отношениями. Это признают как эксперты, так и чиновники. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя апрельский разговор Байдена и Путина, подчеркнул, что Киев заинтересован, чтобы США контактировали с Россией, иначе ситуация была бы тупиковая.

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, разговор президентов РФ и США состоялся в том числе с целью поиска выхода из украинского кризиса. В свою очередь, политолог Георгий Бовт убеждён, что вероятность войны в Донбассе резко уменьшилась после беседы Путина и Байдена.

«Да не нужна им (американцам. — Ред.) война на Украине. Даже руками «друзей» — их всё равно надо поддерживать. У нас вообще часто преувеличивают степень американского милитаризма. Якобы Штаты хотят устроить большую войну, оккупировать Россию и всякий другой бред. Да, Америка видит мир не так, как мы, но это не значит, что она везде и всегда хочет воевать», — заявил эксперт. Зеленский зря угрожал Байдену: НАТО проигнорировал Украину © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Избежать войны США стараются и с Россией, немаловажное значение в этом имеет украинский фактор. Зеленский за последний месяц обращался ко многим западным лидерам с просьбой посодействовать скорейшему продвижению его страны к членству в НАТО, однако в ответ лишь слышал дежурные фразы о поддержке решения бухарестского саммита 2008 года (Украина и Грузия станут членами Альянса, но со временем, а когда точно — неизвестно), поскольку в НАТО прекрасно понимают, что предоставление членства Украине сейчас может привести к прямому военному столкновению альянса с Россией, которая за последние годы совершила рывок по разработке новых видов вооружений.

«Зеленский именно балансирует между радикалами и Вашингтоном. Его личная опора, которая ещё два года назад была довольно мощной, сегодня практически свелась к нулю. Народ устал от ожидания чуда, которое он всем обещал (окончания войны в Донбассе. — Ред.), но которое так и не произошло. Поэтому он вынужден лавировать между радикалами и западным влиянием. А поскольку у господина Байдена к господину Зеленскому большой счет, то это лавирование всё больше начинает напоминать хаос, некие метания между различными позициями. Украинская элита сегодня именно такая», — заявил научный руководитель Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлёв в эфире радио Sputnik.

Для Байдена в приоритете — наладить жизнь в США, ведь, как он сам сказал накануне, унаследовал от предыдущей администрации находящуюся в кризисе страну. Тем не менее, одним из его предвыборных обещаний было усилить влияние Штатов на мировой арене, то есть фактически вернуться к курсу Барака Обамы, поэтому в скором будущем стоит ожидать от Белого дома активных действий на российском и украинском направлениях, тем более встреча с Путиным, если Москва примет приглашение, уже не за горами. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, она может состояться в июне.