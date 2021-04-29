В среду, 28 апреля, «Украинская правда» опубликовала интервью с первым вице-спикером парламента и главным идеологом президента, который до этого предпочитал оставаться в тени. Руслан Стефанчук избегал публичности и не фигурировал ни в одном из громких скандалов, которые сотрясали окружение Владимира Зеленского и его партию «Слуга народа»

На первый взгляд, в этом интервью нет ни откровений, ни разоблачений, но если присмотреться внимательнее, попытаться почитать, что спрятано между строк, то откроется много любопытного.

Отношения с Россией

Несмотря на то, что интервью было посвящено работе Верховной Рады и организации законодательного процесса, началось оно, причём по инициативе самого Стефанчука, с украино-российских отношений. Идеолог Зеленского честно признался, что никто в команде не ожидал «активизации Российской Федерации по всем направлениям» и не был к этому готов. То есть, Команда ЗЕ к главной проблеме украинской внешней политики изначально подходила поверхностно, явно недооценивала её сложность, не просчитывала возможных вариантов развития ситуации.

Всю вину за отсутствие прогресса в украино-российских отношениях Стефанчук традиционно возложил на Москву, отметив, что «Россия является страной со слабой способностью договариваться». При этом из его слов складывается совсем иная картина: «Всё-таки было видение, что есть возможность быстрее провести переговоры, но мы не можем их проводить ценой собственных людей, земель, ценой собственной капитуляции». Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Тезисы Стефанчука косвенно подтверждают предположение о том, что именно он является в окружении Зеленского охранителем «красных линий», удерживая президента от хотя бы частичной нормализации отношений с Россией, к чему того ненавязчиво склоняют руководитель Офиса президента Андрей Ермак и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Организация работы Рады и переизбрание Зеленского

Стремление оптимизировать законодательный процесс и наладить эффективное взаимодействие парламента с исполнительной властью можно только приветствовать. Это вполне соответствует мировой практике и позволит избежать как ненужных проволочек, так и попадания в зал пленарных заседаний недостаточно проработанных законопроектов.

В то же время, не может не вызвать удивления, что вся эта безусловно правильная и необходимая деятельность подчиняется задаче обеспечить выполнение предвыборной программы президента Зеленского. Учитывая тот факт, что Украина является парламентско-президентской республикой, тезис Стефанчука, о том, что «каждый субъект должен выстраивать приоритетные законопроекты на развитие этой программы» выглядит довольно сомнительно.

Впрочем, если оценить рассказ Стефанчука о выполнении президентской программы с точки зрения политических технологий, всё становится на свои места. Фактически речь идёт об избирательной кампании, которую «раскладывают по матрице» до мая 2024 года, то есть до следующих президентских выборов.

Кампания по переизбранию Владимира Зеленского на второй президентский срок состоит из отдельных проектов, каждый из которых имеет чёткие сроки, бюджет, ответственных и направлен на достижение определённой цели.

При этом ход кампании в онлайн-режиме будет контролировать сам президент при помощи правительственной программы Results-Based Management, созданной с помощью канадцев на основе KPI (Key Performance Indicators) — числовых показателей деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, оценить результативность и эффективность работы.

Возможность переформатирования парламента

Стефанчук четыре раза упомянул председателя Верховной Рады, в том числе и тогда, когда журналисты о нём не спрашивали. Отношения Зеленского и Разумкова он охарактеризовал довольно неоднозначно: «Есть дискуссия. Есть разные точки зрения. И это абсолютно реально, это абсолютно честно». Согласитесь, если вся работа парламента подчинена выполнению программы президента, то такая «дискуссия» очень похожа на саботаж.

Говоря о политических перспективах Разумкова, Стефанчук особо подчеркнул: «Но у меня нет оснований считать, что он планирует какой-то проект или, как вы говорите отдельное политическое будущее». С другой стороны, зампред парламента считает, что у президента есть все юридические основания для роспуска Верховной Рады. Очевидно, это завуалированное послание спикеру: если он станет нелояльным президенту и начнёт играть собственную игру, лишится должности, даже если для этого понадобится распустить Верховную Раду. В последнем случае, парламент следующего созыва очевидно должен возглавить именно Стефанчук.

Впрочем, это предостережение адресовано не только Разумкову, но и всем парламентским однопартийцам из «Слуги народа». «Фракция жива до тех пор, пока она исполняет программу президента», — подчеркнул Стефанчук, в очередной раз напомнив, что «возможность приобщиться к государственническим решениям» у членов монобольшинства появилась исключительно благодаря Владимиру Зеленскому.

Перспективы деолигархизации

Анонсируя разрабатываемый специальной рабочей группой антиолигархический закон, Стефанчук аккуратно дистанцировался от этой инициативы, но показал свою осведомлённость в деталях проекта.

Подозреваю, что одним из «семи параметров олигархичности», а возможно и основным пунктом, будет конструктивность депутатов ВР, входящих в группу влияния того или иного олигарха, при голосовании за законопроекты, которые на Банковой считают особенно важными. «И пока голосуются вопросы, вытекающие из программы президента, никаких других вопросов никто ни к кому предъявлять не будет», — подчеркнул Стефанчук. Откровения Стефанчука: Власть «троек», семь параметров олигархов и компьютерный контроль © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Таким образом, перспективы деолигархизации напрямую зависят от готовности богатых и влиятельных людей обеспечивать принятие нужных Банковой законов, а также поддерживать партийную дисциплину во фракции «Слуга народа». Судя по всему, Офис президента готов официально разделить олигархов на «деструктивных» — несогласных слушать команды с Банковой, и «конструктивных» — готовых решать вопросы Зеленского в обмен на возможность без помех решать собственные вопросы.

Резюме

Очевидно, что интервью Стефанчука появилось в этот день, 28 апреля, совершенно не случайно. Таким образом, в тот час, когда во многом решается судьба режима на внешнем периметре, в преддверие встречи Путина с Зеленским (но не факт, что она состоится) и перед встречей Путина с Байденом (но не факт, что Украина в их обсуждении будет главной) команда Зе во главе со своим идеологом хочет продемонстрировать, хотя бы на словах, решительность и эффективность. Впрочем, слова все равно остаются всего лишь словами.