Владимир Зеленский нашёл очередное «идеальное место» для встречи с Владимиром Путиным - Ватикан, назвав Святой престол «эффективным посредником». Однако Ватикан зачастую поддерживал лишь одну сторону конфликта

Играющий роль президента Украины Владимир Зеленский продолжает фонтанировать идеями в отношении возможного места своей встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так, 20 апреля Зеленский обратился к Путину с предложением «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идёт война». 26 апреля в интервью британской газете Financial Times украинский лидер заявил, что готов встретиться с российским коллегой в любом месте, хотя ранее в его офисе отказывались от предложения российской стороны о переговорах в Москве. И вот 28 апреля в очередном интервью западному СМИ — на этот раз итальянской газете La Repubblica — Зеленский предложил организовать встречу в Ватикане, назвав его «идеальным местом для диалога о мире».

Причём Ватикан советники президента Украины рассматривают не просто как место переговоров, а в качестве посредника. Собственно, на этом интервьюируемый неоднократно акцентировал имание, заявив, что «Святой престол — это же глобальный моральный авторитет, который всегда эффективно выполняет роль посредника, поскольку является беспристрастным и вызывает доверие у всех участников конфликта». Мол, именно поэтому в Апостольскую столицу часто обращались для разрешения конфликтов между государствами и развития мирного будущего. Зеленский также рассыпался в комплиментах лично Папе Римскому, назвав его «пророком мира по своему призванию».

При этом утверждения о «беспристрастности» Ватикана являются явным преувеличением. Во-первых, один из важных вопросов российско-украинских отношений, который, несомненно будет поднят на переговорах Путина и Зеленского, — это дискриминация Русской Православной Церкви на Украине, а подчинённые Ватикану конфессии являются бенефициарами этого процесса. В частности, входящая в Конгрегацию восточных церквей Папской курии Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) захватила сотни православных храмов на Западной Украине, а ныне активно занимается прозелитизмом в центре и на востоке страны. Во-вторых, УГКЦ была одним из главных действующих лиц вооружённого государственного переворота на Украине в феврале 2014 года: священники этой конфессии были в первых рядах штурмующих государственные учреждения и кордоны милиции, а патриарший собор УГКЦ в Киеве был превращён в базу и ночлежку для боевиков «евромайдана».

Но главное — Ватикан при своём де-юре нейтральном статусе практически всегда занимал позицию одной из сторон переговоров, в которых участвовал в качестве посредника. К примеру, в апреле 1939 года недавно ставший Папой Римским Пием XII Эудженио Пачелли выступил с предложением посредничества на переговорах между крупными европейскими державами, находящимися на грани войны. Понтифик тогда попытался заставить Польшу поддержать присоединение Вольного города Данцига к фашистской Германии, на что польское правительство и посол Польши не могли пойти. При этом Пачелли ещё в 1933 году как статс-секретарь Ватикана подписал специальное соглашение с Адольфом Гитлером как канцлером Германии, а немецкие католики поддержали предоставление чрезвычайных полномочий нацистскому правительству. Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

В конце 1944 года Ватикан принимал участие в качестве посредника в тайных переговорах Аллена Даллеса и представителей немецкой армии, причём на переговорах речь шла о том, чтобы как можно дольше сдерживать наступление Красной Армии. А после войны Святой престол выступал за сговор Германии с победившими державами для образования антисоветского фронта. Роль же Ватикана в падении коммунистического режима в Польше вообще сложно переоценить — хотя формально католическая церковь в этой стране выступала в качестве «посредника» между властями и «Солидарностью».

Но на этот раз Ватикан всячески избегает попыток привлечь его в качестве посредника в российско-украинских переговорах. После обеда 28 апреля представители дипломатического ведомства Святого престола в разговоре с журналистами заявили, что «Владимир Зеленский не согласовывал с Ватиканом своё предложение, и для дипломатической службы Ватикана это стало своего рода неожиданностью». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении Зеленского, отметил, что Кремль, как и Ватикан, не получал «никакой информации о том, что конкретизировано и сформулировано такое предложение».

Однако отсутствие конкретики на фоне огромного числа различных — часто противоречащих друг другу — заявлений давно уже стало фирменным знаком как внешней, так и внутренней политики украинских властей времён Владимира Зеленского. Я не зря вынес в заголовок фразу из песни Владимира Высоцкого, герой которой собирается то в Ватикан, то в Иран, то в Израиль. Ведь не далее как 23 апреля посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху согласился стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Правда, такой вывод украинский дипломат сделал из слов Нетаньяху о том, что он «сделает всё, что сможет», а никакого подтверждения соответствующих действий из администрации израильского премьера не прозвучало. Это и неудивительно, ведь Нетаньяху сейчас больше заботит формирование нового правительства, чтобы избежать четвёртых внеочередных парламентских выборов подряд. Александр Цинкер о том, будет ли Нетаньяху посредником между Москвой и Киевом © Facebook, Александр Цинкер

Вряд ли примет настойчивое предложение Зеленского о посредничестве и папа Франциск, хотя он в своём Пасхальном послании и упомянул конфликт на востоке Украины в одном ряду с нагорно-карабахским. При этом арабо-израильскому конфликту и своей недавней поездке в Ирак понтифик уделил куда больше внимания.