На вечер среды, 28 апреля, в Киеве запланирован марш в честь создания дивизии СС «Галичина». Накануне этого мероприятия на Украине звучало множество возмущенных голосов

Марш «Галичины» в Киеве. Откуда пошло и во что выльется? Вальтер Шимана, занимался депортациями греческих евреев. Вспоминали также то, с чего пошла героизация этих эсэсовцев в современной Украине.

Даже в правящей на Украине партии «Слуга народа» нашлись депутаты, публично отвергавшие тезис о том, что эти эсэсовцы боролись за независимость страны. Тезис продвигаемый, в частности, губернатором Львовской области и лидером местных «Слуг народа» Максимом Козицким.

«Марш в поддержку дивизии СС в городе, пережившем Бабий Яр… В этом глумлении над могилами павших и невинно убиенных какой-то особый, кощунственный, беспредельный цинизм. И нет, это точно не о патриотизме и борьбе за независимость», — пишет в своем «Телеграм-канале» Даниил Гетманцев.

А его коллега Максим Бужанский постит в той же соцсети хронику 1943 года с львовскими торжествами по созданию дивизии, комментируя ее: «Посмотрите видео, если кто не видел, вот эти боролись за независимость Украины, а?»

В другом посте, касаясь того, что бывший директор Института нацпамяти и депутат Рады от Евросолидарности Владимир Вятрович также высказался против марша, Бужанский пишет: «Легализация СС, которую мы наблюдаем, это как раз и есть плод его героизации коллаборантов».

Со всем вышеперечисленным невозможно спорить. Но эти тезисы стоит дополнить, чтобы лучше понять сегодняшний феномен. Ибо в истории есть важное промежуточное звено между самими эсэсовцами-дивизийниками и «Сокирой Перуна», Автономными националистами, «Свободой» Тягнибока, Вятровичем. И слова о том, что боролись они за независимость Украины, высказывались деятелями, не причастными к дивизии, звучали еще до рождения нынешнего львовского губернатора и отнюдь не из уст ее ветеранов.

И кстати, среди последних были и те, кто сожалел о своем прошлом. Вот какие слова прозвучали из октября 1979 в Торонто с трибуны 6-го съезда братства ветеранов дивизии:

Как была создана дивизия СС «Галичина» © regnum.ru

Такие ветераны не приехали в Торонто, но зачитавший эти слова сказал: «Я ответил одному из них, а другим послал копии того ответа, и, как видите, я здесь». Это был знаменитый советский диссидент, или, как часто говорили, правозащитник, генерал Петро (именно так он сам себя именовал в последние годы жизни) Григоренко.

Дальше из его уст прозвучало: «Отвечая на это я сказал, что это правда, но не полная. Люди шли умирать не за немецкое дело, люди шли на смерть, чтобы освободить свою порабощенную родину… Им свою страну хотелось освободить из неволи. Трагедия нашего народа и, что мы долго были разорваны. Я против немцев воевал, но тоже не за свое дело. В своем ответе я так и написал: меня тоже можно упрекнуть, что я за чужое дело воевал. И дивизийники шли не на праздник, не в гости к теще, шли на смерть. А на смерть люди идут добровольно лишь за большое дело. Прежде всего за родину. За нее они, боролись за нее клали жизни. И потому, что я боролся по другую сторону, можно сказать против вас, иду к вам, как к своим…. И теперь перед вами очень большой долг — перед нами борьба за освобождение Украины из того тяжелого состояния, в котором она находится, и освобождать надо будет во всяком случае если не оружием, то имея оружие наготове. А вооруженные силы нужно создавать… Исходя из той цели, я считаю, что общество дивизийников творит очень важное дело. Поэтому и мое сердце отдаю этому обществу… Что делает правозащитное движение? Правозащитное движение — это люди, которые так же, как вы, дивизийники в свое время идут может на отчаянный шаг, но не могут не делать того шага».

Эта речь целиком была воспроизведена в №3 за 1980 год ведущего журнала украинской диаспоры «Сучасність» («Современность»). Его тогда редактировал почитаемый в нынешней Украине бывший коллаборант Юрий Шевелев. Поскольку весь журнал оцифрован, этот текст несложно найти в интернете. Но до сих пор в независимой Украине он не публиковался полностью. В мае 1992 года в газете союза писателей страны «Литературная Украина» давались лишь отрывки речи, без тех фрагментов, которые мы приводили выше, а в предисловии говорилось, что речь идет о ветеранах УПА, хотя в тексте оставалось слово «дивизийники».

Тогда героизировать эсэсовцев еще стеснялись, позже о речи, видимо, забыли, хотя Григоренко стал официально почитаемой фигурой на Украине. И особо символично, что в рамках декоммунизации проспект маршала Жукова в Харькове переименовывали именно в проспект Петра Григоренко — личности, ставшей промежуточным звеном между СС «Галичиной» и диссидентством и между диссидентством и «Сокирой Перуна», а также прочими почитателями дивизийников.

Сейчас можно только гадать, появился ли Григоренко на этом съезде сугубо по своей инициативе или это был еще способ развеять подозрения в стране, бывшей для диссидентов царством свободы: как никак бывший советский генерал, который и будучи исключенным из КПСС, немало наговорил в свое время о правильном социализме.

Киевский суд легализовал символику СС «Галичина» на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Наталью Горбаневскую. Ее ЖЖ был в немалой степени посвящен Украине — это в основном перепосты, и большей частью материалов Елены Белозерской, которая в июле 2009 в той же соцсети написала: «Памятники Гитлеру еще будут стоять. Но, конечно, не в Киеве, а где-нибудь в Берлине».

Особо волновало Горбаневскую дело так называемых «Васильковских террористов» — троих националистов из организации «Патриот Украины». Посты о них появлялись в ее ЖЖ с аватаркой, изображавшей плакат «За вашу и нашу свободу», с которым диссидентка в августе 1968 вышла на демонстрацию на Красную площадь. 9 января 2013 Горбаневская разместила материал Белозерской (с фото и видео) об устроенной соратниками «Васильковских террористов» акции под стенами Лукьяновского СИЗО»: «Вертеп воли для тех, кто в неволе». И можно почитать и послушать песню его участников (с лексикой, за которую в «Фейсбуке» банят):

«Ми прийшли Христу вклониться,

Та якась тут нечисть преться.

Межигірський ірод Яник

І жиди — Табака й Ханя.

З ними псячий чорт Базаров,

Ваше місце на вокзалі.

Нам вродився тут Месія,

Ну а вам — вокзал, Росія».

Меньше чем через год на Украине начался форменный вертеп в другом смысле этого слова. С победой Майдана «Патриот Украины» стал основой нацистского «Азова», один из тогдашних осужденных Сергей Бевз стал замом командира этого батальона, а другой — Игорь Мосийчук — депутатом Рады от Радикальной партии Олега Ляшко. Белозерская же пошла воевать снайпером на Донбассе в подразделении «Правого сектора» (запрещенная в России организация).

Обо всем этом Горбаневская не написала в ЖЖ, поскольку скончалась в ноябре 2013 года. Но нет сомнений, как осветила бы всё это диссидентка, поживи она еще немного. Поэтому, когда мы смотрим сегодня на марши в честь эсэсовцев, их наследников, в рядах которых идут не только внуки и правнуки самих «дивизийников», но и внуки и правнуки тех, кто их остановил и победил в 1945-ом году, приходится помнить и о том, что связующим звеном между эсэсовцами и сегодняшними «перунами» были люди старшего поколения, называющие себя стыдливо «диссидентами», а по сути — предатели Родины и идеалов своих чуть более старших товарищей.