Народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк сообщила об увольнении главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева. Это может означать, что в Офисе президента смирились с невозможностью назначить Юрия Витренко главой Минэнерго и подыскали ему другую должность

Позже новость об увольнении Коболева подтвердили украинские СМИ. Они сообщили, что его уволил Кабмин.

Днём ранее — 27 апреля — сам Коболев рассказал о значительных убытках «Нафтогаза».

«Результат 2020 года — чистый консолидированный убыток 19 млрд гривен. Это первый убыток за длинный период с 2014 года», — заявил Коболев в ходе онлайн-конференции.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что убытки «Нафтогаза» за 2020 год составили 17,33 млрд грн. В компании назвали указанную информацию «некорректной». Позднее в проекте финплана «Нафтогаза» было указано, что сумма убытков за 2020 год составила 11,8 млрд грн.

При этом в консолидированной финансовой отчётности «Нафтогаза» за 2020 год, обнародованной в тот же день, указывалось, что в столь напряжённом для компании году «Нафтогаз» на 329 млн грн. увеличил расходы на зарплаты и премии руководству. В целом на это потратили 672 млн грн.

Всё это могло стать формальным основанием для увольнения Коболева.

Однако есть и другие причины, по которым Коболева могли «уйти».

Место для Витренко

За день до обнародования консолидированной финансовой отчётности «Нафтогаза», в понедельник, 26 апреля, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков заявил, что рассмотрение кандидатуры на пост главы Минэнерго может произойти уже на этой неделе.

«По состоянию на сегодня пока представления от Кабинета министров нет по назначению того или иного кандидата на должность. Но теоретически да, это возможно, что в четверг такой вопрос будет рассматриваться», — сообщил в ходе брифинга Разумков.

Сейчас и.о. министра энергетики — Юрий Витренко. Он уже превысил все законные сроки нахождения на этом посту. При этом Верховная Рада постоянно «прокатывает» Витренко на голосованиях. Кандидатура этого выходца из «Нафтогаза» не устраивает многих депутатов и из партии власти — «Слуги народа». За Витренко — западное лобби.

В конце концов в Офисе президента подыскали компромиссную фигуру. Ещё до заявления Разумкова стало известно, что фракция «Слуги народа» начала сбор подписей за выдвижение на пост главы Минэнерго Германа Галущенко — вице-президента НАЭК «Энергоатом». «Нафтогаз» раздора: что происходит вокруг крупнейшей госкомпании Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Как заявил глава фракции Давид Арахамия, инициатива выдвижения Галущенко исходила из Офиса президента. А на заседании фракции его депутатам представлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

В то же время появилась информация о том, что Витренко уже написал заявление об отставке. Впрочем, Витренко эту новость опроверг.

Однако украинские СМИ сообщают о том, что у Витренко в последнее время возникли острые разногласия со Шмыгалем, а также с МВФ.

Тем не менее он по-прежнему пользуется поддержкой западных структур. Возможно, именно поэтому Витренко и подыскали другую должность.

Вовремя сбежать или освободить место товарищу

Ряд украинских СМИ, например «Экономическая правда», сообщает, что основанием для увольнения Коболева Кабмином стало заявление самого главы правления об отставке.

Причин, по которым Коболев хотел бы покинуть свой пост, достаточно. Тут и провальный в финансовом плане год, и существенное повышение тарифов в мае, которое может послужить катализатором очередных протестов.

С другой стороны, Коболев может действовать в сговоре с Витренко. Формально отношения между бывшими соратниками — до июля 2020 года Витренко был исполнительным директором «Нафтогаза» — испортились в феврале 2021 года. Тогда, на фоне тарифных протестов, бывший уже и.о. министра энергетики Витренко потребовал у главы Кабмина увольнения Коболева. Спорный Витренко. Что не так с сыном «конотопской ведьмы» © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

«Минэнерго предлагает неотложно рассмотреть вопрос смены руководства "Нафтогаза", прекращения контрактов с членами набсовета и проведения конкурса на замещение вакантных должностей», — говорилось в письме Витренко Шмыгалю.

Он упомянул о нарушениях на 75,5 млрд грн. в работе «Нафтогаза», которые обнаружила Госаудитслужба, а также о нарушениях в АО «Укртрансгаз», которые якобы привели к невыплате «Нафтогазом» дивидендов на сумму в 35,2 млрд грн.

Во время форума «Украина 30. Платёжки» Витренко отметил, что глава Кабмина поручил ему проанализировать ряд проблемных моментов в «Нафтогазе».

«Должны быть приняты кадровые решения по результатам проведенной проверки "Нафтогаза". Проверка показала нарушения и ущерб для госбюджета на десятки миллиардов гривен. Если у нас такое руководства "Нафтогаза", которое допустило многочисленные нарушения, то должны быть соответствующие решения», — заявил Витренко.

Однако не все поверили в то, что между друзьями пробежала чёрная кошка.

«Я думаю, что вот эти "штучки" между Коболевым и Витренко затеяны специально. Ну, не поделили хлопцы премиальные какие-то, имеют друг к другу мужские претензии. На самом деле, это представители одного звена, одного клана, который лоббирует — и давайте не будем закрывать на это глаза — выход американского сжиженного сланцевого газа через хабы в Польше сюда, на территорию европейского газового рынка», — заявлял политический эксперт Владимир Кацман.

Кацман обвинил Витренко в убийстве украинской добычи газа, что было выгодно заокеанским лоббистам.

«Давайте возьмём, взвесим цифры. Программа Гройсмана, правительства четырёхлетней давности. Тогда добывали 16-17 млрд кубометров газа, поставили задачу в 20 млрд кубометров к 2020 году. Витренко доводит это до сегодняшних 14 млрд кубометров. Это всё Витренко», — утверждал Кацман.

Коболев и Витренко — действительно игроки «одной команды». Они вместе реформировали «Нафтогаз». А потому нынешнее увольнение Коболева наверняка скажется на Витренко. С учётом того, что на пост главы Минэнерго власть нашла другого кандидата, можно ожидать, что Витренко могут сделать главой правления НАК «Нафтогаз». А там он о своём друге не забудет.