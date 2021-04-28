Как известно, транспортное сообщение между Россией и Украиной существенно осложнено, то есть почти до основания разрушено. Уже больше года не ездят поезда из Москвы в украинские города и обратно - из-за ковида. Прямое авиасообщение отменено больше 6 лет - из-за политики. Остается автомобильный транспорт - личный или автобус

Москва — Киев

США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Единственный способ пересечь российско-украинскую границу — это автомобильным транспортом. Мне предстояла несрочная поездка в Киев из Москвы, и я мониторила авиабилеты в течение 1,5 месяца. Самый бюджетный вариант, который мне попался за это время, — это 33 тысячи рублей в оба конца. Маршрут сложный и продолжительный. Как правило, он пролегает через Варшаву, Амстердам, Ригу, Стамбул и занимает от 20 часов. Рейсы с более удобными и быстрыми стыковками стоят от 60 тысяч рублей в оба конца на одного пассажира в эконом-классе без учета багажа.

Кстати, варианты полета через европейские города подразумевают дополнительные расходы на визу, ПЦР-тест на английском языке, транспорт и отель (в случае ночных стыковок). Не во всех странах можно ночевать в аэропорту. Так что путь из Москвы в Киев сегодня приравнен и по времени, и по денежным расходам к путешествию на край света — в Сидней. И это не фигурально выражаясь.

В этих условиях остается только один вариант — автобус или личный автотранспорт.

В этом направлении работают только украинские перевозчики. Билет на автобус среднего уровня комфортности стоит от 3000 рублей. Если поискать, можно найти более комфортабельные варианты. Например, микроавтобус. Он быстрее, удобнее, но и дороже (8000 рублей). На таком варианте я и остановилась. Ведь главная лотерея моего путешествия — за сколько времени пройдем границу. В различных туристических чатах в соцсетях по этому поводу разноречивая информация, в том числе много ужасов о ночевках в поле на морозе и запрете на въезд или выезд и прочее. Так что я посчитала, что шансов пересечь границу быстро и без проблем в компании попутчиков из 7 человек гораздо больше, чем в автотуре из 30 пассажиров.

Итак, для начала я решила найти в интернете перевозчика. Одно из предложений — автопарк из «Мерседесов», — меня вполне устроил. Списались в Телеграм. Уточнила наличие мест. Они оказались в дефиците. Бронировать нужно заранее — за неделю минимум, и это если не праздники и выходные. Желательно сразу покупать билет и на обратный путь, если такой предстоит. Частный перевозчик работает по предоплате — 3000 рублей на один билет. Сумма невозвратная. Координатор сразу подключила меня в чат-сообщество, где постоянные пассажиры обсуждают самые распространенные вопросы по поездке. А таких вопросов много: какие документы нужны на въезд в Украину? Нужен ли тест на ковид? Кто может въехать в Россию? Какие основания нужны и так далее. Сообщество включает около 9 тысяч человек.

Перед поездкой в месенджер мне пришло сообщение с указанием места встречи и номера автомобиля. Я приехала за полчаса до отправления. Меня встретил приветливый водитель, помог с багажом. Вместимость микроавтобуса — 7 человек. Транспорт довольно заезженный и староватый, но на комфорте поездки это не отразилось. Водитель уточнил наличие всех документов у меня, которые понадобятся для прохождения паспортного контроля на обеих границах.

Итак, для меня как для гражданки Украины и видом на жительство в России никаких сложностей для пересечения обеих границ нет. Для выезда из России не требуется никаких дополнительных документов, кроме паспорта и миграционной карты. Для пересечения украинской границы нужно заранее сдать тест ПЦР на ковид (за 72 часа до поездки) или установить на телефон приложение «Вдома». Я скачивать приложение не стала, а сдала тест в обычной поликлинике в Москве по месту жительства. Он бесплатный. Переводить его на украинский или английский языки не требуется. Отрицательный результат я распечатала в поликлинике и заверила мокрыми печатями.

Железные дороги Украины больше не объединяют страну © РИА Новости, Джон Траст / Перейти в фотобанк

Примерно через час была первая остановка на заправке. Вообще на всем пути остановок было достаточно, одна из них даже на обед в приличной придорожной столовой. Пассажиры в автобусе оказались не слишком разговорчивые, почти все с двойным русско-украинским гражданством, которое не слишком хотели афишировать вплоть до погранзаставы. Некоторые заметно нервничали перед границей: то ли из-за паспортов, то ли потому, что везли запрещенные товары или деньги. «Недавно вез старушку-божий одуванчик. Ее к автобусу нашему такая иномарка привезла! Как оказалось на границе, она везла какие-то ампулы. Ребята-коллеги говорят, что ездит она регулярно. Лекарство это спрятала в книгу, перемотала тряпками… На русской таможне нашли. Что с ней, так и не знаю», — рассказал водитель Сергей и напомнил, что у кого есть «запрещенка», лучше сразу сказать.

Перед пограничным пунктом Троебортное водитель сделал контрольную остановку и провел подробный инструктаж: таможенникам вопросов лишних не задавать, выходить из машины только по его команде, ничего не фотографировать. «Будете меня слушать — пройдем быстро», — говорит Сергей и кладет в разные карманы пару купюр по 1000 рублей и 200 гривен. — Сегодня мои ребята дежурят, прорвемся».

На российском пропускном пункте проходим три кордона. Очереди нет, проходим быстро. Таможенники досматривают вещи через рентген. Все чисто. Далее — паспортный контроль. Он тоже довольно пристальный. Каждый пассажир подходит к окошку лично. Через час Российская Федерация остается позади, впереди — Украина. «Наших пройдем быстро», — говорит водитель.

Действительно, на украинской таможне вещи не досматривают, даже на формальный обход автомобиля не сподобились. Как шутят сами пограничники, «русские пропустили, значит проверили. Все чисто». Мы — пассажиры — даже не выходим из автобуса. Сергей собрал документы и отнес их на паспортный контроль. На украинской границе кроме паспорта нужно показать либо тест (норма как для граждан Украины, так и для иностранцев) или приложение «Вдома». Почти все пассажиры на посту предъявили вместо теста ПЦР скрин на телефоне программы «Вдома». По правилам приложение следует прямо на границе активировать, чтобы с этого момента в течение 24 часов по прибытию в Украину сдать тест на ковид и до получения результата соблюдать режим самоизоляции. Но по факту никто не соблюдает это правило. После предъявления скрина пограничнику пассажиры удаляют программу со своего телефона, не активировав ее.

В целом прохождение двух пунктов пограничного контроля заняло меньше двух часов. Это удача. Еще месяц назад пассажиры простаивали до 5 часов, а границу переходили пешком. Сейчас процесс ускорился и стал более удобным. Хотя всякое бывает. И бабуля с ампулами, и невъездные в Украину. В моей поездке форс-мажоров не случилось. И дорога от Москвы до Киева заняла 13 часов, 4 часа из которых трясло, как на американских горках. «Ласкаво просимо! Больше 80 км не поедем, сами знаете какие дороги»…

Киев — Москва

Через несколько дней я возвращалась в Москву. Билет на тот же микроавтобус я купила заблаговременно. Накануне я снова получила сообщение в месенджере о подтверждении поездки с указанием места встречи. Место сбора пассажиров отличается от того, которое указано на сайте перевозчика. Вместо обещанного метро «Крещатик» встреча назначена на метро «Арсенальная». И выезд на час раньше — 8 утра. Вообще перевозчик (название его не указываю, так как не хотелось бы навлечь на ребят неприятности ни в России, ни в Украине) курсирует из Москвы в Житомир, Львов, Одессу, Хмельницкий, Тернополь, Черкассы, Кировоград, Винницу, Ровно. В планах добавить рейсы из Санкт-Петербурга.

В Киеве нас встречает другой водитель — Юра. Он оказался более разговорчивым, но и более строгим. «Опоздавших не ждем, остановок будет три максимум», — заявил он. Три пассажира не явились ко времени и не вышли на связь. Едем полупустыми.

И тут стало понятно, почему перевозчик берет предоплату. Обратная дорога тоже не сулит сложностей — работают по той же схеме. Юра опрашивает пассажиров, какое гражданство у кого, какие основания для въезда в Россию, все ли документы на месте. Вся эта подготовка облегчает прохождение границы, а у перевозчика складывается хорошая репутация на пропускных пунктах.

Итак, для въезда в Россию иностранным гражданам нужны так называемые основания в связи с ограничительными антиковидными мерами. В моем случае основанием являлся вид на жительство. Но есть одно но. С этим документом выехать из России пока можно один раз. В Троебортном пограничник не подтвердил эту информацию, хотя она официальная. Значит, через этого конкретного служащего можно «проскользнуть».

На обратном пути другой пограничник разъяснил, что второй раз я уже не выеду из России так просто. Чтобы все-таки пересечь границу мне потребуется подтвердить веские причины это сделать. Например, у меня есть близкий родственник в Украине. В моем случае в следующий раз при выезде мне нужно будет предоставить на паспортном контроле копию паспорта моего отца, живущего в Украине, свое свидетельство о рождении, подтверждающее наше родство. А также свидетельство о браке из-за смены фамилии.

В этот раз для пересечения границы России мне, кроме паспорта и вида на жительство, не понадобилось больше ничего. Даже тест на ковид. Его на наземных пограничных постах не требуют, в отличие от авиапогранслужбы. С 15 апреля ввели дополнительное требование, но только для граждан России: при пересечении границы любым видом транспорта нужно по прибытию в течение трех дней сдать тест по месту жительства и загрузить результаты вместе с анкетой на сайте Госуслуги. Для этого нужно иметь аккаунт на этом ресурсе.

Ездят маршрутки: появилась возможность добраться из Киева в Москву, несмотря на карантин © Nate Steiner / flickr

На российской стороне образовалась заминка с маршруткой вроде нашей, которая проходила досмотр. Одного пассажира не впустили в страну. Как оказалось позже, вот по какой причине. Самое распространенное «основание» для въезда в Россию украинцев — это медицинское. Иностранцы, у которых нет вида на жительство, близких родственников-граждан России (отец, мать, муж, дети) и приглашения от клиники пройти лечение, не могут въехать на территорию РФ. Так вот сейчас сложилось целое медицинское паломничество, а попутно и бизнес по производству этих самых медицинских приглашений. У нашего перевозчика тоже можно купить это «основание» и пересечь границу. Так сказать, логистика «под ключ».

На российской границе об этом бизнесе, видимо, знают и борются со «здоровыми нелегалами». До недавнего времени можно было предоставлять на контроле приглашение на лечение от российской клиники в бумажном виде. Подделать его, понятно, еще проще. Сейчас ввели электронную базу «иностранных пациентов». Списки пассажиров подает в миграционную службу клиника. Но и этот вопрос, как показывает опыт, решаемый. В среднем медицинское основание можно купить за 300 долларов. Пассажира из предыдущего маршрутного микроавтобуса погранцы России не пропустили лишь потому, что в этой электронной базе его не оказалось: продавцы справки, видимо, оказались непроверенными. Женщина с тремя чемоданами пешком пошла обратно на украинскую сторону, где ни гостиницы, ни транспорта, даже туалет платный по 5 гривен.

Пассажиры моего рейса медицинское основание оформили у более надежного посредника — собственно нашего же перевозчика. Он заблаговременно позвонил на пограничный пункт, проверил внесены ли пассажиры в электронную базу. Таким образом, мы прошли российскую границу без задержек — за два часа.

Конечно, был и традиционный досмотр всех чемоданов, сумок и даже косметичек. «Что в этом пакете? В этой коробке? Вы не из Турции едете? А это сало? Из Украины и без сала — как можно», — короткий разговор с таможенником без лишних деталей и пояснений. Все по инструкции, по уставу. «А как вы каждый день проходите паспортный контроль?» — спрашиваю водителя Юру. Этот же вопрос я задавала и Сергею по пути в Киев, но он отшутился и не стал вдаваться в подробности. Юра же рассказал, что есть еще одно основание для въезда в Россию — донецкая прописка. И именно на этом и построен бизнес всех перевозчиков по маршруту Россия — Украина. Водителей берут на эту хорошо оплачиваемую работу только с пропиской в Донецке. Дефицит кадров — огромный. Каждый сотрудник на вес золота. Настолько, что в Москве водители ночуют у владельца бизнеса на Рублевке в богатом имении. Бизнесмены — тоже выходцы из Донецка и, похоже, нащупали золотую жилу. Автобусы курсируют два раза в день без выходных. Кстати, прописку ДНР можно тоже купить. Те, кто часто и по работе ездит в Россию с украинским паспортом, так и поступают.

Обратный путь тоже занял 13 часов — золотой стандарт перевозчика. Путь по России быстрый. Новый платный участок новой дороги сократил на 1,5 часа маршрут Москва — Киев. Так что, несмотря на все трудности и преграды, потоки людей едут и будут ехать из Москвы в Киев и обратно, лететь с тремя пересадками, переходить кордоны пешком в зной и холод, стоять на границе 15 часов, потому что связи между странами остаются самыми близкими. И это, несмотря, на агрессивную риторику Киева. Но люди есть люди и в большинстве своем их пути диктуются не пропагандой, а обычными жизненными обстоятельствами. Что правильно и по-человечески понятно.

…Моя попутчица на обратном пути ехала на Камчатку. Ее путешествие займет 4 дня. У нее российский и украинский паспорта, вид на жительство РФ, медицинское приглашение, копии документов всех родственников. Она опытный пассажир. С ней нет проблем на границах. Потому что каждые полгода она проделывает этот путь домой в Украину и потом обратно тоже домой — в Россию.