Москва — Киев
«Выезд в 9:00 от метро «Молодежная». Все в силе, вы едете с нами? Напоминаем, что в день выезда Вы должны установить программу для отслеживания самоизоляции Дiй Вдома. До поездки! На границе плохо ловит связь», — такое сообщение пришло мне на Watsapp накануне поездки из Москвы в Киев. А еще — четкие инструкции по подготовке к поездке в связи с ограничительными карантинными мерами, фото микроавтобуса и карта его парковки.
Единственный способ пересечь российско-украинскую границу — это автомобильным транспортом. Мне предстояла несрочная поездка в Киев из Москвы, и я мониторила авиабилеты в течение 1,5 месяца. Самый бюджетный вариант, который мне попался за это время, — это 33 тысячи рублей в оба конца. Маршрут сложный и продолжительный. Как правило, он пролегает через Варшаву, Амстердам, Ригу, Стамбул и занимает от 20 часов. Рейсы с более удобными и быстрыми стыковками стоят от 60 тысяч рублей в оба конца на одного пассажира в эконом-классе без учета багажа.
Кстати, варианты полета через европейские города подразумевают дополнительные расходы на визу, ПЦР-тест на английском языке, транспорт и отель (в случае ночных стыковок). Не во всех странах можно ночевать в аэропорту. Так что путь из Москвы в Киев сегодня приравнен и по времени, и по денежным расходам к путешествию на край света — в Сидней. И это не фигурально выражаясь.
В этих условиях остается только один вариант — автобус или личный автотранспорт.
В этом направлении работают только украинские перевозчики. Билет на автобус среднего уровня комфортности стоит от 3000 рублей. Если поискать, можно найти более комфортабельные варианты. Например, микроавтобус. Он быстрее, удобнее, но и дороже (8000 рублей). На таком варианте я и остановилась. Ведь главная лотерея моего путешествия — за сколько времени пройдем границу. В различных туристических чатах в соцсетях по этому поводу разноречивая информация, в том числе много ужасов о ночевках в поле на морозе и запрете на въезд или выезд и прочее. Так что я посчитала, что шансов пересечь границу быстро и без проблем в компании попутчиков из 7 человек гораздо больше, чем в автотуре из 30 пассажиров.
Итак, для начала я решила найти в интернете перевозчика. Одно из предложений — автопарк из «Мерседесов», — меня вполне устроил. Списались в Телеграм. Уточнила наличие мест. Они оказались в дефиците. Бронировать нужно заранее — за неделю минимум, и это если не праздники и выходные. Желательно сразу покупать билет и на обратный путь, если такой предстоит. Частный перевозчик работает по предоплате — 3000 рублей на один билет. Сумма невозвратная. Координатор сразу подключила меня в чат-сообщество, где постоянные пассажиры обсуждают самые распространенные вопросы по поездке. А таких вопросов много: какие документы нужны на въезд в Украину? Нужен ли тест на ковид? Кто может въехать в Россию? Какие основания нужны и так далее. Сообщество включает около 9 тысяч человек.
Перед поездкой в месенджер мне пришло сообщение с указанием места встречи и номера автомобиля. Я приехала за полчаса до отправления. Меня встретил приветливый водитель, помог с багажом. Вместимость микроавтобуса — 7 человек. Транспорт довольно заезженный и староватый, но на комфорте поездки это не отразилось. Водитель уточнил наличие всех документов у меня, которые понадобятся для прохождения паспортного контроля на обеих границах.
Итак, для меня как для гражданки Украины и видом на жительство в России никаких сложностей для пересечения обеих границ нет. Для выезда из России не требуется никаких дополнительных документов, кроме паспорта и миграционной карты. Для пересечения украинской границы нужно заранее сдать тест ПЦР на ковид (за 72 часа до поездки) или установить на телефон приложение «Вдома». Я скачивать приложение не стала, а сдала тест в обычной поликлинике в Москве по месту жительства. Он бесплатный. Переводить его на украинский или английский языки не требуется. Отрицательный результат я распечатала в поликлинике и заверила мокрыми печатями.
Водитель удостоверился, что все документы для выезда из России у пассажиров имеются и мы расселись по своим местам. Из Москвы мы выехали в 9 утра, точно по графику. «Пристегнитесь и наденьте защитные маски, — вежливо попросил водитель. — Пока будем ехать по России, с этим строго. Остановят — меня оштрафуют. Выедем на украинскую сторону, можете не пристегиваться». На этой оптимистичной ноте началось наше путешествие.
Примерно через час была первая остановка на заправке. Вообще на всем пути остановок было достаточно, одна из них даже на обед в приличной придорожной столовой. Пассажиры в автобусе оказались не слишком разговорчивые, почти все с двойным русско-украинским гражданством, которое не слишком хотели афишировать вплоть до погранзаставы. Некоторые заметно нервничали перед границей: то ли из-за паспортов, то ли потому, что везли запрещенные товары или деньги. «Недавно вез старушку-божий одуванчик. Ее к автобусу нашему такая иномарка привезла! Как оказалось на границе, она везла какие-то ампулы. Ребята-коллеги говорят, что ездит она регулярно. Лекарство это спрятала в книгу, перемотала тряпками… На русской таможне нашли. Что с ней, так и не знаю», — рассказал водитель Сергей и напомнил, что у кого есть «запрещенка», лучше сразу сказать.
Перед пограничным пунктом Троебортное водитель сделал контрольную остановку и провел подробный инструктаж: таможенникам вопросов лишних не задавать, выходить из машины только по его команде, ничего не фотографировать. «Будете меня слушать — пройдем быстро», — говорит Сергей и кладет в разные карманы пару купюр по 1000 рублей и 200 гривен. — Сегодня мои ребята дежурят, прорвемся».
На российском пропускном пункте проходим три кордона. Очереди нет, проходим быстро. Таможенники досматривают вещи через рентген. Все чисто. Далее — паспортный контроль. Он тоже довольно пристальный. Каждый пассажир подходит к окошку лично. Через час Российская Федерация остается позади, впереди — Украина. «Наших пройдем быстро», — говорит водитель.
Действительно, на украинской таможне вещи не досматривают, даже на формальный обход автомобиля не сподобились. Как шутят сами пограничники, «русские пропустили, значит проверили. Все чисто». Мы — пассажиры — даже не выходим из автобуса. Сергей собрал документы и отнес их на паспортный контроль. На украинской границе кроме паспорта нужно показать либо тест (норма как для граждан Украины, так и для иностранцев) или приложение «Вдома». Почти все пассажиры на посту предъявили вместо теста ПЦР скрин на телефоне программы «Вдома». По правилам приложение следует прямо на границе активировать, чтобы с этого момента в течение 24 часов по прибытию в Украину сдать тест на ковид и до получения результата соблюдать режим самоизоляции. Но по факту никто не соблюдает это правило. После предъявления скрина пограничнику пассажиры удаляют программу со своего телефона, не активировав ее.
В целом прохождение двух пунктов пограничного контроля заняло меньше двух часов. Это удача. Еще месяц назад пассажиры простаивали до 5 часов, а границу переходили пешком. Сейчас процесс ускорился и стал более удобным. Хотя всякое бывает. И бабуля с ампулами, и невъездные в Украину. В моей поездке форс-мажоров не случилось. И дорога от Москвы до Киева заняла 13 часов, 4 часа из которых трясло, как на американских горках. «Ласкаво просимо! Больше 80 км не поедем, сами знаете какие дороги»…
Киев — Москва
Через несколько дней я возвращалась в Москву. Билет на тот же микроавтобус я купила заблаговременно. Накануне я снова получила сообщение в месенджере о подтверждении поездки с указанием места встречи. Место сбора пассажиров отличается от того, которое указано на сайте перевозчика. Вместо обещанного метро «Крещатик» встреча назначена на метро «Арсенальная». И выезд на час раньше — 8 утра. Вообще перевозчик (название его не указываю, так как не хотелось бы навлечь на ребят неприятности ни в России, ни в Украине) курсирует из Москвы в Житомир, Львов, Одессу, Хмельницкий, Тернополь, Черкассы, Кировоград, Винницу, Ровно. В планах добавить рейсы из Санкт-Петербурга.
В Киеве нас встречает другой водитель — Юра. Он оказался более разговорчивым, но и более строгим. «Опоздавших не ждем, остановок будет три максимум», — заявил он. Три пассажира не явились ко времени и не вышли на связь. Едем полупустыми.
И тут стало понятно, почему перевозчик берет предоплату. Обратная дорога тоже не сулит сложностей — работают по той же схеме. Юра опрашивает пассажиров, какое гражданство у кого, какие основания для въезда в Россию, все ли документы на месте. Вся эта подготовка облегчает прохождение границы, а у перевозчика складывается хорошая репутация на пропускных пунктах.
Итак, для въезда в Россию иностранным гражданам нужны так называемые основания в связи с ограничительными антиковидными мерами. В моем случае основанием являлся вид на жительство. Но есть одно но. С этим документом выехать из России пока можно один раз. В Троебортном пограничник не подтвердил эту информацию, хотя она официальная. Значит, через этого конкретного служащего можно «проскользнуть».
На обратном пути другой пограничник разъяснил, что второй раз я уже не выеду из России так просто. Чтобы все-таки пересечь границу мне потребуется подтвердить веские причины это сделать. Например, у меня есть близкий родственник в Украине. В моем случае в следующий раз при выезде мне нужно будет предоставить на паспортном контроле копию паспорта моего отца, живущего в Украине, свое свидетельство о рождении, подтверждающее наше родство. А также свидетельство о браке из-за смены фамилии.
В этот раз для пересечения границы России мне, кроме паспорта и вида на жительство, не понадобилось больше ничего. Даже тест на ковид. Его на наземных пограничных постах не требуют, в отличие от авиапогранслужбы. С 15 апреля ввели дополнительное требование, но только для граждан России: при пересечении границы любым видом транспорта нужно по прибытию в течение трех дней сдать тест по месту жительства и загрузить результаты вместе с анкетой на сайте Госуслуги. Для этого нужно иметь аккаунт на этом ресурсе.
После сверки документов водитель Юра отправился в путь. От Киева до Бачевска (украинской стороны пограничного пункта) мы доехала за 4 часа. Ехали без остановок, как и обещал водитель. Украинские таможенники, не задавая лишних вопросов и не проводя досмотра багажа и авто, пропустили нас за 15 минут. «Нехай щастить», — пожелали дружелюбные постовые.
На российской стороне образовалась заминка с маршруткой вроде нашей, которая проходила досмотр. Одного пассажира не впустили в страну. Как оказалось позже, вот по какой причине. Самое распространенное «основание» для въезда в Россию украинцев — это медицинское. Иностранцы, у которых нет вида на жительство, близких родственников-граждан России (отец, мать, муж, дети) и приглашения от клиники пройти лечение, не могут въехать на территорию РФ. Так вот сейчас сложилось целое медицинское паломничество, а попутно и бизнес по производству этих самых медицинских приглашений. У нашего перевозчика тоже можно купить это «основание» и пересечь границу. Так сказать, логистика «под ключ».
На российской границе об этом бизнесе, видимо, знают и борются со «здоровыми нелегалами». До недавнего времени можно было предоставлять на контроле приглашение на лечение от российской клиники в бумажном виде. Подделать его, понятно, еще проще. Сейчас ввели электронную базу «иностранных пациентов». Списки пассажиров подает в миграционную службу клиника. Но и этот вопрос, как показывает опыт, решаемый. В среднем медицинское основание можно купить за 300 долларов. Пассажира из предыдущего маршрутного микроавтобуса погранцы России не пропустили лишь потому, что в этой электронной базе его не оказалось: продавцы справки, видимо, оказались непроверенными. Женщина с тремя чемоданами пешком пошла обратно на украинскую сторону, где ни гостиницы, ни транспорта, даже туалет платный по 5 гривен.
Пассажиры моего рейса медицинское основание оформили у более надежного посредника — собственно нашего же перевозчика. Он заблаговременно позвонил на пограничный пункт, проверил внесены ли пассажиры в электронную базу. Таким образом, мы прошли российскую границу без задержек — за два часа.
Конечно, был и традиционный досмотр всех чемоданов, сумок и даже косметичек. «Что в этом пакете? В этой коробке? Вы не из Турции едете? А это сало? Из Украины и без сала — как можно», — короткий разговор с таможенником без лишних деталей и пояснений. Все по инструкции, по уставу. «А как вы каждый день проходите паспортный контроль?» — спрашиваю водителя Юру. Этот же вопрос я задавала и Сергею по пути в Киев, но он отшутился и не стал вдаваться в подробности. Юра же рассказал, что есть еще одно основание для въезда в Россию — донецкая прописка. И именно на этом и построен бизнес всех перевозчиков по маршруту Россия — Украина. Водителей берут на эту хорошо оплачиваемую работу только с пропиской в Донецке. Дефицит кадров — огромный. Каждый сотрудник на вес золота. Настолько, что в Москве водители ночуют у владельца бизнеса на Рублевке в богатом имении. Бизнесмены — тоже выходцы из Донецка и, похоже, нащупали золотую жилу. Автобусы курсируют два раза в день без выходных. Кстати, прописку ДНР можно тоже купить. Те, кто часто и по работе ездит в Россию с украинским паспортом, так и поступают.
Обратный путь тоже занял 13 часов — золотой стандарт перевозчика. Путь по России быстрый. Новый платный участок новой дороги сократил на 1,5 часа маршрут Москва — Киев. Так что, несмотря на все трудности и преграды, потоки людей едут и будут ехать из Москвы в Киев и обратно, лететь с тремя пересадками, переходить кордоны пешком в зной и холод, стоять на границе 15 часов, потому что связи между странами остаются самыми близкими. И это, несмотря, на агрессивную риторику Киева. Но люди есть люди и в большинстве своем их пути диктуются не пропагандой, а обычными жизненными обстоятельствами. Что правильно и по-человечески понятно.
…Моя попутчица на обратном пути ехала на Камчатку. Ее путешествие займет 4 дня. У нее российский и украинский паспорта, вид на жительство РФ, медицинское приглашение, копии документов всех родственников. Она опытный пассажир. С ней нет проблем на границах. Потому что каждые полгода она проделывает этот путь домой в Украину и потом обратно тоже домой — в Россию.