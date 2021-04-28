Эпидемиологическая обстановка на Украине ухудшается, а о темпах вакцинации говорить даже неловко — обе дозы препарата получили всего 9 человек на всю страну за 2 месяца. Однако одна категория населения получила возможность в скором времени без проволочек сделать прививку от COVID-19, причём на недоступных для остальных соотечественников условиях

Заманчивое, но неоднозначное предложение

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что Будапешт закупил такое количество вакцины, что его хватит для всех венгров мира.

«Таким образом, венгры могут приехать откуда угодно, чтобы получить вакцину», — заявил Орбан. Главу Минздрава Украины «похоронили» из-за провала вакцинации от COVID-19 © скриншот с видео "DumskayaTV"

Иными словами, этнические венгры Закарпатья получили возможность поехать на историческую родину и сделать укол. Как уточнили источники издания Vesti.ua, воспользоваться этим правом они смогут уже в конце мая или в начале июня, а прививать их намерены не чем иным, как «Спутником V». Каким именно препаратом будет проводиться вакцинация, пока неизвестно, но это точно будет одна из вакцин, применяемых в Венгрии. Среди них разработки американских Moderna и Pfizer, китайской Sinopharm, англо-шведской AstraZeneca либо российский «Спутник V».

На инициативу Орбана председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил так: «Хорошо было бы, если бы вакцинировали людей независимо от национальности и места жительства. Важно, чтобы вакцина отвечала всем требованиям Украины. Как известно, "Спутник" нашим требованиям не отвечает».

«Спутник V» в Венгрии. Полёт нормальный

Пока Украина демонстративно встаёт в позу и отказывается от «Спутника V», в европейских странах за ним уже выстроилась очередь, но, в отличие от той же Украины, закупить препарат здесь и сейчас они не могут, поскольку ожидают, пока вакцина получит разрешение на уровне Евросоюза. Однако национальные правительства имеют право разрешить тот или иной препарат для внутреннего применения в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, не дожидаясь положительного решения Европейского агентства лекарственных средств.

Первым государством Евросоюза, воспользовавшимся этим правом, стала Венгрия, благодаря чему 11 февраля смогла начать вакцинацию населения «Спутником V». Поставки вакцин: Украина и Словакия показали, чем Россия отличается от США © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

И вот как это решение спустя почти 3 месяца оценивает председатель комитета Государственного собрания (парламента) Венгрии по иностранным делам Жолт Немет в интервью изданию «Известия»: «У нас есть основания говорить, что венгерская программа вакцинации проходит очень успешно. И это было бы невозможно без закупки вакцин из альтернативных источников. Вакцинация не может быть вопросом идеологии, любой политик, который смотрит на этот процесс через геополитическую призму, подвергает своих граждан большой опасности. Успех был бы невозможен, если бы у нас не было возможности закупить препараты у России и Китая в результате нашего с ними сотрудничества».

Венгерский депутат раскритиковал действия руководства Евросоюза по борьбе с пандемией COVID-19.

«Есть путаница, когда цель влиять на российскую внешнюю политику и намерение способствовать смене режима в России не всегда отделимы друг от друга. Эта политика провалилась уже давно. И очень жаль, что некоторые чиновники, полностью осознавая, что их действия не принесут политических изменений, продолжают вести кампанию против России в качестве популистского инструмента в своей внутренней политике», — сказал Немет.

«Спутник V» депутат назвал отличной вакциной, одним из лучших среди доступных в Венгрии 5 препаратов. И это научно доказанный факт: согласно данным правительства страны о безопасности и эффективности всех применяемых вакцин, первое место по этим показателям занял именно «Спутник V». На 100 тысяч привитых российской вакциной приходится 95 заболевших коронавирусом и 1 летальный случай, у AstraZeneca — 700 и 7 случаев соответственно, у Pfizer/BioNTech — 555 и 32 случая, у SinoPharm — 356 и 16, у Moderna — 177 и 20.

Таким образом, в плане безопасности «Спутник V» продемонстрировал в 7-32 раза меньше смертельных случаев, а по безопасности — в 2-7 раз меньше случаев заражения COVID-19.

The government of Hungary, the 1st EU country to start using Sputnik V, released its latest data on safety and efficacy across 5 vaccines. #SputnikV has the best safety (7-32 times fewer deaths cases) and efficacy (2-7 times fewer COVID infections) per 100,000 vaccinated. pic.twitter.com/UKVjsZT8Ws — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 25, 2021

Впрочем, не все украинские политики настроены так же категорично. Например, член межпарламентской группы по связям с Венгрией Георгий Мазурашу положительно воспринял предложение о помощи в проведении вакцинации населения.

«Украина должна будет контролировать этот процесс, чтобы всё прошло безопасно. Стыдно, конечно, что такая большая европейская страна нуждается в гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусом, но здоровье граждан важнее. Я считаю, что стоит открыть гражданам Украины возможность вакцинироваться даже "Спутником", если кто-то зафиксирует такое пожелание, например через приложение "Дія". Выбор — это ж и есть демократия», — заявил депутат. Политолог Карасев: Куба подарит Украине вакцину? «Спутник V» на Украину через Европу? © скриншот видео Украина.ру

При этом, как и все украинские политики, он обязательно добавил: Киев сам закупать российскую вакцину не будет, потому что она российская.

Венгрия как пример для Украины

Озабоченность Орбана здоровьем соотечественников по всему миру можно отчасти списать на стремление укрепить собственные позиции в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в следующем году.

Однако защитой прав соотечественников власти страны занимаются давно и активно, в частности на Украине. В 2018-м на первом заседании новое правительство приняло меморандум о защите закарпатских венгров, в котором закреплено обязательство защиты этой группы населения со стороны Будапешта на высшем уровне. Документ разослали руководству НАТО и лидерам всех стран — членов Альянса, призвав учесть «проблемы национальных меньшинств на Украине, связанные с украинскими законами» и отметив, что законодательные инсинуации Киева напрямую угрожают безопасности и благополучию этнических венгров Закарпатья.

Отношения между двумя странами испортились ещё во время президентства Петра Порошенко, когда Верховная Рада приняла закон «Об образовании», согласно которому обучение на языках национальных меньшинств постепенно сократится и полностью перейдёт на украинский, а Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции закон «Об основах государственной языковой политики» от 2012 года, наделявший венгерский язык статусом регионального.

удапешт воспринимает эти шаги Киева как нарушение прав этнических венгров, проживающих в Закарпатье, и руководствуется закреплённым в Конституции положением о защите граждан венгерского происхождения за пределами исторической родины. Власти Украины согласны, что Венгрия имеет полное право поддерживать своих этнических соотечественников, но подчёркивают, что эти люди в первую очередь граждане Украины, которые имеют свои не только права, но и обязанности, в том числе знать государственный язык.

Ответный удар Будапешта оказался болезненным для Киева — он стал блокировать заседания комиссии Украина — НАТО.

Кроме того, серьёзным предметом спора выступает сайт «Миротворец», в базу которого, к слову, внесён даже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В октябре 2019 года на заседании комитета Верховной Рады по свободе слова заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Мор призвал депутатов закрыть «Миротворец», подчеркнув, что публикация личных данных людей, в частности журналистов, нарушает национальное законодательство и международные нормы.

После того как базу сайта пополнила депутат Европарламента Андреа Бочкор, родившаяся в закарпатском городе Берегово, имеющая гражданства Украины и Венгрии, а также представляющая в Европарламенте интересы венгров, проживающих на Украине, еврокомиссар по расширению Оливер Варгейи потребовал закрыть «Миротворец», в противном случае он пригрозил помешать уже запущенному процессу на внесение поправок в Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.

Таким образом, на каждое действие официального Киева, направленное на ущемление прав проживающих в стране венгров, Будапешт отвечает жёстко и решительно, не боясь вызвать на себя гнев товарищей по Евросоюзу. Вакцинный туризм: «Спутник V» как укол от русофобии в мире

Раз уж власти Украины не могут самостоятельно обеспечить население прививками от COVID-19, а, называя всё своими именами, с треском провалили вакцинацию, так пусть не мешают спасать жизни украинцев тем, кто имеет для этого и желание, и возможности. Как вариант — разрешить «прививочные туры», пусть люди беспрепятственно едут в страны, где налажен процесс вакцинации.

Такое предложение норвежского туроператора World Visitor пользуется популярностью среди немцев и жителей Западной Европы, они готовы либо прилететь в Россию на 3 недели, либо совершить 2 краткосрочные поездки. Возможность сделать уколы от коронавируса в России ищут тысячи граждан Украины, но получить свою дозу препарата прямо «с колёс», то есть сразу при пересечении границы, нельзя — привиться могут те иностранцы, кто имеет один из следующих документов: регистрацию на территории РФ, разрешение на временное проживание, вид на жительство, разрешение на работу либо специальный документ, подтверждающий статус высококвалифицированного специалиста.

Да, услуга доступна не для всех, как и в случае с предложением Орбана (в 2019 году главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что в стране проживают около 300 тысяч граждан, имеющих венгерские паспорта, но не все они этнические венгры — таковых около 10% населения Закарпатья, или примерно 120 тысяч человек). Тем не менее Россия и Венгрия предоставляют украинцам возможность, которая недоступна для них на Родине.