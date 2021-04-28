Марш «Галичины» в Киеве. Откуда пошло и во что выльется?

Вечером в среду в Киеве намечен марш в честь дивизии Waffen SS «Галичина». На фоне заявлений президента Украины Зеленского о том, что в Украине нет проблем с националистами и русским языком, эта акция выглядит особенно вызывающей

Строго говоря, называлась эта подчиненная воинству Гиммлера часть «Галиция» (нем. Galicien), но прижилось уже имя, аналогичное украинской версии названия данного региона. Стартует шествие в шесть часов вечера от метро «Арсенальная», то есть в самом центре украинской столицы.

Дата марша — 28 апреля — выбрана не случайно. 28 апреля 1943 года во Львове был торжественно озвучен Акт создания дивизии.

Видеообращения в поддержку марша 23 апреля 2021 года опубликовали солисты групп «Кому вниз» Дмитрий Середа и «Сокира Перуна» Арсений Климачев (Билодуб), а с 25 апреля визуальную агитацию на улицах Киева расклеивают активисты «Общества будущего» (экс-С14).

Акция намечена в формате «марша вышиванок». Что это за формат и как он появился, будет рассказано далее, но пока вопрос — почему марш впервые пройдет в Киеве?

Почему «Галичина» оказалась востребована в Киеве?

Парадоксальный момент. «Галичина» была изначально сугубо западноукраинским формированием, однако представители разных ультраправых партий, активно действовавшие в этом регионе в 1990-е годы, особого интереса к ее наследию не проявляли. Зато интерес обнаружился в Киеве, среди вполне русскоязычной аудитории.

Группа «Сокира Перуна», признанный лидер на неонацистской музыкальной сцене Украины, в 1998 году включила в свой второй альбом «Очі, сповнені гніву» песню «Не згасне полум'я слави», где поется: «Не згасне полум'я слави дівізії «Галичина»! Heil гордим героям! Їм місто в віках». В 2002 году эта песня вновь включается в четвертый альбом группы «Перунова рать», где есть и новая композиция «Генерал», посвященная командиру дивизии Павлу Шандруку: «Вогненна мiць німецької зброї В білих слов`янських руках!…I першим йшов генерал Шандрук під прапором з руною Sieg».

Можно было бы предположить, что тут дело в некоем западноукраинском влиянии, но как раз на Западной Украине среди местных неонацистов отношение к «Сокире Перуна» было далеко не самым дружественным. Например, если почитать «Обзор украинской скинхед-музыки», опубликованный в 2003 году на националистическом сайте «Бриколаж», то там «Сокиру Перуна» прямо ругают за «панславистские настроения» (действительно, в том же альбоме 2002 года есть и песня «Слава скинхедам Великой Руси»), и упоминается такой выразительный эпизод: «У «Сокиры», есть такая информация, в свое время даже произошел конфликт со львовскими скинами, причиной чему стало немотивированное использование русскоязычных текстов первыми во время выступления в «Кукле» 1998 года».

Дело в другом. В любой стране неонацистское движение по мере роста старается уже не просто копировать образцы Третьего рейха, как на первых порах, а найти «привязки» к таковому через союзные рейху местные фашистские партии, режимы или дивизии СС. Это повсеместная практика, и здесь «Галичина» с Шандруком оказались очень кстати.

И не случайно, что первый марш в честь годовщины создания «Галичины» попытались провести не во Львове, а в Киеве. Его анонсировала 18 апреля 2007 года Украинская национал-трудовая партия (УНТП), достаточно тесно сотрудничавшая с экс-солистом «Сокиры Перуна» Дмитрием Волковым (Демьяном). Опять-таки, насчет западноукраинских связей тут вообще глухо, потому что вождь партии Евгений Герасименко (Крот) переехал на Украину в 2003 году из России.

И власти, и системные националисты обвинили УНТП в провокаторстве. «Планируется организация провокаций… Такими методами кое-кто хочет показать, что президент и объединенная оппозиция поддерживается профашистскими элементами», — заявил первый заместитель главы центрального исполнительного комитета президентской партии «Наша Украина» Игорь Жданов. В итоге, собравшихся на факельное шествие несколько десятков скинхедов повязали на месте сбора в парке Шевченко полицейские. Так что первый блин вышел комом.

«Парад вышиванок» от «Автономных националистов»

В 2009 году УНТП прекратила свое существование, а ее бывшими активистами во главе с Кротом было создано движение «Автономных правых» (позже переименованы в «Автономных националистов»), имевшее филиалы в разных регионах Украины.

Новое движение было скопировано прямиком из Германии, где в 2008 году мощный рост показали «Автономные националисты» (нем. Autonomen Nazionalisten), копировавшие модные на Западе образцы анархистов-антиглобалистов. Вместо партийных структур тут предлагалось создавать децентрализованные ячейки активистов, вместо бритых голов и бомберов — черные балахоны и солнцезащитные очки, вместо надоевших шаблонов Третьего рейха — перехваченная у леваков антикапиталистическая и социальная риторика.

«Автономные националисты» и подняли знамя «Галичины», но уже во Львове, проведя там 28 апреля 2010 года «Марш величия духа», также названный «парадом вышиванок» из-за принятой на нем формы одежды. «Этот марш «Автономные националисты» организуют в ответ на истерию украинофобии: плакаты и памятники Сталину, билборды с Лениным, красные лоскуты над областными центрами, аресты студентов-патриотов», — заявлялось в пресс-релизе, поступившем 22 апреля 2010 года в СМИ.

Логика выбора акции могла диктоваться не только уже полузабытым неудачным маршем 2007 года, но и публичной пикировкой с запорожским отделением Коммунистической партии Украины, которое 25 марта 2010 года анонсировало установку в областном центре 3-метрового памятника Иосифу Сталину, торжественное открытие которого состоялось 5 мая 2010 года. Дело в том, что годом ранее, к 9 мая 2009 года, коммунисты разместили в Запорожье билборды с надписью «Мы разгромили дивизию СС "Галичина"».

Фронтменом марша «Автономных националистов» стал депутат Львовской городской рады от партии «Свобода»* Юрий Михальчишин. Тому есть несколько причин. Во-первых, один из родственников депутата когда-то служил в этой дивизии. Во-вторых, что важнее, взгляды Михальчишина были радикальнее общего курса «Свободы» и ближе к неонацистским, так что здесь можно было найти общую платформу с «автономами», которые в целом недолюбливали партию Тягнибока за «системность» и «буржуазность».

В дальнейшем «парады вышиванок» в годовщину создания дивизии, официально называвшиеся «Маршами величия духа», стали во Львове ежегодными. Правда, «автономы» уже с 2013 года не имеют к ним отношения, открыто разошедшись к этому моменту с националистами.

Так получилось, что, начав копировать анархистов по форме, «Автономные националисты» затем начали воспроизводить и их содержание, превратившись из последователей Степана Бандеры в фанатов Нестора Махно, разве что с отдельными реверансами к национализму в ее левой версии, которой у махновцев не было. Такое нередко бывает. Например, в России в те же годы «Вольница», возникшая в Петербурге как движение левых национал-социалистов, спустя несколько лет преобразовалась в «народников» бакунинского образца и стала ходить на общие марши с нацболами (точно так же как в Одессе, например, в том же 2013-м «автономы» участвовали в акциях «Боротьбы»), а затем и вовсе влилась в ряды анархистского «Автономного действия».

Вследствие этого львовское «Автономное Сопротивление» (укр. «Автономний Опір») с 2016 года подвергается регулярным нападениям со стороны ортодоксальных ультраправых из С14, «Правого сектора»* и «Национального корпуса», считающих вчерашних соратников «проклятыми коммуняками».

Второе дыхание

После того, как в ходе парламентской кампании 2012 года размежевание между оппозицией и Партией регионов с Компартией прошло по вопросу украинской культуры и языка, национализм стал отождествляться с противостоянием Януковичу, а как следствие, марши в честь Украинской повстанческой армии и «Галичины» получили второе дыхание.

28 апреля 2013 года акции прошли не только в формате «парада вышиванок». Например, огромные знамя «Галичины» и баннер «70 лет дивизии. Герои не забыты» растянули на своей трибуне фанаты ФК «Карпат» на львовском стадионе.

В ряде других городов акции провели местные отделения националистических партий и националисты — например, в Ивано-Франковске УНА-УНСО* и «Патриота Украины», а в Кривом Роге — Украинской народной партии, Конгресса украинских националистов и Народного Руха Украины. Последний пример, кстати — первый марш в память «Галичины» в регионах Юго-Востока Украины.

Нельзя не отметить, что затем акции ультраправых сразу же отыграла Партия регионов, запустив в мае 2013 года по всей стране марши под лозунгом «В Европу без нацизма». В определенной степени, поляризация общества была выгодна и Януковичу, потому что в условиях экономического кризиса можно было перенести акцент политического противостояния в другую плоскость, сведя все к противостоянию с неонацистами и всячески раздувая значимость последних. Ибо, по всем соцопросам 2013 — 2014 годов, выиграть президентские выборы Янукович мог лишь у Тягнибока.

Марши в годовщину «Галичины» с тех пор уже не имеют массовых симпатий за пределами Западной Украины, да и там стали скорее ритуально-праздничной акцией, а не сбором антисистемно настроенных радикалов. В каком формате она будет перенесена сейчас в Киев — сказать сложно. Скорее всего, эта акция будет походить на «парад вышиванок» 2010 года во Львове, нежели военизированные акции других лет в других городах.

Ну, и самый главный вопрос, как к этому отнесется власть, остается пока открытым. А именно по отношению к шествию неонацистов (формально запрещенных законом) и можно будет судить о том, в каком направлении развивается политическая ситуация в стране.

* Организации запрещены Верховным судом РФ