В зоне конфликта в Донбассе надеются на тишину хотя бы в пасхальные праздники, в Киеве политики обсуждают место возможной встречи президентов РФ и Украины, а Зеленский тем временем едет «на передовую» на границе с Крымом

Чтобы не было смертей

Донбассу снова обещают пусть временный, но мир. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на Чернобыльскую АЭС 26 апреля анонсировал возможность «пасхального перемирия». По его словам, его могут согласовать на заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) уже в среду: стороны уже всё согласовали, осталось оформить «документальную формулировку этого соглашения».

«Очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей», — сказал Зеленский, добавив, что «украинская сторона уже всё для этого сделала».

Тем временем в Донбассе продолжают стрелять. Как сообщило 27 апреля представительство непризнанной ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), утром украинские силовики обстреляли из крупнокалиберных миномётов село Коминтерново на юге республики. По данным представительства, за минувшие сутки силовики шесть раз нарушили перемирие, выпустив по ДНР 50 боеприпасов.

«Информация о жертвах среди мирных граждан и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала», — говорится в сообщении. Зеленский сравнил Донбасс с Чернобыльской «зоной отчуждения» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В свою очередь, пресс-центр операции Объединённых сил (ООС) в Facebook сообщает о нарушениях со стороны ополченцев (коих именует «российско-оккупационными войсками» и «вооружёнными формированиями РФ»). По данным пресс-центра, они за минувшие сутки нарушили перемирие девять раз, в результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения. Сообщается, что ВСУ открывали ответный огонь. Боевых потерь нет.

Состоится ли «пасхальное перемирие» в Донбассе, пока судить сложно. Но ведь для того, чтобы не было смертей, достаточно соблюдать давно уже согласованные меры по прекращению огня.

Сам же Зеленский во вторник, 27 апреля, отправился в рабочую поездку в Херсонскую область. Как сообщает президентская пресс-служба, президент посетит «передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом». Сообщается, что президент «ознакомится с оперативной обстановкой» и проведёт совещание по вопросам безопасности.

Путин—Зеленский: кому нужна встреча?

В Киеве политики и эксперты продолжают обсуждать перспективы проведения встречи президентов РФ и Украины. Накануне Зеленский сообщил, что встреча с президентом России, скорее всего, состоится, и он уже дал поручение её готовить, согласовывать место и время.

До этого президент Украины предлагал Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война», потом говорил, что место встречи для него не имеет значения, а важно содержание разговора. В то же время экс-президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала «Дом», что в Москву Зеленскому ехать никак нельзя, поскольку, по мнению экс-президента, Украина сейчас воюет с РФ. Кравчук призвал Зеленского не ездить «на поклон» к Путину © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Но кому нужна эта встреча — Путину или Украине? На такой вопрос предложил ответить политик Евгений Мураев. Он отметил, что если Путин предлагает встречу в Москве, то странно будет, если украинская сторона начнёт торговаться: «Северный полюс там, Африка, Швейцария, как хочет Кравчук этот бред нести».

«Ну, мы получим "нет". Вопрос: на чьей территории конфликт, чьи люди гибнут, кто несёт сумасшедшие экономические убытки?» — сказал политик в эфире телеканала «Наш» и сам сделал вывод, что эта встреча нужна в первую очередь Украине.

«Ему больше не верят»

Прежде всего, Зеленскому надо ехать на эту встречу с вопросом о мире, продолжил Мураев. Он напомнил, что в стране масса проблем: от коронавируса «в день погибает по Иловайску», западные партнёры не дали Киеву вакцину, огромное число предприятий простаивает — «из-за того, что торговые отношения (с РФ. — Ред.) по части товаров ограничены».

Политик подчеркнул, что именно только по части: «Мы же всё равно сотрудничаем с Россией, продаём и покупаем». А украинские промышленные предприятия Юго-Востока стоят по той причине, что западным партнёрам Киева не нужны конкуренты… Зачем Зеленский назвал Минские соглашения невыполнимыми © пресс-служба президента Украины

В общем, Киеву есть что обсудить с руководством РФ — хоть в Москве, хоть в каком-либо другом городе. Впрочем, по мнению Мураева, «куда бы ни поехал Зеленский, он уже ничего не решит». Поскольку растерял тот уровень доверия, который у него был, растерял поддержку адекватных людей, живущих на Украине, — «они ему больше не верят». И сегодня Зеленский «не в состоянии больше ничего решить», считает политик.

Что решат кураторы?

Ранее Путин высказался в том духе, что переговоры в Москве могут идти только о двусторонних отношениях, тогда как обсуждение проблемы Донбасса с Зеленским возможно лишь после того, как тот проведёт переговоры с руководством ДНР и ЛНР. Руководители самопровозглашённых республик предложили президенту Украины встретиться на линии соприкосновения либо провести дебаты в формате онлайн.

Зеленский по этому поводу заявил, что на его месте совершенно невозможно вести переговоры с «террористами». В республиках такую позицию президента Украины восприняли как открытое нежелание прекратить конфликт.

«Отказ Зеленского от переговоров со мной и с главой ДНР демонстрирует только одно: он не хочет мира, не хочет договорённостей, не идёт на прямой диалог с народом Донбасса. Он не хочет даже просто настоящего мужского разговора!» — подчеркнул глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, у киевского режима за семь лет конфликта появилось только желание переписать подписанные им Минские соглашения, но не выполнять их. Пасечник объяснил нежелание Зеленского договариваться с Донбассом © president.gov.ua

Пасечник отметил, что остаётся ожидать решения «не Зеленского, а его кураторов». Сам же он «по-прежнему готов к диалогу, любым удобным способом, хоть очно на линии соприкосновения, хоть по видеосвязи».

Позиция «кураторов» Зеленского, возможно, скоро станет более ясна. По информации телекомпании CNN, президент США Джо Байден намерен в мае отправить на Украину госсекретаря Энтони Блинкена. Сообщается, что этот визит, в частности, должен ослабить беспокойство Киева по поводу возможной встречи Байдена и Путина этим летом.

Что касается возможной встречи Путина и Зеленского, то в Кремле, по сути, подтвердили подготовку к ней. Однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ещё «предстоит прояснить много деталей».