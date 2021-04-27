Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с американцами о том, почему только сейчас президент США Джо Байден признал геноцид армян и возможно ли, что он когда-нибудь признает Крым российским

Президент Джо Байден первым из президентов США назвал геноцидом убийство свыше полутора миллионов этнических армян на территории Османской империи с 1915 по 1917 годы. Байден заявил об этом в своём обращении по поводу Дня памяти жертв геноцида армян, опубликованном на сайте Белого дома.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем жизни всех тех, кто погиб во время геноцида армян в Османскую эпоху, и обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний», — говорится в заявлении Байдена.

Тридцать два государства признали актом геноцида массовые убийства армян, совершённые в начале ХХ века на территории Османской империи.

Незамедлительно остро отреагировала Маргарита Симоньян. «Сто с лишним лет Америка и ее императоры не признавали геноцид моего народа, — сказала главный редактор телеканала RT, — не признавали очевидное. Не признавали правду. Не признавали одну из величайших трагедий в истории человечества. Прекрасно зная, что она — эта трагедия — была. Потому что такова была геополитическая конъюнктура. Конъюнктура была важнее, чем элементарное достоинство и элементарная справедливость. И вот теперь Байден признал. То-то радость в доме. Он признал не потому, что он за правду. Не потому, что он не может больше выносить отрицание очевидного. Не потому, что он за справедливость. А потому что изменилась сиюминутная геополитическая конъюнктура. Что это для армян? Подарок? Праздник? Соболезнования? Нет. Это подачка. А мой народ не радуется подачкам. По крайней мере, я не хочу, чтобы мы им радовались. Где ты была, Америка, этой осенью? Хоть бровкой ты пошевелила? Нет. И это все, что нужно знать об отношении элиты США к армянам. Его нет, отношения. Ни хорошего, ни плохого. Никакого. А есть только витиеватые отношения с Турцией. Вот сейчас такие. Потом будут другие. Или не будут. Но армяне для США — просто ружьишко. Одно из ружьишек. Которое можно было сто лет держать на складе, а можно расчехлить в нужный момент. Поэтому я сегодня не радуюсь. А горюю. Так же, как всю свою жизнь в этот день. Вспоминаю своих замученных предков и молю Бога об упокоении их душ. А Байден не имеет к этому никакого отношения».

Я попросила Павла Кожевникова, который тридцать лет живёт в Америке прокомментировать ситуацию. Так же я попросила Павла поговорить со своими друзьями, американцами, которые не знают русского языка, чтобы читатели Украина.ру могли как можно больше узнать о том, что же думают американцы.

Вопросов было два. Первый: Почему Байден выступил с таким заявлением? В чём причина. Второй вопрос касался Крыма. Возможно ли, что в ближайшем будущем США будет признан Крым?

Павел Кожевников, постоянный эксперт Украина.ру

«Анна, сложный вопрос вы задали мне. Сложный не по содержанию, а потому, что мне нелегко быть объективным в ответе на ваш первый вопрос. У меня есть друзья-армяне, родственники которых пострадали в той турецкой резне, и я разделяю их боль, так остро выраженную госпожой Маргаритой Симоньян. Но, молчать нельзя, нужно говорить правду, какой-бы она горькой для кого ни была. Итак, давайте сначала разберёмся в термине «геноцид» — что он значит и когда он появился «на свет»? Согласно принятого определения, геноцид — это преднамеренное и систематическое уничтожение, полностью или частично, этнической, расовой, религиозной или национальной группы. Он был придуман в 1944 году неким польским евреем Рафаэлем Лемкин, и определён в статье 2 «Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Будучи свидетелем многочисленных еврейских погромов, Рафаэль Лемкин ещё студентом в университете начал заниматься вопросом юридической ответственности за уничтожение этнических групп. После убийства бывшего турецкого министра, виновного в массовых убийствах, он впервые занялся проблемой геноцида армян.

Геноцид — явление старое как мир. Был геноцид и в древности, достаточно вспомнить разрушение Карфагена, крестовые походы европейцев. Только в XX веке в мире по меньшей мере 30 миллионов людей погибли в результате актов геноцида. Здесь не только геноцид армян, но и Холокост, геноцид цыган, камбоджийцев, руандийцев и другие преступления. Да и массовые убийства русских-белорусов-украинцев во время Второй мировой войны — как назвать?

Так что, спрашивая — почему американский президент, наконец-то, как говорят у нас, «назвал лопатку лопаткой» надо задать и другой вопрос, а почему китайский президент не назвал геноцид тибетцев и других национальных меньшинств в КНР в период правления Мао Цзэдуна, да и сегодняшнюю политику в отношение уйгур? А почему российский президент не говорит о жертвах сталинизма (да и ленинизма)? Разве преступные кампании «раскулачивания» и «разказачивания» не были геноцидом? Несколько лет назад вышла книга журналиста Н. Чеснокова «Геноцид уральского казачества», которую и казахстанские, и российские власти «дружно замолчали». Почитайте (если найдёте её), там приведены страшные исторические факты планомерного уничтожения уральских казаков. Вот несколько суровых, ужасных цифр оттуда: «Уральское войско (174 тысячи) к 1920 году сократилось в связи с уменьшением мужского казачьего населения почти в 2,5 раза. Часть казаков была из советского плена возвращена в места их постоянного проживания на Урале, однако их мирная жизнь дома была недолговечной. В 30 годах за отказ вступить в колхозы бывшие участники белого движения, как представители контрреволюционного класса были поголовно уничтожены. В 1933-38 годах органы ОГПУ — НКВД закончили зачистку населения Приуралья от антисоветских элементов. В казачьих семьях остались лишь женщины, дети да глубокие старики — осталось в живых 10-15% от всего Уральского войска».

Можно спросить и руководителей Северной Кореи, Гватемалы, Судана и т.д., а почему они-то молчат об этнических чистках? Так что, слава Богу, что президент США, каким бы он ни пользовался расчётом, наконец-то сказал правду. А то, что расчёт был, — это ясно всем. А как же без расчёта в современном жестоком мире?

Что касается вопроса о признании Крыма, то пока я не вижу оснований для этого шага со стороны американской администрации. Возможно ли это вообще и при каких обстоятельствах? Думаю, это из области гадания и моделирования ситуации, когда «торг будет уместным».

Р. Побилат. Республиканец. Бизнесмен

«Америка никогда ничего не делает просто так, тем более в ущерб себе. Признать геноцид армян сейчас, а не, например, год или 20 лет назад, значит только одно, что Байден пытается подкрепить внезапно пошатнувшиеся отношения между США и Арменией и щёлкнуть по носу «расшалившуюся» Турцию, а заодно и Россию. Режим Пашиняна в Армении находится в очень трудном положении после сокрушительного военного проигрыша Азербайджану в Арцахе. Самое время поправить американское бездействие во время войны с Азербайджаном и помочь прозападным силам в этой республике. Американцы никогда не признают Крым российским, так как в этом нет никакой выгоды для нас».

Барри Фейган, колумнист, автор более 300 статей, доктор наук. Либертарианец

«Думаю, президент Байден был и искренен в признании геноцида армян, и сделал это по политическим причинам. Мне кажется, что он действительно верит в права людей и хочет отвоевать ту позицию США, которую мы потеряли во время правления администрации Трампа. Это также и предостережение Турции, которая становится всё более репрессивным тоталитарным режимом. По вопросу Крыма: политика — дело непредсказуемое, всё возможно. США всегда были более идеалистической страной, чем Россия, которая всегда была привержена «реалполитике».

Следуя «идеалистической тропинкой», такое возможно в случае, если изменится геополитический климат в Европе, спадёт напряжённость там, и когда обе страны — Украина и Россия — будут стабильными, мирными и процветающими. Но, это из области предположений.

Рассмотрим вариант «глаз-за глаз реалполитик»: США признает Крым частью России, а взамен получает что? Я не могу представить, что может Россия предложить взамен такой концессии. Не думаю, что у России есть что-то стоящее предложить ни сейчас, ни в обозримом будущем. Но через сотни лет? Кто знает…»

Г. Баджер, пенсионер, республиканец

«Байден думает, что признание геноцида армян сделает популярным в глазах американцев и всего мира. Что касается признания Крыма, то вряд ли это произойдёт при нашей жизни».

Х. Родригес, агент по продаже недвижимости, демократ

«О геноциде армян ничего не могу сказать, мне как-то поровну всё это, да я и мало, что знаю о том, старом конфликте. Но верю своему президенту, я за него голосовал. Крым признать или нет — дело политиков. Это для Америки не так важно».

Дж. Сэндмоор. Студентка

«Байден — ужасный президент. Он украл выборы у Трампа. Всё что он делает — ужасно. Геноцид плохо. США давно надо было признать и поддержать Армению в её войне с Азербайджаном. Россия должна быть нашим другом. Настоящие враги — Китай и исламский мир. Байден ненавидит Россию, а это плохо».

Требование признать геноцид Америкой звучали на протяжении очень длительного времени. Напомню, что некоторые штаты Америки признали геноцид на уровне штатов. Очень сильное армянское лобби работало с тем, чтобы конгресс США и Президент признали геноцид армянского народа — это справедливое историческое решение. В своё время сенатор Боб Доул которого вытащил с того света американский доктор армянского происхождения был главной движущей силой, настаивал на признании геноцида и несколько раз Америка была готова к тому чтобы признать, но не хватало политической воли.