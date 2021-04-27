В понедельник, 26 апреля, скандально известный депутат Верховной Рады Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Это событие попало в большинство украинских СМИ, вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и вызвало шквал иронических замечаний. Но на самом деле показывает положение дел в украинской науке

Тема диссертации Кивы — «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Учитывая, что плагиат и профанация научной деятельности, особенно если говорить об академической науке, включая банальную покупку диссертаций, являются для Украины хроническими проблемами, такая тема многими была воспринята как вызывающая насмешка. Впрочем, Кива далеко не единственный, да и не самый одиозный пример того, как власть имущие и их близкие обзаводятся научными степенями без оглядки на общественное мнение.

За период независимости количество научных работников на Украине сократилось с более чем 300 тысяч до 70 тысяч. Страну покинуло более 700 докторов и около 2000 кандидатов наук. Сейчас количество учёных на 1 млн населения составляет около 900 человек, для сравнения, в странах ЕС в среднем 3500. В общем количестве занятого населения Украины учёные составляют 0,49%, что соответствует уровню наименее развитых стран. «Так это Кива, что ли?» Украинец устроил невероятное с дорожным конусом © Rosdorznakservis

В ходе естественного отбора в современной украинской науке оказались преимущественно те, кто не востребован ни мировым научным сообществом, ни внутренним рынком труда. Скудость государственного финансирования, минимум корпоративных заказов и грантов, практически полное отсутствие какого бы то ни было контроля привели к невиданной коррупции в сфере образования и науки. Зарплаты научных сотрудников стремятся к нулю и одним из способов заработать на жизнь стало для них написание диссертаций политикам, бизнесменам и госслужащим.

С фальшивыми дипломами о высшем образовании, в том числе и иностранными, в разное время засветились экс-министр юстиции Роман Зварич, экс-министр транспорта и связи Николай Рудьковский, экс-заместитель председателя СБУ Андрей Кислинский, экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, а также целый ряд народных депутатов и чиновников рангом пониже. Ещё больше украинских вельмож оказались поумнее и предпочли заплатить больше, но оформить свои образовательные и научные достижения надлежащим образом, благо для этого на Украине есть все возможности.

При ряде ведущих вузов страны созданы целые «фабрики плагиата», которые пишут на заказ любые научные тексты — от курсовых работ до докторских диссертаций. Особенно славится в этом плане Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — самый престижный вуз Украины. Раньше в этом можно было убедиться, буквально пройдя по улице — объявления с телефонами висели чуть ли не на каждом столбе за пару кварталов вокруг корпусов и общежитий университета. Последние годы продвижение услуг «научно-литературных рабов» идёт в Интернете, наряду с рекламой публикаций в «международных научных журналах».

Неудивительно, что темы исследований украинских диссертантов часто напоминают анекдоты о британских учёных. Особенно мне понравилась докторская диссертация о лечении крыс от недержания мочи. Популяризация антинаучных теорий, например, мыслящих частиц лептонов, квантовой нумерологии, несилового мира, квантово-орбитальной культурологии, космически-божественного типа личности и тому подобных «открытий», получила настолько широкое распространение в украинской науке, что их авторов многие коллеги воспринимают как серьёзных учёных. Кива рассказал, зачем ему диссертация © Facebook, Илья Кива

В 2016 году была учреждена общественная антипремия «Академическое недостоинство», которая присуждается за дискредитацию научного сообщества Украины. Идея создания антипремии возникла после того, как не удалось привлечь к официальной ответственности за плагиат в диссертации Екатерину Кириленко — жену тогдашнего вице-премьера по социально-гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко, курировавшего, в том числе, сферу образования и науки.

В списках «академически недостойных» значится немало известных фамилий: ректор Одесского национального медицинского университета, академик Валерий Запорожан, государственный секретарь Министерства финансов Константин Ващенко, брат экс-президента и бывший народный депутат Пётр Ющенко. А в 2017 году титул «Плагиатор года» получил экс-премьер Арсений Яценюк — «за текстовые заимствования в кандидатской диссертации».

Отдельно стоит упомянуть руководителей Министерства образования и науки. Бывших министров Лилию Гриневич и Станислава Николаенко обвиняли как в плагиате при подготовке собственных работ, так и в продвижении и защите других плагиаторов. Но громче всех прославился нынешний министр Сергей Шкарлет, чьё назначение именно из-за плагиата затянулось на полгода и сопровождалось «многосерийным» скандалом, о котором сообщало даже ВВС. Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования выявило плагиат в четырёх работах Шкарлета. А ресурс false-science.ucoz.ua обнародовал выводы, что плагиат не только имел место в докторской диссертации Шкарлета, но и был системным при защите в области экономических наук в Черниговском национальном технологическом университете, где он работал ректором. Несмотря на всё это, Шкарлет таки стал министром по личной протекции президента Владимира Зеленского.

Плагиату немало поспособствовали перевод всей научной деятельности на украинский язык и разрыв академических связей с Россией. После этого подготовка научных публикаций пошла по накатанной схеме:

1) найти на просторах Интернета российское исследование, желательно опубликованное в сборнике статей какого-то провинциального вуза;

2) перевести автоматом на украинский;

3) отредактировать машинный перевод;

4) при необходимости заменить географические названия на украинские;

5) вставить несколько ссылок на «содранный» материал, чтобы можно было оправдывать плагиат цитированием;

6) если речь касается социальных наук, дописать пару-тройку абзацев об «идеалах и ценностях Революции Достоинства», а также «европейских и евроатлантических устремлениях Украины»;

7) заявить о научной новизне в формате «впервые в отечественной науке». Мэр Днепра Филатов собрался в космос © Facebook, Borys Filatov | Facebook, Borys Filatov | Перейти в фотобанк

Единственным VIP-плагиатором, которого настигло заслуженное наказание, стал вышеупомянутый Пётр Ющенко. В 2019 году он защитил в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова докторскую диссертацию на тему: «Киеворусское наследие в исторической памяти украинского общества (XII — начало XXI в.).». А уже в феврале 2020 года Аттестационная коллегия Министерства образования и науки приняла решение лишить его научной степени «за академический плагиат, низкий уровень диссертационных исследований и несоответствие паспорта научной специальности».

Заметьте, я ничего не писал о патриотическом измерении украинской науки. Эта монументальная тема заслуживает отдельного опуса. Но одну историю таки стоит упомянуть, в качестве, так сказать «вишенки на торте». Мэр города-реки Днепра Борис Филатов готовится защищать докторскую диссертацию на тему: «Патриотизм как фактор трансформации современной Украины». При этом очень злые языки утверждают, что мэр-патриот даже не имеет полного среднего образования. Так ли это, науке точно не известно, но доктором по патриотическому воспитанию Филатов точно станет. Тут, как говорится, к бабке не ходи…