Анонсируя фиксированный годовой тариф на газ, в правительстве Украины заявляли, что это позволит избежать ценовых шоков для населения в течение года. Обнародованные цены уже шокировали украинцев

С 1 мая на Украине магическая цифра в 6,99 грн (18,85 руб.) за кубометр газа завершает свое действие. Годовые тарифы, которые опубликовали газоснабжающие компании, колеблются в диапазоне от 7,88 до 13,5 грн (от 21,25 до 36,41 руб.) за кубометр.

Годовой тариф — это тариф, который определяет единую цену на газ в течение года. Он будет действовать с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года. Примечательно, что годовые тарифы можно менять только в сторону снижения. С 1 мая всех клиентов автоматически переведут на новый годовой тарифный план — «Фиксированный». Он доступен для получателей льгот и субсидий. На Украине резко выросли тарифы на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Несмотря на заявление газопоставляющей компании «Нафтогаз Украины» о предложении самого выгодного продукта, ее цена на 8 коп. выше минимальной, предложенной на сегодня, и составляет 7,96 грн (21,47 руб.) с НДС, но без стоимости доставки.

Крупнейший поставщик газа — компания «ЙЕ Энергия» — и около 20 поставщиков, работающих под брендом «Твой Газсбыт», установили единый тариф для населения «Твой газ годовой» в размере 7,99 грн (21,55 руб.) за куб (с НДС).

Цену, ниже нафтогазовской, предложили ГП «Эвода Трейд» КП «Луцкводоканал» — 7,88 грн (21,25 руб.), «Черкассыгаз сбыт» и «Уманьгаз сбыт» — по 7,89 грн. Сразу за ГК «Нафтогаз» следуют «Волыньэлектросбыт» и «Закарпатье энергосбыт», предложившие 7,98 грн.

А максимальный фиксированный тариф в 13,5 грн (36,41 руб.) предложили три поставщика — Черновицкая, Житомирская и Херсонская областные энергоснабжающие компании.

Ценовой цирк

По мнению экономиста Алексея Куща, украинские операторы продолжают ценовой цирк и применяют извращенный маркетинг.

«7,99 грн за куб газа — чисто политическая мимикрия. Это маркетинг не для того, чтобы люди покупали, а чтобы вписаться в некий ценовой горизонт. Один из крупнейших операторов, который продает газ населению заявил 7,99 грн, «Нафтогаз» тоже ориентируется на этот ценовой горизонт и тоже идет на дешевый маркетинговый трюк. Там хотят, чтобы Андрей Коболев сказал, что у него продают самый дешевый газ в Украине, если брать в целом, среди крупных поставщиков», — написал на своей странице в Facebook Алексей Кущ.

При этом, отмечает экономист, не стоит забывать, что к объявленной цене газа как товара добавится цена за его доставку.

«Ведь потребителю важно не сколько платежек оплачивать, а на сколько они суммарно потянут. С распределение будет 10 тыс. грн за тысячу кубов или почти 400 долл. Есть пословица, что каждый народ заслуживает ту власть, которую выбирает. Я бы сказал, что заслуживает ту цену на газ, которую ему предлагают. Если рейтинги власти высокие, значит получайте такую цену», — констатирует Алексей Кущ. Госкомпания против государства: кому украинцы платят за газ © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

По его словам, в Америке есть обратная зависимость цен на бензин и популярности президента: как только цены растут, популярность падает.

«Поэтому часто энергетические и политические кризисы совпадают. Если у нас такой зависимости нет, значит, цены снижаться не будут», — уверен экономист.

Аномальная цена

Алексей Кущ подчеркивает, что украинцы получили аномальную цену на газ, и платежеспособному спросу она не соответствует.

«В Польше цена для потребителей ниже. Там калорийность газа на 20% выше, чем у нас. Значит, чтобы сопоставить там и у нас, нашу цену нужно увеличить на 20%. В Польше длиннее логистическое плечо транспортировки — вроде должны получать газ дороже. В Польше есть акцизы на энергоресурсы для стимуляции перехода на энергосберегающие технологии. Там более высокий платежеспособный спрос — минимум в три раза выше. Польша еще и практически не добывает собственный газ. А у нас из 27 млрд кубометров потребления около 20 млрд кубов — свой газ и 15 млрд из него добывается компанией «Укргаздобыча», которая входит в компанию «Нафтогаз»», — поясняет экономист.

По его мнению, исходя из соотношений, если бы на Украине действовала рыночная модель, смешивающая украинский газ с дорогим импортным, цена была бы на 30-40% ниже, чем в соседних европейских странах и в два раза ниже, чем в Польше..

«Ценовая асимметрия, которая формируется за счет специфичности рынков дает около 100-120% разницы в цене. Это и есть тот самый маржинальный доход и экстерналия на рынке. Это воздействие на рынок третьей стороны, которое нельзя амортизировать за счет рыночных механизмов. Есть покупатель газа, продавец газа, а над ними стоит третий, который влияет на рыночные отношения так, что рыночные механизмы амортизировать это влияние не могут. Соответственно 100-120% выстреливают в виде маржинального дохода этого третьего и это та самая коррупционная рента, которую снимают с рынка при активном крышевании со стороны власти», — резюмирует эксперт.

Под патронатом МВФ

Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский отмечает, что вряд ли украинцы позитивно отреагируют на новости об очередном росте тарифов.

«Мы видим, что задолженность за коммуналку в текущем отопительном сезоне увеличилась на 15 млрд грн — до 81 млрд грн. Сохраняется опережающий рост цен на газ в сравнении с ростом доходов украинских граждан. Поэтому ожидать кардинального изменения ситуации в предстоящем отопительном сезоне в отношении оплаты не приходится», — прогнозирует Валентин Землянский. Яичница на утюге: украинцы выживают в газовый локдаун © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его убеждению, формирование цены на газ со стороны «Нафтогаза»не имеет никакого отношения к рынку газа — «Нафтогаз» рассматривается МВФ исключительно как налоговый агент, а цена на газ — косвенный налог на нетрудовые доходы граждан, до которых не могут дотянуться липкие ручки госчиновников.

«Понимаете в чем фокус? Для МВФ — это гарантированные дополнительные доходы в украинский бюджет, а, следовательно, один из факторов гарантии возврата денежек. Ну, а что такое бюджет для чиновников, думаю рассказывать не надо. Тут же принцип «а ручки то жирные» никто не отменял. <…> Так что годовые контракты, полугодовые продукты, месячные поставки — это все прекрасно. Но до тех пор, пока формирование цены на газ будет исключительно в Нафтогазе под патронатом МВФ — діла не буде. И конкурентный рынок мы точно не построим», — считает Валентин Землянский. отношении оплаты не приходится», — прогнозирует Валентин Землянский.