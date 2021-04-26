Элина Быстрицкая. Самая таинственная и непостижимо прекрасная киевлянка Советского Союза

В понедельник, 26 апреля, исполнилось 2 года со дня смерти выдающейся актрисы Элины Быстрицкой

Падкие на красивости журналисты массовых изданий любили называть ее «главной казачкой России», но у Элины Авраамовны, слава Богу, во-первых, хватало видных ролей и кроме созданного ею образа Аксиньи из «Тихого Дона», а во-вторых, в ее облике было много такого, что заставляет любоваться и внешностью, и внутренним светом души.

У мужчин это свойство встречается реже, чем у женщин. А среди женщин Советского Союза Быстрицкая была, пожалуй, самой таинственной и непостижимо прекрасной.

Божественность натуры — цельность характера

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Элина Быстрицкая умела быть своей без натяжки и суесловия. Для того чтобы такое умение родилось в человеке, он должен вести себя всегда естественно, а для этого — иметь развитое чувство собственного достоинства. И характер. А его ей было не занимать, по свидетельству знавших актрису близко людей. Это и позволило ей так убедительно, горячо, целостно изобразить на киноэкране такую настоящую, «ндравную» Аксинью. Потому и называли ее своей казаки Дона и Кубани, Терека и Урала, Астрахани и Сибири.

Казаком ведь становится не всякий русский человек, а только тот, кто исповедует главное свойство русского характера — понимание свободы как никем не стесняемой и ничем не ограниченной воли. Отсюда-то и русская самодержавность, а вовсе не из Азии или Византии.

И в этом контексте мы можем назвать и Аксинью из «Тихого Дона», и Лёлю из «Добровольцев», и Елизавету Максимовну из «Неоконченной повести», и даже герцогиню Мальборо из мхатовского спектакля «Стакан воды» людьми широкой воли. А сыграть, воплотить на сцене, экране такого человека может только артист, равный по масштабу личности своему герою. Плохой парень спел главную песню Донбасса и резко похорошел © Скриншот

Война, Сталино, характер

Быстрицкая родилась в семье военного врача. И этот факт биографии косвенно воспитал ее характер в первые же пятнадцать лет жизни. Когда началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков, Элина была еще совсем подростком. Тем не менее она напросилась в госпиталь помогать санитаркам. Санитарным эшелоном, с мамой, которая служила там же поваром, прошла горькие дороги отступления Красной армии и обратный, уже победный, путь.

8 сентября 1943 года советские войска освободили Сталино (будущий Донецк). Фронтовой эвакуационный госпиталь зашел в полусожжённый город сразу за наступающими войсками — через три дня. Помещение ему выделили в здании школы Первой городской больницы. Этого здания давно нет, но это самый центр — площадь Ленина.

В одном из интервью уже на склоне лет Элина Авраамовна рассказывала: «На все это (раны, отрезанные конечности. — Авт.) я насмотрелась в операционной, потому что, хотя и числилась санитаркой, работала лаборанткой. Хирурги меня звали, когда нужно было сделать анализ крови, определить ее группу, так вот, там стояли тазы, в которых лежали ампутированные конечности. В приемном покое солдаты лежали в ужасной грязи — их же доставляли прямо с передовой, — и страшнее, чем разорванные, окровавленные шинели и гимнастерки, чем облепленные глиной сапоги, были вши, ползущие прямо по полу».

Кроме всего прочего Быстрицкая вспомнила, что прифронтовой город Сталино, лежавший в руинах и погружавшийся ежевечерне в плотный мрак, был не только непригляден, но и серьёзно опасен. От госпиталя до квартиры, вспоминает актриса, она, тогда 15-летняя девчонка, ходила, сжимая в кармане шинели остро заточенную металлическую расческу, — так поступали все девушки.

Дорога, которую она выбрала сама

После войны Быстрицкая училась в техникуме, но любовь к искусству, властный зов сцены привели ее в итоге в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого. Дальнейшая судьба молоденькой красивой актрисы могла быть и скромней, чем она себе сама ее построила. Можно было, например, застрять в Херсонском драмтеатре, куда ей выпало распределение. Не захотела. Проявила уже сформировавшийся характер. Через Вильнюс, где жил тогда отец, дорожка актёрской профессии привела в московский Театр им. Моссовета.

Ну а потом был звёздный час — роль Аксиньи. За кулисами войны. Донецкий театр начинается не с вешалки, а с людей © Facebook, Анна Ревякина

Видение цели

Было бы самонадеянно с нашей стороны пытаться в нескольких строках рассказать и о том, как снимался фильм, и об интригах, неизбежных в актерских кругах при выборе главных героев, и о том, как дух одного из величайших романов в истории человечества и помогал, и мешал съемочной группе. Но и партнер Быстрицкой по фильму — исполнитель роли Григория Мелехова актер Пётр Глебов, — и гениальный режиссер киноэпопеи Сергей Герасимов отмечали, что она вошла в роль, как щука в омут, — легко, спокойно, уверенно.

И снова мы видим влияние натуры на профессию — человек, уверенный в себе, уверен и в своих действиях. Это вовсе не означает, что Быстрицкую не терзали, как и любого актера, муки творчества, но у нее было главное — понимание цели. И это давало силы большую часть таланта отдавать созданию реалистичного образа.

Запомним навсегда!

Здесь мы переведем дух и скажем: киношники после шестидесятых не очень баловали вниманием Элину Быстрицкую. На спектакли с ней в Малый театр валом валил театрал, но массовый зритель ее подрастерял. И это очень досадно и неправильно. Такая богатая фактура, такой цельный характер, такой мощный талант перевоплощения достойны были куда более значительной карьеры.

А с другой стороны, ведь театральная жизнь Быстрицкой удалась, как мало кому, — до самых последних лет она выходила на подмостки. Так о чем жалеть?

Ее античный профиль, стать, поступь, взгляд достойны были самых сильных эмоций из пьес Эврипида и Эсхила. Она и была человеком из других миров, занесенным волей Бога в наше время.

Птица сильного и красивого, безукоризненного полета, мы будем помнить тебя всегда!