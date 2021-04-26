В апреле языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал лишать мандата депутатов, использующих в своих выступлениях русский язык. Поводом для его заявления стали выступления некоторых депутатов горсовета Харькова, города преимущественно русскоязычного

Языковой омбудсмен раздосадован количеством жалоб на русскоязычных чиновников © Facebook, Тарас Кремінь

С января 2021 года на Украине вступил в силу закон о тотальной украинизации, согласно которому в публичной сфере должен использоваться лишь украинский язык. Любое обращение к покупателю должно быть на украинском языке и только по специальной просьбе клиента можно перейти на другой язык.

Националисты и различные «активисты» из числа грантовых структур активно пишут доносы на продавщиц супермаркетов и заправщиков АЗС, обращающихся на русском языке. Пока еще доносы для работников могут караться разве что выговором, но с 16 июля следующего года за это грозит штраф от 5100 до 6800 гривен. (от 13400 до 17900 рублей) Однако юрлица уже могут быть оштрафованы.

В то же время часть вторая статьи 10 Конституции по-прежнему гласит, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств.

Параллельно Украина запустила телеканал «Дом», вещающий на русском языке для Донбасса, на котором жителей неподконтрольных Киеву регионов пытаются убедить в том, что права русскоязычных граждан на Украине не дискриминируют. Иными словами, языковая политика Украины — сплошное лицемерие.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель, с одной стороны, говорит о существовании «украинского русского языка», а «шпрехенфюрер» Тарас Креминь отрицает его существование, открыто критикуя Мендель.

«Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, соответственно понятие кодификации русского языка в Украине невозможно», — утверждает «шпрехенфюрер».

Суд понизил статус русского языка в Запорожской области © фото из открытых источников Юрий Ткачев называет такую политику типичной шизофренией государственного масштаба.

«Вы всё правильно поняли, один подчинённый Зеленского опускает другого подчинённого Зеленского. Шизофрения в государственном масштабе. Но знаете что? Идейные упорыши типа Креминя вызывают у меня больше уважения, чем "колеблющиеся вместе с линией партии" оппортунисты, желающие усесться одним тухесом на два стула — и на тот, что с пиками точёными, и на второй тоже», — считает Ткачёв.

Большинство депутатов и министров Украины в быту общаются именно на русском языке. На нем говорят дети Петра Порошенко, семья Владимира Зеленского и бессменный глава МВД Арсен Аваков. На всех скандальных аудиозаписях «слуг народа» тоже используется исключительно русский язык. Тем не менее, все эти люди активно насаждают обычным русскоязычным гражданам тотальную украинизацию.

Рядовых граждан уже увольняют за использование русского языка. Так, например, в родном для президента Украины 95-м квартале Кривого Рога недавно была уволена работница «Укрпочты», отказавшаяся переходить на украинский язык. В городе Днепр закрыли кофейню и уволили официантку, когда та ответила, что не знает, что такое «тистечко» (пирожное).

«В кафе Днепра спросила: «Есть ли к кофе пирожное?» В ответ услышала «Ничего не понимаю, что такое тистечко. Я буду лучше учить французский язык, и Днепр русским городом был всегда», — сообщила об инциденте украинская активистка «Правого сектора»* Анна Счасная-Гарус, написавшая донос на официантку.

К тому же, как оказалось, в меню кофейни «блины» и «молочный коктейль» были написаны по-русски, что стало поводом для его закрытия.

«Чей Днепр?»: украинское кафе угодило в языковой скандал © Navy Binning / flickr

«Увольнение на основании обвинений в соцсетях и прочие подобные вещи не предусмотрены Трудовым кодексом. Может быть, это расценили как нарушение корпоративной этики или трудовой дисциплины, но это все необходимо доказать. Одного утверждения в соцсети недостаточно», — комментировал инцидент юрист Ростислав Кравец.

Теперь же, как можно судить по заявлению «шпрехенфюрера» Тараса Креминя, власти решили взяться за избранных народом депутатов. Естественно, вряд ли за несоблюдение языкового закона уволят главу МВД Арсена Авакова, контролирующего многих националистов и неонацистов. Закон о языке будут использовать избирательно, как один из инструментов для подавления оппозиционных партий.

В первую очередь под каток попадут «Оппозиционная платформа — За жизнь», Партия Шария и ряд региональных политических проектов. Итогом же этой политики должно стать вытравливание из украинской политической жизни любых ненационалистических партий и политиков. Для этого будут использовать иногда решения СНБО, а иногда — языковой закон.

Следствием, конечно, станет окончательная отстраненность от политической жизни жителей Харькова или Одессы, но именно это властям Украины и требуется.

* Организация запрещена в РФ